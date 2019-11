Risultato Bayern Monaco - Atletico Madrid Champions League 2016 (2-1): Simeone in finale

22.52 - Davvero un'impresa quella dell'Atletico Madrid! Che sacrificio, che cuore la squadra di Simeone. Ora, si aprono scenari davvero gustosi per i Colchoneros: da un lato, potrebbero affrontare il City di Pellegrini, in una meravigliosa sfida tra outsiders che non hanno mai vinto la coppa dalle grandi orecchie; dall'altro, però, la rivincita della finale 2014 contro gli acerrimi rivali, i cugini del Real Madrid, e basta accostare i due nomi per far venire i brividi a tutti gli appassionati. Per ora, comunque, è tutto, io sono Stefano Fontana e vi saluto a nome di tutta la redazione di VAVEL Italia, augurandovi una buonanotte. Restate sintonizzati qui per tutto il meglio del calcio e dello sport internazionale! Alla prossima, ciao!

22.44 - Partita intensissima, piena di occasioni e sempre aperta! Primo tempo a dominio tedesco, col gol di Xabi Alonso, bravo e fortunato a trovare la gamba di Gimenez sulla punizione dai venti metri, ed il rigore sbagliato da Müller che avrebbe potuto chiudere un uno-due da k.o. Invece, il tedesco ha trovato le mani di Oblak e nella ripresa El Cholo Simeone ha trovato la quadratura del cerchio con il passaggio al 4-3-3: l'Atletico ha tenuto bene il campo trovando il pareggio in contropiede con Griezmann, prima della rete di Lewandowski che ha riaperto i giochi. Un paio di buone parate di Oblak, tanta tenacia e spirito di sacrificio hanno garantito ai Colchoneros il risultato più importante: la qualificazione. Da segnalare anche il rigore parato da Neuer su Fernando Torres, che avrebbe potuto inchiodare il 2-2 a 6' dalla fine.

22.41 - Applaude tutto l'Allianz Arena verso i suoi giocatori, grande esempio di rispetto dei tifosi tedeschi!

22.38 - DELIRIO COLCHONEROS, A MONACO FINISCE 2 A 1 MA AGLI SPAGNOLI BASTA: SARÀ FINALE!

90+5' - FINISCE QUI! FINISCE QUI! PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO IL BAYERN VIENE ELIMINATO DA UNA SQUADRA SPAGNOLA IN SEMINFINALE: A MILANO CI VA L'ATLETICO, PER LA SECONDA VOLTA IN TRE ANNI!!

90+4' - Assedio Bayern, arroccato l?Atletico dopo aver tenut su il pallone per un minuto abbondante.

90+3' - Spezza il ritmo Simeone, che manda nella mischia Savic al posto di Gabi.

90+2' - Sempre Ribery dalla sinistra, la palla sbuca sul secondo palo dove Coman non trova il mancino vincente!

90' - Cinque di recupero! Arrivano comunque i fischi dell'Allianz che evidentemente ne voleva di più!

88' - A terra Oblak, accusato di perdita di tempo dagli avversari. Problema fisico per lo sloveno, Cakir fa segno che sarà tutto recuperato.

88' - Coman prova col mancino a giro, ma la palla termina alta.

87' - OBLAK! Palla allontanata, colpisce Alaba da fuori area, la palla viene deviata dalla selva di gambe ma Oblak la fa sua in presa bassa! Grandissimo riflesso!

87' - Corner alla fine guadagnato da Coman, giungla in area!

86' - Lewandowski! Crossa Coman, entrato benissimo in partita, dalla destra; spizzata di Müller sul primo palo e girata del polacco sul secondo: all'ultimo arriva l'anticipo di Gabi, e Oblak è reattivo per evitare il corner.

84' - NON CI CREDOOOO! NON CI CREDOOOO! PARA NEUER! PARA ANCHE MANUEL NEUER! INCREDIBILE, SECONDO RIGORE SBAGLIATO! Torres lo ha calciato esattamente come Müller: a mezz'altezza, lento, alla sua sinistra, e si è fatto trovare lì Neuer con una prodezza! SI RIMANE SUL 2-1, FINALE DA THRILLER!

83' - RIGOREEEEE! RIGORE PER L'ATLETICO MADRID! FISCHIA CAKIR CHE INDICA IL DISCHETTO! Stacco meraviglioso di Koke che imbuca per Torres in contropiede: abbaglio di Cakir, perchè l'intervento di Martinez sulla sinistra arriva fuori area! Ammonito il difensore di Guardiola.

82' - Bravo Coman ad accentrarsi, ma il mancino è troppo debole per Oblak.

81' - Tutti nella fortezza di Simeone! Dentro Thomas Partey al posto di Griezmann.

80' - Continua l'assedio del Bayern, qui Oblak si salva in due tempi sul traversone dalla sinistra.

78' - Qui sbaglia Vidal, che con il pallone giusto avrebbe liberato Muller nella zona destra dell'area dell'Atletico! Palla sul fondo.

77' - Si è riaccesa la partita, qualificazione in bilico!

74' - LEWANDOWSKIIIII! LA RIAPRE LEWANDOWSKII!!!!!!!! DI TESTA, LA METTE DENTRO IL POLACCO! Ribery ancora sulla sinistra per Alaba che mette il traversone lungo: c'è Vidal che si immola e fa da sponda per Lewandowski. L'ex-Borussia deve solo spingere in rete di testa da due passi, TUTTO RIAPERTO A MONACO!

73' - Sul cross dalla bandierina stacca Martinez, che mette alto sopra Oblak.

73' - Percussione sul fondi di Ribery che scarica per Alaba, ma il mancino è chiuso in corner.

72' - Muove le prime pedine Guardiola: Kingsley Coman per Douglas Costa.

71' - Altro errore in impostazione dei tedeschi, stavolta di Müller, che sembra aver perso smalto dopo il rigore.

70' - Fallo in attacco di Lewandowski che aveva offerto un'ottima sponda a Müller, appoggiandosi su Godìn.

68' - LEWANDOWSKI! Che giocata! Triangolo con Vidal e girata di destro fuori equilibrio in area, attento Oblak che controlla in due tempi sul primo palo.

67' - Momento di stallo del match, il Bayern sembra aver perso lo spirito per andare a cercare quella che sarebbe una piccola impresa.

65' - Errore di misura di Alaba che verticalizza per Ribery, fallo laterale.

64' - Altra grandissima giocata di Carrasco che in uscita nasconde due volte il pallone e costringe Lahm al fallo.

63' - Javi Martinez! Boateng verticalizza per lo spagnolo che però non può fare più di tanto con lo stacco aereo.

62' - Ora ancora dietro l'Atletico, che però soffre di meno.

59' - Juanfran! Sale Filipe Luiz che scarica centralmente, magia di Griezmann e brasiliano che apre per Juanfran: destro di prima, non lontano dalla porta di Neuer.

58' - Un po' egoista Vidal che calcia ancora dalla distanza, ancora lontano dal bersaglio.

56' - Morale alle stelle per gli spagnoli: ora il Bayern deve farne due!

53' - GRIEZMANN!!!!! GRIEEEEEEZMANN!!!!!!!!! ATLETICO CHE PAREGGIA, HA SEGNATO GRIEZMANN! RETE IMPORTANTISSIMA! Ancora in contropiede i Colchoneros, con l'ex-Real Sociedad che fa sponda per Torres e si butta in profondità: lo scatto è sul filo del fuorigioco, forse appena oltre, ma fatto sta che Alaba non riesce ad intervenire e la palla del Niño mette Griezmann solo contro Neuer. Tocco vincente e rete, PAREGGIA L'ATLETICO!

52' - La sensazione è che l'Atlerico sia più in partita col nuovo modulo.

51' - Tiro-cross di Douglas Costa, attento Oblak sul suo palo.

50' - Grande chiusura di Godìn che si era fatto sfuggire Lewandowski in profondità: sul contrasto arriva Müller che prova la percussione, ma trova Koke sulla sua strada.

49' - Corner del Bayern, allontana bene Godìn.

47' - Neuer in presa alta sul traversone di Koke.

47' - Ottima prima giocata di Carrasco, Vidal lo stende sulla sinistra.

46' - RIPARTE IL MATCH!

21.47 - Cambia Simeone! C'è Yannick Carrasco in campo, al posto di Fernandez! Si passa al 4-3-3 con Saùl davanti alla difesa!

21.46 - Bayern in campo, solo ora arriva anche l'Atletico!

21.39 - Piccola carrellata di immagini dal primo tempo, tra cui un confronto grafico dei passaggi delle due squadre, per cui ringraziamo Stats Zone e Opta.

21.35 - Poco da dire su questo primo tempo: assedio del Bayern che ha attaccato costantemente e a pieno organico, mentre l'Atletico si è chiuso dietro per ripartire con efficacia, ma l'operazione è riuscita parzialmente solo nella prima parte della partita. Per ora il gol di Saùl dell'andata è pareggiato dalla punizione dal limite di Xabi Alonso, fatalmente deviata da Gimenez. Dopo tre minuti lo stesso Gimenez trattiene Martinez in area, ma Oblak riesce ad ipnotizzare Müller e gli para il rigore.

21.32 - FISCHIA IL TURCO CAKIR, É ABBASTANZA PER QUESTO PRIMO TEMPO: BAYERN IN VANTAGGIO, DECISIVA LA PUNIZIONE DEVIATA DI XABI ALONSO.

45+1' - Possesso sterile del Bayern che non affonda se non negli ultimi secondi: bravissimi Koke e Juanfran ad arginare il taglio profondo di Alaba.

45' - Un minuto di recupero assegnato da Cakir.

42' - Müller fa secco Filipe Luis e va a mettere il cross in mezzo: Lewandowski è tutto solo, ma arriva l'anticipo miracoloso di Gimenez, che, preso in controtempo, respinge in acrobazia!

41' - Vidal esagera col fisico nel mezzo, punizione per gli ospiti. Nel frattempo Simeone inverte Koke e Saùl.

39' - Sbaglia Gimenez in impostazione, ancora Bayern Monaco in possesso.

38' - Il match si è acceso come dopo una scintilla: ora la tensione si taglia col coltello.

36' - Dalla mezz'ora in poi è successo di tutto in soli quattro minuti, e la partita continua ad essere calda! Ora, Lewandowski a terra dopo un colpo al petto, e le panchine si infuriano! Nero di rabbia il Cholo Simeone, che vuole andare faccia a faccia con Guardiola ma viene trattenuto da Frank Ribery!

34' - OBLAAAAAAK! OBLAAAAK! PARA OBLAK, RIMANE IN BALLO L'ATLETICO MADRID! IPNOTIZZATO THOMAS MÜLLER! Rigore battuto a mezz'altezza sulla destra del portiere che intuisce e ci mette i guanti!

33' - RIGORE PER IL BAYERN! RIGORE PER IL BAYERN! ANCORA DISASTRO DI JOSE MARIA GIMENEZ! Sul corner, proprio il centrale dei Colchoneros si allaccia con Javi Martinez in area, Cakir fischia: RIGORE e ammonizione!

30' - RETEEEE! RETEEEEE! PASSA IL BAYERN!!!! PASSA IL BAYERN, SEGNA XABI ALONSO!!!!!!! L'Atletico mette un muro in barriera, il Bayern lo allunga, ma a spiazzare Oblak è il tocco di ginocchio di Gimenez, con la palla che gli passa tra le gambe e spiazza il portiere. Bayern Monaco in vantaggio!!!!!!

29' - Ingenuo Augusto Fernandez che arriva in ritardo su Alaba al limite dell'area. Punizione da posizione invitantissima, siamo entro i venti metri da Oblak ed abbastanza centrali. Sulla cunetta dell'area, per intenderci.

28' - Su ventidue giocatori in campo, diciannove sono negli ultimi 35 metri dell'Atletico: fuori solo Neuer, Martinez e Alonso.

27' - LAHM! Ha tutto lo spazio ed il tempo per caricare il destro sulla palla sporcata dopo il cross di Ribery, ma la posizione è abbastanza defilata e la bomba termina alta.

26' - Gabi! Chiusura cruciale, ottima lettura sulla ripartenza di Ribery che aveva già spedito il filtrante a Douglas Costa.

26' - Koke in protezione alla bandierina, si guadagna corner.

25' - Buon break di Juanfran, che fa secco Alaba sulla destra e prende una punizione a centrocampo.

24' - Da qualche minuto fatica a ripartire il Madrid, vero e proprio assedio del Bayern.

23' - CLAMOROSO! RISCHIA IL PASTICCIO OBLAK! Assedio Bayern, sugli sviluppi di un corner parte un missile velenoso di Ribery dai trenta metri, e Oblak non lo trattiene! Arriva il solito Lewandowski, ma in qualche modo il portiere ex-Porto vince il rimpallo, rimessa dal fondo. Brivido all'Allianz Arena!

22' - Ancora Robert Lewndowski in area, murato da Godin in corner.

20' - LEWANDOWSKI!!!! OCCASIONE COLOSSALE! Bellissima palla in profondità di Boateng praticamente da centrocampo, Müller scatta con tempismo perfetto e si ritrova da solo in area. Sponda fin troppo altruista per Lewandowski, che però si rtrova la palla in posizione defilata e calcia su Oblak in uscita. Poteva tirare in precedenza Müller, che occasione!

19' - Ottima chiusura di Boateng sul Niño Torres, lanciato in profondità da Filipe Luis.

18' - Martinez col cambio di gioco per Ribery, che non riesce ad impedire al pallone di finire in fallo laterale.

16' - VIDAL! Sfrutta lo spazio ai venti metri e prova a far pagare la negligenza agli avversari: sinistro potentissimo ma abbastanza centrale, si fa trovare pronto OBLAK.

15' - Pericolo Atletico! Attacca quasi a pieno organico il Bayern, e il cross deviato di Costa diventa buono per la girata di Müller col destro. Per poco Lewandowski non ci infila la zampata vincente, palla sul fondo.

14' - GABI! Prima, nitida palla gol degli spagnoli: ancora in ripartenza, FIlipe Luis crossa sul secondo palo per Griezmann che controlla e scarica. Gabi a rimorchio col destro preciso, ma non abbastanza potente per impedire a Neuer di tuffarsi e bloccarlo.

13' - Vidal alla ricerca del gol del mese dai trenta metri: destro alto, fuori misura.

12' - Lewandowski! Svetta il polacco sul grandissimo pallone tagliato di Costa, rientrato sul mancino; buon lavoro di Juanfran che gli permette solo di sfiorarla.

11' - Dinamica della partita chiara: senza vergogna, l'Atletico ha ricostruito la fortezza con otto uomini al limite della propria area, ed il Bayern prova a penetrarla.

9' - Magia di Saùl che di pura tecnica riparte sul corner: passaggio sbagliato di Koke, può ricominciare il forcing la squadra di Guardiola.

8' - Partita molto viva a Monaco! Insiste il Bayern, qui è Koke che mette in corner il cross alto di Alaba.

8' - Prova a ripartire l'Atletico, ma Gabi temporeggia troppo e si chiudono le linee di passaggio per Torres.

7' - Ripartenza del Bayern che recupera palla a centrocampo col solito Xabi Alonso: sciupa tutto però Douglas Costa col controllo sbagliato.

6' - Stacca Boateng sul cross, ghanese altissimo ma fa buona opposizione Godin: palla lenta, sul fondo.

5' - Pasticcio di Filipe Luis che si fa scippare da Lewandowski sul fondo ed è costretto a chiudere in corner in scivolata.

5' - Gabi! Da distanza siderale il destro potente del capitano, si muove bene Neuer che blocca senza problemi.

4' - Buona percussione di Filipe Luis che si prende lo spazio sulla sinistra e trova il contatto con Lahm: buona punizione dalla trequarti, pronto Koke.

3' - Terreno molto umido: a Monaco di Baviera ha piovuto tutto il pomeriggio, ma si sono azionati anche gli irrigatori fino a pochi secondi prima dell'ingresso delle due squadre.

3' - Torres! Meraviglioso il tocco di prima di Koke per lo scatto dell'ex-Milan, che però è partito con un millisecondo di anticipo: offside.

2' - Sciabolata di Lahm dalla destra, si salva coi pugni Oblak infastidito da Ribery.

1' - Subito Gabi cattivo su Ribery, che non perde tempo per alzare i toni.

1' - Bayern con classica divisa totalmente rossa, Atletico Madrid che sceglie la veste da trasferta, blu notte.

1' - VIAAA! SI PARTE!

20.43 - Protagonisti in campo! Risuona fortissimo l'inn della Champions; subito dopo, i saluti di rito.

20.40 - Pronta anche la maestosa coreografia della curva di casa.

20.35 - Riscaldamento ultimato, pubblico pronto sugli spalti: manca pochissimo all'Allianz Arena!

20.30 - Spazio alle curiosità ad un quarto d'ora dal via: su 29 volte che una squadra ha vinto 1-0 all'andata, 20 di queste ha passato poi il turno. Inoltre, l'Atletico ha passato tutti gli ultimi sei scontri diretti andata/ritorno contro squadre tedesche. Il Bayern, però, non perde in casa da undici partite di Champions, con uno score di 41 gol segnati e solo 6 subiti. Con un'altra vittoria, Guardiola eguaglierebbe il record del Manchester United. Per i bavaresi è la sesta semifinale nelle ultime sette edizioni, ma nelle ultime due il Munchen è sempre stat eliminato da squadre spagnole: prima il Real Madrid, poi il Barcellona.

20.23 - Sempre magico: lo spogliatoio del Bayern!

20.20 - Riscaldamento in corso a Monaco!

20.19 - Squadra arbitrale turca per questo ritorno di semifinali: al fianco del fischietto Cuneyt Cakir ci sono gli assistenti Satman e Ongun, e gli addizionali Simsek e Gocek. Quarto uomo Serkan Ok.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saùl, Fernandez, Gabi, Koke; Torres, Griezmann. All. Simeone

20.15 - Previsioni confermate anche per Simeone, che cerca di difendere il vantaggio acquisito con il solito 4-4-2, affidandosi a Torres e Griezmann.

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Lahm, Boateng, Martinez, Alaba; Xabi Alonso; Douglas Costa, Müller, Vidal, Ribery; Lewandowski. All. Guardiola

20.13 - Tutto confermato nel 4-1-4-1 super-offensivo di Guardiola: Pep sceglie Müller e Vidal dietro Lewandowski, con Ribery e Douglas Costa sulle fasce.

20.12 - Sono arrivate le formazioni ufficiali!

20.08 - Eccoci collegati! Io sono Stefano Fontana e vi racconterò cosa succede all'Allianz Arena: tra poco più di mezz'ora sarà Bayern-Atletico!

L'Atletico, lontano dal Calderon, vanta solo 5 successi contro formazioni tedesche, a fronte di 8 battute d'arresto. Tre i pareggi. Nell'edizione della Champions in archivio, sconfitta per 1-0 in casa del Leverkusen, prima del ritorno di rigore in Spagna.

16 vittorie in 23 gare casalinghe contro compagini spagnole per il Bayern. Lo scorso anno, sempre in semifinale, 3-2 bavarese al Barcellona. In rete Benatia, Lewandowski e Muller, avanti però l'undici catalano.

Esiste un unico precedente europeo tra Bayern e Atletico. 1974, finale di Coppa dei Campioni. La sfida termina in parità, 1-1, entrambe le segnature nei tempi supplementari. Bisogna ripetere l'incontro. Il Bayern, al secondo giro, diventa travolgente, quattro reti, con doppietta di Hoeness e Muller.

Il nostro prepartita

Guardingo anche Simeone. L'Atletico ha sì un vantaggio, ma la qualificazione è in bilico e giocare a casa del Bayern non è mai semplice. Il Madrid deve riversare in campo attenzione e energie, resistere al probabile incedere teutonico. La conferenza

In conferenza, Guardiola "legge" la partita. Il Bayern deve assumere l'iniziativa, ma con senno, senza aprire il lato al gioco di Simeone. Quindi un assalto ragionato, che tolga agli ospiti ripartenze e ribaltamenti di fronte. La conferenza

Avvicinamento di differente tenore al match Bayern - Atletico in diretta. Per i tedeschi, un pari interno con il Borussia M, per gli spagnolo vittoria di misura, con Griezmann a stendere il Rayo. L'Atletico mantiene quindi il passo del Barcellona.

Atletico - Simeone conferma i suoi pretoriani, con un'importante aggiunta. Godin alza il muro difensivo, restituisce ai colchoneros antiche certezze. Griezmann si pone un passo dietro Torres, tocca al francese dar luce alle ripartenze del Madrid. Saul, decisivo al Calderon, in corsia, Gabi nel mezzo.

Bayern - Guardiola torna all'ordine prestabilito e per i 90 minuti di casa chiede aiuto a Muller, fuori nell'atto I della sfida. Il tedesco si posiziona alle spalle di Lewandowski, in compagnia di Vidal o Thiago, con Ribery - problema alla schiena - e D.Costa sull'esterno. La presenza di Thiago Alcantara è in dubbio, occorre scegliere un'impronta di gara. Affidarsi all'ex Barca, con Vidal a proteggere la retroguardia, o dare le chiavi del gioco a Xabi Alonso, con Vidal sulla linea degli avanti?. Boateng restituisce sicurezza alla difesa. Fuori Kimmich.

Il gol di Saul:

Saul infiamma il Calderon con una gemma d'autore. Un'azione che trova linfa nella zona mediana del campo, il centrocampista si avvicina rapido all'area, elude l'intervento di diversi giocatori del Bayern e disegna una traiettoria imprendibile per Neuer.

Benvenuti alla diretta scritta live e di Bayern Monaco - Atletico Madrid (20.45), incontro valido per la semifinale della UEFA Champions League. Gara di ritorno in territorio tedesco, dopo il successo di misura nella gara d'andata dell'Atletico Madrid.