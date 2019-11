Live Sparta Praga - Lazio in Europa League (1-1): A Frydek risponde Parolo

22.55 - Grande prova degli uomini di Pioli, abili a rimontare un gol immeritato. Antonio Abate ringrazia tutti gli appassionati lettori, invitandoli a seguire con sempre più attenzione i prossimi imperdibili appuntamenti di Vavel.com-Italia. Alla prossima!

92' - Finisce qui! Sparta Praga-Lazio 1-1: a Frydek risponde Parolo. Cechi ordinati ma tutto sommato meno pericolosi. Ospiti che invece non sono riusciti nel KO contro un avversario meno forte tecnicamente e tatticamente. Migliore in campo per lo Sparta, Frydek. Per la Lazio in evidenza Candreva. Risultabdo che dunque sorride alla Lazio.

91' - Prova a chiudere in avanti la Lazio, che però non riesce ad offendere.

91' - Saranno due i minuti di recupero.

90' - Prova e penetrare solitario Krejci: nulla di fatto.

88' - La Lazio prova ad offendere fino alla fine con un possesso palla veloce. Ancora al tiro Candreva, fuori di moltissimo.

86' - Secondo tempo piuttosto equilibrato. Poche occasioni e brillantissimo cameo di Candreva, fermato solo dalla traversa.

84' - Lazio incerottata: dopo Bisevac zoppica anche Radu. Lulic costretto dunque agli straordinari sulla fascia.

83' - Parolo! Sempre pericoloso il numero 16 laziali sui calci piazzati. Colpo di testa però poco preciso.

82' - Milinkovic-Savic riesce a mettere in area un buon pallone. Nessuno però è appostato in area

79' - Manca forse alla Lazio la forza di un centravanti puro. Keita infatti non sembra ancora pronto ad interpretare questo ruolo. preferendo bruciare con la propria esplosività la fasca sinistra. Intanto problemi per Bisevac che continua però a stringere i denti.

78' - Sparta Praga sempre eliminato nei tre precedenti contro le italiane, speriamo di calare dunque questo particolare poker.

77' - Marecek! Bellissimo destro rasoterra del giocatore ex Anderlecht. Marchetti fa però buona guardia.

76' - Spinta nei confronti di Keita da parte di Brabec. Tocco leggero ma comunque all'apparenza falloso. Mallerco si dimostra dunque arbitro che lascia molto giocare.

75' - Squadre che ripartono molto dalle difese, sintomo di un posizionamento attento da parte di tutti gli interpreti difensivi. Lulic ancora leggermente fuori dal gioco.

73' - Molti errori ambo le parti a causa della stanchezza e dopo un'intensa gara.

70' - Lungo ma poco fruttuoso possesso palla per il Praga. Lazio che riparte in contropiede: il tiro di Keita è però davvero fiacco.

68' - Tiro da dimenticare per Mauricio, il cui tiro finisce addirittura sulla bandierina, rimbalzando e tornando in campo.

67' - A gara avanzata, Lazio che si dimostra guizzante e pericolosa proprio con Senad Lulic, spesso distratto ma ora molto pericoloso.

65' - Terzo cambio forzato per la Lazio: entra Mauricio per uno sfortunatissimo Dusan Basta, zoppicante dopo solo venti minuti. Mauricio dunque costretto ad adattarsi come terzino.

63' - Gara tatticamente diversa per la Lazio, che dovrà approfittare della velocità di Keita non impostando più il proprio gioco sul fisico di Alessandro Matri. Pioli vuole dunque vincere facendo leva sulla velocità delle sue frecce.

61' - Esce, applaudito dal pubblico, un anonimo David Lafata. Entra quindi Julic, classe '94.

60' - Cambio dunque offensivo per i padroni di casa. Kehinde Fatai è infatti una prima punta abilissima e veloce.

58' - Esce Dockal per Fatai. Primo cambio dunque per lo Sparta Praga.

57' - Tiro davvero sublime del giocatore con la maglia numero 87, bravissimo a girarsi e a concludere dimostrando un'abilità balistica eccellente.

57' - Antonio Candreva! Traversa clamorosa dell'esterno laziale! Trema la porta difesa da un battuto Bicik!

54' - Secondo cambio laziale: esce Matri per Lulic.

53' - Ottima chiusura di Radu su Zahustel. Buona prova del giocatore rumeno.

51' - Ammonito Ondrej Zahustel. Ineccepibile il fallo, anche se involontario l'intervento del terzino ceco.

50' - Fase inizialmente confusa di questa ripresa. Ambo le parti infatti molti lanci lunghi ed altrettanti errori in fase di palleggio.

47' - La Lazio vuole vincere la gara, come dimostra la difesa abbastanza alta dei biancocelesti.

46' - Si parte! Lazio che dunque sostituisce Konko con Basta e da il via al secondo tempo.

22.04 - Pioli sembra intenzionato a sostituire, in vista del secondo tempo, Konko per un più offensivo Dusan Basta. Si parla però di cambio forzato, per un problema all'adduttore llo stakanovista Konko.

21. 57 - Alla fine del primo tempo, vincono tutte le compagini di casa ad eccezione dello Sparta Praga, sintomo di una Lazio combattiva e mai doma.

21.55 - Lo Sparta Praga ha vinto contro tre squadre italiane nei precedenti scontri diretti: nel 2003 ha superato proprio la Lazio, allenata da Mancini. Nel 2010 ha battuto il Palermo, mentre nel 1985 ha avuto la meglio contro la Juventus poi vincente. Una curiosità: nel secondo tempo, a sostituire Brio entrò proprio Stefano Pioli.

21. 52 - Lazio che statisticamente si è dimostrata più pericolosa, con il 54% di possesso ed otto tiri potenzialmente pericolosi. Vedremo dunque se gli uomini di Pioli riusciranno a completare una rimonta che sarebbe davvero preziosa in vista del passaggio del turno.

21.50 - Finisce un primo tempo molto inteso: Sparta Praga atleticamente in palla ed abile a contenere la più tecnica compagine italiana. La Lazio non ha mai però sofferto le offensive avversarie, ruscendo spesso a risultare davvero pericolosa. E' mancato, fino ad ora, il colpo del KO.

45' - Il quarto uomo mostra la tabella elettronica: sarà solo uno il minuto di recupero conceso dall'arbitro Mallenco.

44' - Ottima la prova di Frydek, davvero attento nel contenere un Luca Biglia fino ad ora anonimo.

43' - Bisevac rischia l'autogol! Cross pericoloso di Marecek e svirgolata quasi sciagurata del difensore ex PSG e Lione. Lazio che si dimostra ancora troppo traballante dietro.

40' - Un gol importantissimo per gli ospiti, di nuovo in corsa grazie alla marcatura vincente e ad ora favoriti per la qualificazione data la preziosa valenza del gol in più.

38' - Calcio d'angolo, respinta corta di Bicik su colpo di testa di Hoedt e gol di rapina del centrocampista laziale! Ancora una volta grande senso della posizione della mezzala ex Parma.

38' - MARCO PAROLOOOOO!!!! PAREGGIA LA LAZIO SOTTOPORTA!!!!

36' - Candreva! Cross pennellato di Keita Balde e colpo volante di Candreva da posizione defilatissima. Ottima parata di Bicik ma che occasione per la Lazio!

36' - Krejci! Sugli sviluppi di un corner, bella conclusione del giocatore del vivaio dello Sparta. Marchetti è però attento.

33' - Candreva! Tiro velleitario dell'87 ex Juve ed Udinese. Esterno però molto lontano dalla porta difesa da Bicik.

30' - Lo Sparta Praga gestisce con tranquillità il risultato, senza essere troppo impensierita dai rispettivi avversari.

28' - Squadre che si sfidano senza esclusione di colpi, dando vita a centrocampo ad uno spettacolo tutto sommato divertente ed emozionante.

25' - Partita ferma per qualche secondo a causa degli ululati razzisti: purtroppo la madre degli imbecilli continua a sfornare figli.

24' - I giocatori laziali spesso vengono pescati in offside, sintomo din uno Sparta Praga che gioca con una rischiosa difesa altissima. Prova di carattere dunque per i cechi. Intanto fischi ed ululati razzisti da parte del settore ospite in direzione di Costa.

22' - Fuorigioco di rientro fischiato ad Alessandro Matri. Dal replay sembra in effetti leggermente avanti.

20' - Dopo una prolungata azione, cross debole di Candreva facilmente parato da David Bicik.

17' - Leggero pressing degli ospiti, con i padroni di casa in dificoltà se costretti ad impostare gioco nello stretto.

15' - Lazio legermente scossa dal gol subito. Gli uomini di Pioli dovranno però tornare concentrati per cambiare l'inerzia di una gara messasi male dopo pochi minuti.

12' - Gol davvero bello del ventiquattrenne ceco. Ancora però un errore difensivo dei laziali, Praga dunque abilissima ad approfittare del posizionamento difensivo poco efficace. Lazio ora costretta immeritatamente ad inseguire.

12' - MARTIN FRYDEK!!!! SPARTA PRAGA IN VANTAGGIO CON UN POTENTISSIMO DIAGONALE CHE NON LASCIA SCAMPO A FEDERICO MARCHETTI!!

11' - Lafata! Disattenzione imperdonabile per i difensori laziali e diagonale angolato del bomber di casa. Palla di poco a lato.

10' - Continua a pressare la Lazio, abile anche a palleggiare con gli interpreti più tecnici dell'undici iniziale.

8' - Buonissimi primi otto minuti per gli ospiti. La Lazio riesce infatti a proporsi con regolarità nella trequarti avversaria. Manca però il tocco finale.

5' - Milinkovic Savic! Sugli sviluppi del corner scelta perfetta del serbo che, però, non inquadra la porta per pochissimo.

5' - Parolo! Bellissima azione laziale, tacco di Keita ed assist di Radu per la mezzala ex Parma. Il tiro del 16 ospite viene però murato.

5' - Buon possesso palla della Lazio, Praga costretto a correre per rubare il pallone.

3' - Gara che si dimostra subito impegnativa per i biancocelesti: la Lazio dovrà dunque essere brava ad impostare con pazienza la propria performance calcistica.

2' - Subito pimpante la compagine di casa, con Frydek che piazza un buon pallone in mezzo, senza che però nessuno accompagni l'azione.

1'- Sparta Praga in maglia granata, completo bianco per la Lazio.

1' - Si parte! Palla allo Sparta Praga.

21.00 - Manca davvero poco allo Stadion Letnà. Gli uomini di Pioli dovranno essere attenti a contenere David Lafata, miglior marcatore del campionato ceco con la bellezza di 169 reti complessivi nel torneo nazionale.

20.40 - Nel frattempo a Dortmund un Borussia senza freni dispone agevolmente del Tottenham. Pratica in archivio già in terra teutonica, inglesi sotto di tre reti. Alle 21, non solo Sparta - Lazio, curiosità anche per la sfida tra Liverpool e Manchester United, in diretta su VAVEL.

20.30 - Uno sguardo allo spogliatoio della Lazio:

20.20 - Attraverso un'immagine osserviamo, invece, lo schieramento dei padroni di casa:

20.15 - Pioli scioglie i dubbi della vigilia. Sulla trequarti spazio a Keita, fuori Lulic e Felipe Anderson. Matri guida l'attacco, in difesa il bocciato è Mauricio, mentre Konko prende la destra, con il rientrante Basta in panchina. Conferme nel mezzo, Biglia ha il supporto di Parolo e Milinkovic.

20.10 - Per introdurre la sfida di questa sera partiamo dalle scelte dei due allenatori.

Buonasera e benvenuti da Antonio Abate alla diretta scritta live e di Sparta Praga - Lazio, incontro valido per gli ottavi di finale della UEFA Europa League 2015/2016. Si gioca questa sera la gara d'andata, a Praga, con ritorno previsto all'Olimpico il 17 marzo.

Questo il programma completo degli ottavi:

Il pari con il Torino - impegno che introduce alla gara di questa sera - conferma lo scarso feeling biancoceleste con la stagione corrente. Belotti - Biglia, un punto che non illumina una corsa a strappi. La Lazio dimora nel mezzo della classifica, senza obiettivi da perseguire. Difficile ipotizzare oggi una rimonta in chiave Europa. Le energie residue sono quindi destinate al doppio confronto con lo Sparta Praga, la vecchia Coppa Uefa può essere il salvagente per squadra e tecnico.

Lo Sparta Praga occupa invece la seconda posizione in campionato. Sei le lunghezze da recuperare al Viktoria Plzen, con una partita in meno. Nell'ultimo turno, W in rimonta. Lo Sparta - sotto con il FK Jablonec - vince grazie alle reti di Lafata e Vacha.

La Lazio - nel primo impegno da dentro-fuori - può vantare un prestigioso successo con il Galatasaray. Un pari importante in Turchia, poi il 3-1 nella Capitale. Di altro tenore l'impegno dello Sparta. Affermazione di misura sul Krasnodar nell'intreccio ceco, vittoria rotonda in trasferta, 0-3.

Il precedente più recente risale alla Champions League del 2003, fase a gironi. 2-2 a Roma, Kincl, al 93', a regalare allo Sparta il successo nella seconda sfida. Nel 2000, sorriso biancoceleste, medesimo teatro, altro epilogo. Ravanelli in trasferta, Simone Inzaghi, due volte, a Roma, con Poborsky a rifinire il 3-0.

La Lazio non vanta altri precedenti con squadre provenienti dalla Repubblica Ceca, più lunga è la tradizione dello Sparta Praga. Nel 2014, confronto tra Sparta e Napoli in Europa League, pari senza reti a Praga, 3-1 partenopeo in Italia. Nel complesso, 3 vittorie, 9 pari, 10 sconfitte.

Kishna, Mauri, Djordjevic, si parte dalle esclusioni eccellenti per definire l'undici ospite. Pioli ha le idee chiare per il primo appuntamento con lo Sparta Praga. Una formazione equilibrata, un atteggiamento prudente utile a mantenere la qualificazione aperta in vista del ritorno. Va in questo senso la scelta di Lulic come esterno alto, elemento di un tridente completato da Matri e Candreva. In mezzo al campo, spazio ai fedelissimi del tecnico, la luce Biglia, l'incursore Parolo, il giovane Milinkovic. In difesa, maggior scelta rispetto al recente periodo. Radu copre la fascia sinistra, con Konko più di Basta a destra. Mauricio in panchina, al centro Hoedt e Bisevac.

Lo Sparta Praga non può contare sull'apporto di Sural. 4-3-3 per Scasny, con Bicik a difendere i pali. Nella linea di difesa, da destra a sinistra, Costa, Holek, Brabec e Zahustel. Vacha è il perno di centrocampo, con mezzali Marecek e Frydek. L'esperto Lafata è l'ariete offensivo, ai suoi lati Krejci e Dockal.

Pioli "Mi aspetto un avversario difficile da superare, che è imbattuto in Europa League e che gioca un buon calcio. Ma come tutte le squadre ha dei punti deboli e dovremo essere bravi a colpirli. Se ci attenderanno? Loro sono compatti, lavora bene in entrambe le fasi, dovremo essere bravi ad interpretare al meglio la gara."

Dirige lo spagnolo Mallenco, fischio d'inizio alle 21.05.