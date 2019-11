Risultato finale Liverpool - Villarreal in Europa League 2016 (3-0): I Reds volano in finale

Il Liverpool batte 3-0 il Villarreal(Autorete di Bruno Soriano 6' Sturridge 62' Lallana 80') e vola in finale a Basilea a giocare la sua 4 finale di Coppa Uefa, la dodicesima finale europea. Le precedenti tre le ha vinte tutte e tre; ritorna in una finale europea dopo Atene 2007. I Reds dopo una stagione così così, raggiungono in finale il Siviglia. Villarreal male oggi. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

22.57 Le immagini di questo secondo tempo

FINISCE QUI CON IL BOATO DI ANFIELD: IL LIVERPOOL VOLA IN FINALE

92' Ammonito anche David Suarez

92' Tiro potente di Lallana quasi all'incrocio dei pali, Areola mette in angolo

91' Ultimo cambio per i Reds: Fuori Sturridge dentro Lucas

90' Saranno tre minuti di recupero

88' Standing ovation per Firmino che esce dal campo ed entra al suo posto Benteke

86' Tiro dalla distanza per Can: Areola para

83' Cambio per Klopp: fuori Coutinho dentro

83' Pubblico di Anfield è super scatenato per la finale quasi raggiunta

80' Firmino salta Musacchio e mette in mezzo, Sturridge controlla male e Lallana è lì ne approfitta e mette in rete. Liverpool avanti ora per 3-1 (calcolando il gol dell'andata)

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL, LALLANA PER IL 3-0

79' Conclusione alta di Sturridge, poteva crossare in area.

77' Suarez finisce a terra in area di rigore dopo un contatto con Moreno, ma l'arbitro lascia correre. Disattenzione per il giocatore dei Reds, il rigore poteva starci.

76' Angolo per il Villarreal, ricodiamo che la squadra spagnola è rimasta in dieci per l'espulsione di Victor Ruiz

75' Liverpool sempre in attacco

74' Tiro centrale di Firmino, Areola si rifugia in corner

73' Altro cambio per Marcelino: dentro Daniele Bonera, ex Milan, fuori Dos Santos

72' Punizione per i Reds, Firmino centra in pieno la barriera

70' VILLARREAL IN 10, ESPULSO VICTOR RUIZ PER DOPPIA AMMONIZIONE

Rivediamo il gol:

67' Cambio per Marcelino: dentro Adrian Lopez, fuori Soldado

67' Il Villarreal prova a farsi vedere dopo il gol subito: pallla troppa lunga per Bakambu e finisce fuori.

64' Conclusione a giro di Firmino, palla che finisce di poco fuori

62' Assist al bacio di Firmino per Sturridge, che a tu per tu con il portiere non sbaglia: conclusione che accarezza il palo e finisce in rete.

62' GOOOOOL DEL LIVERPOOL, STURRIDGE 2-0

61' Contropiede del Liverpool, conclusione di Sturridge sul primo palo. Areola mette in angolo

59' Primo cambio per Marcelino: esce Pina, dentro Trigueros

58' Milner batte, Soldado libera

58' Altro corner per i padroni di casa

57' La difesa spagnola libera e riparte

56' punizione per il Liverpool

55' Il Liverpool è alla disperata ricerca del secondo gol

54' Punizione per il Villarreal dalle trequarti, Soldado colpisce di testa ma finisce alta la sua conclusione

53' Musacchio si rialza dopo aver subito un contatto in area di rigore.

53' Sassata di Moreno, ma colpisce malissimo e la sua conclusione finisce larga

52' Angolo per i Reds

51' Conclusione dai 20/25 metri per Sturridge, il portiere del Villarreal risponde presente

49' Altra azione in verticale per il Liverpool, bravo Milner nel controllo, ma il suo tiro esce troppo centrale ed Areola fa sua la palla.

47' Milner rientra sul destro e calcia, Areola, posizionato bene sul primo palo, con i pugni libera

46' Reds in avanti, Musacchio anticipa Sturridge e mette in angolo

47' Villarreal pericoloso in questo inizio del secondo tempo

46' Bakambu non riesce a trovare il passaggio per Denis

45' Grande chiusura di Lovren su Bakambu

45' Inizia il secondo tempo

22.05 Squadre che rifanno il loro ingresso in campo

21.55 Immagini di questo primo tempo

Finisce senza recupero questo prima tempo: Liverpool in vantaggio per 1-0 sul Villarreal, autorete di Bruno Soriano. Splendido primo tempo, forse un po' troppo duro, ma l'arbitro Kassai sta tenendo le redini della partita. A tra poco per il secondo tempo.

42' Il Villarreal prova a ripartire

42' Emtra in area Coutinho, ma arrivano tre giocatori del Villarreal a portargli via la palla

39' Giallo anche per Soldado per un'intervento duro su Coutinho, ma sta anche provocando i giocatori del Liverpool da qualche minuto, come si vede da questa immagine

36' Squadra di Marcelino tutta schiacciata, ennesimo angolo per il Liverpeool

35' Battibecco anche tra Marcelino e Klopp

34' Partita che si sta incattivendo un po' troppo: Giallo per Clyne

33' Fuorigioco di rientro di Milner

32' Richiamo verbale per Soldado e Lovren, dopo un'intervento subito dall'attacante del Villarreal

30' Colpo di testa di Lovren, tutto facile per Areola

29' Victor Ruiz è il primo ammonito della gara: giallo per proteste

29' Conclusione deviata in angolo di Coutinho, altro angolo per i padroni di casa

29' Ma i Reds recuperano nuovamente palla e tornano in attacco

28' Soldado libera e il Villarreal può ripartire

28' Altro angolo guadagnato da Firmino, ottima prova per lui in questo inizio di partita.

27' Il giocatore dei Reds si è rialzato

26' Moreno è a terra dopo uno scontro di gioco

Nell'altra semifinale, il Siviglia è avanti sullo Shakhtar Donetsk 1-0

24' Cross in mezzo, Pina anticipa Milner e devia di nuovo in angolo

23' Corner per il Liverpool

23' Cross di Firmino ma in una zona dove c'erano solo maglie gialle

21' Milner zoppica dopo aver subito un pestone da Victor Ruiz.

18' Non c'è dubbio che il Liverpool è la squadra migliore finora in campo.

17' La difesa dei Reds allontana

16' Il Villarreal torna a a farsi vedere in attacco con Dos Santos, ma viene chiuso in corner da Touré.

15' Il Liverpool sta giocando bene, Villarreal non riesce a ripartire

13'Conclusione di Lallana che finisce fuori di pochissimo

12' Lallana prova la rovesciata, J. Costa allontana

Rivediamo il gol

10' Liverpool che continua ad attaccare

6' Cross dalla destra di Clyne che mette al centro una palla pericolosa, Areola non esce benissimo, sul rimpallo Sturridge ne approfitta e mette in rete, deviazione di Bruno Soriano. Gol assegnato al giocatore del Villarreal

6' GOOOOOL DEL LIVERPOOOL

5' Altro tiro in porta per la squadra di Marcelino: Dos Santos alto

4' Primo intervento di Mignolet sulla conclusione di Soldado

3' Cross di Milner, Areola esce e fa sua la palla

2' Pressing alto per i padroni di casa

1' Cross dalla sinistra di Coutinho per Sturridge, Areola è incerto sull'uscita ma in qualche modo recupera.

1' Prima palla recuperata dal Liverpool subito in attacco

INIZIA IL MATCH, prima palla giocata dai Reds

21.04 Si parte dal 1-0 per il Villarreal

21.02 Liverpool - Villarreal sono scese in campo

21.00 Le squadre sono nel tunnel

20.51 E' già tutto pronto ad Anfield

25 minutos | Calientan sobre el césped de Anfield el Villarreal y el @LFC. #LIVvVIL #Endavant pic.twitter.com/ktKoAGYHjp — Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 maggio 2016

20.37 Ecco come sono stati accolti i giocatori del Liverpool all'arrivo allo stadio. Incredibile

Milner has 5 goals and 11 assists in 19 matches at Anfield this term... #UEL pic.twitter.com/lSEvVJdpCv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 5 maggio 2016

20.23 L'arrivo dei giocatori dei Reds

The Reds have arrived at Anfield. Come on!! pic.twitter.com/Xjc2EVwkkh — Liverpool FC (@LFC) 5 maggio 2016

20.13 Ecco invece gli uomini scelti da Marcelino

(4-4-2) - Areola, Mario Gaspar, Ruiz, Musacchio, J. Costa; Dos Santos, Pina, Bruno, Denis; Soldado, Bakambu.

20.10 Anfield è pronto

20.03 La formazione scelta da Klopp:

Liverpool (4-2-3-1) Mignolet, Clyne, Toure, Lovren, Moreno, Can, Milner, Lallana, Firmino, Coutinho, Sturridge. All.: Klopp

19.55 Eccoci collegati

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed di Liverpool - Villarreal, match valido per la semifinale di ritorno di UEFA Europa League 2015/2016.

Dopo le gare di Champions League, si disputano questa sera le semifinali di ritorno di Europa League. Si riparte dall’1-0 dell’andata, con la rete decisiva di Adrian Lopez a tempo scaduto che aveva punito un'indecisione in fase difensiva da parte di Tourè al 92'.

Il Villarreal gioca per due risultati su tre nell'intento di raggiungere la prima finale della sua storia, però potrebbe non bastare contro chi la storia invece l'ha scritta più e più volte, firmando rimonte al limite del clamoroso: riuscirà Klopp a trascinare il Liverpool in finale?

I Reds non potranno fare molti calcoli, dopo essere stati sconfitti: dovranno lanciarsi all'attacco per segnare due gol senza passare per i tempi supplementari. Klopp recupera Benteke che partirà dalla panchina, ma non Origi. Spazio, quindi, a Sturridge. Per Marcelino confermato il tandem offensivo composto da Bakambu e Soldado.

Yurgen Klopp potrebbe affidarsi ad Emre Can a centrocampo - Source: GettyImage

Le due squadre hanno ottenuto due risultati diversi nei proprio campionati: il Liverpool ha perso contro lo Swansea; il Villarreal ha invece ottenuto un’importante vittoria, in trasferta, contro il Valencia, confermando la qualità dell’intera rosa del Submarino Amarillo.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Jurgen Klopp: "Dal mio arrivo abbiamo lavorato benissimo, ci siamo preparati perfettamente per una sfida del genere. Anfield ci aiuterà, l'atmosfera che si respira in quello stadio è una cosa più che speciale, qualcosa che non si potrà mai comprare. Domani dovremo essere concreti e soprattutto pazienti".

Vavel.com/ Jurgen Klopp en el Madrigal

Marcelino: "Abbiamo la possibilità di raggiungere la finale di Europa League. Per noi è bellissimo giocare questa semifinale, ma in ogni caso saremo condizionati dall'ambiente che si può vivere in Anfield. Sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata. Il Liverpool attacchaerà per tutto il corso della partita. Forse giocheranno con un altro sistema di gioco, ma noi non cambieremo il nostro modo di giocare".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Klopp dovrà rinunciare a Origi e Sakho, fermato dalla Uefa per la positività ad un controllo antidoping. Classico 4-3-3 (o 4-2-3-1) che vedrà Mignolet tra i pali, con Clyne, Lovren, Tourè e Moreno in difesa. Il tecnico dei Reds dovrebbe proporre una mediana di interdizione ed inserimenti, con Allen (o Leiva in alternativa) davanti alla difesa e Can e Milner ai lati. Firmino e Coutinho, davanti, ad innescare Sturridge, che parte avvantaggiato su Bentekè.

Liverpool (4-2-3-1) - Mignolet; Clyne, Lovren, Touré, Moreno; Can, Allen, Milner; Firmino, Coutinho. Sturridge. All.: Klopp.

Nessuna sorpresa nemmeno per Marcelino: nel classico 4-4-2 spazio ad Asenjo tra i pali, Gaspar e Costasulle corsie e Musacchio-Ruiz (ex della gara) coppia centrale. Inamovibili Soldado e Bakambu davanti, con Suarez e Dos Santos sugli esterni a svolgere il solito lavoro sporco difensivamente e ripartire in velocità.

Villarreal (4-4-2) - Asenjo, Mario Gaspar, Ruiz, Bailly/Musacchio, Costa; Dos Santos, Pino, Soriano, Suarez; Soldado, Bakambu. All.: Marcelino.