Villarreal - Napoli in Europa League 2015/16 (0-0)

20.57 - Direi che dal Madrigal è tutto. Un caro saluto dal vostro Gianluigi Sottile a nome di tutta la redazione di VAVEL.com e alla prossima live, sempre qui. Ricordiamo il risultato: Villarreal batte Napoli 1-0.

20.55 - Gli spagnoli ottengono una vittoria tutto sommato meritata visto un secondo tempo troppo col baricentro basso dei partenopei negli ultimi 30 minuti. Gli uomini di Sarri hanno un po' subito anche il contraccolpo psicologico, poi un po' di sfortuna ci si è messa e altra sconfitta per 1-0. Partita non brutta ma nemmeno eccezionale, terminata con un risultato tutto sommato onesto.

20.51 - FINITA LA PARTITA! VILLARREAL BATTE NAPOLI 1-0!

90' + 3' - Laterale per il Napoli. Ultimi secondi!

90' + 2' - Tiene palla la squadra spagnola.

90' + 1' - 3 minuti di recupero. Non riesce a spingere il Napoli. Giallo a Soldado.

89' - Rivediamo il gol di Denis Suarez. Adesso un tiro di Bruno, palla fuori.





87' - Noto la somiglianza (avendo visto entrambe le partite) fra questo match e Juventus-Napoli: anche se oggi il Napoli ha creato di più. Buona partita, poi crollo psicologico sul finale. Adesso punizione dal limite e giallo per Musacchio. Alto il tiro dell'ex Pescara, l'immagine della serata partenopea il suo sguardo deluso.

85' - Nemmeno Insigne o Higuain riescono ad incidere sugli spagnoli che hanno abbassato tantissimo il loro baricentro.

84' - Provano i partenopei ma la stanchezza è tantissima! Quanta fatica.

82' - GOOOL! SUAREZ! Una vera e propria PERLA su punizione dello spagnolo! Niente da fare per il Napoli, che adesso deve recuperare...

80' - Corner senza conseguenze per gli spagnoli, fallo subito dopo di Valdifiori, che ha rischiato il rosso. Adesso punizione da posizione centrale per gli spagnoli...

79' - Possesso napoletano, la partita va spegnendosi, le squadre sono molto stanche. Adesso finirà 2-2, tanto per smentirmi, ma almeno ci divertiamo...

77' - Brutta palla persa dai partenopei, Suarez tira ma troppo centrale.

76' - Corner per gli spagnoli.

75' - Cross di Mertens, Higuain tenta la deviazione ma non la prende.

73' - Dentro Insigne per Callejon. E' entrato anche Pina per Trigueros.

71' - Fallo su Hamsik che sembra stanchissimo... rallenta quasi il gioco. Il fallo di mano di Bruno è plateale, è stato ammonito per proteste Callejon.

70' - Venti minuti al termine, sono stati 5 minuti di fuoco!

68' - Mertens si è fatto male... da solo.

67' - Dentro El Pipita Higuain per Gabbiadini.

66' - FALLO DI MANO DI BRUNO! SEMBRAVA PLATEALE! Sugli sviluppi Bakambu tira in curva una grande chance.

65' - Pressing altissimo del Villarreal.

63' - Buona chance persa per il Napoli, che adesso sta migliorando. Mertens non ci arriva sulla palla di Hamsik.

61' - CALLEJON! Gran palla scodellata da Valdifiori che mette Callejon davanti al portiere, solo illusione ottica del gol! Entra Bakambu per Baptistao, classe 91' congolese anche se nato in Francia.

59' - Salvataggio di Mertens in difesa! Poi tiro di Gabbiadini, parata di Areola! Sugli sviluppi calcio d'angolo azzurro...

58' - CALLEJON! Spagnolo liberato sulla destra, palla di Gabbiadini. Il tiro è largo, non di molto!

57' - Niente di grosso sta avvenendo. Adesso fallo di Trigueros su Hamsik.

55' - Attaccano gli azzurri alla ricerca della reazione.

53' - Ancora una palla persa da Valdifiori, Strinic salva sul cross che andava verso Soldado. Ma inizio negativo per il Napoli.

51' - Palla messa dentro da Soldado in area, nessuno impatta e gli spagnoli perdono una grande chance!

49' - Rimessa laterale per il Napoli. Si scalda Higuain.

47' - Un rinvio ha steso Castillejo! Forse potrebbe uscire...

46' - Possesso giallo.

20.02 - SI RICOMINCIA!

19.55 - Primo tempo tutto sommato equilibrato al Madrigal per Villarreal-Napoli. Gli spagnoli sono in gran forma e hanno quasi sempre trovato il raddoppio sui partenopei; quest'ultimi invece hanno prima sofferto, poi fatto tanto possesso palla inutile. Ci siamo divertiti all'inizio ma poi troppi errori negli ultimi passaggi hanno ridotto di molto il numero delle possibili chance da gol. Adesso una piccola pausa, ehi, ma non cambiate canale!

45' + 3' - Si conclude il primo tempo dopo i due minuti di recupero.

45' + 2' - Si giocherà ancora per sessanta secondi.

45' + 1' - Ci siamo persi l'ammonizione di Valdifiori in precedenza.

44' - Altra punizione per gli spagnoli raccattata da Castillejo, che è già entrato nel match.

42' - Costa ferma il contropiede partenopeo aiutato da due compagni.

41' - E adesso, punizione per gli spagnoli dalla sinistra.

39' - Possesso palla partenopeo (per l'ennesima volta).

37' - Mertens scivola sul piede d'appoggio tentando un lancio. Niente da fare, dunque.

36' - Viene portato via in barella Dos Santos, il cui muscolo ha ceduto completamente. Sembra un infortunio serio. Dentro dunque Castillejo.

34' - Dos Santos sente tirare il flessore della gamba sinistra: uscirà con tutte le probabilità. E' pronto Samu Castillejo, classe 95', esterno interessantissimo.

33' - Hamsik sbaglia ancora una volta l'ultimo passaggio. Manca lucidità allo slovacco...

31' - Cross in mezzo, Gabbiadini manca l'impatto sul secondo palo. Ci vorrebbe un centravanti alla Higuain e magari stavamo già 0-2...

29' - Ruiz ferma il cross di Callejon, che sta giocando una partita generosissima.

28' - Possesso palla (abbastanza sterile) dei partenopei.

26' - Interrompe Callejon un contropiede spagnolo.

24' - ATTERRATO MERTENS IN AREA A PALLA NON IN GIOCO! Rivediamo. Il belga corre addosso a Baptistao involontariamente, che allarga istintivamente il braccio. Nulla di fatto. Tiro altissimo di Chiriches.

23' - Punizione dalla destra per gli azzurri. Corner seguente.

21' - Bel primo tempo fino ad adesso, molto ritmato: assistiamo a cambi di fronte improvvisi fra due squadre comunque offensive. Ci sono buone prospettive, più avanti personalmente credo che ci divertiremo...

19' - Verticalizzazione di Hamsik troppo lunga, ma era buonissima l'idea.

18' - Palla profonda cercata dagli spagnoli, para facile Reina.

16' - Hamsik prova un tiro da fuori abbastanza telefonato, blocca Areola.

14' - GABBIADINI! Tiro di sinistro al primo spiraglio possibile dal limite, poteva fare meglio. Mertens poteva essere servito...

13' - Spazzata di Hysaj sugli sviluppi della punizione, che era stata battuta corta.

12' - Fallo di Chiriches su Soldado, punizione dai 25 metri sulla sinistra per il Villarreal.

11' - Cross di Callejon, Gabbiadini non insacca per centimetri! C'è mancato poco...

10' - I partenopei hanno recuperato un paio di palloni in questi minuti, alzando il proprio baricentro. Strinic a terra, aveva subito fallo non segnalato, ma senza conseguenze per fortuna.

8' - Mertens poteva gestire meglio il contropiede. Bella partita però.

7' - Meglio in avvio gli spagnoli, si vedono le qualità di questa squadra. Punizione per i gialli dopo fallo di mano di Strinic.

5' - REINA! Uscita sbagliata del portiere del Napoli che regala palla agli spagnoli: tiro a botta sicura di Soldado con lo stesso portiere che ci mette una pezza.

4' - Cross alla ricerca di Soldado: primo corner del match per i padroni di casa. Anche qui nulla di fatto, fuorigioco di Baptistao in seguito.

2' - Punizione da buona posizione per gli spagnoli, sulla destra. Nessuna conseguenza.

1' - Primo pallone buttato via dal Villarreal, subito possesso Napoli.

19.00 - SI COMINCIA!

18.58 - Il Napoli in divisa classica azzurra con pantaloncini e calzettoni bianchi. Villarreal in classica divisa tutta gialla. A breve si comincia!

18.56 - SQUADRE IN CAMPO! Inno dell'Europa League.

18.55 - Manca pochissimo all'inizio del match! A tra poco con l'ingresso in campo. Il campo è stato molto bagnato, e anche per questo c'è da fare i complimenti agli addetti ai lavori che mantengono sempre benissimo il terreno.

18.45 - Il Napoli invece oltre ad essere il miglior attacco della competizione è la miglior difesa (3 gol subiti, primato condiviso con lo Schalke), e la sesta squadra nella storia della Coppa UEFA/Europa League a vincere tutte le partite ai gironi.

18.35 - Il Villarreal ha eliminato il Salisburgo nei sedicesimi dello scorso anno, poi arrendendosi al Siviglia. Non è mai andato oltre le semifinali la squadra di Toral nella sua storia. Che sia la volta buona?

18.25 - 40 minuti alla sfida. Le condizioni sono ottimali per giocare a calcio: è prevista una temperatura fredda ma il campo è riscaldato senza precipitazioni. Dunque, più spettacolo, almeno per quanto speriamo.

18.15 - Maurizio Sarri concede un turno di riposo a Higuain e Insigne, schierando al loro posto Gabbiadini e Mertens. Due cambi anche a centrocampo, David Lopez e Valdifiori rilevano Jorginho e Allan, mentre in difesa rimangono fuori Albiol e Ghoulam per far spazio a Chiriches e Strinic.

18.10 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL NAPOLI:



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Strinic; David Lopez, Valdifiori, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Mertens. All. Sarri

18.05 - Una sola variazione un po' a sorpresa per la truppa di Marcelino, che in attacco non schiera Bakambu preferendogli Leo Baptistao, giocatore dalle caratteristiche differenti. Per il resto, confermata la linea difensiva e anche quella a centrocampo, senza Tomas Pina, che sembrava essere l'elemento sparigliante.

18.00 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL VILLARREAL:



Villarreal (4-4-2): Aréola; Mario Gaspar, Musacchio, Victor Ruiz, Jaume Costa; Jonathan dos Santos, Manu Trigueros, Bruno, Denis Suarez; Soldado, Leo Baptistao. All. Marcelino

14.00 - Buona serata popolo di VAVEL.com e benvenuti nella diretta scritta di Villarreal-Napoli, match dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2015-2016. Che dire sulla partita, ci aspettiamo tanto spettacolo: parliamo della seconda in classifica del campionato italiano (che è stata per un bel po' prima, e ne parleremo) contro la quarta della Liga BBVA, il campionato spagnolo (essere quarti dietro a Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid non è poi così male).

Ci attendiamo dunque comunque gli azzurri a fare la partita come nello stile del loro allenatore Sarri con un Villarreal che sicuramente non starà dietro a prenderle, perchè conosce le sue potenzialità e sa che non sono basse, e applica la filosofia tutto sommato offensiva del suo allenatore Garcìa Toral.

Il Napoli ha ottenuto per la prima volta nella sua storia otto vittorie consecutive, prima dello stop nel big match con la Juventus dopo aver giocato una tutto sommato buona partita ma aver, di conseguenza, perso il primato in classifica. Tuttavia il messaggio che la squadra vuole dare è chiaro: non sarà una sconfitta a fermare il progetto che la squadra ha per questa stagione, che è di andare avanti al massimo, sempre.

E in questa competizione i partenopei quest'anno hanno solo vinto e infranto ogni record possibile ai gironi, a partire da quello dei gol segnati proprio dalle riserve che si sono affermate solo in Europa League. E difatti trend che prevede le seconde linee confermate: a partire da Reina imprescindibile; poi Hysaj, Albiol, Chiriches e Strinic in difesa; Lopez e Valdifiori in mediana; Callejon, Hamsik e Mertens dietro al solito e immancabile Higuain.

Il Villarreal invece sta vivendo una gran stagione, testimoniata da un dato: ha solo vinto in casa sua in questa Europa. Quarto posto in campionato e un buon momento dopo l'1-0 rifilato al Malaga nell'ultimo weekend. La voglia di farcela anche contro i partenopei non manca e la squadra molto all'attacco di Garcìa Toral. La vera richiesta che si chiede a questa squadra è quella di avere maggiore continuità: l'alternanza tra prestazioni belle e altre meno belle non convince.

Ecco gli uomini che dovrebbero essere scelti oggi per fare il colpaccio col Napoli: Areola in porta; Gaspar, Musacchio, Ruiz e Costa nel comparto difensivo; Dos Santos, Trigueros, Bruno e Suarez a centrocampo; infine in attacco Bakambu accanto a Soldado.

Sotto l'aspetto tattico i partenopei sono andati a giocarsela allo Juventus Stadium e hanno dimostrato quindi di non avere paura di nessuno; tuttavia il troppo possesso palla sterile visto in terra piemontese non ha fatto gioco, come testimoniato dallo scarso numero di tentativi verso la porta di Buffon.

Ma il Villarreal non ha assolutamente niente da perdere e grazie al fisico delle due punte e la velocità delle ali può mettere in difficoltà chiunque: la voglia di vincere di questa squadra è molto alta, tanto quanto quella partenopea. Chi la spunta? Difficile a dirsi, vedremo in campo...

Nel Napoli gli uomini di coppa Callejon e Mertens dovranno dare una grande mano dietro e pure andare lucidi in attacco, dove Gonzalo Higuain deve continuare a correre dopo una prestazione in ombra contro la Juve che non intacca una stagione da 24 gol in campionato.

Dall'altro lato le due punte Bakambu e Soldado hanno un'ottima vena realizzativa ma quest'anno aiuta tanto quel Suarez sulla fascia sinistra, solo omonimo di cognome di quello del Barcellona, ex Manchester City che ha tanta qualità.

Quattro i precedenti tra queste due squadre, tutti risalenti al 2011: i primi 2 nella stagione 2010-2011 quando si trovarono proprio in questa competizione, e prevalsero gli spagnoli con un 2-1 dopo lo 0-0 del San Paolo. Invece nel 2011-2012 doppia vittoria per 2-0/0-2 per i partenopei nella fase a gironi della Champions League, e campani che passarono il turno.