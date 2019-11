VIDEO Successo di misura per l'Austria, 2-1 a Malta. Clamorosa autorete di Alaba

L'Austria - in attesa del debutto europeo in programma il 14 giugno a Bordeaux, con l'Ungheria - supera di misura, in amichevole, Malta. La partita si risolve nei primi 18 minuti. Apre le marcature Arnautovic al 4°. L'attaccante sfrutta una dormita colossale di Agius e batte facilmente Bonello.

Il raddoppio, al 18°, di Schopf. Alla prima gara da titolare in nazionale, il centrocampista dello Schalke si esibisce in un pregevole saggio di tecnica. Schopf si inserisce centralmente, controlla l'intuizione verticale di Junuzovic, e con una finta di corpo salta il difensore maltese. La conclusione di sinistro è poi vincente.

Il finale "regala" la clamorosa autorete di Alaba. Il difensore del Bayern - in campo dal minuto 63 - gestisce palla a centro-area, poi appoggia, senza particolare attenzione, per l'estremo Ozcan. Il portiere, defilato, non riesce a rientrare in tempo per impedire alla palla di entrare.

Il comico errore non compromette comunque il risultato, l'Austria si impone per 2-1. Prossima fermata sabato, c'è l'Olanda.