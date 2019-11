Europa League, Liverpool - Borussia Dortmund: chi vola in semifinale?

Nel teatro sfavillante di Anfield Road si alza il sipario, in scaletta il secondo atto dei quarti di finale di Europa League tra Liverpool e Borussia Dortmund. Una settimana fa, la sfida del Westfalenstadion si concluse sul risultato di 1-1 con il botta e risposta tra Origi ed Hummels. I reds, in virtù della rete segnata fuori casa, partono sicuramente avvantaggiati; Weidenfeller ha salvato la propria porta in più occasioni all'andata, la poca lucidità generale nel Borussia Dortmund ha inibito le facoltà realizzative di Aubameyang e compagni rendendo più agevole il compito degli inglesi. Ora, la squadra di Klopp potrà giocare sull'avversario, sfruttando gli spazi che i gialloneri lasceranno nei loro molteplici attacchi. Tutto in bilico, comunque.

Foto: Uefa.com

LIVERPOOL

La prestazione di Divock Origi nella gara di andata è stata decisamente sopra le righe, una nota positiva per Klopp e per lo stesso calciatore belga che ha trasferito lo stato di grazia anche in Premier League, realizzando una doppietta da subentrato nel match interno contro lo Stoke City. I supporters reds sperano ovviamente che il talento di Ostenda possa fornire un' altra performance altrettanto impressionante, se così fosse il piatto della qualificazione penderebbe sempre più a favore degli inglesi. Questa sera, i ragazzi allenati da Jurgen Klopp si troveranno dinnanzi ad uno spartiacque cruciale in vista, soprattutto, della prossima stagione. L'unica possibilità di strappare il ticket per la Champions League 2016/17 e tornare ad inebriare lo storico impianto di quelle note da brivido è affidata, infatti, alla competizione europea minore, l'Europa League; vincendo la coppa, non solo si entrerebbe nel tabellone dei privilegiati e disputerebbe la Supercoppa Europea ma fornirebbe una svolta massiccia ai piano di rafforzamento della squadra che ha in mente Jurgen Klopp.

Foto: Getty images

Jurgen Klopp in conferenza

"Difficile scegliere la formazione da mandare in campo contro il Borussia Dortmund: tutta la rosa è in grande forma. Non è un hobby che preferisco quello di prendere decisioni difficili ma ogni tecnico vorrebbe attingere e avere la scelta tra più giocatori al top. Ogni calciatore vuole scendere in campo nei big match e assaporare le migliori atmosfere; le notti europee ad Anfield sono sicuramente nell'olimpo delle sfide che chiunque vorrebbe disputare. "

"Incontro decisamente importante per noi, però non dobbiamo farci condizionare: anche se accadesse il peggio e segnassero un gol all'inizio, i tifosi sarebbero dalla nostra parte a trascinare i ragazzi. Siamo riusciti a vanificare la loro muraglia giallonera (ultras del BVB, ndr), che è una delle cornici più elettrizzanti in Europa, e siamo riusciti ad ottenere un buon risultato. Speriamo di poter usufruire al meglio del nostro pubblico."

Probabile formazione

Simon Mignolet è atteso dal 1' tra i pali del Liverpool, dopo aver prodotto una serie di prestazioni convincenti nelle ultime settimane, mentre Dejan Lovren e Mamadou Sakho avranno ancora una volta l'arduo compito di annullare la doppia minaccia che porta il nome di Pierre-Emerick Aubameyang e Marco Reus. Nathaniel Clyne e Alberto Moreno a segno nel fine settimana contro lo Stoke City, con quest'ultimo di ottenere un obiettivo per iniziare il punteggio e, quindi, il duo manterranno il loro posto. Emre Can sarà un elemento importante in mezzo al campo, fresco e riposato dopo aver saltato la partita di campionato per squalifica, mentre Joe Allen è il suo probabile partner di metà campo, dato l'infortunio di Henderson. Il gallese è in buona forma, potrebbe essere l'arma giusta per infoltire il centrocampo e controllare il possesso. Klopp, come lui stesso ha ammesso in conferenza, deve riflettere su alcune scelte che riguardano soprattutto l'attacco: l'impiego di Lallana, Firmino, Sturridge dipenderà molto dall'impronta tattica che vorrà dare il tecnico tedesco.

(4-3-3) Mignolet; Moreno, Lovren, Sakho, Clyne; Milner, Emre Can, Allen; Coutinho, Lallana, Origi.

BORUSSIA DORTMUND

Forse i giocatori del Borussia Dortmund, ora allenati da Tuchel, si saranno emozionati nell'assistere al ritorno di Jurgen Klopp nello stadio giallonero; ipotesi che solo loro possono sapere ma non c'è dubbio che la prestazione fosse ben al di sotto dello standard offerto di solito al Westfalenstadion. Le trame di gioco mancavano del ritmo e l'energia necessaria che rende l'azione essenzialmente più pericolosa, il trio di attaccanti composto da Aubameyang, Mkhitaryan e Marco Reus ha creato ben poco dalle parti di Mignolet; infatti, la rete siglata dal BVB porta la firma di un difensore, Mats Hummels, che con uno stacco di testa imperioso ha imposto il pari. La speranza per Tuchel è che non ci sia di nuovo poca lucidità da parte dei suoi ragazzi, un'altra prestazione sottotono in quel di Anfield comprometterebbe in gran parte il discorso qualificazione. Il Borussia Dortmund torna in terra inglese per la seconda volta in meno di un mese, dopo la recente visita a Londra quando si impose 2-1 sul terreno del Tottenham nel corso degli ottavi di finale (5-1 agg.). Il team giallonero ha senz'altro le capacità e le qualità necessarie per espugnare Anfield e l'attenzione sarà ora esclusivamente sull'Europa League dopo aver visto le ultime speranze di agguantare il Bayern Monaco, in Bundesliga, andare in frantumi. Aver tenuto il passo della corazzata bavarese per tutto questo tempo è un vanto, ma dopo aver apportato una serie di modifiche alla sua squadra, in vista del derby della Ruhr contro lo Schalke 04, Thomas Tuchel è "sprofondato" a meno sette in virtù del 2-2 della Veltins Arena.

Mats Hummels buca la porta di Mignolet | Foto: Getty images

Thomas Tuchel in conferenza

"Non mi interessa più di tanto il risultato dell'andata, non credo sarà decisivo."

"Siamo qui, ad Anfield Road, per attaccare e provare a segnare, magari prendendoci anche qualche rischio ma vogliamo giocare la nostra gara. Davanti ad un pubblico infuocato come quello del Liverpool, vogliamo conoscere le nostre possibilità e dimostrare quanto valiamo."

Probabile formazione

L'unico problema grave per il Dortmund è l'infortunio di Neven Subotic, che quasi sicuramente salterà il finale di stagione per una trombosi. Il portiere di coppa, Roman Weidenfeller, sostituirà Roman Bürki tra i pali mentre big del calibro di Mkhitaryan, Aubameyang e Reus partiranno titolari avendo ricevuto un turno di riposo durante l'ultimo match di Bundes contro lo Schalke 04. Nota lietissima il ritorno di Ilkay Gundogan, il centrocampista dovrebbe finalmente riassaporare il campo dal 1' al fianco del giovane Weigl, dopo i 17' disputati domenica scorsa. Ballottaggio, infine, in difesa tra Sokratis e Bender: favorito al momento il primo. Il resto della formazione è presto fatta: nel 4-2-3-1 di Tuchel spazio a Piszszek e Schmelzer sugli esterni di difesa, con Hummel in mezzo; Kagawa completa il pacchetto di trequartisti insieme a Mkhitaryan e Reus, alle spalle di Aubameyang.

(4-2-3-1) Weidenfeller; Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer; Weigl, Gundogan; Kagawa, Mkhitaryan, Reus; Aubameyang