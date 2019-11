Risultato Germania 2-3 Inghilterra in amichevole internazionale 2016: Dier al 90', rimonta inglese!

Per Germania - Inghilterra è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia questa avvincente amichevole, e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti con il grande calcio, sempre live, qui, su Vavel Italia.

23.05 - Ecco i gol di Vardy, tacco splendido, e Dier, capocciata decisiva. L'Inghilterra sbanca l'Olympiastadion di Berlino.

22.57 - Galvanizzata dal gol di Vardy, nel finale, l'Inghilterra ha creduto nella vittoria, sfiorando prima il gol con Alli, e arrivando alla vittoria poi, con la zuccata di Eric Dier in pieno recupero. Per l'Inghilterra è una vittoria importante per mettere autostima e certezze nello spogliatoio dei tre leoni. Per la Germania è un passo indierto soprattutto sotto il profilo dell'attenzione difensiva.

22.55 - Proprio quando sembrava finita, l'Inghilterra ha saputo ribaltare un match che fino a quel momento non la vedeva demeritare. Prima la giocata da vero cetnravanti di Kane, poi i cambi decisivi di Hodgson con Barkley e soprattutto Vardy che ha illuminato la scena con una perla di tacco.

22.50 - E' stato un match pieno di gol ed emozioni che non ha tradito le attese del pubblico neutrale: dopo un primo tempo equilibrato chiuso dal super gol di Kroos, nella ripresa il gol di Gomez sembrava aver chiuso i conti in favore della Germania.

93' - FINISCE QUI, 3-2 PER L'INGHILTERRA CHE RIMONTA LA GERMANIA E SI PRENDE L'OLYMPISTADION.

93' - Ultimo minuto, ultime speranze per la Germania che ora si riversa disperatamente in avanti.

91' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ERIC DIER!!!! INGHILTERRA IN VANTAGGIO PROPRIO NEI MINUTI DI RECUPERO! INCREDIBILE RIMONTA DA PERTE DELLA NAZIONALE DI HODGSON CHE RIBALTA TUTTO CON UNO STACCO IMPERIOSO DA PARTE DI DIER CHE INCHIODA NEUER. 2-3 INGHILTERRA.

91' - Corner in favore degli inglesi che credono ancora nel successo.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero.

88' - Occasione potenziale per la Germania con Schuerrle che ha fallito le misure del cross verso il secondo palo.

87' - Stiamo correndo verso gli ultimi minuti di un secondo tempo divertentissimo. L'Inghilterra preme per cercare il gol del successo, ma la Germania ora prova a pungere in contropiede.

84' - ALLI! ERRORE INCREDIBILE DA PARTE DEL GIOVANE CENTROCAMPISTA DEGLI SPURS CHE A PORTA SPALANCATA HA CALCAITO ALTO, ALZANDO OLTRE LECITO IL PIATTO. DIFESA TEDESCA IN BAMBOLA, PERDONATA DA ALLI.

82' - Kane ancora fresco dal punto di vista atletico: grande spunto del 9 che ha portato a spasso due uomini prima di guadagnare corner.

80' - Cambio nella Germania: dentro Gotze, fuori Gomez.

79' - Altra azione di ottima fattura costruita dall'Inghilterra con il solito Barkley che ha aperto verso Clyne, il cui cross è stato chiuso in corner.

77' - Ancora Inghilterra pericolosa in avanti: altra azione iniziata da Barkley ben entrato in partita, che ha azionato Alli, il cui filtrante verso Vardy è risultato di poco lungo.

75' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOO ALL'OLYMPIASTADION! VARDY! DI TACCO! GOL MERAVIGLIOSO DA PARTE DELL'ATTACCANTE DEL LEICESTER CHE AL PRIMO PALLONE TOCCATO HA ILLUMINATO LA SCENA CON UN SUPER GOL A NEUER. ASSIST PERFETTO DI CLYNE, TACCO MAGICO DI VARDY. 2-2.

70' - Doppio cambio nell'Inghilterra: dentro Barkley e Vardy, fuori Lallana e Welbeck.

69' - OCCASIONISSIMA INGHILTERRA CON LA COPPIA DEL TOTTENHAM, KANE - ALLI A CREARE SCOMPIGLIO NEGLI UNDICI METRI TEUTONICI: Grande idea del 9 che ha fatto passare il pallone per l'arrivo di Alli, fermato dall'intervento con i piedi di uno straordianrio Neuer.

67' - Palla che sbatte sul muro tedesco.

67' - Lo stesso Kane è pronto per calciare a rete.

66' - Punizione interessante guadagnata da Harry Kane che dopo il gol ha ritrovato lo smalto del primo tempo.

63' - Cambio nella Germania, è il secondo: dentro Schuerrle, fuori Reus.

62' - Match molto bello in questo secondo tempo, con le squadre che si sono improvvisamente aperte, lasciando evidenti spazi sia in fase centrale che per vie esterne.

61' - GGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL L'INGHILTERRA ACCORCIA SUBITO LE DISTANZE CON UN GOL BELLISSIMO FIRMATO DA HARRY KANE. GIOCATA DA CENTRAVANTI VERO PER KANE CHE DI FORZA RECUPERA PALLA IN AREA, VINCE IL DUELLO NELLO STRETTO E IN UN FAZZOLETTO RIESCE NEL TIRO CHE BACIA IL PALO INTERNO ED ENTRA IL RETE. 2-1 CON L'INGHILTERRA CHE ACCORCIA SUBITO LE DISTANZE.

60' - Alli non si arrende andando a guadagnare un corner prezioso per i suoi.

59' - Altra occasione per la Germania, questa volta con Ozil che da buona posizione ha colpito male la sfera. Palla sul fondo.

57' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOLLL RADDOPPIO GERMANIA! HA SEGNATO MARIO GOMEZ CON UN BELLISSIMO COLPO DI TESTA CHE SI E' INSACCATO PROPRIO ALL'ALTEZZA DEL PRIMO PALO. ASSIST BELLISSIMO DA PARTE DI KHEDIRA CHE HA APERTO IL COMPASSO ANDANDO A DISEGNARE UNA PARABOLA BELLISSIMA PER IL COMPAGNO DI TEAM CHE DI TESTA NON HA FALLITO. 2-0 GERMANIA.

56' - Nulla di fatto sul corner battuto da Alli, subito messo fuori dalla difesa tedesca.

55' - HENDERSON! Occasione incredibile per l'Inghilterra! Palla rubata da Welbeck a Can con l'inglese che poi ha messo il pallone all'indietro verso l'arrivo della corrente Henderson. Il tiro dell'inglese era angolato, ma Hector ha deviato in modo decisivo allungando oltre la traversa.

52' - Ora il match si apre improvvisamente: errore di Smalling che per poco non metteva in azione Reus davanti a Forster. Sul ribaltamento dell'azione, Alli ha provato il tiro dal limite sul quale Neuer ha dovuto allungarsi con tutti i suoi centimetri.

51' - GOMEZ! Deviazione ravvicinata da parte del tedesco che ha trovato il riflesso di Forster ad allungare in corner.

50' - Punizione per la Germania sulla trequarti campo. Reus pronto a scodellare nel mezzo.

48' - La Nazionale teutonica è entrata in campo con maggior piglio ed intraprendenza, soprattutto con i propri centrocampisti. L'Inghilterra però, è lì, in attesa di riconquistare palla e di ripartire.

47' - E' subito la Germania a prendere il controllo del centrocampo.

46' - E' l'inghilterra, con Kane e Alli a muovere il primo pallone della ripresa.

46' - SI RICOMINCIAAAA! E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI GERMANIA - INGHILTERRA. SI RIPARTE DALL'1-O DI KROOS.

21.56 - C'è un cambio nella Germania: fuori Hummels, dentro Tah.

21.55 - Tutto pronto per dare il via al secondo tempo.

21.52 - Le squadre stanno rientrando in campo per il secondo tempo.

21.51 - Ecco il tiro fulmineo di Kroos che ha portato la Germania in vantaggio.

21.45 - Nel complesso però, l'Inghilterra ha giocato un football migliore, rendendosi pericolosa con Kane e Alli su tutti. Buona prova anche da parte dei centrocampisti di Hodgson che hanno recuperato molti palloni a centrocampo.

21.44 - Nell'equilibrio del primo tempo, è arrivato il lampo di Kroos a squarciare la difesa dell'Inghilterra che fino a quel momento era stata sempre attena e diligente. A dire il vero, alla Germania è stato annullato anche un gol regolare a Mario Gomez.

48' - FINISCE QUI, E' 1-0 GERMANIA NEL PRIMO TEMPO DELL'OLYMPIASTADION. DECIDE IL GOL DI KROOS AL MINUTO 43'.

48' - Occasione per Mario Gomez propio sul finire dei tre minuti di recupero concessi da Rocchi. Il tedesco però, non è risucito ad impattare il pallone anche a causa dell'intervento di Cahill.

47' - Entra il portiere del Southampton, Forster.

46' - Butland è costretto ad uscire in barella.

46' - Sono problemi seri per Butland che si era fatto male in precedenza al gol di Kroos. Questa può essere stata anche la probabile motivazione del mancato intervento di Butland sul tiro del tedesco.

45' - Il gioco non è ancora ripreso. Butland ha dei problemi al ginocchio.

43' - GGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL GERMANIA IN VANTAGGIO: HA SEGNATO TONI KROOS CON UN GRAN SINISTRO DALLA DISTANZA CHE HA SORPRESO BUTLAND SUL PRIMO PALO. GERMANIA IN VANTAGGIO QUASI DAL NULLA, CON UN SUPER GOL DEL CENTROCAMPISTA DEL REAL MADRID. 1-0 GERMANIA.

40' - Palla messa dentro da Rose che però non ha trovato compagni sul primo palo.

39' - Punizione guadagnata dagli inglesi all'altezza del vertice sinistro dell'area tedesca. Il fallo è stato di Can, nella circostanza anche ammonito.

38' - LALLANA! Altra azione prepotente da parte di Kane che ha aperto per Welbeck, anticipato all'ultimo da Can. Poi il pallone è finito a Lallana che ha tentato il tiro, finito alto sopra la traversa.

36' - Palla subito allontanata da Henderson.

35' - Calcio d'angolo guadagnato dalla Germania con Emre Can.

34' - Tenativo poco fortunato da parte di Kroos che ha cercato il tiro dalla grande distanza senza trovare precisione.

30' - Altra bella giocata da parte di Alli che ha innescato gli attaccanti di Hodgson, bravi nell'andare al tiro con Kane. Il tiro è finito alto sopra la traversa.

29' - Tenativo da posizione impossibile per Jordan Henderson, che non ha trovato la porta con un destro a spiovere.

28' - Dal primo replay, abbiamo visto che il gol di Mario Gomez era regoalre. L'ex centravanti della Fiorentina era scattato in posizione regolare. Errore da parte della terna italiana.

27' - GOL ANNULLATO ALLA GERMANIA! Grande assist da parte di Khedira per Mario Gomez che poi ha incrociato con il destro senza lasciare scampo a Butland. Il guardalinee, però, dopo aver esitato per un istante, ha alzato la bandierina.

25' - Azione prepotente da parte di Harry Kane che dopo aver vinto un contrasto, ha messo nel mezzo un bel pallone per Alli, a sua volta anticipato da Rudiger. Poi, Welbeck ha provato il tiro dai 25 metri, ma anche in questo caso, il pallone è stato smorzato.

23' - Azione insistita della Germania che però, non è riuscita a bucare l'attenta retroguardia di Hodgson.

21' - Altro pallone perso da Kroos che ha scatenato l'azione d'attacco degli inglesi, nuovamente imprecisi nel momento dell'ultimo passaggio.

20' - Manovra molto articolata da parte della Germania che finisce spesso nel perdere palla a centrocampo.

17' - ALLI! Conclusione dall'altissimo coefficiente di difficoltà per il classe 96' che ha tentato un controbalzo da oltre 20 metri. Il pallone si è impennato sopra la traversa senza dare alcun problema a Neuer.

13' - Brivido nell'area dell'Inghilterra: una gran mischia ha favorito il tiro di Marco Reus che però non ha trovato la porta. Palla sui tabelloni pubblicitari.

13' - Ancora Germania pericolosa, questa volta con il colpo di testa di Mario Gomez. Sul cross perfetto di Emer Can, Gomez ha svettato in area, ma è stato anticipato in corner.

12' - Bella azione in velocità da parte della Germania che ha aperto a sinistra verso la corsa di Hector che ha rimesso nel mezzo un buon pallone, ancora intercettato da Cahill.

8' - Ancora Inghilterra in fase d'attacco. In questa circostanza, Kane si era spostato sull'esterno sbagliando però, la misura del cross verso Welbeck.

7' - Occasione Inghilterra con lo stacco aereo di Cahill che stava quasi per rimettere in gioco Kane, che però non ha controllato un pallone difficilissimo.

7' - Ora, il corner è per i tre leoni.

4' - Primo corner del match battuto con poca precisione da parte dei tedeschi che non hanno trovato nessun giocatore nei pressi dello spiovente.

3' - KHEDIRA! Prima conclusione del match ad opera del centrocampista della Juventus. Il suo destro dal limite è stato deviato dalla scivolata di Cahill che ha allungato oltre la traversa.

2' - Prima bella manovra degli inglesi che poi non sono riusciti ad entrare in area a causa dell'errore di Kane.

1' - Subito Neuer chiamato in causa dai suoi compagni di squadra con alcuni retropassaggi.

1' - Primo pallone gestito dalla Germania.

1' - VIAAAAAA! SI PARTE, E'INIZIATA GERMANIA - INGHILTERRA.

20.51 - Ora però, è tutto pronto per il fischio d'inizio.

20.50 - Silenzio assoluto, poi applausi scroscianti. L'Olympiastadion mette i brividi.

20.49 - Prima del kick off, l'intero Olympiastadion si tringe in un minuto di silenzio per commemorare le vittime degli attentati di Bruxelles.

20.48 - L'arbitro dell'incontro sarà l'italiano Gianluca Rocchi.

20.47 - I due capitani, Khedira e Cahill, sono al centro del campo per lo scambio dei gagliardetti.

20.45 - Risponde la Germania con il proprio inno nazionale.

20.44 - Suona God Save The Queen, inno nazionale dell'Inghilterra.

20.42 - Le squadre sono in campo. Atmosfera mozzafiato all'Olympiastadion.

20.39 - Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco dell'Olympiastadion.

20.35 - E' terminato il riscaldamento delle due squadre. Mancano solo dieci minuti al kick off della sfida!

20.33 - Nella Germania, da tenere d'occhio la scintilla di Ozil, miglior assist man dei cinque maggiori campionati europei.

20.32 - C'è anche Vardy che partirà dalla panchina.

20.30 - Ultime fasi di riscaldamento per le due Nazionali. Intanto, l'Olympiastadion va sempre più verso il sold out. Grande cornice di pubblico per questa amichevole internazionale.

20.23 - Continuano ad arrivare immagini suggestive dall'Olympiastadion di Berlino.

20.20 - Proseguono le fasi di riscaldamento delle due squadre.

20.17 - C'è anche la Germania.

20.16 - Anche il resto delle squadre è entrato in campo per il warm up!

20.11 - I portieri dell'Inghilterra sono in campo al pari di quelli tedeschi.

20.08 - I portieri sono in campo per il riscaldamento.

20.07 - Modulo speculare per l'Inghilterra, che come annunciato in mattinata si sichiera con il 4-2-3-1. Complice l'assenza di Hart, in porta gioca Butland, mentre in difesa, Cahill agirà da perno centrale. Confermata anche la presenza di Dier a centrocampo, mentre nel tris alle spalle di Kane, c'è Alli con Lallana e Welbeck.

INGHILTERRA: (4-2-3-1): Butland; Clyne, Smalling, Cahill, Rose; Dier, Henderson; Alli, Welbeck, Lallana; Kane.

20.04 - Ora passiamo alla formazione scelta da Roy Hodgson per la sua Inghilterra:

20.03 - Non è tempo di esperimenti in casa Germania, con Low che sembra avere già le idee molto chiare: l'undici di questa sera è quello che più si avvicina alla formazione titolare, con il rientro di Rudiger in difesa, e la presenza di Mario Gomez in attacco. Muller viene arretrato sulla linea dei trequartisti dove agirà al fianco di Reus e Ozil.

GERMANIA: (4-2-3-1): Neuer; Hector, Hummels, Rudiger, Emre Can; Kroos, Khedira; Muller, Ozil, Reus; Gomez.

20.00 - Partiamo dall'undici scelto da Joachim Low per il test match di questa sera:

19.59 - Ed ora, passiamo alla lettura delle formazioni ufficiali di Germania ed Inghilterra.

19.57 - Nonostante sia la Germania a giocare in casa, questa sera, i teutonici indosseranno per la prima volta la nuova divisa da trasferta.

19.56 - Prima di passare alla lettura delle formazioni ufficiali, facciamo una breve incursione all'interno dello spogliatoio dei campioni del mondo.

19.51 - Le squadre sono già arrivate allo stadio, e da poco hanno terminato la ricognizione sul perfetto manto erboso dell'Olympiastadion.

19.50 - Intanto iniziano ad entrare allo stadio i primi tifosi.

19.49 - Le misure di sicurezza sono massime, già dalle prime ore di quest'oggi. Germania e Inghilterra si preparano a disputare quest'amichevole in condizioni di massima sicurezza.

19.47 - Immagini suggestive anche dall'esterno dell'Olympiastadion dove sta crescendo l'affluenza di pubblico.

19.46 - Eccoci con le prime immagini in diretta dal maestoso Olimpiastadion di Berlino. Qui, tra un'ora, andrà in scena Germania - Inghilterra.

19.45 - Benvenuti alla diretta scritta live ed di Germania - Inghilterra (20.45), amichevole internazionale dal grande prestigio, utile per mettere in pratica le ultime modifiche e per rivelare le forze in campo, in vista dell'europeo di Francia del prossimo giugno.

Nel maestoso scenario dell'Olympiastadion, la Nazionale campione del mondo in carica, ospita la selezione di Roy Hodgson in un test match importante per capire il livello di preparazione e affiatamento, di due delle Nazionali candidate alla vittoria di Euro 2016. La Germania di Joachim Low, si presenta ai cancelletti di partenza come squadra da battere, sia per la potenza mostrata nel mondiale brasiliano, sia per la continuità di rendimento che la "Mannschaft" ha saputo ottenere a partire dal mondiale 2006. E' da allora che la Germania si è posta sempre ai vertici delle principali competizioni europee e mondiali, raccogliendo, come risultato minimo, delle medaglie di bronzo. All'attuale genarazione tedesca però, manca ancora l'Europeo, che per questo motivo si pone come obiettivo di grande importanza per un gruppo solido, esperto, ma allo stesso tempo giovane e frizzante.

Reus, Muller e Gotze nel match di qualificazione a Euro 2016 con la Scozia. Fonte: Getty Images

E' un percorso assai diverso quello che porta la Nazionale dei tre leoni fino all'amichevole di questa sera all'Olympiastadion. L'Inghilterra infatti, è reduce da anni bui, caratterizzati da cocenti eliminazioni e da brutte figure. La Nazionale della Regina però, sotto la guida di Hodgson, ha saputo reagire nel modo giusto da quello che è stato lo scialbo mondiale brasiliano, andando a conquistare la qualificazione per Euro 2016 con lo straordianrio record di 10 vittorie in altrettanti match. Per questo motivo, la nazionale che un tempo fu di Beckham, Shearer e Charlton, spera di poter migliorare il risultato ottenuto quattro anni fa, - quarti di finale con l'Italia - e recitare un ruolo da protagonista in quello che sarà l'europeo francese.

Barkley, Rooney e Chamberlain festeggiano dopo il gol a San Marino. Fonte: Michael Regan, The FA.

Germania - Inghilterra live, amichevole internazionale in diretta

Per l'amichevole di Berlino, il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, sarà costretto a rinunciare all'esperienza di Bastian Schweinsteiger, infortunatosi al ginocchio in allenamento e costretto a saltare anche la sfida di martedì con l'Italia. Per il centrocampista del Manchester United gli esami del caso non hanno ancora chiarito l'entità dello stop, che, alcune voci, avrebbero definito come grave da precludere anche la sua presenza in Francia. Eccezion fatta per il centrocampista ex Bayern, Low sembra intenzionato a proporre una formazione come sempre basata sul 4-2-3-1 e sulle qualità di giocatori come Muller, Reus e Ozil.

Potrebbe esserci qualche esperimento in difesa, con Low pronto a risparmiare giocatori più quotati per concedere una chance a chi, l'europeo deve ancora conquistarlo. Per questo, nell'ipotesi più probabile, l'undici di Low vedrà davanti a Neuer, un quartetto difensivo inedito, con Mustafi a far coppia centrale con Hummels, mentre ad agire sulle corsie esterne saranno Hector a sinistra, e Can a destra. Il duo di centrocampo sarà composto da Kroos e Khedira, mentre il trio che agirà ale spalle di Muller, sarà capitanato da Ozil, con Bellarabi e Reus ai suoi lati.

i campioni del mondo festeggiano dopo un gol nelle qualificazioni a Euro 2016. Fonte: Getty Images

GERMANIA: (4-2-3-1): Neuer; Hector, Hummels, Musfati, Emre Can; Kroos, Khedira; Bellarabi, Ozil, Reus; Muller. ct:. Joachim Low.

Priva di due pezzi da novanta come Joe Hart e Wayne Rooney, capitano e miglior marcatore della storia della Nazionale dei tre leoni, Roy Hodgson vuole giocarsi le sue carte in un match importante per aumentare l'autostima e far crescere d'esperienza alcuni giovani da poco entrati a far parte del giro della Nazionale. Uno di questi è Jack Butland, giovane portiere rivelazione della Permier League, che con le sue parate dalle parti del Britannia ha fatto cadere su di se, gli occhi di mezza Inghilterra. Oggi, complice l'assenza di Hart, al portiere dello Stoke verrà concessa una chance dal primo minuto.

Davanti a Butland, la formazione è ormai fatta, con l'FA, l'associazione calcisitica inglese, che ha già reso pubblico quello che sarà lo schieramento odierno. Nel 4-2-3-1 di Hodgson, la difesa a quattro sarà comandata da Cahill, nell'occasione anche capitano. Accanto al centrale del Chelsea, spazio a Smalling, con Rose e Clyne a sfrecciare sulle fasce. A centrocampo, Eric Dier affiancherà Henderson, mentre in avanti, Alli, Welbeck e Lallana giostreranno dietro Harry Kane, centravanti principe della Premier League.

Lallana e Rooney festeggiano dopo un gol. Fonte: Sky Sport UK

INGHILTERRA: (4-2-3-1): Butland; Clyne, Smalling, Cahill, Rose; Dier, Henderson; Alli, Welbeck, Lallana; Kane. ct:. Roy Hodgson.

Germania - Inghilterra live, amichevole internazionale in diretta

La rivalità calcistica, e non solo, tra Germania e Inghilterra, affonda le sue radici in un incontro passato alla storia come il Wembley Tor. Fu questo il nome dato dai tedeschi alla finale del campionato del mondo del 1966 a Wembley. Quello fu il primo incrocio in gare ufficiali tra le due Nazionali, e si risolse solo ai supplementari, grazie al gol fantasma di Geoff Hurst che venne convalidato tra le feroci proteste tedesche. Alla fine il match finì sul 4-2, ma quel gol, la rete del 3-2 nel primo tempo supplementare, cambiò la storia di una coppa del mondo, e di una rivalità che da quel giorno diventò fortissima.

il gol non gol di Hurst nella finale di Wembley del 1966. Fonte: Il Secolo XIX

Dopo qualche decennio passato tra incontri amichevoli e match poco rilevanti, nel 1990, Germania ed Inghileterra tornano ad affrontarsi, questa volta in semifinale, al mondiale italiano. Dopo aver concluso i tempi regolamentari sull'1-1 grazie ai gol di Brehme e Lineker, il match arrivò fino ai calci di rigore quando furono decisivi gli errori di Stuart Pearce e Chris Waddle che ragalarono la finale alla Germania. Dopo sei anni, nel 1996, le due Nazionali tornarono ad affronatsi in semifinale, ma stavolta nella massima competizione continentale. Il match finì per essere la fotocopia di quello del 90' con l'1-1 che resistette fino ai calci di rigore, quando la Germania trionfò nuovamente, mandando nello sconforto i tifosi di casa.

le lacrime di Gascoigne dopo l'eliminazione subita ad Italia 90'. Fonte: Wikipedia.org

Dopo le delusioni accusate da entrambe le Nazionali nell'Europeo del 2000 e nel Mondiale del 2002, Germania e Inghilterra tornarono ad affronatarsi nel Mondiale sudafricano del 2010, all'altezza degli ottavi di finale. Quel match, risulterà ancora una volta fatale all'Inghilterra allenata da Fabio Capello, battuta per 4-1 da una Germania che poi verrà fermata in semifinale. Di quel pomeriggio però, molti ricordano l'episodio del gol non convalidado a Frank Lampard, autore di una conclusione che dopo aver scheggiato la traversa, superò la linea per poi uscire subito. Nonostante le giustificate proteste degli inglesi, il gol che sarebbe stato del 2-2 non venne convalidato, condannando la Nazionale dei tre leoni alla sconfitta.