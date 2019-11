Risultato finale Villarreal - Liverpool in Europa League 2016 (1-0): Adriàn Lopez Al 92' regala la vittoria al Villarreal

Un gran finale al Madrigal grazie al primo gol di Adriàn Lopez,assist al bacio di Suàrez, il Villarreal batte il Liverpool al 92'. Una partita che sembrava destinare a finire 0-0, invece all'ultimo secondo la squadra di Marcelino strappa un'importante vittoria. I Reds non perdevano in Europa da più di un'anno. Ci aspetterà un gran ritorno ad Anfield Road con la squadra di Klopp determinata a ribaltare il risultato. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

Vediamo il gol

93' FINISCE QUI, IL VILLAREAL VINCE 1-0

92' CONTROPIEDE PERFETTO DEL VILLAREAL CON DAVID SUAREZ CHE SERVE ADRIAN LOPEZ CON MIGNOLET BATTUTO DEVE SOLO INFILARE IN RETE IL GOL DEL VANTAGGIO

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VILLAREAL CHE PASSA IN VANTAGGIO CON ADRIAN LOPEZ

90'Saranno tre i muniti di recupero

89' Secondo cambio per Klopp: dentro Benteke, fuori Firmino

87' Dall'altra parte contropiede del Liverpool guidato da Moreno che prova la giocata personale, palla che finisce fuori

86' STRATOSFERICA PARATA DI MIGNOLET SU BAKAMBU: L'ATTTACANTE DEL VILLAREAL PROVA CON L'INTERNO SINSITRO, MA IL PORTIERE DEL LIVERPOOL E' ATTENTO E COMPIE UNA GRANDE PARATA

84' Il Liverpool si sta accontentando del pareggio?

79' Destro troppo morbido di Suarez che finisce tra le braccia di Mignolet

78' Calcio di punizione per il Villarreal

78' Fuorigioco di Ibe

77' Pressing alto per i giocatori del Villarreal, il Liverpool, a fatica, riesce ad uscire

75' Ultimo cambio per Marcelino: fuori l'infortunato Bailly, dentro Musacchio

75' Bailly ha chiesto il cambio.

74' A terra Bailly, problema muscolare per il difensore del Villarreal

74' Fuorigioco millimetrico di Lallana

73' Altro cambio per il Villarreal: dentro Adrian Lopez, fuori Soldado

71' Primo cambio per Marcelino: fuori Dos Santos, dentro Castillejo

69' Intervento duro di Toure su Soldado. Punizione per i padroni di casa

68' Ritmi che si sono rialzati

66' Tensione in campo tra Klopp e Marcelino. Poi un abbraccio che chiude il tutto

64' PALO DI FIRMINO: IL SUO DESTRO SI IMPATTA SUL PALO. ARSENJO LA SFIORA QUANTO BASTA A NON FARLA FINIRE IN RETE

63' J. Costa esce dal campo, momentaneamente in dieci il Villarreal

62' J. Costa a terra

62' Chiusura magnifica di Milner su Bruno Suarez

60' Partita non spettacolare sino a questo momento

59' Il primo ammonito della gara è J. Costa per un'intervento in ritardo su Clyne

58' Spinta di Lucas su Soldado, punizione da centrocampo per i padroni di casa

57' Cross di Clyne, Victor Ruiz libera e la squadra spagnola può ripartire

56' Il Villarreal ha preso in mano il pallino del gioco

55' Brivido Villarreal, Destro di Mario pallone che termine alto

53' Altra palla persa di Firmino

51' Milner comette fallo su Soldado

50' Azione prolungata per il Liverpoool, tiro deviato di Milner. Angolo per i Reds

47' Grande partenza del villarreal che si guadagna un'altro corner

46' Bakambu vicino al gol: l'attacante completamente libero va a colpire di testa, palla che accarezza il palo

45' Subito un' accelerazione per il villarreal che si guadagna il primo corner di questo secondo tempo

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Primo cambio per Klopp: fuori Coutinho, dentro Ibe

22.05 Squadre che stanno già rientrando in campo

Finisce il primo tempo. Grande equilibrio al Madrigal, 0-0 tra villarreal e liverpool, ma non sono mancate le occasioni. A tra poco per il secondo tempo

46' Tempo scaduto, corner per il Liverpool

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Villarreal che chiude in attacco

42' BRIVIDO VILLARREAL CON SOLDADO, TIRO A GIRO. CHE GIOCATA, PALLONE CHE TERMINA DI POCHISSIMO A LATO

40' Sinistro da fuori di Coutinho , pallone che termina alto

39' Liverpool che prova ripartire, ma quasi tutto il Villarreal è sotto la linea del pallone

38' Bakambu cerca Soldado, ma Lovren intuisce e libera

36' Il Villarreal ora gestisce meglio la palla rispetto ai Reds

36' Sinistro deviato di Mario Gaspar, angolo per il Villarreal

32' Il Villarreal torna a farsi vedere: cross di Soldado, Allen libera. Rimessa laterale in favore per i padroni di casa

32' Ritmi che si sono abbassati in questi minuti

31' Miller calibra male il cross, palla che finisce in rimessa laterale

28' Ci prova Coutinho da fuori area, ma si coordina male e il suo tiro finisce alto sopra la traversa

26' Problemi al ginocchio per Dos Santos

24' Possesso palla in favore dei Reds

23'Gran palla di Clyne, ma ancora una volta la difesa del Villarreal è attenta ed allontana

20' Brivido Villarreal: dopo un'azione prolungata è andata al tiro con Pina, bravo Mignolet a ribattere la conclusione

19' Dopo un buon inizio, la squadra di Marcelino non riesce a superare il pressing dei Reds

17' Destro deviato di Coutinho

17' Il Liverpool sta attacando bene, Villarreal in difficoltà

16'Lallana serve Miller che a sua volta mette in mezzo, ma la difesa spagnola libera

15' Il Liverpoool recupera palla e va al tiro con Lallana, ma il suo sinistro che termina fuori.

14' Tiro da fuori di Lucas, ma la palla finisce lontano dalla porta di qualche metro

14' Angolo per il Liverpool

12' J. Costa ferma Cotinho che stava per ripartire, punizione per il Liverpool

11' Quando la squadra di Marcelino riparte crea sempre problemi ai Reds. Angolo per il Villarreal

10' Arriva la risposta del Villarreal, Soldado prova il tiro incrociato, palla che finisce di poco fuori

10' Punizione interessante per i padroni di casa

7' Ritmi alti in questi primi minuti di gioco

5' Prima occasione per il Liverpoool: cross di Lallana, arriva Allen ma il suo tiro è troppo centrale, nessun problema per Asenjo

3' Suarez prova il cross al centro per Soldado, Mignolet esce e fa sua la palla

2' Ripartenza per il Villarreal, Bakambu ostacolato al momento del tiro

2' Red subito in attacco

INIZIA, è il Villarreal a dare il calcio d'inizio

20.59 Squadre che fanno il loro ingresso in campo

20.10 Ecco invece gli XI del Villarreal

(4-4-2) Asenjo; Mario, Bailly, Victor Ruiz, Jaume Costa, dos Santos, Pina, Bruno, Suarez, Soldado, Bakambu

20.05 Ecco gli undici scelti da Klopp

Mignolet, Clyne, Toure, Lovren, Moreno, Lucas, Allen, Milner, Lallana, Coutinho, Firmino

19.59 Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed di Villarreal - Liverpool, match valido per l'andata delle semifinali di UEFA Europa League 2015/2016.

Tutto pronto per la semifinale di andata di Europa League che vedrà di fronte Villarreal e Liverpool. Quarta semifinale di sempre per il Villarreal di Marcelino, che cerca la vittoria nel catino di casa per provare a raggiungere la prima finale europea della storia del club affidandosi al talismano Bakambu.

Il Villarreal, quarto in classifica nella Liga, dovrà dare tutto in questa partita d'andata, consapevole delle difficoltà di un ritorno ad Anfield Road, contro un Liverpool che deve vincere questo trofeo per salvare la stagione.

Il giallo nel destino del Liverpool. Dopo il Dortmund nei quarti, ecco il Villarreal in semifinale di Europa League. Come detto, i Reds hanno eliminato ai quarti i tedeschi del Borussia, con la rimonta dall'1-3 al 4-3 finale, che è valsa il passaggio del turno, hanno dimostrato di essere una squadra che non molla proprio mai. Questa sera, la squadra di Jürgen Klopp si appresta a questo primo round con molte defezioni.

Villarreal e Liverpool si sfideranno per la prima volta nella loro storia in una competizione ufficiale in occasione della semifinale di UEFA Europa League.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Marcelino: "Ci sta che il Liverpool sia visto come favorito, hanno eliminato una delle altre candidate alla vittoria finale, ma noi non ci sentiamo inferiori a loro. Sono certo che sarà una grandissima partita, loro hanno grande pressing e grande intensità. Da parte nostra non ci sarà grande pressione, siamo molto soddisfatti del lavoro della squadra fin qui".

Jurgen Klopp: "Ogni settimana il Villarreal dimostra di avere un grande livello di calcio. E' in un'ottima di posizione di classifica nella Liga, mostrano grande equilibrio in campo, hanno un'ottima difesa e giocano in maniera eccellente in contropiede. Avere maggiore esperienza serve, ma se non sai usarla non ti serve proprio a niente".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Solito 4-4-2 per il Villarreal: Areola tra i pali, Bailly-Ruiz coppia centrale, Asenjo Gaspar e Rukavina agiranno da terzini. A centrocampo Suarez e Dos Santos larghi, in mezzo Soriano in coppia con Trigueros. In attacco la rivelazione Bakambu e l'esperienza di Roberto Soldado.

Villarreal (4-4-2): Areola; Mario Gaspar, Bailly, Victor Ruiz, Rukavina; Dos Santos, Trigueros, Soriano, Denis Suarez; Soldado, Bakambu.

Tanti gli indisponibili per Klopp: Henderson, Can, Ings, Gomez, Origi per infortunio e Sakho per accuse di doping. Unica nota positiva è il recupero di Benteke che compare nella rosa dei convocati. 4-2-3-1 con Mignolet tra i pali, con Clyne, Lovren, Tourè e Moreno in difesa. In mediana Allen e Milner, Coutinho,Lallana e Firmino agiranno dietro all'unica punta Sturridge.

Liverpool (4-2-3-1): Mignolet; Clyne, Lovren, Touré, Moreno; Milner, Lucas, Allen; Lallana, Coutinho; Sturridge.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sarà il primo incontro in una competizione europea tra le due squadre, solo nel 2008 si sono affrontate in Spagna per un match amichevole finito 0-0.

Il Villarreal ha vinto tutte le 6 gare giocate in casa in questa edizione dell'Europa League, una serie positiva che il Liverpool spera di interrompere con la prima vittoria di mister Klopp sul territorio spagnolo in una competizione UEFA.

Il Villarreal non ha vinto nessuna delle ultime 10 partite contro squadre inglesi (6 pareggi e 4 sconfitte) mentre il Liverpool ha perso tre delle ultime quattro contro club spagnoli.