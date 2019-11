1-1 tra Borussia Dortmund - Liverpool: apre i giochi Origi al 36′, ad inizio ripresa il pareggio di Hummels per i padroni di casa. Bella partita allo Signal Iduna Park , tanta qualità in campo Si deciderà tutto tra una settimana ad Anfield Road. Per questa sera è davvero tutto, un saluto ed una sera buona notte da Radice Arianna e da tutta la Redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI: 1-1 TRA BORUSSIA E LIVERPOOOL

91' Reds che chiudono in attacco

90' SARANNO DUE MINUTI DI RECUPERO

89' Ritmi che sono calati in questi ultimi minuti di gioco

86' Ma ancora una volta il Liverpool non riesce a ripartire e la squadra di casa puo' ritornare ad attaccare

86' Il Borussia continua ad attaccare centralmente, questa volta attenta la difesa inglese che libera

84' Origi lascia il campo ed entra Sturridge. Buonissima partita per il classe 95' dei Reds

83' 4-4-2 per il Liverpool per questo finale di partita

81' Giallo anche per Sokratis Papastathopoulos che ferma in modo iregolare la ripartenza del Liverpool

80' Castro va al cross a giro, Mignolet respinge in tuffo

77' Secondo cambio anche per Klopp: dentro Firmino, fuori Lallana

77' Terzo ed ultimo cambio per il Borussia: Pulisic entra per Aubameyang.

76' Secondo cambio per Tuchel: fuori Bender, dentro Papasthatopoulos

74' Pallone allontanano da Lovren

74' Altra punizione importante per il Dortmund

72' Dall'altra parte il gioco viene fermato, per la posizione irregolare di Origi.

71' Mkhitaryan serve Reus, ma viene anticipato da Milner

70' Origi si allunga troppo il pallone e la finisce sul fondo

69' La squadra di Klopp è in evidente difficoltà.

66' Destro ribattuto di Clyne, il Borussia può ripartire

66' Castro mette in metto, ma il cross è troppo sul portiere del Livepool

66' I Reds non riescono a ripartire

65' Borussia ancora in attacco che non ha fretta

63'Sakho ancora una volta compie un salvataggio provvidenziale su Reus

62' Dall'altra parte Origi commette fallo in attacco

61' Fuori gioco di rientro di Aubameyang

60' Ora buon momento per i tedeschi

58' Va Reus tiro troppo centrale, Mignolet para

57' Punizione dal limite per il Dortmund

57' Sahin va alla conclusione, ma esce debole, tutto facile per Mignolet

56' Borussia che prova a farsi vedere

54' Destro da dimenticare per Can che non trova lo specchio della porta.

51' Giallo anche per Reus

50' Altra occasione pericolosa sempre ad opera brasiliano, ma ancora una volta respinge Weidenfeller

50' PARATONA DI WEIDENFELLER CHE SALVA IL RISULTATO: Destro di Coutinho, ma splendida la parata del portiere del Borussia

IL PAREGGIO DEL BORUSSIA

49' Dall'altra parte Origi va al tiro con il destro che finisce di poco fuori.

48' Il Borussia trova subito il pari con il proprio capitano: difesa imbarazzante sugli sviluppi del calcio d'angolo, Hummels tutto solo di testa mette in rete l'1-1

48' GOOOOOOL DEL BORUSSIA, HUMMELS PAREGGIA IL RISULTATO

47' Reus va al tiro, deviato sarà angolo per i tedeschi

46' Pressing alto del Borussia che recupera subito palla

45'INIZIA IL SECONDO TEMPO

22.10 Primo cambio per Klopp: fuori Henderson e dentro Joe Allen. Cambio anche per il Borussia: Fuori Durm, dentro Sahin

22.09 Squadre ancora negli spogliatoi

22.07 Immagini di questa prima frazione di gioco

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO, LIVERPOOOL IN VANTAGGIO PER 1-0, RETE DI ORIGI AL 36'

48' ORIGI VICINO AL 2-0: Il giocatore belga sull'ultima azione si invola verso la porta, ma centra in pieno volto il portiere del Borussia

48'Giallo anche Weidenfeller

47' Altro salvataggio miracoloso su Aubameyang,questa volta con Lovren. Angolo Borussia

46' Destro debole di Schmelzer, nessun problema per Mignolet

45' Saranno 4 i minuti di recupero

44' Cross indirizzato a Mkhitaryan, ma la difesa inglese legge bene ed anticipa

43' Cartellino giallo anche per Lallana

RIVEDIAMO IL GOL:

42' Il Capitano del Liverpool rientra

40' A terra Henderson, problemi al ginocchio ed è costretto ad uscire dal campo

39' Ancora pericolosi i Reds con Clyne, ottimo uno-due con Lallana, tiro impreciso, ma bell'azione per la squadra di Klopp

38' Il gol ha ridato coraggio al Liverpool

36' Milner serve di testa Origi che si inserisce tra i centrali del Borussia e va al tiro con il destro ed insacca in rete. Deviazione di Piszczek che spiazza Weidenfeller

36 'GOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOL, SEGNO ORIGI

35' Altro tiro pericoloso del Borussia, questa volta con Aubameyang ma calibra male e Mignolet fa sua la palla

33' Sinistro sul fondo per Mkhitaryan, palla che finisce di poco fuori. L'armeno è tra i migliori della partita fino a questo momento

32' Clyne cerca di dare la palla profonda, ma calibra male e il pallone finisce tra le mani di Weidenfeller

31' Cross insidioso di Reus, ma Mignolet esce e fa sua la palla. Quanti pericoli per il Liverpool

30' I Reds provano a ripartire, ma Aubameyang intercetta, Sakho mette o angolo

30' Ancora 0-0 alla mezzora

29' Deviazione, angolo per il Borussia

28' Dall'altra parte Sakho arriva in ritardo su Reus. Punizione interessante per i padroni di casa

28' Il Borussia riparte

Angolo di Milner, Moreno spara fuori

27' Angolo per il Liverpool

26' Pestone di Castro su Lallan, solo punizione per il Liverpool. l'arbitro lo grazia. Intervento da cartellino

25' Mkhitaryan vuola l'1-2 con Castro, ma la palla di ritorno è troppo lunga e si perde sul fondo

24' Finalmente si ricomincia. Weidenfeller al rinvio

23' Gioco ancora fermo

22' Problemi al labbro per il portiere del Borussia ma prova a rialzarsi. Cambia la maglia e torna in porta

22' Weidenfeller, il portiere delle Coppe, resta a terra per il fallo subito

21' Punizione per i Reds: Palla che finisce sulla testa di Lovren che la prova a schiacciare sul portiere che para in due tempi, successivamente commette fallo in attacco

20' Clyne subisce fallo da Reus, la squadra di Klopp respira

19' Liverpool in difficoltà

16' Schmelzer crossa, Mkhitaryan va al tiro con Mignolet battuto, ma è provvidenziale il salvatagggio di Sakho che ribatte in scivolata

16'PRIMA PALLA GOL PER IL BORUSSIA, SALVATAGGIO DI SAKHO QUASI SULLA LINEA

16' I Reds provano a farsi vedere in attacco, ma come nelle azioni precedenti, perdono palla e il Dortmund può ripartire

15' Al rinvio Mignolet

15' Tiro da dimenticare per Reus che controlla bene, ma male con la precisine. Pallone che finisce lontano dalla porta

14' Punizione per il Borussia

12' Mignolet sbaglia il rinvio e regala palla ai padroni di casa

11' Gran giocata di Hummels che prova il passaggio filtrante per Mkhitaryan, ma non riesce a controllare. Sarebbe stato un pallone decisivo

10' Il Liverpool pressa alto

10'Ritmo un po' calato rispetto ai primi minuti di partita

8' Can è il primo ammonito della partita.

8' Il Borussia attacca , Lallana recupera palla e viene fermato in modo irregolare: punizione Liverpool

6' Reus commette fallo in attacco

5' Aubameyang pressa Mignolet, ma il belga in qualche modo riesce a liberare

5' Coutinho viene cercato in profondità, palla troppo lunga e si perde sul fondo.

4' Sull'attacco di Mkhitaryan Moreno prende un colpo: punizione per la squadra di Klopp

2' Castro dalla sinistra mette dentro, ma Carballo ferma tutto: Fallo di mano di Reus, punizione per i Reds

2' Grande ritmo in questi primi minuti di gioco

1' Origi intercetta la palla, Weidenfeller è costretto ad uscire

0' Il Borussia gioca il suo primo pallone con Bender

0'' INIZIA, PRIMA PALLA GIOCATA DAI PADRONI DI CASA

21.01 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

20.50 Jurgen Klopp

20.45 Continuano ad arrivare immagini dallo Signal Iduna Park . 20 minuti al fischio d'inizio

20.34 Noi "virtualmente" ci siamo. E voi?

Twitter

20.27 Squadre in campo per il riscaldamento finale

Twitter

20.20 Altre immagini che arrivano da Dortmund

Sky Sport News HD

20.15 Lo Signal Iduna Park ora, mancano 50 minuti al calcio d'inizio. Restate con noi!

Borussia Dortmund

20.12 Uno sguardo invece allo spogliatoio dei padroni di casa

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

20.07 L'arrivo allo stadio del grande ex della partita, che per la prima volta torna in Germania, nella sua Dortmund, da avversario.

Sky Sport News HD

19.59 FORMAZIONE UFFICIALE BORUSSIA:

(4-2-3-1) Weidenfeller, Piszczek, Bender, Hummels, Schmelzer, Castro, Weigl, Durm, Mkhitaryan, Reus, Aubameyang All. Tuchel

19.56 FORMAZIONE UFFICIALE LIVERPOOL. Quasi tutto confermato per Klopp:

(4-4-1-1) Mignolet, Clyne, Lovren, Sakho, Moreno, Henderson, Can, Milner, Lallana, Coutinho, Origi.

19.53 Buonasera eccoci collegati

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Borussia Dortmund - Liverpool, match valido per l'andata dei quarti di finale di Uefa Europa League 2015/2016

Per molti Borussia - Dortmund Liverpool è una finale anticipata di questa edizione 2015/2016 di Europa League.

Borussia Dortmund e Liverpool si affrontano per la quarta volta nella storia delle competizioni UEFA, i tre precedenti tra le due squadre hanno fatto registrare un pareggio e una vittoria per parte. L'ultimo precedente tra le due formazioni è l'amichevole dell'agosto 2014 terminata col punteggio di 4-0 per il Liverpool.

Liverpool 4-0 Borussia Dortmund, liverpoolecho.co.uk

E' una sfida speciale soprattutto per il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp che per la prima volta torna in Germania, nella sua Dortmund, da avversario. Per diversi anni è stato la guida della squadra tedesca portandola alla vittoria della Bundesliga e ad una finale di Champions League, persa contro il Bayern Monaco. Il tecnico del Liverpool dice di non vedere l'ora di tornare al Westfalenstadion.

Jurgen Klopp, Getty Images

I tedeschi al momento sono la squadra favorita per la vittora finale, assieme ai campioni in carica del Siviglia. Il Borussia ha eliminato il Tottenham agli ottavi di finale, invece il Liverpool il Manchester United nel derby inglese.

In Bundesliga il Borussia è in uno strepitoso stato di forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque gare. Meno bene i Reds che dopo tre vittorie consecutive in Premier hanno racimolato un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Thomas Tuchel: "Mi sorprenderebbe se per Klopp non ci fosse un’accoglienza calorosa. Lo merita perché qui ha fatto un lavoro straordinario. Jürgen è un allenatore davvero competitivo, una delle persone più competitive che io conosca. Sarà una partita speciale per lui. Il Liverpool è cresciuto molto nelle ultime settimane, in gran parte per merito di Jürgen. È una squadra difficile da affrontare. Difendono molto alti e hanno eccellenti qualità individuali, in particolare in attacco. Siamo entusiasti di questa gara, ma sappiamo di dover disputare un’altra partita perfetta".

BVB

Jurgen Klopp: "Ho già salutato alcuni amici, ma domani sarà tutto differente. E' calcio. E vogliamo vincere. Dai tifosi non mi aspetto nulla quando verrà detto il mio nome, la partita sarà una lotta. Nove mesi fa ho detto addio, nel corso della partita tutto sarà normale. Non hanno nulla da festeggiare al mio arrivo. Nessuno dovrà pensare come mi sentirò quando noi segneremo un gol. Questo è lo sport."

Jurgen Klopp

PROBABILI FORMAZIONI

Per la sfida ai Reds spazio al 4-3-3 con Burki tra i pali, con Piszczek, Hummels, Papastathopoulos e Schmelzer in difesa. La linea di centrocampo vedrà Sahin e Weigl agire davanti alla difesa, con il tris tutta qualità formato da Kagawa, Reus e Mkhitaryan alle spalle di Aubameyang.

Borussia Dortmund: (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Sokratis, Schmelzer; Weigl, Şahin; Kagawa, Mkhitaryan, Reus; Aubameyang. All. Tuchel.

Jurgen Klopp deve fare i conti con diverse assenze. Indisponibili Ings, Rossiter, Lucas e Gomez. Dunque, l'undici dei Reds dovrebbe essere lo stesso che ha pareggiato nell'ultimo turno con lo United a Old Trafford: nel 4-3-3 disegnato da Klopp, davanti a Mignolet ci sarà la difesa a quattro con Moreno, Lovren, Sahko e Clyne. A centrocampo è confermata la presenza di Can, con Lallana ed Henderson. In avanti, molto dipenderà dalle condizioni di Firmino. Klopp conta di averlo dal 1' accanto a Coutinho e Sturridge.

Liverpool (4-4-1-1): Mignolet; Clyne, Sakho, Lovren, Moreno; Lallana, Can, Henderson, Milner; Coutinho; Sturridge. Allenatore.: Klopp.

PRECEDENTI,STATISTICHE E CURIOSITA'

Gli scontri diretti, in ambito europeo, sono solamente tre. Il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria e testa e un pareggio. Il primo e più celebre faccia a faccia tra le due squadre risale alla finale di Coppa delle Coppe, nel lontano 1966. Nella finale di Glasgow, il match si allungò fino ai tempi supplementari, quando il Borussia riuscì ad avere la meglio dei Reds con il punteggio di 2-1. Infine la doppia sfida nei gironi Champions 2001/02, a Dortmund la partita si concluse senza reti, a Liverpool 2-0 per gli inglesi.

Liverpool 4-0 Borussia Dortmund, liverpoolecho.co.uk



Dati più attendibili riguardano i confronti diretti delle due squadre con avversarie dello stesso Paese. Il Borussia Dortmund infatti, ha giocato 21 volte contro squadre inglesi in Europa: il bilancio è favorevole con 11 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte.Per quanto riguarda il Liverpool, i Reds hanno affrontato 34 volte squadre tedesche in Europa. Anche in questo caso il bilancio è favorevole con 16 successi, 12 pareggi e 6 sconfitte.