Champions League: Wolfsburg per i quarti, al Gent serve l'impresa

Si riparte dai 90 minuti d'andata. Si riparte dalla fuga del Wolfsburg e dal parziale ritorno del Gent. Draxler - l'uomo del momento - a colpire due volte, Kruse a certificare la netta supremazia teutonica. Dieci minuti, quelli finali, a sovvertire le leggi scritte, il cuore del Gent, la superficialità del Wolfsburg. Kums - Coulibaly, 2-3, una speranza che si accende in vista del ritorno, in programma oggi, alla Vfl Wolfsburg Arena.

Il precedente dell'andata è l'unico, in Europa, tra le due squadre. Il Wolfsburg è al primo incrocio con compagini provenienti dal Belgio, qualche intreccio invece per il Gent, vittorioso con il Werder nell'Intertoto del 2001 e ancor prima in Uefa con l'Eintracht nel '91. 1-0 esterno e pari casalingo.

Il week-end - Il Wolfsburg arriva alla sfida odierna dopo la vittoria per 2-1 con il Borussia M. Uno-due nei primi venti minuti, con Draxler e Kruse a indirizzare la partita. Raffael spaventa i padroni di casa, ma Hecking centra la terza vittoria nelle ultime cinque e avvicina un piazzamento Champions. Il Gent rischia invece il capitombolo con il Leuven. Boussoufa salva i suoi poco prima del 70'. Gent che insegue il Bruges, due lunghezze di ritardo.

Le scelte - Hecking si affida al 4-2-3-1. Casteels difende i pali, al centro della difesa Dante e Knoche, con Trasch a coprire la corsia di destra e Rodriguez sul fronte opposto. Luiz Gustavo guida il comparto a due di mezzo, coadiuvato da Guilavogui, Arnold un passo avanti è il primo punto di una linea a tre di qualità che poggia sull'estro di Schurrle e Draxler. Kruse è il "9" di riferimento.

Il tecnico non può contare - per il ritorno - su Naldo, spilungone di difesa, Benaglio, Dost, Jung e Seguin. In diffida Caligiuri, questa sera, almeno al via, in panchina.

3-5-2 per gli ospiti. Nielsen è il perno di una retroguardia a tre che vede Gershon e Asare in marcatura. Folta la pattuglia in mediana, Neto guida Kums, Dejaegere, Milicevic e Foket. Simon e Depoitre davanti.

Hecking "Come ho detto prima della gara d'andata, abbiamo bisogno di due buone prestazioni per superare il turno. Una c'è stata, ora ne serve un'altra. Siamo in una posizione di vantaggio e siamo molto fiduciosi. Ma non abbiamo ancora conquistato nulla. Il Gent darà il massimo, dobbiamo spezzare sul nascere i loro sogni.

Passare il turno sarebbe un evento storico per il nostro club, ma lo stesso vale per il Gent. E non dobbiamo commettere l'errore di pensare già al prossimo turno. Dobbiamo giocare ancora una partita e non possiamo permetterci distrazioni.

Julian Draxler ha fatto un salto di qualità qui al Wolfsburg nelle ultime settimane. E' al massimo della forma. La fiducia in sè stesso sta aumentando, i suoi dubbi sono svaniti. Può decidere le partite da solo, come dimostrato di recente".

Vanhaezebrouck "Abbiamo commesso molti errori nella gara di andata, dobbiamo cercare di ridurli questa volta. Il Wolfsburg è una squadra molto, molto forte in casa che difficilmente perde davanti al suo pubblico. Questo è ciò che dobbiamo tenere a mente, consapevoli delle difficoltà e le inside della gara. Tuttavia, non significa che mi arrendo già prima di giocare.



Come tutti sanno, i miracoli nel calcio accadono. Se passiamo in vantaggio, chi può dire cosa succederà? Se è il Wolfsburg a segnare per primo, il compito diventa indubbiamente più arduo. Dobbiamo restare concentrati fin da subito ma non cambieremo nulla. Potremmo ma non lo faremo".

La gara d'andata: