Roma Vs Real Madrid in Champions League 2015/2016 (0-2): Ronaldo + Jesé, il Real vede gli ottavi

22.58 - Questa sconfitta intacca in modo quasi definitivo le speranze di qualificazione dell Roma, ora costretta a vincere con 3 reti di scarto al Santiago Benrabeu al cospetto di un Madrid che comunque oggi non si è reso superiore alla squadra giallorossa.

22.55 - Ecco i due gol, entrambi arrivati nella ripresa, del Madrid: prima la stoccata di CR7, poi la precisione di Jesé.

22.50 - Il Real Madrid di Zidane invece, può reputarsi più che soddisfatto del risultato, soprattutto se proporzionato all'andamento della sfida. I Blancos hanno sofferto la compattezza della retroguardia della Roma nel primo tempo e le folate di Salah nella ripresa. Nonostante ciò, la squadra di Zidane rientra a Madrid già con mezza qualificazione in tasca soprattutto grazie alle giocate di CR7 e Jesé.

22.45 - E' stata una Roma di carattere che ha messo in grande difficoltà il Real Madrid soprattutto nel primo tempo e nella fase centrale della ripresa, ma che non è stata capace di trovare la via del gol che certamente avrebbe cambiato le sorti del match. Resta comunque, una prova di grande impatto che di certo avrà soddisfatto Spalletti, ora fiducioso anche in chiave campionato.

22.43 - E' stata una grande Roma quella scesa in campo all'Olimpico. L'attenzione e la disciplina della banda giallorossa però, non è bastata ai ragazzi di Spalletti, forse puniti oltre modo da un Real Madrid molto al di sotto delle sue possibilità che rientra in Spagna con un risultato d'oro in vista della gara di ritorno.

93' - FINISCE QUI, E' 2-0 REAL MADRID NELL'ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE.

92' - Ultimi istanti di gara all'Olimpico. La Roma ci prova con la forza della disperazione, il Real difende il 2-0.

90' - 3 di recupero.

89' - Siamo entrati nell'ultimo minuto all'Olimpico: il pubblico non si fa più sentire, la Roma sembra ormai stremata senza quelle forze necessarie per cercare la reazione finale.

88' - Ultimo cambio nella Roma: dentro Totti, fuori Florenzi.

87' - In precedenza era stato ammonito anche Sergio Ramos.

86' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLAZOOOOOO! JESE' RODRIGUEZ! 2-0 REAL MADRID! GRAN GOL DEL NEO ENTRATO! 2-0 ALL'OLIMPICO GELATO DAL GOL BELLISSIMO DI JESE'.

81' - Cambio in casa Real Madrid: dentro Jesé, fuori James.

80' - Nuova occasione per il Real Madrid con Benzema. Palla fuori.

79' - Dzeko! Occasione anche per il bosniaco che a tu per tu con Keylor Navas, da posizione defilata, a calciato sull'esterno della rete.

78' - JAMES! Occasionissima Real con il colpo di testa di James che non ha saputo indirizzare il pallone all'angolino. Palla fuori di pochissimo.

77' - Secondo cambio nella Roma: dentro De Rossi; fuori Vainqueur.

76' - Grande giocata di Kovacic che dopo esser arrivato sul fondo ha messo dietro per Ronaldo che con la coda dell'occhio ha visto dall'altra parte Benzema, chiuso all'ultimo da Rudiger.

73' - VAINQUEUR! Occasione incredibile per il francese che ha ricevuto il pallone da Dzeko e senza pensarci su, tentato il tiro da fuori. Il pallone però, si è spento a centimetri dal palo di Navas.

71' - Salah! Occasionissima Roma con il solito egiziano che dopo esser fuggito a Marcelo ha messo nel mezzo un pallone al bacio per Dzeko, anticipato all'ultimo istante da un monumentale Varane.

70' - Ora è match apertissimo all'Olimpico. La stanchezza inizia a farsi sentire, le squadre si allungano e le occasioni fioccano.

66' - Salah! Azione insistita della Roma che alla fine è andata al tiro con il l'egiziano, poco convinto nella conclusione debole e centrale verso Keylor Navas.

63' - Arrivano i primi cambi sia in casa Roma che in casa Real: dentro Dzeko per El Shaarawy nella Roma. Nle Real dentro Kovacic per Isco.

62' - Ammonito Varane che è il primo giocatore ha finire nella lista dei cattivi

61' - La Roma sembra aver accusato il gol di CR7. Anche l'Olimpico si è ammutolito dopo il gol del fuoriclasse di Madeira.

60' - Real Madrid ancora pericoloso con il solito Cristiano Ronaldo, che stavolta ha messo nel mezzo un pallone velenoso sul quale Benzema non è arrivato in tempo.

57' - GGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL HA SEGNATO IL REAL MADRID! L'ACUTO DI CRISTIANO RONALDO! GRANDISSIMO GOL DI RONALDO CHE DOPO ESSER PARTITO SUL FILO DEL FUORIGIOCO HA ELUSO UN DIFENSORE, RIENTRATO VERSO IL CAMPO E LASCIATO PARTIRE UN GRAN DESTRO CHE S'E SPENTO SOTTO IL SETTE. REAL IN VANTAGGIO. GELATO L'OLIMPICO.

56' - Occasione Roma! Lancio bellissimo di Florenzi verso El Shaarawy che controlla e fugge a Carvajal. Necessario l'intervento disperato di Keylor Navas che ha travolto anche lo stesso El Shaarawy.

55' - Break Real con Dani Carvajal che ha cercato gloria con un destro masticato, facile preda di Szczesny.

52' - Ancora Roma in pressione offensiva: bel dialogo tra tra Florenzi e Perotti con l'argentino che ha cercato il primo palo, trovando invece la deviazione di Carvajal. Palla ancora in angolo.

50' - Ancora una volta un pallone rubato dalla Roma a centrocampo ha innescato la corsa di Nainggolan che ha tantato subito il tiro in porta. Palla deviata in calcio d'angolo.

47' - Subito Salah a riconquistare il pallone dai piedi di Marcelo. Poi Perotti non è riuscito a chiudere lo scambio nello stretto con lo stesso Salah che si era buttato in area di rigore. Bella Roma anche in questo avvio di ripresa.

47' - Si riparte con il solito possesso palla del Real Madrid, poco incisivo e molto articolato.

46' - SI RICOMINCIA! INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI ROMA - REAL MADRID!!!

21.46 - Squadre di nuovo in campo.

21.46 - Le squadre stanno rientrando in campo. Non dovrebbero esserci cambi in quest'intervallo.

21.42 - Mai incisivo Cristiano Ronaldo così come i suoi colleghi di reparto, ingabbiati da una Roma perfetta in fase di non possesso palla soprattutto con il lavoro a centrocampo di Nainggolan e Pjanic.

21.40 - Tra i giallorossi, da segnalare la grande prova di Salah che in collaborazione con Perotti e Florenzi ha creato molti problemi alla retroguardia madridista salvata sempre da capitan Sergio Ramos.

21.38 - in contemporanea, i giallorossi, hanno saputo creare diversi grattacapi alla difesa di un Real Madrid poco preposto al sacrificio e alla corsa che in questo primo tempo ha visto un Sergio Ramos in forma mondiale.

21.35 - E' stato un primo tempo molto bloccato quello dell'Olimpico tra Roma e Real Madrid. La squadra giallorossa ha lavorato con grande attenzione in fase difensiva cercando di chiudere ogni varco all'attacco del Madrid mai pericoloso, in particolare con Benzema vero e proprio fantasma.

46' - Finisce qui il primo tempo dell'Olimpico, è 0-0 tra Roma e Real Madrid.

45' - 1 solo minuto di recupero.

45' - VARANE! Grandissimo intervento in fase difensiva del francese che ha bloccato l'avanzata di El Shaarawy già entrato in area di rigore. Altro corner per la Roma.

43' - Rudiger! Stacco del centrale tedesco con il pallone che è terminato sul fondo.

41' - Torna davanti la Roma: Salah e Florenzi incontenibili sull'out destro guadagnano un nuovo giro dalla bandierina.

40' - Occasione Real con Benzema che dopo aver ricevuto da Carvajal ha cercato un improbabile appoggio verso Cristiano Ronaldo subito chiuso da Florenzi.

35' - Subito reazione Roma con El Shaarawy murato da Sergio Ramos. Sul proseguimento dell'azione Pjanic ha cercato il tiro dalla distanza con il pallone che è stato deviato in angolo.

34' - MARCELO! Occasione Real Madrid con il terzino brasiliano che dopo aver dialogato con CR7 ha tentato una conclusione dall'altissimo tasso di difficoltà. Palla fuori ma non di molto.

30' - Primo varco per Isco che dal limite dell'area ha tentato il tiro con il destro. Palla respinta dalla scivolata di un Manolas attentissimo.

29' - Continua il possesso palla sterile del Real Madrid che però viene respinto dalla difesa romanista molto attenta con i due centrali, Rudiger e Manolas..

24' - Bella idea di Isco che ha cercato l'imbucata verso Benzema che però si è lasciato superare dal pallone.

23' - Sergio Ramos ha tentato il colpo di testa il elevazione senza però centrare la porta. Palla larga.

22' - Brivido nell'area romanista con Manolas che ha appoggiato nuovamente in angolo.

21' - Corner Real.

20' - Torna a fare possesso palla il Madrid anche se si tratta di un possesso molto sterile e compassato. Roma ben messa in campo con tutti gli effettivi dietro la linea della palla.

17' - El Shaarawy! Prima occasione Roma con il Faraone che ha cercato l'anticipo sul primo palo sul bel suggerimento di Perotti. Palla alta.

16' - Ottima Roma in questa fase di gioco. Real Madrid chiuso nella propria metà campo.

12' - Ancora Salah velocissimo nell'azionare un contropiede solitario che ha fruttato un buon corner.

11' - Gran mischia nell'area giallorossa con il pallone messo fuori da Pjanic.

10' - Ingenuità da parte di El Shaarawy che concede una nuova punizione al Madrid. Salgono nuovamente i difensori del Madrid, sempre temibili sui palloni aerei.

9' - Palla lontanissima dallo specchio di porta. Ha tentato CR7, ma il pallone non ha preso il giro giusto terminando abbondandemente sul fondo.

8' - Punizione Real Madrid. Siamo oltre i trenta metri, ma Ronaldo ha posizonato il pallone con molta cura. Potrebbe tentare la conclusione proprio CR7.

7' - Contropiede Roma con i centometristi Perotti e Salah che hanno cercato la profondità. Buona chiusura da parte di Varane che ha rimediato per due volte chiudendo tutto.

6' - Corner troppo basso, messo subito fuori da El Shaarawy.

5' - Roma momentaneamente in 10 uomini con Florenzi a bordo campo causa una botta subita alla nuca.

4' - Prima giocata da parte di Ronaldo subito fischiato dall'Olimpico. Sul proseguimento dell'azione, Marcelo si è guadagnato il primo corner dal match. Salgono i centrali del Madrid.

3' - Ora è il Real Madrid a comandare il gioco nel cerchio di centrocampo.

2' - Buon avvio della Roma che ha tentato con personalità a far male alla retrogardia Blancos con Nainggolan. Buona uscita da parte di Keylor Navas.

1' - SI COMINCIA!!! E' INIZIATA ROMA - REAL MADRID.

20.45 - Ormai è tutto pronto. Sarà la Roma a battere il primo pallone.

20.45 - I capitani, Florenzi e Ramos sono a centrocampo per lo scambio dei gagliardetti.

20.43 - Suona il magico inno della Champions. Brividi ed emozioni all'Olimpico.

20.42 - SQUADRE IN CAMPO!

20.41 - E' tornato il grande pubblico all'Olimpico: scenario stupendo con i tifosi giallorossi a cantare l'inno della squadra capitolina: Roma, Roma, Roma!

20.40 - Ci siamo, tutto pronto all'Olimpico. Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco.

20.33 - Le squadre stanno abbandonando il terreno di gioco per rientrare negli spogliatoi. Manca davvero pochissimo al fischio d'inizio del match. Sale l'attesa nella capitale!

20.30 - Ecco lo scenario dell'Olimpico a 15 minuti dal calcio d'inizio di Roma - Real Madrid.

20.25 - Prosegue il riscaldamento delle due squadre. L'Olimpico si riempie e la Roma si carica. Si sta avvicinando il kick off.

20.20 - Ecco il boato dell'Olimpico giallorosso all'ingresso in campo della Roma!

20.18 - Roma in campo per il riscaldamento. Anche il Real Madird è sul terreno di gioco dell'Olimpico.

20.15 - In campo anche i portieri della Roma.

20.13 - Aumenta la cornice di pubblico sugli spalti dell'Olimpico, mente nella porta situata sotto la curva nord è iniziato il riscaldamento dei portieri del Madrid.

20.12 - Va via via riempiendosi la Curva Sud che nonostante l'indifferenza delle ultime settimane sta rispondendo presente all appuntamento con la Champions.

20.10 - In casa Roma, potrebbe trattarsi anche di un 4-3-3 con El Shaarawy e Salah a formare il tridente con Perotti. In quel caso, Vainqueur verrebbe utilizzato da centrocampista centrale con Pjanic e Nainggolan ai suoi lati.

20.07 - Torniamo sul campo con le immagini che arrivano in diretta dall'Olimpico di Roma.

20.05 - Tutto confermato in casa Real Madrid con Zidane che ritrova la qualità e la potenza di Marcelo sull'out mancino in difesa. La coppia centrale sarà composta da Varane e Ramos, mentre a destra spazio per Carvajal. A centrocampo Kroos, Modric e Isco, con James Rodriguez che affiancherà Benzema e CR7 nell'attacco a tre teste dei Blancos.

REAL MADRID: (4-3-3): Keylor Navas; Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Kroos, Modric, Isco; James, Benzema, Cristiano Ronaldo.

20.00 - Ed ora, passiamo all'undici scelto da Zidane, all'esordio in Champions come prima guida tecnica del Madrid.

19.59 - Tantissime sorprese tra i giallorossi a cominciare dal modulo, 4-2-3-1 e non 4-1-4-1 come annunciato alla vigilia della sfida. Confermata solo la difesa con Florenzi a destra e Digne a sinistra, mentre i centrali davanti a Szczesny saranno Rudiger e Manolas. Nel centrocampo a due, Spalletti affianca Vainqueur a Pjanic con De Rossi in panchina. Il tris di trequartisti sarà composto da El Shaarawy, Nainggolan e Salah, mentre l'unica punta non sarà Dzeko, bensì Diego Perotti.

ROMA: (4-2-3-1): Szczesny; Florenzi, Manolas, Rüdiger,Digne; Pjanic, Vainqueur; Salah, Nainggolan, El Sharaawy; Perotti.

19.55 - Partiamo dall'undici scelto da Luciano Spalletti per la sua Roma.

19.54 - E' il momento delle formazioni ufficiali!

19.50 - Dall'altra parte ci sarà Cristiano Ronaldo, a segno per 11 volte in questa Champions League, e con il ricordo del suo primo gol in Champions proprio in una gara giocata con la Roma.

19.48 - Ecco la postazione del capitano giallorosso Francesco Totti. Il Ppupone naturalemente partirà dalla panchina, anche se in una serata come questa, la sua classe infinita potrebbe essere utile in corso d'opera.

19.47 - Facciamo un salto negli spogliatoi di Roma e Real Madrid!

19.46 - Eccoci con le prime immagini dall'Olimpico.

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Roma Vs Real Madrid (20.45), match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Uefa Champions League 2015/2016.

Una notte da Leoni per la Roma di Luciano Spalletti, che nello scenario di un Olimpico in sciopero, torna a sentire le note della musica più bella ed emozionante d'Europa: La Champions League. Il soreteggio di Zurigo non è stato clemente, per questo, a far visita nella capitale è toccato al Real Madrid. Anche i madrileni, così come la stessa Roma ha cambiato allenatore in corso l'opera, affidandosi a quel Zinedine Zidane che la Champions l'ha già vinta da giocatore nel 2002. Il pronostico pende decisamente dalla parte della castiglia anche se nel calcio nessuno parte battuto in partenza, tantomeno una Roma piena di giocatori di classe ed esperienza, reduce da quattro successi di fila e con un allenatore bravo e preparato come Spalletti.

La squadra capitolina arriva alla super sfida di Champions League nelle migliori condizioni possibili; da qualche settimana il motore della team giallorosso è tornato ad acquistare potenza e i risultati sono arrivati di conseguenza. Dopo la sconfitta dello Stadium con la Juve, in casa Roma sono arrivate solo vittorie importanti per il morale e per la classifica del campionato. Nel giro di tre settimane, dai margini della zona Europa League la squadra è tornata in piena lotta per la Champions che ora vuole giocare ed onorare al 100% delle proprie possibilità.

Molto di quello che sarà il confronto con il Real penderà dall'incisività e dalla personalità che uomini come De Rossi, Dzeko e Pjanic metteranno in campo, anche se, in questi casi è l'intera squadra ha ricoprire il ruolo cardine, facendo il possibile per sopperire alle mancanze tecniche con massima disponibilità e applicazione. Spalletti, in conferenza stampa ha dato il 50% di possibilità per la sua squadra, finendo per scatenare un po di imbarazzo dalle parti di Madrid, ma anche entusuiasmo e spirito vincente dalle parti di Trigoria. Tutta Roma attende, la Champions è alle porte.

E' un buon momento anche per il Real Madrid, decisamente migliorato nei risultati e soprattutto nel gioco dall'arrivo d Valdebebas di Zidane. Il francese ha trasmesso nuove concezioni di gioco, cercando di valorizzare al massimo un reparto d'attacco tra i migliori al mondo. A tal proposito, fanno sempre impressione i numeri di Cristiano Ronaldo, anche quest'anno sulla media disumana di un gol a partita. Il massimo marcatore della storia Blanca ha anche il record di reti nella fase a eliminazione diretta di questa Champions, con 11 reti in appena 6 match.

Per il Madrid però, non è tutto oro quel che luccica. La squadra castligliana il Liga è sempre terza alle spalle dell'Atletico e soprattutto di un Barcellona, al momento di una categoria superiore. Inoltre, la maggior parte dei problemi dei blancos, spesso e volentieri provengono dal reparto difensivo, calato nel rendimento con l'arrivo di Zidane sulla panchina del Real. Nell'ultimo match di Liga, vinto 4-2 con il Bilbao, si sono messi a nudo tutti i pregi e i difetti di una squadra a tratti irresistibile con il pallone tra i piedi, ma spesso troppo pigra e statica in fase di contenimento.

Per quanto concerne il capitolo legato alle probabili formazioni, in casa Roma, Spalletti sembra ormai orientato verso un inedito 4-1-4-1 per garantire superiorità numerica a centrocampo, con un uomo fisso a protezione del pacchetto arretrato. Il toscano infatti, ha provato il 4-1-4-1 negli ultimi due allenamenti piazzando De Rossi davanti alla difesa e Dzeko, sbloccatosi venerdì con il Carpi, come unico riferimento in attacco. Spalletti inoltre, può contare su tutta la rosa con la sola eccezione di Torosidis in dubbio per un colpo alla coscia rimediato non più tardi di una settimana fa.

Nel 4-1-4-1 ideato dall'ex Zenit dunque, spazio per Szczesny tra i pali. Linea difensiva a quattro con Florenzi, Manolas, Rudiger, e Digne a coprire il portiere polacco. Davanti alla difesa toccherà a De Rossi in un ruolo di importanza estrema, visto che DDR avrà la briga di interrompere tutte le incursioni e gli scambi per vie centrali che vedranno il Real Madrid certo protagonista. Nella linea a quattro di centrocampo, spazio a Salah, Pjanic, Nainggolan ed uno tra Perotti ed El Shaarawy con il primo favorito sul secondo. In attacco, come detto in precedenza, c'è Edin Dzeko che in Champions ha già segnato al Real Madrid con la maglia del City.

ROMA: (4-1-4-1) Szczesny; Florenzi, Manolas, Rudiger, Digne; De Rossi; Salah, Pjanic, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Spalletti

Non ci sono ripensamenti di formazioni in casa Real Madrid, con Zidane pronto a confermare il modulo base della stagione merengues: il 4-3-3. Qualche dubbio invece, riguardante gli uomini da inserire all'interno dello schacchiere tattico Blancos c'è, e riguarda soprattutto il reparto arretrato con il rientro di Marcelo non in perfette condizioni a sinistra e la fragilità di Varane nel mezzo. Zidane sembra comunque intenzionato a ribadire la fiducia verso il centrale francese anche perché il Madrid deve fare ancora a meno di Pepe, ristringendo così il cerchio delle alternative a Ramos e Varane al solo Nacho, con Arbeloa in caso di piena emergenza..

Per questo nel 4-3-3 Blancos, ci sarà Keylor Navas a difesa della porta con una linea a quattro composta molto probabilemnte da Marcelo, Varane, Sergio Ramos ed uno tra Carvajal e Danilo con i primo in vantaggio sul secondo. A centrocampo tutto confermato con Kroos, Modric e Isco a tessere e ricamare trame di gioco per il tridente offensivo che non potrà contare su Bale, ancora out e che per questo si affida alla voglia di riscatto di James Rodridguez insieme a Benzema e Cristiano Ronaldo.

REAL MADRID: (4-3-3): Keylor Navas; Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Carvajal; Kroos, Modric, Isco; James, Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane

La storia di questa sfida viaggia sul binario dell'equilibrio, con il Real Madrid in leggero vantaggio rispetto alla Roma vittoriosa in tre occasioni contro le quattro dei blancos. Il primo confronto in Champions League tra queste due squadre risale alla tragica giornata dell'11 settembre. In un'atmosfera surreale dopo i fatti di New York, il Real Madrid si impose all'Olimpico grazie alle reti di Figo e Guti; inutile il rigore di Totti che fissò il tabellino sul 2-1 in favore dei Blancos. Nella gara di ritorno, disputatasi al Bernabeu, la Roma di Capello agguantò un pari di grande importanza con Figo e Totti ancora protagonisti con le reti che fissarono il punteggio sull'1-1. E' questo l'unico precedente degli otto totali, in cui il match si è concluso in parità.

Nella stagione successiva, 2002/03, le due squadre capitarono nuovamente nello stesso girone con il Real Madrid che passò in scioltezza all'Olimpico 0-3 con Guti (2) e Raul, e con la Roma che si impose al Bernabeu grazie a Totti. Nella stagione 2004/05 invece, la Roma fu travolta sia all'andata che al ritorno dal Real Madrid di Ronaldo e di Figo: 4-2 all'Olimpico e 3-0 in Spagna. L'ultimo doppio confronto, risale proprio agli ottavi di finale di Champions League stagione 2007/08. Si tratta di un doppio ricordo indimenicabile per i tifosi della Roma che guidati da Luciano Spalletti, sconfissero il Real sia all'andata, 2-1 con gol di Mancini e Pizarro, sia al ritorno sempre per 2-1 ma con le firme di Vucinic e Taddei.