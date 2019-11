Bayern, ufficiale l'arrivo di Hummels e Renato Sanches

Il Bayern batte un doppio colpo. La conquista dell'ennesimo alloro in patria non placa la fame del club bavarese. La dirigenza si muove in netto anticipo per completare la rosa attuale con rintocchi di qualità. L'addio di Guardiola comporta alcuni mutamenti d'organico, necessari alla luce della stagione al tramonto.

Il club tedesco mette un puntello alla retroguardia, spogliata nella fase cruciale di questa annata da infortuni e scelte d'azzardo. Con Benatia in bilico, ecco un rinforzo di peso. Hummels saluta il Borussia e torna al Bayern. Uno dei centrali di maggior affidamento nel panorama europeo per restituire linfa a un reparto che deve far di conto con la "salute" di alcuni interpreti. Kimmich è ancora acerbo, Javi Martinez è un mediano adattato, Alaba solo all'occorrenza può ricoprire il ruolo. Il solo Boateng non basta a sedare l'attacco altrui.

L'operazione si conclude con l'accordo tra i due club, la volontà del giocatore è invece nota da tempo. Un primo sentore nei giorni scorsi, ora la conferma ufficiale.

Non si ferma a Hummels però la rivoluzione di Baviera. Il Bayern piazza anche il secondo affondo. 35 milioni più bonus per strappare al Benfica il gioiellino Renato Sanches. Anni 18, già nel giro della nazionale maggiore, con esperienza anche nella massima competizione europea per club. Renato Sanches è un centrocampista di straordinaria qualità, può disimpegnarsi sia in mediana che sulla trequarti, abbina tecnica e rapidità, è, a detta di tutti, un crack.

