Real Madrid-Roma terminata in Champions League 2015/16 (2-0): Ronaldo-James, Roma a casa

22.39 - Dunque direi che abbiamo concluso. Dallo stadio Santiago Bernabeu è tutto, con amarezza la Roma abbandona la Champions League: passa il Real Madrid. Da Gianluigi Sottile vi arriva un ringraziamento enorme per chi ci ha seguito e alla prossima, sempre qui, su VAVEL!

22.37 - Il Real Madrid passa dunque con merito ai quarti in quanto squadra non solo più forte ma anche decisamente più matura e in generale forte, con dei fenomeni che hanno fatto la differenza; non una bocciatura per la Roma ma più un “rimandato a Settembre” per una squadra che ha dimostrato di avere potenzialità ma senza fortuna e precisione non ha di fatto combinato niente. La qualità del Real non si discute e fa la differenza nell’ingresso alle “final eight”, per usare un termine cestistico, d’Europa.

22.36 - REAL BATTE ROMA 2-0 E VOLA AI QUARTI! Le reti di James e Ronaldo decidono il match.

90' + 3' - Palla ai giallorossi che chiuderà questo match. Dzeko non mette in porta un cross di Digne.

90' + 2' - Corner Roma.

90' + 1' - Tre minuti di recupero.

90' - Ultimo giro d'orologio in attesa del recupero. Corner blanco.

88' - NAVAS! Perotti dal limite tira e Navas all'angolino effettua in intervento straordinario!

88' - Danilo ci prova dalla distanza e... poteva evitare, decisamente.

87' - Corner per il Real Madrid.

86' - Entra Maicon per Keita che non è proprio apprezzato (trascorsi al Barcellona).

85' - Manolas anticipa Ronaldo su un gran cross di Danilo. Entrerà Maicon per Keita.

83' - Tentativo di scambio Vazquez-Ronaldo, niente da fare. Dentro Kovacic, fuori Casemiro.

82' - Ed ecco il 2-0 di James Rodriguez.



81' - Rivediamo i gol del Real Madrid.



Il vantaggio di Ronaldo.

80' - Calcio d'angolo per la Roma.

79' - Tiro di James, palla fuori di poco.

78' - Kroos ci prova da fuori: blocca Szczesny.

77' - Fallo a favore della Roma.

76' - Giallo per Zukanovic.

75' - Entra Jesè, fuori Modric.

74' - Ronaldo! Cross di Marcelo, sul secondo palo spunta il portoghese che sbaglia un altro gol più o meno semplice. Entra Totti, standing ovation.

73' - Prova a chiuderla definitivamente e a fare spettacolo il Real Madrid.

72' - Pronto Totti all'ingresso.

70' - COSA HA SBAGLIATO RONALDO! Verticalizzazione perfetta per James, che va da Vazquez che a sua volta scarica su Ronaldo che sbaglia. E' umano anche lui (ogni tanto).

69' - Corner giallorosso.

68' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! JAMES RODRIGUEZ! 2-0! Contropiede perfetto di Ronaldo che scarica su James che realizza facile facile! 2-0!

67' - E adesso il Real Madrid vuole gestirla con calma.

66' - Szczesny ha preso pure un colpo sul gol di Ronaldo.

65' - Che peccato per la Roma. Palle gol sbagliate almeno 4...

64' - GOOOOOOOOOOOOOOL! 1-0! RONALDO! Vazquez si accentra dalla destra, cross e Ronaldo anticipa tutti! 1-0!

62' - Palla gestita dal Real.

61' - Prova a giocare la Roma con coraggio senza niente da perdere. Fuori Bale, dentro Vazquez nel Real.

59' - Quanta sfortuna la Roma: almeno 4 le grandissime chances per i capitolini non realizzate.

58' - MODRIC! Tiro deviato da Zukanovic e palla che per poco non va sotto l'incrocio...

58' - Colpo di testa di Ramos a far ripartire il Real.

57' - NAVAS! Manolas approfitta di un flipper in area e tira forte, gran parata del portiere madridista!

57' - Altro corner giallorosso, anticipato Keita.

56' - FLORENZI! Due dribbling e tiro dal limite, Navas risponde in corner! Che giocata...

55' - Abbassa un attimo i ritmi il Real.

54' - Corner Madrid, respinto da Keita. Un cross respinto da Manolas addosso a Marcelo praticamente: tiro facile per Szczesny ma che rischio!

53' - Da casa sua CR7: blocca Szczesny.

52' - E' meglio messo in campo nel secondo tempo il Real.

51' - SALAH! Assist di Dzeko con rimpallo e l'egiziano non inquadra la porta! Che partita!

50' - Che azione confusa! Alla fine James tira e Szczesny riesce a respingere! Flipper stranissimo nell'area dopo uno scambio Ronaldo-Marcelo, tira il brasiliano e palla respinta che ritorna a Ronaldo, che serve James che si fa fermare dal portiere giallorosso! Cosa stava per fare il team blanco!

49' - Palla respinta da El Shaarawy, ma c'è la copertura dei giocatori spagnoli.

48' - Cross di James tutto sbagliato. In seguito corner blanco.

47' - E si ricomincia, palla al Real che fa palleggio.

46' - Palla subito recuperata dagli spagnoli.

21.48 - Primo pallone alla Roma nella seconda frazione. Dentro Vainqueur, fuori Pjanic nei giallorossi. Si ricomincia!

21.44 - Manca ormai poco al rientro delle squadre sul terreno di gioco: a breve delle notizie sui cambi ma si va per la riconferma dei primi 22.

21.34 - Giallorossi bene ma non benissimo nel primo tempo: bisognava magari cercare con più insistenza il gol anche se due occasioni enormi sono arrivate; tuttavia può contare su una mole di gioco enorme il Real Madrid che sta ottimamente gestendo il risultato ma soffre troppo le ripartenze di Salah e compagni. Adesso una piccola pausa e poi il secondo tempo: non preoccupatevi, la sensazione è che la Roma sia ancora in gara.

21.31 - Si conclude il primo tempo sul parziale di 0-0.

45' + 1' - Cross di Kroos (gioco di parole evitabile), respinta e Marcelo tira ancora, palla altissima.

45' + 1' - Casemiro ferma Salah, si gioca ancora per qualche secondo.

45' - Ultimo giro d'orologio. Tentativo di lancio per Ronaldo, troppo lungo.

43' - Reclamano un fallo di mano i blancos! Contropiede giallorosso arginato da Ramos, ma quante proteste!

42' - Tiro di Salah non potente, non abbastanza: facile per Navas.

42' - Steso El Shaarawy in area, tutto regolare. Sul contropiede fuorigioco di Ronaldo.

41' - Casemiro di prima intenzione in area con l'esterno: lento il tiro, blocca Szczesny.

40' - Ronaldo, tira, da fuori, deviato, corner.

39' - Rimessa blanca.

38' - Sempre in attesa di uno spazio il Madrid ma si copre bene la compagine giallorossa.

37' - Giallo per Danilo, non diffidato, molto in ritardo su El Shaarawy.

36' - Cross di Rodriguez, non ci arriva nessuno. Rabbia di Spalletti per la palla persa da Keita.

35' - Azione giallorossa in corso, interrotta.

34' - Tunnel di Modric su Pjanic: comincia l'azione e Ronaldo viene lanciato dopo un gran inserimento: Szczesny si salva in corner! Sugli sviluppi colpisce Marcelo da fuori, palla alta di poco.

33' - Scontro Dzeko-Danilo, il brasiliano ha la peggio: cure mediche per lui.

32' - Ronaldo ci ha provato! Rientrato sul destro con un ottimo dribbling dalla sinistra, tiro centrale e respinta di Szczesny!

31' - Bale con un gran numero va via, tira col mancino con buona potenza ma senza precisione.

30' - Palla del Real che prova il fraseggio.

28' - SALAH! Dzeko si svincola, palla a Salah dopo un fallo di Digne non segnalato e l'egiziano sbaglia da solo davanti a Navas!

27' - Perotti non tiene la palla in campo: rimessa madridista.

26' - Cross in mezzo ed El Shaarawy di cresta la mette alta non di moltissimo ma con un colpo lento.

25' - Contropiede malamente sprecato da Salah, c'era Perotti da solo... In seguito tiro di Modric dal limite largo di molto.

24' - Gestisce come al solito la palla il Real, ormai non fa più testo.

23' - Manolas chiude benissimo Cristiano Ronaldo dopo una percussione di Modric.

22' - Altro calcio d'angolo, fermo Pjanic a terra dopo un contatto in area.

21' - MODRIC! Ci ha provato il croato dalla distanza dopo un'azione insistita, para Szczesny dopo una deviazione di Keita! Sugli sviluppi corner spagnolo.

20' - I madridisti, alla fine, hanno sempre ragione. Non sono sicuro di aver ancora visto qualche contrasto vinto dai capitolini...

19' - Salah viene fermato e tocca per ultimo sulla copertura di Pepe: sfortunato l'egiziano, la rimessa è spagnola.

18' - Possesso orizzontale blanco.

17' - Non mette giù il pallone Salah, palla in rimessa laterale.

16' - Laterale per il Real dall'altro lato. Corner blanco.

14' - DZEKO! COSA HA SBAGLIATO! Salah con una grande accelerazione, cross, velo di El Shaarawy, Dzeko da solo allarga troppo il sinistro! Palla fuori!

13' - Gestisce l'ennesimo pallone la squadra galactica, si sta smarrenddo la Roma.

12' - Precauzionalmente si riscalda Varane, Pepe dopo quel contatto di prima non sta benissimo.

11' - RONALDO! Tira, alto, il portoghese. Calciata male la punizione, la palla non si è abbassata.

11' - Punizione da ottima posizione guadagnata con un numero assurdo da Cristiano Ronaldo, circa 25 metri.

10' - Ancora palla agli spagnoli.

9' - Gioca il pallone nella metà campo giallorossa il Real: Kroos prova il tiro da 30 metri da fermo, blocca Szczesny.

8' - MARCELO! Il brasiliano si inserisce e arriva alla conclusione sull'assist di Bale dopo un triangolo, che poi tira fuori non di molto! Effetto ottico del gol...

7' - Zukanovic non sbaglia la copertura sul cross di Bale.

6' - Conclusione di Ronaldo sul cross di Danilo, reclama un fallo di mano il Real! Non sembra esserci, rivedremo meglio.

5' - Altro pericolo: cross profondo di Florenzi, manca l'impatto Dzeko e anche El Shaarawy fa altrettanto, palla comunque in rimessa dal fondo.

4' - Altro pallone giocabile in fase d'impostazione per gli spagnoli.

3' - Cross di El Shaarawy per Dzeko che stende su Pepe che non sembra soffrire le conseguenze anche se rimane un po' a terra. Anche l'uscita di Navas non deve essere stata un aiuto...

2' - Fallo di Keita a centrocampo: possesso blanco. Brivido: cross in mezzo e Ronaldo manca il pallone di pochissimo.

1' - Subito fallo a favore dei giallorossi per un fallo di mano di Casemiro.

20.45 - SI COMINCIA! Primo pallone al Real Madrid.

20.44 - Divise classiche per entrambe le squadre, completi rispettivamente bianco per i padroni di casa e giallorosso per la Roma.

20.43 - Spalletti stringe la mano a Zidane.

20.42 - SQUADRE IN CAMPO!

20.40 - SQUADRE NEL TUNNEL!

20.35 - Invece i giallorossi ci sorprendono con Dzeko in attacco: 4 giocatori offensivi + Pjanic e Florenzi. Atteggiamento molto coraggioso dunque per Spalletti! 10 minuti e ci siamo!

20.25 - Quante sorprese! Il Madrid rischia: dentro sia Kroos che Modric, assieme a loro Casemiro e tridente Bale-Cristiano-James.

20.15 - FORMAZIONE UFFICIALE DELLA ROMA:



(4-2-3-1): Szczesny; Florenzi, Manolas, Zukanovic, Digne; Pjanic, Keita; Salah, Perotti, El Shaarawy; Dzeko.

20.05 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL REAL MADRID:



(4-3-3): Navas; Danilo, Ramos, Pepe, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Ronaldo, James Rodriguez.

19.55 - Pallotta a Premium: "Ho visto tanti fan, non ci credo, ne ho visti davvero tantissimi, lo apprezzo molto. E' dura, però basta segnare un paio di gol, poi il resto... c'è possibilità, orgoglio e noi ci crediamo".

19.45 - Inizia il nostro avvicinamento al match: manca solo un'ora. Squadre arrivate allo stadio da un po'; in attacco rispetto ad oggi pomeriggio in risalita le quotazioni di Dzeko; nei madridisti possibile impiego sia di Kroos che di Modric.

Buon pomeriggio a tutti popolo di VAVEL.com e benvenuti alla diretta scritta live ed di Real Madrid-Roma, ottavo di finale di ritorno di UEFA Champions League 2015-2016, direttamente dal Santiago Bernabeu.







All'andata, i fenomeni di Zidane si imposero sugli uomini di Spalletti per 0-2 con una prestazione di grande pragmatismo, catalizzata dalle reti di Cristiano Ronaldo e Jesè Rodriguez che ha praticamente messo il turno nelle mani dei blancos. Nonostante una grande prestazione i giallorossi non poterono nulla complice anche un po' di sfortuna.





QUI REAL MADRID - Reduci da una prestazione ordinaria in Liga (vittoria di misura per 7-1 sul Celta Vigo), gli uomini di Zizou sono pronti a giocare questo ritorno di Champions League sapendo che conta tantissimo ai fini di una stagione compromessa ormai in campionato (ben 12 i punti di svantaggio rispetto alla vetta, in mano al Barcellona). Aria di tensione nell'ambiente dei Galacticos: dopo il derby di Madrid perso per 0-1 in favore dell'Atletico chiunque è stato contestato e fischiato, nonostante il 7-1 precedentemente citato in campionato.

Le scelte di Zidane saranno poco limitate: assente solo Benzema in teoria, anche se si prevede che uno tra Modric e Kroos possa ancora riposare, poichè sono entrambi appena rientrati; recuperati definitivamente Bale e Marcelo. Dunque formazione di questo tipo, con schieramento 4-3-3: Navas fra i pali; Carvajal e Marcelo intoccabili terzini, con Sergio Ramos e Pepe in mezzo; Kovacic o Isco assieme a Kroos e James a centrocampo; in attacco spazio a Bale, Jesè Rodriguez e il fuoriclasse Cristiano Ronaldo.





QUI ROMA - 7 vittorie consecutive per i giallorossi di Spalletti in campionato e venerdì inoltre è stata schiantata per 4-1 la Fiorentina, non proprio una squadra qualunque. I capitolini sentono la fiducia e puntano già il secondo posto del Napoli, ma questo è un altro discorso: c'è un'impresa da compiere e un sogno da coronare in Champions League, col coltello fra i denti e la fame che caratterizza questa Roma 2.0 di questa stagione. L'ambiente inoltre sta facendo la sua parte e regalando serenità alla squadra che ha preso la sua forma.

Le scelte del tecnico giallorosso subiranno delle variazioni: assente Rudiger, che si aggiunge alla lista che già prevedeva De Rossi e Strootman, con anche Nainggolan in leggero dubbio ma con sensazioni positive. La formazione prevede dunque due opzioni: la prima, più probabile, un 4-2-3-1 con Szczesny fra i pali; Maicon, Manolas, Zukanovic e Digne in difesa; Pjanic e Nainggolan in mediana; Florenzi, Salah ed El Shaarawy dietro a Perotti; seconda opzione, un po' meno probabile, un 4-3-1-2 con sempre Szczesny in porta; Florenzi e Digne terzini con Manolas e Zukanovic centrali; rombo a centrocampo con Keita, Pjanic e Nainggolan; sulla trequarti Perotti; El Shaarawy e Salah punte.





TATTICA E UOMINI CHIAVE - Queste partite sono imprevedibili: un top team come il Real Madrid sa che basta il compitino per portare a casa una qualificazione archiviata, senza svarioni dalle solite idee di calcio che sono sempre un piacere degli occhi.

La Roma però non ci sta a farsi dominare e proverà a buttare il cuore oltre l'ostacolo e a rendere la serata memorabile per i propri tifosi, sapendo di non aver niente da perdere. E sarà proprio questa la chiave: la tranquillità per i giallorossi che un po' è mancata all'andata, contro la velocità del palleggio che verrà quasi certamente proposto dagli ispanici proveranno a segnare magari da subito per togliere ogni dubbio; tuttavia per i capitolini prendere un gol e uno solo cambia poco: bisogna farne sempre 3 per andare agli ottavi, dunque sbilanciarsi in avvio sarà possibile. La previsione è certamente quella di un inizio divertente da ambo i lati.

Certo che avere gente come Cristiano Ronaldo e Gareth Bale contro non è mai facile; tuttavia i giallorossi punteranno molto sulle azioni personali di El Shaarawy e Salah per magari segnare subito, poi, chissà...