Risultato Wolfsburg-Gent  in Champions League 2015/16: La decide Schurrle!

22.37 - Termina dunque una gara poco emozionante ma tutto sommato unica per entrambe le compagini: il Wolfsburgpuò continuare a sognare, il Gent esce a testa alta e con tante belle cose da cui ripartire.

22.35 - Una gara tutto sommatro a senso unico, decisa da un episodio ma controllata dai padroni di casa. Il KAA Gent, infatti, non ha mai impensierito eccessivamente Casteels, davvero inoperoso in questi novanta minuti. Prova importante invece per i lupi, non brillantissimi ma mentalmente pronti ad affrontare il turno successivo. Wolfsburg che dunque diventa la seconda squadra a partecipare ai quarti, dopo la qualificazione del Real Madrid. Migliore in campo per i padroni di casa, Draxler. Per gli ospiti in evidenza Simon.

93' - E' finita!!! Il Wolfsburg batte il Gent e vola ai quarti di finale! Onore però al Gent, che ha saputo gestire una gara difficile e delicata senza subire troppi gol.

91' - Ormai è festa alla Volskwagen Arena: i tifosi sono impazziti per una qualificazione che avrebbe dell'incredibile!

90' - Saranno tre i minuti di recupero decretati dall'arbitro Skomina.

90' - Dejaegere! Bel tiro del giocatore del Gent che sfiora la traversa! Si dimostra giocatore di talento l'ex Bruges.

87' - Ultimo cambio per i lupi: fuori l'autore del gol Schurrle per Schafer.

86' - Wolfsburg in pieno controllo del match: ben poca cosa, invece, il KAA Gent in questo finale.

84' - Subito in evidenza Vieirinha: bella conclusione del giocatore di casa dopo un passaggio orizzontale di Dante.

82' - Secondo cambio per i padroni di casa: out Maximilian Arnold per Vieirinha.

81' - Debole conclusione di Trasch ottimamente controllata da Sels.

79' - Festeggia la Vlf Wolfsburg Arena per una qualificazione ormai vicinissima.

77' - Terzo ed ultimo cambio per il Gent: fuori Rafinha per Foket

77' - Primo cambio per il Wolfsburg: esce Draxler per Daniel Caligiuri.

74' - Accelerazione improvvisa di Julian Draxler che, da vero campione, supera in velocità, Asare offrendo al compagno un invitante assit: il tedesco ex Chelsea brucia il proprio marcatore mettendola dentro. Tutto più difficile ora per il Gent.

74' - ANDREEEEEEEEE SCHURRLLLLEEE!!!! MARCA IL CARTELLINO PROPRIO IL GIOCATORE PIU' FISCHIATO!!!

73' - Fase confusa di gara, molti errori ambo le parti e pallone ripetutamente perso da molti dei giocatori in campo.

70' - Schurrle! Azione fulminea dei padroni di casa, passaggio di Guilavogui e tiro deviato dalla difesa del Gent. Occasionissima per il 17 di casa, davvero troppo lento al momento della conclusione.

69' - Coulibaly! Subito pericoloso l'attaccante appena entrato, con un tiro centrale ma potenzialmente pericoloso.

69' - Secondo cambio per i Buffalo's: esce Simon per Coulibaly. Molto stanco il nigeriano, di sicuro il migliore dei suoi fino ad ora.

67' - Contatto Dejaegere-Dante. Dolorante il primo. Intanto primo cambio per il Gent: fuori un anonimo Matton per Saief, assist man della scorsa gara.

65' - Molto attivi Luiz Gustavo e Guilavugui, veri metronomi di un squadra che per ora non ha alcun interesse ad offendere. Ottima la prova del francese ex Atletico, molto presente sia fisicamente che tecnicamente.

62' - Rapporto tiri nello specchio di 11 a 2. Questo dato dimostra il dominio silenzioso dei tedeschi che, però, non sono ancora riusciti a battere Sels.

59' - Schurrle! Erroraccio del tedesco! Cross di Trasch, passaggio decisivo di Kruse e piattone fiacco dell'esterno di casa, che vanifica così un'ottima occasione.

57' - Milicevic! Si accende finalmente la gara! Accelerazione di Simon, cross in mezzo e tiro del 77 ex Charleroi. Dante era comunque sulla traiettoria.

56' - Gustavo! Tiro alto e potente dell'ex Bayern, tutto facile per Sels. Inizia lentamente a salire il Wolfsburg, con il Gent che sembrea intenzionato a pressare con più uomini.

55' - Dante! Stacco imperioso del numero 18 sugli sviluppi di un corner, Neto devia involontariamente in angolo.

54' - Dopo i primi minuti, tornano in avanti i tedeschi, con gli ospiti che riprendono a difendersi con arcigna determinazione.

51' - Punizione pericolosa per il Wolfsburg: Rodriguez, Arnold e Draxler sulla palla. La batte lo svizzero che conclude però sulla barriera gialla.

50' - Conclusione mancina da dimenticare per Julian Draxler. Tedesco meno esplosivo del solito.

48' - Il Gent sembra più incisivo: ancora inserimento potenzialmente pericoloso di Kums bloccato dalla difesa tedesca.

46' - Squadre che ricominciano senza ca48' mbi. Possesso passa per il Wolfsburg.

21.46 - Si riparte! Al via il secondo tempo!

21.40 - Per gli ospiti in evidenza il velocissimo Simon, forse troppo relegato sull'out mancino per offendere. Il nigeriano ha però spesso e volentieri tentato la conclusione, magari dopo una delle sue rapide e pericolose convergenze al centro, ottimamente gestite dalla retroguardia tedesca.

21.35 - Tra i padroni di casa, attivo ad intermittenza il tanto atteso Draxler. Il numero 10, infatti, ha spesso impensierito la difesa avversaria, ma non è mai riuscito a confermarsi come primo marcatore di questo ritorno.

21.30 - Termina un primo tempo davvero poco emozionante: il Wolfsburg ha preferito attendere, spesso frenato dal muro avversario. Propositivo ma a tratti prevedibile invece il Gent, con Simon spesso eccessivamente cercato dai compagni che, quindi, hanno tolto novità alla loro manovra. Ora il Gent dovrà segnare due gol nella seconda frazione per passare.

45' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Draxler, brutta botta subita da Dante in seguito ad uno scontro con Sels. Intontito il difensore brasiliano.

45' - La prima frazione si avvia lentamente verso la sua conclusione, senza recupero data l'evidente apatia della stessa.

43' - Primo tempo molto tranquillo per i due portieri, davvero poco impegnati e mai in difficoltà. Impreciso il Gent in fase di rifinizione, più compassato ed attendista il Wolfsburg.

40' - Sembra reggere il muro giallo, i lupi tedeschi iniziano però ad offendere con puntuale temibilità.

38' - Prolungato possesso palla da parte del Wolfsburg. I Buffalo's sono però compatti in difesa ed impediscono qualsiasi sorta di incursione pericolosa.

36' - Guizzante il Gent, con gli undici in campo spesso impegnati in veloci cambi di gioco che, però, per ora non hanno portato a risultati concreti.

33' - Progressione di Schurrle sulla destra, nulla di fatto. Gli ospiti si affidano invece al triangolo Gershon-Asare-Simon per ripartire con celerità.

31' - Alla mezz'ora, è ormai chiara la chiave tattica del match: Il Wolfsburg prova a colpire con veloci inserimenti, il Gent attende per difendersi e ripartire in velocità. Per ora però poche occasioni ambo le parti, con buona pace della compagine di Hecking.

28' - Iniziano a cantare i sostenitori del Wolsfburg! Vfl Arena che inizia a surriscaldarsi.

25' - Il Gent sembra collettivo più maturo rispetto al disastroso primo tempo dell'andata: i Buffalo's infatti sbagliano meno i passaggi fondamentali, riuscendo spesso e volentieri a penetrare lateralmente, preoccupando molto gli esterni avversari.

23' - Simon! Sempre guizzante il nigeriano ex Trencin che, dopo una buona incursione, scarica un bolide mancino. La conclusione del 27 ospite però impensierisce poco Casteels.

20' - Pericoloso il Gent! Lob mancino di Milicevic, ottimo stop di Simons ed ennesimo cross pericoloso nell'area dei lupi tedeschi. Sempre però assenti le torri degli ospiti ed occasione mancata per i Buffalo's.

17' - Guilavogui! Che conclusione! Ottimo controllo del giocatore del Wolfsburg che scarica un diagonale insidiosissimo. Attenta risposta di Sels. Iniziano dunque a premere i padroni di casa.

15' - Pericolosa incursione di Simon sul laterale sinistro: buon cross ma nessun compagno in area.

12' - Kruse! Bella girata mancina dell'ex M'gladbach, tiro però a lato e non di poco. Bene per ora Schurrle, che ha offerto un ottimo pallone al compagno.

11' - Fase tranquilla della gara, le due formazioni infatti non hanno ancora creato occasioni pericolose. Tanto pressing per gli ospiti, con il Wolfsburg che per ora si copre bene. Molti errori comunque ambo le parti.

8' - Incursione centrale di Kums che, al momento del tiro, viene murato dalla difesa avversaria. Lieve occasione per il Gent, più pimpante ed attento rispetto all'andata.

7' - Contrasto tra Asare e Draxler, manata involontaria da parte del giocatore ghanese al 10 di casa.

5' - Buona conclusione di Milicevic. Il sinistro del 77 ospite finisce però alto.

3' - Ottima chiusura di Gershon su Schurrle! Si salva il Gent.

3' - Gent che sembra disporsi con il 3-5-2, difficile da inquadrare il modulo ospite.

1'- Wolfsburg subito propositivo: bel cross mancino di Kruse che però non viene raccolto da nessuno in area.

20.45 - Si parte! E' tutto pronto alla Vfl Wolfsburg Arena: palla al Gent.

Il Wolfsburg scenderà in campo con la casacca biancoverde. Completo giallo, invece, per il Gent

Stando alle ultime indiscrezioni, il Gent proverà ad impostare la gara attaccando addirittura con un 4-2-4 e difendendosi invece con il più classico dei 3-5-2. Vedremo dunque come proveranno ad offendere i Buffalo's obbligati a vincere segnando almeno due gol, nella speranza di non subirne. Difficile, ma non impossibile.

Pochi cambi nei padroni di casa, con Hecking che schiera i fantastici tre nella trequarti per aggredire subito gli avversari. Nessun modulo nuovo invece, a differenza di quanto circolato nelle precedenti ore, per il Gent. Sarà Milicevic, inoltre, ad avanzare sostenendo Simon. Panca iniziale per Depoitre e Coulibaly.

KAA Gent (3-5-2): Sels; Nielsen, Gershon, Asare; Rafinha, Renato Neto, Kums, Matton, Dejaegere; Milicevic, Simon.

Wolfsburg (4-2-3-1): Casteels; Trasch, Knoche, Dante, Rodriguez; Guilavogui, Gustavo, Schurrle, Arnold, Draxler; Kruse.

19.57 - Sale l'attesa alla Vfl Wolfsburg Arena. Ecco intanto le formazioni ufficiali delle due formazioni, partendo da quella di casa.

Buonasera e benvenuti da Antonio Abate alla diretta scritta live e di Wolfsburg - Gent, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. In palio un posto nei quarti della massima competizione europea, con la squadra di Hecking, al via, favorita per il passaggio del turno.

Si gioca alla Vfl Wolfsburg Arena, con i teutonici che partono da una posizione di forte vantaggio, in virtù del successo di misura maturato nel primo atto del confronto, in Belgio. Gara schizofrenica, aperta da Draxler nella prima frazione, con le firme nella ripresa dello stesso ex Schalke e di Kruse. Sullo 0-3, un naturale rilassamento e il parziale ritorno del Gent. Due reti che rendono il ritorno quantomeno interessante.

Il Gent rappresenta una novità d'Europa. Una qualificazione agli ottavi inattesa, condita da un prestigioso secondo posto nel Gruppo H, alle spalle dello Zenit, avanti a Valencia e Lione. Il Wolfsburg, invece, è reduce dalla conquista del girone B. Prima posizione, con alle spalle PSV e soprattutto Manchester United.

Il Wolfsburg è in lotta per un piazzamento utile alla qualificazione alla prossima Champions in Bundesliga. Il successo per 2-1 sul Borussia M. consente di coltivare ambizioni da quarto posto e certifica il buon momento della squadra. Nel week-end ancora a segno Draxler. Solo un pareggio, di rincorsa, per il Gent, che in Belgio è secondo e si gioca il titolo con il Bruges, al momento due punti sopra all'undici di Vanhaezebrouck.

Per la partita di questa sera, Hecking deve fronteggiare qualche defezione importante. Senza Dost, davanti conferma per Kruse, mentre Knoche sopperisce all'assenza di Naldo. Luiz Gustavo garantisce esperienza e peso a centrocampo, Draxler e Schurrle hanno il compito di accendere la luce e semplificare il compito della squadra di casa.

Il Gent si presenta in Germania con il 3-5-2. Per ribaltare il doppio confronto occorre segnare due reti, senza subirne alcuna. Difficile trovare l'equilibrio tra assalto e attenzione, esporsi può definitivamente chiudere la contesa, attendere può fare il gioco del Wolfsburg. In attacco, Depoitre favorito su Coulibaly. Dietro ballottaggio Mitrovic - Gershon.

Il duello di Champions attuale rappresenta la prima sfida in assoluto tra Wolfsburg e Gent e il primo confronto tra i tedeschi e una compagine belga. Il Gent ha invece un passato - seppur breve - contro squadre provenienti dalla Germania. Precedenti che sorridono al Gent e inducono a sperare nel miracolo. Nel '91 - secondo turno di Uefa - di fronte Gent e Eintracht. 0-0 in Belgio, al ritorno Vandenbergh per la qualificazione dell'undici ospite. Dieci anni dopo, nel 2001, in Intertoto, scontro tra Gent e Werder. 3-2 del Gent a Brema, non basta lo 0-1 ai tedeschi al ritorno.

Il Wolfsburg ha un rendimento casalingo perfetto. Nella fase a gironi, tre successi in tre gare, nove punti fondamentali per raggiungere la fase ad eliminazione diretta. Per il Gent, in trasferta, due passi falsi, ma anche la nobile W con il Lione.

Hecking - nella conferenza della vigilia - mantiene alta l'asticella dell'attenzione, guai a sottovalutare il Gent, il Wolfsburg deve conquistare la qualificazione. "Come ho detto prima della gara d'andata, abbiamo bisogno di due buone prestazioni per superare il turno. Una c'è stata, ora ne serve un'altra. Siamo in una posizione di vantaggio e siamo molto fiduciosi. Ma non abbiamo ancora conquistato nulla. Il Gent darà il massimo, dobbiamo spezzare sul nascere i loro sogni".

Vanhaezebrouck parte invece dai passaggi a vuoto della gara casalinga "Abbiamo commesso molti errori nella gara di andata, dobbiamo cercare di ridurli questa volta. Il Wolfsburg è una squadra molto, molto forte in casa che difficilmente perde davanti al suo pubblico. Questo è ciò che dobbiamo tenere a mente, consapevoli delle difficoltà e le inside della gara. Tuttavia, non significa che mi arrendo già prima di giocare".