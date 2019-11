Risultato Italia 2-0 Finlandia in amichevole internazionale 2016: Candreva la sblocca su rigore, De Rossi raddoppia di testa

22.42 Buona la prova degli azzurri di Conte nell'ultimo match prima della partenza per Euro 2016. Contro la Finlandia finisce 2-0: al 26' Candreva sblocca la partita su rigore, al 70' De Rossi la chiude di testa. Tra una settimana, il 13 giugno, a Lione, ci sarà l'esordio dell'Italia a Euro 2016 contro il Belgio. Per questa sera è davvero tutto. Un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, VINCE L'ITALIA PER 2-0 CONTRO LA FINLANDIA

92' Ripartenza di Florenzi che poi serve Immobile, tiro centrale per l'attacante granata

91' Calcio d'angolo per la Finlandia

90' Saranno tre i minuti di recupero

90' Destro di Pellè, conclusione da dimenticre per l'attaccante azzurro

89' Bernardeschi e Pellè non si capiscono e così sfuma la ripartenza degli azzurri.

88' Fuorigioco di Immobile

85' Cross troppo lungo di Bernardeschi che si perde su fondo

85' Ennesimo corner per gli azzurri

84' Altro cambio per l'Italia: Fuori Bonucci, dentro Ogbonna

83' Florenzi serve in area Immobile che la gira di testa, ma la palla finisce sul fondo

81' Altro cambio per Conte: fuori un'ottimo Zaza, dentro Pelle'

79' Prima conclusione in porta della Finlandia al 79': al tiro Eremenko, palla fuori

77' Zaza prova a sorprendere il portiere della Finlandia che era fuori dai pali, ma la palla finisce fuori di qualche metro

76' GRANDE PARATA DI HRADECKY SU UNA BELLA CONCLUSIONE DI ZAZA

74' Altra Sostituzione per l'Italia: fuori Candreva, al suo posto Bernardeschi

72' Doppio cambio per Backe:Dentro Lam, fuori Ring. Fyori Uronen e dentro Raitala

Rivediamo il gol di De Rossi

70'GOOOOOOOL DELL' ITALIA, RADDOPPIO FIRMATO DA DANIELE DE ROSSI: Colpo di testa vincente per il centrocampista giallorosso che stacca perfettamente ed insacca in rete il 2-0. Assist di Candreva

68' Altro cambio per Conte: dentro Florenzi, fuori El Shaarawy

68' De Rossi in cinque minuti ha già fatto la differenza.

67' Subito un bel pallone di De Rossi per Immobile, che viene chiuso dalla difesa ospite

66' El Shaarawy va a terra, sul tocco di Halsti, in area di rigore, ma per l'arbitro olandese non c'è nulla

65' Conclusione radente di El Shaarawy deviata. Sarà di nuovo corner

64' Due cambi per Antonio Conte:

Dentro De Rossi, fuori Thiago Motta (fischiato all'uscita dal campo). Fuori anche Giaccherini e dentro Sturaro, all'esordio in maglia azzurra.

62' Zaza ci prova dalla distanza: tanto coraggio, ma poca precisione. Palla che finisce in curva

60' Ancora una volta Immobile prova l'incursione personale, ma anche questa volta sbatte contro il muro dei difensori finlandesi

57' Finlandia passiva, gli azzurri non ne approfittano

55' Azione insistita dell' Italia

54' Azzurri sempre avanti

51' Conclusione di Candreva, blocca Hradecky. Bell'idea del giocatore biancoleste, un po' meno la conclusione

50' Altro Corner per gli azzurri

49' Immobile prova la conclusione personale,poi scarica su Giaccherini. Angolo

48' Cross tagliato di Candreva, la difesa libera

46' Pressing alto dei giocatori azzurri su portatori di palla avversari

45' Da segnalare il primo cambio per la squadra di Backe: Dentro Lod, classe 93, fuori Pukki.

45' Inizia il secondo tempo di Italia - Finlandia

21.49 Le squadre rientrano in campo.

45' Non c'è recupero, finisce qui il primo tempo: Italia in vantaggio per 1-0 sulla Finlandia. Azzurri a segno con Candreva dal dischetto. A tra poco per il secondo tempo

43' Ma gli ospiti riperdono subito palla e così l' Italia può ripartire

43' Piede a martello di Bonucci su Pukki. Punizione per la Finlandia che può respirare

42' Conclusione telefonata di Bonucci

41' Altra punizione per i padroni di casa. Fermato Chiellini

39' Finta di Immobile che poi serve Zaza il cui tiro viene murato

38' Angolo per gli azzurri

37' Zaza cerca ancora l'1-2 con Immobile, ma questa volta non riesce

35' Destro di El Shaarawy, palla che finisce sopra la traversa

32' La Finlandia non riesce ad uscire dalla propria area

30' Corner per l'Italia

28' Azzurri ancora in attacco

27' Giaccherini cerca Immobile, la difesa finlandese. si chiude

Rivediamo il gol di Candreva

26' GOOOOOOL DELL'ITALIA, RIGORE PERFETTO DI CANDREVA, PORTIERE SPIAZZATO.

26' CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA, FALLO DI URONEN SU CANDREVA

24' Destro di Candreva, Chiellini intercetta, Hradecky para

23' Calcio di punizione per l'Italia

21' Fuorigioco di Arkivuo

19' Ci prova anche Giaccherini: pallone alto sopra la traversa

17' 1-2 Tra Zaza ed Immobile, l'attaccante granata, ostacolato al tiro, palla fuori!. Ma che occasione per gli azzurri

16' Dall'altra parte fuorigioco di Hetemaj

14' Gli azzurri premono

12' Zaza va al tiro dal limite dell'area, ma li esce troppo debole. Il portiere finlandese para senza troppo patemi

11' Cross troppo centrale per Candreva, nessun problema per Hradecky

10' La Finlandia non riesce a ripartire

9'Liscio di Immobile nella azione successiva

9'Altro traversone per Zaza, ma questa volta la difesa finlandese anticipa

8' Traversone dello stesso Giaccherini, Zaza la prende di testa ma non inquadra la porta. Prima occasione per gli azzurri

6' Dalla bandierina va Giaccherini

6' Immobile prova a mettere dentro con il sinistro, la difesa devia in angolo

5' Pukki anticipa Candreva e fa ripartire i suoi

4' Primo corner per la Finlandia

3' Lancio troppo lungo per Giaccherini e la palla si perde sul fondo

3' Punizione interessante per l'Italia.

2' Intervento duro di Parolo su Uronen.

1'Fuorigioco di rientro per Immobile

INIZIA ITALIA - FINLANDIA, prima palla giocata dagli azzurri

20.46 Chiellini è il capitano azzurro, in assenza di Buffon

20.45 E' il momento dell' Inno di Mameli

20.44 E' il momento degli inni, si inizia con quello della Finlandia

20.42 Le squadre stanno scendendo in campo

20.38 Tutto pronto a Verona. Maglie di Giaccherini ovunque.

20.31 Ora il Bentegodi

20.22 presenza numero 38 in Nazionale per Candreva

20.16 Domani Carlo Tavecchio annuncerà il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra:"Domani è un giorno dove diremo e indicheremo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Orgoglio e resistenza non sono mie doti. Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a un nuovo ct ma senza trionfalismi. Conte? Ho nostalgia ma sapevo dapprima che sarebbe andato via al termine dell'Europeo. Era scritto che sarebbe andata così".

20.10 Antonio Conte, c.t. dell'Italia è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Dobbiamo essere bravi a capire che le squadre avversarie comunque si snaturino. Ripartire in contropiede sempre non è semplice. Dovremo essere bravi nella riconquista, essere aggressivi e difendere alti. Zaza e Pellè insieme? Possono giocarci, hanno caratteristiche diverse. Per me non ci sono prime o seconde punte. Lasciare Coverciano è stato come un pugno nello stomaco. Renzi? Lo ringraziamo per la visita, ha voluto farci sentire la sua vicinanza. Euro2016? Più si avvicina e più inizia a fare caldo, dovremo essere bravi a continuare a fare quello che stiamo facendo. Siamo pronti, ho molta fiducia in questi ragazzi".

19.58 Vivo Azzurro, il profilo twitter della Nazionale azzurra, ci porta dentro agli spogliatoi del Bentegodi

19.52 Ecco invece la formazione della Finlandia

Finlandia (5-3-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, Halsti; Arkivuo, Ring, Sparv, Hetemaj, Uronen; Pohjanpalo, Eremenko. All. Backe. A disposizione: Maenpaa, Raitala, Arkivuo, Jalasto, Ring, Sakseta, Hamatainen, Moren, Vayrynen,Pukki, Lod, Soronen, Ojala, Pukki. Allenatore: Backe

19.45 Gli undici di azzurri che scenderanno in campo tra 60 minuti



Italia(3-5-2):Sirigu;Barzagli,Bonucci,Chiellini;Parolo;Candreva; Giaccherini; El Shaarawy; Thiago Motta, Immobile, Zaza

A disposizione: Buffon, Marchetti, Darmian, Ogbonna, Bernardeschi, Florenzi, De Rossi, Sturaro, Parolo, Eder, Pellé. Allenatore: Conte.



19.40 Eccoci collegati

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed di Italia - Finlandia, ultima amichevole internazionale utile per mettere alla prova la preparazione degli Azzurri in vista dell'impellente impegno che vedrà la Nazionale italiana in Francia per disputare l'europeo.

Dunque ultimo match prima del debutto all'Europeo. Questa sera gli Azzurri sfideranno la Finlandia al Bentegodi di Verona. La squadra allenata da Backe, 4 giorni fa, ha fermato sull'1-1 il Belgio.

Dopo la sfida con la Finlandia parte l'avventura in Francia, dove lunedì 13 giugno, a Lione, l'Italia esordirà a Euro 2016 contro il Belgio. Mercoledì pomeriggio, dall'aeroporto di Milano Malpensa, la Nazionale partirà poi per Montpellier, quartier generale per la fase finale degli Europei.

L’amichevole sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Luca Toni, il bomber campione nel mondo nel 2006 che pochi giorni fa ha annunciato il suo addio al calcio.

I 23 DI ANTONIO CONTE

Portieri: Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (Psg)

Difensori: Barzagli (Juventus), Bonucci (Juve), Chiellini (Juventus), Darmian (Manchester United), De Sciglio (Milan), Ogbonna (West Ham)

Centrocampisti: Bernardeschi (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi (Roma), El Shaarawy (Roma), Florenzi (Roma), Giaccherini (Bologna), Sturaro (Juventus), Thiago Motta (Psg), Parolo (Lazio).

Attaccanti: Eder (Inter), Immobile (Torino), Insigne (Napoli), Pellè (Southampton), Zaza (Juventus).

Riserve: Zappacosta (Torino), Rugani (Juventus), Benassi (Torino)

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Antonio Conte: "Ho provato un pizzico di nostalgia lasciando la mia stanza a Coverciano. Di fatto ci ho vissuto due anni, c'è stato un pensiero intenso per questo distacco, una parte di me rimane sempre dove sono stato. E quindi si, ho pensato a questo fatto".

Sulla sfida alla Finlandia: "Giocano con un sistema di gioco molto difensivo, non mi aspetto per questo motivo una partita spettacolare. Dovremmo avere pazienza e stare attenti alle loro ripartenze. Mi aspetto al di là del risultato che confermiamo quell'idea di gioco che con i ragazzi stiamo portando avanti e sta coinvolgendo tutti. Abbiamo i nostri principi e su quelli stiamo lavorando, consci che ci aspetta un impegno difficile, ma nessuno vuole tirarsi indietro. Al di là dei numeri, squadra deve trasmettere entusiasmo, avere voglia di migliorarsi giorno dopo giorno".

PROBABILI FORMAZIONI

Confermatissimo il blocco Juve in porta e difesa, con Buffon tra i pali, Barzagli, Bonucci, Chiellini retroguardia. A centrocampo i laterali dovrebbero essere Darmian e Candreva; nel mezzo, con De Rossi e Thiago Motta, agirà uno tra Florenzi e Giaccherini. Pellè in ripresa dopo il fastidio al ginocchio accusato qualche giorno fa, affiancherà Eder in attacco.

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Darmian; Candreva; De Rossi; Thiago Motta, Eder, Pellé.

A disposizione: Sirigu, Marchetti, Darmian, Ogbonna, Bernardeschi, Florenzi, Giaccherini, Sturaro, Parolo, Immobile, Insigne, Zaza. Allenatore: Conte.



Finlandia (4-2-3-1): Maenpaa; Arkivuo, Jalasto, Arajuuri, Toivio; Moren, Eremenko; Sparv, Hetemaj, Lod; Pukki.

A disposizione: Hredecky, Raitala, Arkivuo, Halsti, Ring, Sakseta, Hamatainen, Vayrynen, Soronen, Ojala, Pohjapalo. Allenatore: Backe.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 12 i precedenti tra Italia e Finlandia, Azzurri avanti nel computo dei successi per 10 a uno. L’unica vittoria della Finlandia risale al primo precedente tra queste due Nazionali: 3-2 alle Olimpiadi di Stoccolma 1912.



L’Italia ha vinto tutti e tre gli incontri amichevoli con la Finlandia fin qui disputati: sei i gol segnati dagli Azzurri in queste partite a fronte di due sole reti subite.

La Nazionale italiana scende in campo per la terza volta nella città di Verona: finora due pareggi per gli Azzurri, sempre in amichevole (vs Cecoslovacchia nel 1984 e Uruguay nel 1989)

Dopo due pareggi e due sconfitte, l’Italia è tornata al successo nell’ultimo incontro con la Scozia. Inoltre gli Azzurri sono riusciti a mantenere la porta inviolata dopo quattro amichevoli in cui avevano concesso 10 gol (2.5 di media a partita).

Sette delle ultime otto vittorie azzurre sono arrivate con un solo gol di scarto, fa eccezione il 3-1 contro l’Azerbaijan.Graziano Pellé ha segnato cinque gol in Nazionale: il miglior marcatore nell’era Conte. I sei gol dell’Italia, segnati nelle ultime cinque amichevoli, sono stati realizzati da sei giocatori diversi.

[Statistiche Opta]