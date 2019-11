Juventus - Bayern Monaco in Champions League 2015/16 (2-2): Muller, Robben Dybala, Sturaro

22.46 - Direi che da Torino è tutto. A breve il post-partita, per adesso, qui su VAVEL un enorme grazie da parte di Gianluigi Sottile per chi ha seguito questa diretta scritta e alla prossima, mi raccomando, sempre qui!

Il gol di Muller.



Il raddoppio di Robben.





La riapertura di Dybala.





Il pari definitivo di Sturaro.



Il pari definitivo di Sturaro.

22.40 - Tutto al ritorno? Non proprio. La Juve praticamente dovrà andare a vincere nella tana dei leoni dell'Allianz Arena, ma di quello ne riparleremo in seguito. Per adesso, vi racconto di una prima ora di gioco più che mostruosa del Bayern Monaco culminata con lo 0-2. E poi? Un lampo di errori di Kimmich, una reazione di cuore incredibile dei bianconeri, che con merito escono con un 2-2 che non era il risultato sperato, ma è sempre meglio dello 0-2.

90' + 3' - FINISCE QUI! 2-2 TRA JUVENTUS E BAYERN MONACO!

90' + 2' - Palla al Monaco, ultimo minuto di sofferenza.

90' + 1' - 3 minuti di recupero, tiro di Bonucci centrale, dall'altro lato un cross di Ribery, nulla di fatto in entrambi i casi.

90' - Fallo di Vidal, terzo ammonito il cileno per il Bayern.

88' - Si sono abbassati i ritmi, adesso Ribery crossa, niente da fare, inisiste il Monaco.

87' - Attaccano i bavaresi: cross di Robben e respinge Bonucci.

86' - Lancio lunghissimo ed errato di Benatia.

84' - Dentro Ribery dopo un'Odissea clamorosa a livello fisico, esce Costa.

83' - POGBA! ANCORA JUVE! Cross di Morata, controcross di Lichtsteiner, impatta il francese ma palla fuori.

82' - Tra guerrieri ed ex si discute, un po' animanatamente, richiamati Mandzukic e Vidal. Punizione dalla sinistra per i bianconeri.

81' - Orgoglio bianconero, adesso vuole provare a completare l'impresa la Juve, che continua a spingere.

79' - La foga di Morata è eccessiva, cartellino giallo per lui.

78' - Una partita bellissima, clamorosa. La Juve ha un cuore assurdo.

76' - STURAROOOOOOOOO! 2-2! Cross di testa di Morata, e Sturaro mette dentro!

76' - Morata! Subito un lampo, però centrale!

75' - Dall'altro lato esce Dybala per Morata.

74' - Pronto Benatia nel Bayern; esce Bernat. Difesa a 3 dunque.

73' - 18 + recupero per le speranze bianconere.

71' - Altro fallo di Lewandowski che dal prossimo in poi rischia parecchio...

70' - Giallo per Lewandowski, la Juve ha letteralmente cambiato volto!

69' - Fuori Khedira, dentro Sturaro.

68' - POGBA! CHE CHANCE! Sugli sviluppi del corner, tiro del francese e palla alta di poco.

68' - GRANDISSIMO CONTROPIEDE DI MANDZUKIC! Poi palla a Cuadrado che ha avuto un'enorme chance, con parata di Neuer in corner!

66' - Mandzukic si arrabbia con Lewandowski dopo un fallo commesso. Tra i due ci sarebbe una storia più larga da raccontare...

64' - Finalmente ritmo Juve!

63' - DYBALAAAAAAAAAAAA! GOOL! 1-2! Errore clamoroso di Kimmich, sponda di Mandzukic e Dybala spiazza Neuer!

62' - Agonismo di Hernanes, che guadagna un'altra punizione.

60' - Prova la torsione Lewandowski, palla fuori.

58' - Corner Juve.

57' - E ovviamente, adesso, è tutto molto più difficile. Punizione da buona posizione per la Signora.

55' - GOOOOOOOOOL! ROBBEN! 0-2! Grandissima azione in contropiede del Bayern Monaco, al tiro arriva Robben col sinistro e chirurgicamente fa 0-2.

53' - Con tecnica e caparbietà Hernanes salta due uomini del Bayern e guadagna una buona punizione.

51' - Tiro di Alaba decisamente velleitario, non è uscito di molto ma era prevedibile.

50' - Baricentro basso bianconero, con attesa degli avversari, come nel primo tempo.

48' - Cross lungo di Pogba, atteggiamento diverso della Juve in questo secondo tempo.

47' - Intervento ruvido di Lewandowski su Cuadrado, punizione.

46' - Prova subito a farsi vedere Hernanes, che alza il baricentro del centrocampo.

21.49 - SI RICOMINCIA!

21.48 - Dentro Hernanes fuori Marchisio. Scelta... strana. Ma Marchisio ha un affaticamento muscolare a quanto pare.

21.47 - Si scalda Hernanes nella Juve, potrebbe entrare.

21.37 - Si conclude 0-1 il primo tempo di Juventus-Bayern Monaco. Per quanto la Juve possa permettersi di contestare all'arbitro alcune decisioni, il risultato è giustissimo e anzi, si poteva pure stare messi peggio. Restano 45' minuti per difendere l'imbattibilità casalinga che va avanti proprio da un match nell'aprile 2013, contro chi? Già, sempre loro, il Bayern Monaco, perchè onestamente avendo visto il primo tempo parlare di qualificazione con 90' minuti da giocare all'Allianz Arena è quantomeno sbagliato. Adesso piccola pausa, ci rivediamo presto!

45' + 2' - Si conclude il primo tempo, sullo 0-1 bavarese.

45' + 1' - POTEVA STARCI UN RIGORE PER LA JUVE! Altro episodio da rivedere.

45' - Fischiato fallo in attacco di Pogba, molto dubbio. E' arrivato il meritato vantaggio tedesco, niente da dire.

43' - GOOOOOOOOOOL! THOMAS MULLER! 0-1! Cross di Robben, controcross di Costa, respinta di Barzagli e respinta al posto giusto nel momento giusto di Muller.

42' - Azione in velocità Juve: cross di Dybala, Alaba mette in corner.

41' - Robben salta troppo isolato dalla marcatura di Lichtsteiner.

40' - Spinge il Bayern, che prova a trovare il vantaggio, senza grossi risultati.

39' - Fallo di Muller su Marchisio.

37' - Pogba prova a lanciare Cuadrado, nulla di fatto.

35' - Per adesso, niente di particolare, oltre al possesso degli uomini di Guardiola che è impressionante.

34' - Continua a fare fatica a ripartire la compagine bianconera, qualsiasi giocata diversa tentata dai giocatori bianconeri sbatte contro il muro rosso che sembra invalicabile.

32' - Gran cross di Thiago sugli sviluppi di una punizione, colpisce Lewandowski, addosso a Buffon.

31' - Bernat! Ci ha provato da fuori, Buffon non benissimo, libera Bonucci. Buona chance bavarese.

29' - Allegri dice alla sua squadra di alzare il baricentro. Ha ragione.

28' - E si ricomincia, possesso tedesco, si difende la Juve.

27' - Dybala sbaglia ancora un controllo, un po' di difficoltà in questo avvio è fisiologica per un giovane come lui.

26' - Continua a sbagliare il Bayern, che ha fallito il controllo nell'area in almeno 4 occasioni perdendo non so quante occasioni.

24' - Grandissima palla per Dybala, controllo sfortunato. Alza la testa la Signora, si spaventa il Bayern. Corner per i bavaresi.

23' - Ci prova Robben con un tiro potente, alto, dopo un controllo sbagliato.

22' - Reclama un fallo di mano Pogba nell'area bavarese, provano a spingere a tratti i bianconeri.

21' - Colpo di testa di Bonucci troppo lento.

20' - Fallo di Douglas Costa e cartellino giallo. Cuadrado è stato a guadagnarsi la punizione, punizione da buona posizione per i bavaresi.

19' - Prova, con tranquillità la Juve ma pressano tantissimo i bavaresi che fino ad adesso hanno fatto tutto loro.

17' - Altro errore del Monaco, ma è difficile stasera per la Juve.

15' - Dato del possesso palla: 77% Bayern. Solo bavaresi in campo, tranne quel lampo di un paio di minuti fa.

13' - COSA HA SBAGLIATO MULLER! Grande taglio di Lahm, palla in mezzo a Lewandowski che lascia a Muller il quale da due passi a porta vuota non riesce a tirare, Bonucci salva tutto! Che occasione!

12' - MANDZUKIC! Gran pallone di Dybala su un break bianconero velocissimo, Mandzukic colpisce male. Non sfruttata una grande chance! In seguito Douglas Costa prova un tiro-cross, palla fuori.

10' - Robben cerca Muller: la Juve si difende.

9' - In questi minuti baricentro bianconero molto basso, e tiki taka tedesco.

8' - Cross di Douglas Costa, respinge Chiellini.

6' - La regia internazionale ci ripropone una leggera trattenuta di Bonucci su Lewandowski: troppo poco per il rigore.

4' - BUFFON! Rimpallo e tiro di Vidal da fuori, siamo stati vicini al gol dell'ex ma Buffon è intervenuto benissimo!

3' - Gran recupero di Mandzukic, che dà la carica a tutta la squadra col suo pressing. Però il possesso resta bavarese.

2' - Rimessa laterale tedesca.

1' - Lancio lungo di Barzagli in un tentativo di spazzata, palla buona e Mandzukic tira da fuori! Blocca Neuer.

20.46 - SI COMINCIA! Buon divertimento!

20.45 - Entrambe le squadre nelle loro divise classiche. Il primo pallone sarà della Juventus.

20.43 - SQUADRE IN CAMPO!

20.41 - Squadre nel tunnel.

20.39 - Inno della Juventus in corso, a breve l'ingresso in campo delle squadre!

20.35 - In tribuna per dover di cronaca segnaliamo Antonio Conte e, accanto a lui, un dirigente del Chelsea. Primi approcci dopo queste riconferme che Marotta ha dato su Allegri, sempre prima su Premium?: "Rinnovo di Allegri? Per la mia esperienza il divorzio con l'allenatore avviene o quando fa male o quando termina il ciclo. Lui ha fatto benissimo l'anno scorso e sta continuando, quindi continueremo, lui è contento di noi e viceversa".

20.30 - Marotta a Premium: "Senza dubbio partita di prestigio fra due squadre che vogliono recitare un ruolo importante in questa competizione. Loro sono più accreditati ma noi gli abbiamo recuperato tanto terreno negli ultimi anni. Teste di serie anche negli ottavi di finale? Il sorteggio spesso fa dei brutti scherzi, a volte negli ottavi si beccano squadre che valgono tanto una contro l'altro. I risultati ottenuti da noi negli ultimi 5 anni dovrebbero essere un indicatore per evitare questi big match agli ottavi di finale".

20.20 - Aria di festa all'ingresso del Bayern Monaco in campo. Non c'è paura, solo rispetto. Anche l'atteggiamento del pubblico sarà un fattore, perchè come detto qui si vince coi dettagli.

20.10 - Ancora immagini dal tempio bianconero, lo Juventus Stadium, tutto di un po' di tempo fa. Che meraviglia, il campo! Sembra tutto andare bene. Juve in campo per il riscaldamento!



20.05 - Ecco invece gli 11 scelti da Pep Guardiola. Vidal-Thiago sulla mediana, Xabi Alonso out. Sorpresa e intensità, dunque.

20.00 - Dai social bianconeri, ecco la formazione della Juventus!



19.50 - Ultime conferme e vi daremo le formazioni ufficiali!

19.40 - Ultim'ora: siamo in attesa delle conferme delle formazioni, comunque abbiamo sciolto un dubbio: Vidal in campo, Alcantara in panchina. Dunque grande chance per uno dei due ex, con l'altro (Coman) in panchina.

19.30 - Occhi puntati sui fenomeni: tutto ok da ambo le parti. Clima di tensione. Clima da big match. Ecco un'immagine di circa una mezz'ora fa dai social.

17.00 - Piccola novità: l'unico ballottaggio in corso, quello fra Vidal e Thiago Alcantara potrebbe (e ripeto, potrebbe) concludersi con entrambi in e un turno di riposo per l'ormai anziano Xabi Alonso. Dunque Guardiola vuole più intensità dalla mediana, se attuerà questa soluzione, anche vista l'assenza di quello che in genere corre di più, Javi Martinez.

Buon pomeriggio a tutti popolo di VAVEL.com, l’attesa sta per finire: è oggi il giorno del big match Juventus-Bayern Monaco, ottavo di finale di UEFA Champions League d’andata. Una partita tanto spettacolare quanto attesa, fra i vicecampioni d’Europa torinesi che abbiamo imparato a conoscere in Italia negli ultimi 4 anni e una vera e proprio corazzata europea come la squadra bavarese che non fa più sorpresa nemmeno quando piazza 4-5 gol a partita nella fase a gironi.

Da un lato Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano in grado di lanciare in Europa la Juve lo scorso anno profetizzando da quando è arrivato a Torino la calma assoluta nel gioco e riuscendo a risolvere l’inizio non facile di stagione di quest’anno; come avversario uno come Pep Guardiola che non ha bisogno di presentazioni, ma che ha già annunciato che a fine anno andrà al Manchester City, magari debilitando un po’ l’ambiente: la risposta è stata quella che ovviamente “in Germania le cose sono abituati a dirle sei mesi prima”, ma sappiamo che questo fattore potrebbe contare ai fini del risultato perché in queste grande competizioni la differenza la fanno i dettagli.

Non è una partita facile e la Juve lo sa benissimo, però questa vittoria potrebbe contare tanto per entrare forse definitivamente a far parte di quell’èlite di club di cui secondo molti la Signora non fa parte: la voglia di dimostrare è ancora tanta e questa è il miglior test possibile su quanto possono essere grandi le ambizioni piemontesi quest’anno.

QUI JUVE – Allegri ha deciso da ieri: il rischio Chiellini è troppo grosso per essere percorso, e dunque spazio al 4-4-2 che ha portato alla vittoria contro il Napoli: la sicurezza è Buffon in porta; i centrali obbligati Barzagli e Bonucci; esterno destro Lichtsteiner, esterno sinistro Evra (assente pure Alex Sandro); centrocampo a 4 con Cuadrado e l’insolito Pogba sugli esterni, in mezzo Khedira recuperato e Marchisio; in attacco affianco all’intoccabile Dybala figura il ritorno di Mandzukic, fondamentale per il reparto offensivo bianconero, anche perché quell’Alvaro Morata “bello di notte” (6 gol nelle ultime 8 in Champions) non convince più.

Sempre out i soliti Asamoah, Lemina e Caçeres. Per quanto riguarda il momento di forma: le ultime prestazioni bianconere non sono state esaltanti, culminate col termine della serie di vittorie consecutive venerdì contro il Bologna, senza mai tirare in porta, fra l’altro. Però l’allarmismo come abbiamo detto non è prerogativa di Max Allegri che continua a profetizzare, e ha avvertito i suoi che “l’importante è non prendere gol”. Riuscirà la Juve nell’impresa? Difficile, vedendo quei 4 in attacco degli avversari…

QUI BAYERN – Guardiola è alle prese con una vera e propria emergenza difensiva: assenti Javi Martinez, Boateng e pure Badstuber: all’ultimo giorno di mercato il botto è arrivato con Serdar Tasci dalla Russia, ma ha all’attivo appena 45’ fatti nell’ultima sfida nei quali non ha convinto.

Benatia ha appena ripreso ad allenarsi, ma non gioca un minuto da Dicembre. Dunque gli 11 scelti da Pep dovrebbero essere i seguenti, disposti con un 4-2-3-1: chi se non Manuel Neuer in porta; Lahm e Bernat terzini, al centro i forzatissimi Alaba e Kimmich; sulla mediana Xabi Alonso e Alcantara (favorito su Vidal in un ballottaggio tutto aperto); Robben, Muller e Douglas Costa i tre dietro a Lewandowski (Gotze pure è stato appena recuperato ed è difficile pensare a un suo impiego dal 1’).

Il momento di forma è, come anticipato da Guardiola qualche settimana fa, non dei migliori. Eppure in Bundes pure andando sotto e giocando non benissimo il Bayern ha regolato il Darmstadt sabato con un 3-1. Continua la marcia inarrestabile verso la doppietta in Germania, fare il “triplete” è ovviamente possibile, ma in Champions si va una partita alla volta, e la prossima meta è lo Juventus Stadium.

TATTICA E UOMINI CHIAVE – Preparare la sfida col Bayern Monaco non è mai facile, ma Allegri ci avrà pensato sicuramente più di me: se la squadra di Guardiola fa un palleggio da paura, la Juve ha dimostrato più volte di avere il coraggio e la personalità di giocare aperta queste partite, perché la squadra di Max conosce le sue potenzialità e non vuole certo chiudersi.

Tuttavia è difficile fare la partita contro la corazzata tedesca, dunque l’equilibrio dovrebbe dominare il match: sono due allenatori che prediligono il palleggio e dunque potrebbe essere una partita tanto spettacolare quanto bloccata, ma in ogni caso un match di prestigio, di quelli che si vincono con i dettagli e i cambi dell’ultimo minuto.

Di certo però avere da un lato gente come Paul Pogba con le sue giocate che hanno risolto tante partite, oppure come Robert Lewandowski in forma che ogni pallone che tocca (o quasi) va dentro, aiuta, e non a caso li abbiamo messi nella foto di copertina. Non ci resta che attendere che Martin Atkinson fischi l’inizio e sarà show.