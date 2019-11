Risultato finale Liverpool - Borussia Dortmund (4-3):  Fantastica partita, i Reds ribaltano il risultato e volano in semifinale

Che partita ad Anfield Road Il Liverpool ribalta al fotofinish il match con il BorussiaDortmund 4-3, il risultato finale al termine di una gara spettacolare. A segno: Mkhitaryan 4' Aubameyang 8' Origi 48' Reus 57' Coutinho 66 Sakho 78' Lovren 91'. I tedeschi nettamente più forti, sono stati battuti dai Reds che con il cuore hanno ribaltato una partita già chiusa nel primo tempo. Per questa sera è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna.

Rivediamo il gol che ha deciso la partita

FINISCE LA PARTITA, INCREDIBILE AD ANFIELS ROAD, IL LIVERPOOL VINCE 4-3

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOOL, MAMMA MIA CHE PARTITA: LOVREN DI TESTA HA INFILATO IL RETE IL GOL DEL VANTAGGIO, ORA E' 4-3 PER I REDS

90' Giallo per Schmelzer

90' SARANNO 4 I MINUTI DI RECUPERO

87' Liverpool si spinge in avant

85' Altra spinta del Liverpool

84' Punizione per il Liverpoool. Servito Lovren che tutto solo piazza direttamente in tribuna

83' Secondo cambio per Tuchel: dentro Adrian Ramos per Marco Reus. 3-5-2 Ora per il Borussia

Rivediamo il gol di Sakho

80' E'una bolgia Anfield ora

79' Can non ce la fa ed è costretto a lasciare il terreno di gioco, dentro Lucas.

78' GOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOL: SAKHO DI TESTA SUGLI SVILUPPI IN ANGOLO METTE IN RETE IL GOL DEL PAREGGIO.

77' Primo cambio anche per Tuchel: dentro Ginter per Shinji Kagawa

76' Can a terra dopo un contrasto

75' Ennesimo corner per il liverpool

74' Giallo anche per Piszczek. punizione per i Reds

73' Liverpool tutto in avanti ora

71' Sturridge dalla sinistra mette in mezzo, ma il suo traversone finisce tra le braccia di Weidenfeller

Il Gol di Coutinho

69' Allen ha cambiato il match

67' ORIGI SFIORA IL PARI, PALLA CHE SFIORA LA TRAVERSA..CHE PARTITA

66' GOOOL DEL LIVERPOOOL, FIAMMATA DI COUTINHO CHE CON L' INTERNO DEESTRO INSACCA IN RETE IL 2-3 ED ACCORCIA LE DISTANZE. ASSIST DI MILNER

Il Gol di Reus

61' Due cambi per Klopp: dentro Allen per Lallana e Sturridge per Firmino.

60' Milner si è guadagnato un calcio d'angolo

57' GOOOOL DEL BORUSSIA 1-3: HUMMELS SERVE ALLA PERFEZIONE L'IMBUCATA DI REUS, TENUTO IN GIOCO DA SAKHO, CHE CON L'INTERNO DESTRO BATTE MIGNOLET ED INFILA IN RETE IL GOL CHE POTREBBE AVER CHIUSO LA PARTITA

54' Origi ancora una volta prova la conclusione, ma il classe 95 non riesce ad inquadrare la porta.

53' Primo cartellino della gara: giallo per Hummels che ferma il contropiede dei Reds

Rivediamo il gol di Origi

50' Ora Anfield Road è una bolgia.

49' La squadra di Klopp sta giocando con il cuore ed ha riaperto una partita che sembrava già chiusa nel primo tempo

48' Questa volta è il Liverpool a segnare in contropiede con Origi che anticipa Weidenfeller ed insacca in rete l'1-2. Il Liverpool ha riaperto la partita

46' GOOOOOOL DEL LIVERPOOOL CON ORIGI

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, è il Borussia a toccare il primo pallone

22.00 Immagini di questo primo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO: BORUSSIA IN VANTAGGIO PER 2-0: Al 5' con Mkhitaryan e al 9' Aubameyang la squadra di Tuche è meritatamente in vantaggio. La squadra di Klopp si è svegliata dopo il 10 minuto, ma non è riuscita a trovare il gol per riaprire i conti

43' Shinji Kagawa con la conclusione bassa, ma questa volta

41' Liverpool ancora in attacco, ma non c'è sbocco centrale

40' Dall'altra parte conclusione di Mkhitaryan, ma non inquadra lo specchio della porta

39' Prima Coutinho con il suo tiro deviato in corner, e poi Origi sfiorano il goal per riaprire la partita

35' Altra occasione sprecata per chiudere definitivamente il match dal Borussia: Aubameyang non riesce a coordinarsi e il suo tiro finisce fuori

34' I Reds hanno abbassato il ritmo

32' Reds a testa bassa provano ad attaccare, ma il Borussia appena può scappa in contropiede

31' Ma il Borussia quando riparte fa sempre male: Piszczek mette in mezzo ed Aubameyang, tuttto solo, non riesce ad impattare la palla

30' Sugli sviluppi del corner Coutinho (Liverpool) ci prova, ma il suo tiro viene bloccato dalla difesa tedesca

29' Altra occasione per Lallana servito da Firmino, ma anche questa volta la spreca

28' Mkhitaryan pescato in fuorigioco

26' Dall'altra parte sugli sviluppi di un calcio angolo, i Reds vanno vicino al gol con Firmino che di testa sfiora l'1-2

25' Altro contropiede di Aubameyang, ma questa volta bravo sakho che recupera ed impedisce un tiro comodo al giocatore del Borussia

23' Origi ha provato una grande giocata con l'interno piede, palla che accarezza il palo. Il Liverpool c'è

23' Altro errore di impostazione per Firmino, non ha iniziato bene la partita

22' Cross di Moreno, ma la difesa tedesca spazza via e riparte

21' Spinge il Liverpool e si guadagna un'atro angolo

20' Lallana tutto solo in area liscia la palla

18' Ora i Reds dovrebbero fare 3 gol per vincere la partita (1-3 il risultato parziale)

17' Il Liverpool si è svegliato: Origi mette in pallo in mezzo, Moreno tutto solo spara alto. Ma la squadra di Klopp prova a rispondere

16' Primo squillo dei Reds sempre con Origi, conclusione deviata da Sokratis in angolo. sarà angolo

15' Il Liverpool prova a ripartire

13' Fuorigioco di Coutinho



10' Nettamente superiore la squadra diTuchel in questi primi dieci minuti

Rivediamo i gol:

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BORUSSIA, 0-2 INCREDIBILE: ALTRO CONTROPIEDE, REUS CHE PRIMA RECUPERA PALLA E POI SERVE CON UN PASSAGGIO FILTRANTE AUBAMEYANG E CON UN GRAN DESTRO BATTE MIGNOLET

6' Il dortumnd continua ad attaccare

4' rivediamo il gol: Contropiede del Borussia 5 contro 4, Mignolet fa prima il miracolo su Aubameyang, ma sul rimpallo arriva Mkhitaryan ed infila in rete il gol del vantaggio

4'GOOOOOOOOOOL DEL BORUSSIA, CONTROPIEDE MICIDIALE CON MKHITARYAN

2' Primo tiro in porta per il Borussia con Aubameyang, ma il suo sinistro a giro finisce fuori

2' Borussia partito con tanta personalità

1' Anche i Reds pressano alto i giocatori del Dortumund

1' I tedeschi recuperano palla ed incominciano la prima manovra d'attacco

0' Presing alto del Borussia

INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dai padroni di casa

21.02 Liverpool e Borussia Dortmund fanno il loro ingresso in campo

21.00 Le squadre sono nel tunnel pronte a scendere in campo

20.50 I tifosi del Borussia giunti dalla Germania

20.36 Ecco come i tifosi dei Reds hanno accolto l'arrivo della squadra allo stadio

BBC SPORT

BBC SPORT

20.27

The Reds are here! pic.twitter.com/uIMXVNGyoE — Liverpool FC (@LFC) 14 aprile 2016

20.15 Immagini direttamente da Anfield Road

BVB

BVB

20.06 Ecco invece gli 11 di Klopp

(4-3-3) Mignolet, Clyne, Lovren, Sakho, Moreno, Can, Milner, Lallana, Coutinho, Firmino, Origi

20.01 La formazione ufficiale del Borussia Dortmund

(4-2-3-1) Weidenfeller; Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer; Weigl, Gundogan; Castro, Mkhitaryan, Reus; Aubameyang

19.55 Eccoci collegati

Benvenuti alla diretta scritta live e di Liverpool - Borussia Dortmund, incontro valido per gli ottavi di finale della UEFA Europa League. Si riparte, per questi 90 minuti di ritorno, dall'uno a uno del Westfalenstadion, con il botta e risposta tra Origi ed Hummels.

Stasera ad Anfield Road ci sarà la resa dei conti: solo una delle due candidate alla vittoria finale dell'Europa League accederà in semifinale. Sarà la squadra allenata da Jurgen Klopp o quella di Thomas Tuchel? Per scoprirlo restate con noi. Il meglio del calcio internazionale è sempre qui su Vavel Italia!

Borussia Dortmund- Liverpool, bleacherreport.com

Una settimana fa, la sfida del Westfalenstadion si concluse sul risultato di 1-1: con il botta e risposta tra Origi ed Hummels. I Reds partono con un piccolo vantaggio, invece i tedeschi saranno obbligati a spingere immediatamente il piede sull’acceleratore.

Il Liverpool è imbattuto da 4 match in casa e ha preso solo due reti negli ultimi 360 minuti. Nell'ultimo turno di Premier League, secco 4-1 sullo Stoke City. Invece in Bundes, il Borussia ha pareggiato 2-2 contro lo Schalke.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jurgen Klopp: "Contro il Dortmund non si può solo difendere, bisogna avere equilibrio tra attacco e difesa. In campo scenderemo con un certo atteggiamento, dall’altra parte nessuno alzerà bandiera bianca. La squadra sta bene, le ultime settimane ci hanno dato fiducia. Stiamo crescendo come gruppo e questo è buon segno".

Tuchel: "È eccitante essere qui, la squadra sembra essere tranquilla. Non mi interessa il risultato della gara di andata, non credo che sarà decisivo per la sfida di domani. Siamo qui per attaccare, per segnare, per assumerci i nostri rischi e per fare il meglio possibile".

Jurgen Klopp, dailymail.co.uk

LE PROBABILI FORMAZIONI

Assenti per i Reds Henderson, Gomez, Ings e Benteke. Tra i pali ci sarà Mignolet, retroguardia composta da Clyne, Sakho, Lovren e Moreno. Centrocampo a tre con Milner, Emre Can, Allen. In attacco Origi confermato, in gol all’andata insieme a Firmino ed Coutinho.

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Moreno; Can, Lucas, Milner; Firmino, Origi, Coutinho

Subotic è l'unico nella lista degli indisponibili per i tedeschi. Weidenfeller è il portiere di Coppa, dunque toccherà ancora a lui difende i pali. Difesa composta da Piszczek, Bender, Hummels e Schmelzer. Castro, Weigl agiranno davanti alla retroguardia. Gundogan completa il pacchetto di trequartisti insieme a Mkhitaryan e Reus, alle spalle di Aubameyang



Borussia Dortmund (4-2-3-1) Weidenfeller; Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer; Weigl, Gundogan; Castro, Mkhitaryan, Reus; Aubameyang