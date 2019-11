VIDEO - Liga, Real Sociedad devastante: manita sul campo dell'Espanyol!

Tutto clamorosamente troppo facile per la Real Sociedad sul campo di un Espanyol sempre più in crisi. Il posticipo della giornata numero 23 della stagione di Liga 2015/16 regala una vera e propria goleada dei baschi, vincenti per 5-0 al Cornellà El Prat in una partita senza appello e mai in discussione, anche per merito della cinicità della Sociedad.

Il pallino del gioco lo tiene per la maggior parte del tempo l'Espanyol (che tiene il 65% del possesso palla), mentre la squadra di Eusebio comincia a colpire da subito in contropiede con due gol nei primi 8 minuti, entrambi con due pallonetti morbidi che portano le firme di Jonathas e Vela, il secondo in particolare con un tocco pregevolissimo. Mikel Oyarzabal fa tre, Diego Reyes incorna immediatamente il quarto al 55' e nel finale ancora Jonathas designa la manita.

La Sociedad con questa vittoria si rilancia e torna a sognare l'Europa con la seconda vittoria consecutiva e trova segnali più che positivi, mentre l'Espanyol resta sulla soglia della zona retrocessione e con la seconda peggior difesa alla pari del Granada (46) e meglio solo del Rayo (47).