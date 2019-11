Barcellona, presentata la maglia per la prossima stagione

Il Barcellona ha presentato stamane, attraverso il proprio sito ufficiale, la prima maglia per la stagione 2016-2017. Un chiaro ritorno alla tradizione per il Barca che ritrova le strisce verticali, dopo la tanto discussa maglia dell'anno scorso, con un chiaro omaggio al "Dream Team" di Johan Cruyff del 1992 che portò a casa la prima Coppa dei Campioni per i Catalani.

Neymar - Source: Nike

Per realizzare la nuova maglia del Barcellona, la Nike si è basata sul modello Vapor Kit e ha riprodotto in maniera fedele proprio la divisa del ’91-’92: quell’anno, oltre alla Coppa Campioni, gli azulgrana conquistarono anche la Liga Spagnola e la Supercoppa di Spagna. Le righe verticali della nuova maglia sono tre blu e cinque rosse e al loro interno propongono un gioco di strisce più sottili tono su tono. Il collo è a V senza risvolto, mentre le maniche sono totalmente blu, in un tono più scuro rispetto a quello delle righe. Sotto le ascelle parte una riga verticale rossa che segue i fianchi e prosegue anche sui pantaloncini, mentre gli sponsor compaiono uno sulla manica sinistra (Beko), l’altro sul retro (Unicef). Sul retro del collo una piccola riga verticale con i colori della bandiera catalana, sovrastata dalla scritta Barca. Esattamente come la divisa della passata stagione, il font utilizzato per nomi e numeri richiama le forme architettoniche della città di Barcellona. I pantaloncini sono blu con la una riga rossa per lato, mentre i calzettoni sono blu con sul retro un motivo rosso a righe orizzontali.

A postare per le foto di rito sono stati i beniamini della squadra: Messi, Suarez, Neymar, Iniesta e Piquè.