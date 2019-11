Chelsea-Paris Saint-Germain terminata in Champions League 2015/16 (1-1): Rabiot, Costa e Ibra; PSG ai quarti

22.37 - Direi che non ci resta che ringraziare chi ci ha seguiti per l'ennesima volta: da Gianluigi Sottile a nome di tutta la Redazione di VAVEL Italia è tutto, ci rivediamo una delle prossime volte, sempre qui! Ricordiamo il verdetto: a Stamford Bridge il PSG passa sul Chelsea per 1-2 e passa il turno.

22.35 - Si delineano i quarti di finale: nella semifinale anticipata il PSG batte con un doppio 2-1 il Chelsea e concretizza la differenza enorme che c'è obiettivamente fra queste due squadre a livello di mentalità: i primi 25 minuti di oggi con solo i francesi in campo; poi il pari e partita combattuta fino a quando il gol di Ibra non ha smorzato definitivamente i Blues. Dunque abbiamo praticamente concluso: non ci resta che riguardare il gol di Zlatan Ibrahimovic che anche se ha una certa età fa sempre spettacolo:



22.34 - IL PSG AI QUARTI! VITTORIA 1-2 AGLI OTTAVI, FUORI IL CHELSEA! FINISCE QUI!

90' + 2' - Fallo laterale per il PSG.

90' + 1' - Due minuti di recupero.

90' - Giallo (molto utile, direi) per Ivanovic in attacco.

89' - Gira il pallone rigorosamente fra piedi parigini.

87' - Fallo su Thiago Silva. Esce Matuidi, entra Van Der Wiel.

86' - Azione sulla sinistra dei Blues.

85' - Trapp giunge al rinviio.

84' - Possesso Chelsea.

82' - Azione insistita Blue: arriva al tiro Pedro, che spara alto. Esce Di Maria, a mio parere migliore in campo con una prestazione fuori da ogni schema (umano), entra Cavani.

81' - Prova il gol della bandiera il Chelsea.

80' - Cross per Ibra, che viene però anticipato da Courtois.

79' - Torello quasi dei francesi, adesso con la vena ispiratrice di Pastore.

77' - Esce Hazard applaudito comunque, entra Oscar. Entra Pastore per Lucas.

76' - Continua la gestione infinita dei francesi sul poco pressing inglese.

74' - Manca la carica ormai alla squadra di Hiddink che ci ha rinunciato.

72' - Tiki taka francese.

71' - Cerca l'assalto a testa bassa proprio adesso la squadra inglese.

70' - Colpo psicologico per gli inglesi che sono a terra, possesso francese.

68' - E adesso è dura per i Blues.

67' - GOOOOOOOOOOOOL! IBRAHIMOVIC! 1-2! Palla perfetta di Di Maria sull'inserimento dalla sinistra e lo svedese fa 1-2 facile facile!

66' - Traiettoria corta sul corner.

65' - TRAPP! DUE VOLTE! E poi i difensori! Azione di Willian che si accentra, Trapp respinge, Hazard ci riprova, ancora Trapp! Poi i difensori murano Traorè e ancora Willian... Obi Mikel già ammonito tocca palla con la mano e sarebbe dovuto essere espulso. Corner PSG.

63' - Fallo in attacco di Thiago Silva.

62' - Cross di Marquinhos, respinto. Corner per i parigini.

60' - Dentro Traorè, fuori Costa, che non ce la fa.

59' - A terra Diego Costa, sembra aver chiesto il cambio, proprio lui, lottatore e trascinatore del Chelsea.

58' - Destro di Pedro: debole, largo e poco convinto. In pratica un passaggio sbagliato.

57' - CHE AZIONE DEL PSG! Courtois controlla il cross di Maxwell dopo un'azione centralmente tutta di prima. Adesso corner dei padroni di casa.

56' - Azione calma del Chelsea che non forza alcuna giocata, qui fuorigioco di Diego Costa comunque.

55' - Bene Fabregas in copertura dopo un corner Blues che era stato respinto.

54' - Controllo di Ibra ma c'è fuorigioco.

52' - Willian steso al limite: nessun fallo! Dall'altro lato cade Lucas e Obi Mikel prende il giallo...

51' - Hazard ha problemi fisici dopo un contatto con Luiz.

50' - Costa si era lanciato ma la palla non era raggiungibile.

49' - Iniziativa di Kenedy sulla sinistra, ingresso in area, cross e respinta prima sul tiro di Hazard e poi su quello di Costa.

48' - Costa viene fermato da Silva.

47' - Guadagna una buona rimessa laterale offensiva Maxwell.

46' - Fabregas la recupera e la perde immediatamente.

21.47 - Si ricomincia! Il primo pallone della ripresa al PSG.

21.45 - Squadre in campo di nuovo! A breve si ricomincia.

21.35 - Match apertissimo a Stamford Bridge nonostante il 61% di possesso palla dei francesi ospiti che per 25 minuti hanno dominato la partita: la giocata di Diego Costa ha iniziato proprio la reazione Blue che adesso crede alla qualificazione dall'1-1, spinto dal pubblico. Adesso piccola pausa, ci si rivede.

21.31 - Si conclude il primo tempo.

45' + 1' - COSTA! Si accende lo spagnolo che prova dal limite, non irresistibile Trapp, corner! Un minuto.

45' - Giallo per Fabregas.

44' - Chiude Maxwell un cross di Willian.

43' - Costa dopo 40 metri di accelerazione sbaglia il tocco.

42' - Hazard si accende, due dribbling e tiro a giro, il piazzamento perfetto di Trapp fa sembrare tutto facile.

41' - Giallo per Motta, arbitro che ne ha perdonati di peggiori...

40' - FABREGAS! Fuori di poco! Willian scarica dopo il numero precedente, palla ad Hazard che aggiusta per la conclusione dello spagnolo che manca il bersaglio di pochissimo!

39' - Willian con un gran numero su Luiz.

38' - Rivediamo i gol:



Il vantaggio di Rabiot.



Il pari di Costa.

37' - Errore di Willian nell'apertura ad Azpilicueta.

35' - Cross teso di Willian in bocca a Trapp.

34' - Cross perfetto di Lucas per Ibra che impatta bene ma para Courtois. Giallo per Rabiot dopo un numero eccezionale di Costa.

32' - Chelsea fuori dalla gara per 25 minuti: un solo errore di Motta sta condannanando alla sofferenza i francesi. Fallo di Fabregas.

31' - Con calma i Blues che però continuano a spingere.

30' - Si inserisce Di Maria alle spalle di Kenedy, fermato proprio dal brasiliano. Poi Hazard raccatta un fallo.

28' - Palla persa dai Blues, che sentono comunque l'energia.

27' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! COSTA! 1-1! Partita riaperta, col ritmo da Chelsea: Thiago Silva si perde lo spagnolo che riceve da Willian, salta proprio Silva e colpisce! Tutto è possibile!

26' - LUIZ! Provvidenziale su un cross di Willian, che andava verso Costa. Ritmi altissimi.

25' - Proprio Di Maria era 1v1 con Courtois, gol ma è fuorigioco.

24' - Di Maria fondamentale in avvio: fa il regista a tutto campo e tutte le azioni passano da lui.

22' - Manovra fluida per il Chelsea.

21' - Luiz manda Costa 1v1 con Trapp, anzi no: fuorigioco, nuovamente, per lui.

19' - Grande chance per il Chelsea ma Costa è in fuorigioco e tocca il pallone sul tiro di Hazard.

17' - Adesso i Blues devono segnare 2 gol senza subirne per andare ai supplementari... difficile.

16' - GOOOOOOOOOOOOOL! RABIOT! Ibrahimovic scappa via sull'assist di Di Maria, servendo Ibra che mette una palla eccezionale al francese che fa un gol facile facile! 0-1!

15' - Gestisce il pallone il PSG.

13' - Fallo di Ivanovic su Ibra.

12' - Cross troppo morbido di Hazard.

11' - Matuidi fa fallo tattico ma l'arbitro non dà giallo, strano.

10' - Thiago Motta argina alla grande un contropiede pericoloso, buon avvio per l'italiano.

9' - Spinge Stamford Bridge per il Chelsea che però mantiene un atteggiamento difensivo: Di Maria scambia con Ibra che guadagna corner.

8' - Tiro di Di Maria non irresistibile.

7' - "Rouleta" di Di Maria che viene steso da Pedro: punizione.

6' - DI MARIA! SALVA IVANOVIC! Taglio in profondità dell'argentino sul lancio di Lucas, esce Courtois e Ivanovic salva in corner! Poi gol di Ibrahimovic ma in fuorigioco.

4' - Errore per Diego Costa, sbagliatissima la sponda.

2' - Gestisce la palla la squadra francese, molta personalità.

1' - Atteggiamento offensivo degli ospiti in completo bianco che vanno subito in pressing: i padroni di casa (divisa blu classica per loro) hanno subito problemi.

20.45 - SI COMINCIA! Buon Chelsea-PSG a tutti. Primo pallone ai padroni di casa.

20.43 - Inno della Champions concluso, fatto al buio con countdown sul tabellone. Coreografia con numerosissime bandiere blu a colorare lo stadio. Che bello, maestoso.

20.41 - E' Stamford Bridge, aria di festa! Chi giungerà nelle prime 8 d'Europa? Si riconfermeranno i Blues o saranno i francesi che hanno fame di vittorie? Squadre in campo!

20.35 - Il Chelsea invece punta su Kenedy al posto di Baba: il rendimento del brasiliano convince abbastanza Hiddink da affidargli l'avversario Lucas, connazionale... non sarà facile. Manca pochissimo.

20.30 - Manca ormai poco a Chelsea-PSG. Un occhio alle formazioni: nel Paris Saint-Germain preferito Di Marìa a Cavani che sulla fascia è più di casa; inoltre l'uruguaiano dalla panchina sa fare male, come visto all'andata.

20.25 - I tifosi del PSG sembrano credere nell'impresa:

20.20 - Ultimi passi in campo, rifinitura sul verde di Stamford Bridge, venti minuti, poco più, al fischio d'inizio:

I protagonisti attesi:

20.10 - Questo lo schieramento dell'undici francese:

20.05 - Il primo sorriso di giornata è del Benfica. I lusitani - sotto di un gol - rimontano lo Zenit e approdano tra le migliori otto d'Europa.

Blanc rinuncia a Verratti, Rabiot è il prescelto per la sostituzione dell'azzurro. Pesante bocciatura per Cavani, gioca Lucas nel tridente con Ibra e Di Maria.

19.55 - Il PSG: Trapp, Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Rabiot, Matuidi, Di María, Lucas, Ibrahimović

Hiddink schiera quindi Fabregas in mediana, Kenedy largo in fascia e Pedro nel terzetto alle spalle di Diego Costa.

19.40 - Analizziamo le scelte ufficiali, l'undici del Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Kenedy; Mikel, Fàbregas; Pedro, Willian, Hazard; Diego Costa

Buon pomeriggio a tutti popolo di VAVEL.com e benvenuti alla diretta scritta rigorosamente live ed di Chelsea-Paris Saint-Germain, ottavo di finale di ritorno di Champions League che sa di semifinale anticipata: seguiremo prima l'avvicinamento al match e poi vi racconteremo tutto in questo pezzo, azione per azione, minuto per minuto.



All'andata abbiamo assistito a dello spettacolo vero al Parc des Princes: l'hanno spuntata in una partita molto combattuta i parigini con un 2-1 che lascia ogni spiraglio aperto in chiave qualificazione. Rete decisiva di Cavani, dopo il gol iniziale di Ibrahimovic, nel finale il gol di John Obi Mikel.





QUI CHELSEA - Stagione disastrosa per i Blues in campionato: è arrivato un paio di mesi fa l'esonero dell'eroe di Londra, Josè Mourinho. Quando ne cacci uno così, non lo sostituisci in maniera casuale: la scelta di Hiddink non è stata per niente casuale e ha di fatto portato molti più risultati. E' in corso, infatti, una serie di 10 risultati utili consecutivi in campionato che potrebbe portare magari anche nelle ultime giornate al raggiungimento dell'Europa League, traguardo che solo qualche mese fa era lontanissimo.

Tuttavia gli obiettivi stagionali dei londinesi non erano certo questi: dunque, vincere la Champions League può essere l'unica chance di esserci anche il prossimo anno. Sarà possibile per la squadra Blues ribaltare il gol di svantaggio? Ecco gli uomini scelti per l'impresa (almeno i favoriti): schieramento consueto, 4-2-3-1, con Courtois fra i pali; Azpilicueta e Baba sulle fasce; Cahill e Ivanovic in mezzo; Fabregas e Mikel in mediana; Pedro, Willian e Hazard dietro a Diego Costa ritrovato.





QUI PARIS SAINT-GERMAIN - Blanc e compagni se la passano meglio: altro che rimonta, a 9 giornate dalla fine sono 23 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica in Ligue 1. Una stagione straordinaria dei francesi che però sono riusciti a non vincere in campionato: prima una sconfitta e poi un pareggio nelle ultime due giornate. Il momento non è forse dei migliori: tuttavia il vantaggio consente di giocare più tranquillità; inoltre in Europa si è vista finalmente una squadra capace e matura che ha come solo obiettivo la vittoria finale.

Le scelte del tecnico francese non dovrebbero variare più di tanto dal solito 4-3-3: Trapp in porta; difesa composta da Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz e Maxwell; Motta, Verratti e Rabiot a centrocampo; Lucas, Ibrahimovic e Cavani (adattato) in attacco.





TATTICA E UOMINI CHIAVE - Partite come queste presuppongono grandi giocate nell'aria magica di Stamford Bridge, uno stadio inglese mai banale: i Blues spinti dal pubblico vorranno sicuramente fare la loro partita e provare a passare il turno per dare un senso a questa stagione ed evitare per la prima volta una stagione senza Champions League sotto la gestione Abramovich.

Tuttavia il Paris Saint-Germain non sta in trasferta per subire e vuole imporre il suo solito gioco: atteggiamento offensivo e far muovere la palla con intelligenza. Dunque con l'aspetto tattico gli uomini chiave potranno essere da un lato Diego Costa per realizzare i palloni che riceverà di sicuro; dall'altro lato Verratti e Ibrahimovic sono i due registi nelle fasi di costruzione e di realizzazione e sono sempre i giocatori chiave, non solo in questa partita. Non ci resta che aspettare il fischio d'inizio e vedremo i rispettivi atteggiamenti...