Risultato finale Belgio-Italia in Euro 2016 (0-2 Giaccherini, Pellè)

23:00 - Si conclude qui la diretta testuale di Belgio-Italia. Gennaro Totorizzo e tutta la redazione di Vavel Italia vi ringrazia per aver seguito questa partita con noi e vi rimanda ai prossimi live di questo splendido Euro2016, sempre qui, sempre su Vavel!

22:58 - Ecco il gol del 2-0 di Graziano Pellè

22:52 - Partita fenomenale degli Azzurri che sono riusciti a domare l'impeto dei Reds, ma non solo: schemi rodati, intesa perfetta, cuore da leone: è una grande Italia. Scegliere il man of the match è sicuramente impresa ardua, Giaccherini ha avuto il merito di aprirla, di salvare il risultato, Bonucci ha eretto un muro invalicabile nella retroguardia, Pellè l'ha chiusa definitivamente.

94' - FINISCE QUI! L'Italia batte clamorosamente 2-0 il Belgio nella prima giornata del gruppo E e si porta a tre punti, al primo posto!

93' - PELLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 2-0 LA CHIUDE L'ITALIAAAAAAAAAAAAA! Candreva la mette in mezzo per l'attaccante salentino che solo in area buca la rete!

91' - Ammonito Vertonghen per proteste, l'Italia prende tempo.

90' - Tre i minuti di recupero al termine della partita!

90' - Gli azzurri soffrono, ping pong in area di rigore ma il muro eretto dalla retroguardia non cade!

87' - L'Italia perde troppe palle in uscita, deve resistere ancora tre minuti più recupero per portare a casa il risultato.

85' - Courtois è un mostro! Immobile in contropiede semina due difensori belgi e la spara in porta, il portiere vola letteralmente e la mette fuori.

84' - Thiago Motta trattiene Hazard sulla trequarti, giallo anche per lui.

83' - Origi da pochi passi spara alto di testa, Buffon richiama i suoi all'ordine.

82' - Il Belgio attacca a testa bassa, l'Italia non riesce ad uscire.

81' - Mertens tenta il tiro dalla distanza, forte ma impreciso.

79' - In questo momento l'Italia difende ad oltranza, i giocatori in maglia rossa si sono tutti riversati nella metà campo avversaria.

78' - Esce De Rossi ed entra Thiago Motta, ultimo cambio anche per l'Italia.

78' - Giallo anche per Bonucci per un intervento da dietro su Origi.

75' - Secondo cambio per l'Italia, esce Eder entra Immobile.

75' - Per il Belgio terzo e ultimo cambio, entra Carrasco esce Ciman.

75' - Fallo tattico di Eder, secondo giallo per l'Italia. Ancora una grandissima disattenzione sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore.

73' - Esce uno spento Lukaku ed entra Origi per il secondo cambio del Belgio.

71' - Gli azzurri tentano di addormentare la partita ma le imprecisioni non aiutano nell'intento, il Belgio si riporta in avanti.

69' - Il Belgio tenta il tutto per tutto ma i difensori azzurri non si fanno sorprendere.

66' - Ammonito Chiellini per fallo tattico su Hazard.

62' - Esce Nainngolan ed entra Mertens. Primo cambio tutto "italiano" per il Belgio.

59' - Ora l'Italia riesce a non farsi schiacciare e si è proiettata pericolosamente in avanti.

58' - Entra De Sciglio, esce Darmian. Primo cambio per l'Italia.

57' - Che partita! Il Belgio ora vuole abbattere il fortino eretto dall'Italia, Hazard è letteralmente indemoniato!

55' - La partita si accende! Miracolo di Courtois su Pellè! L'attaccante stacca più in alto di tutti e colpisce benissimo di testa, il portiere si allunga e toglie la palla dall'angolo lontano. Ora tante occasioni da una parte e dall'altra.

54' - Lukakuuuuuu cosa si è mangiato! Contropiede micidiale del Belgio che sorprende la retroguardia azzurra, l'attaccante dell'Everton solo davanti a Buffon la spara clamorosamente fuori.

53' - Gli azzurri approfittano delle lacune della difesa belga, Vertonghen è l'ultimo baluardo dei Diavoli Rossi.

51' - Ora il Belgio alza il baricentro e si porta costantemente in avanti, l'Italia non è precisa nelle ripartenze.

49' - Ancora innocuo il Belgio, l'Italia cerca di contenerli a centrocampo.

46' - L'Italia è partita all'attacco, il baricentro è alto e l'intenzione non è sicuramente quella di difendere il risultato.

45' - E' iniziata la seconda frazione di Belgio-Italia!

Intervallo - Ecco il gol di Giaccherini

Intervallo - Non ci sarà la tecnica dei tempi migliori, ma sicuramente possiamo dire che cuore e grinta non mancano. Ottima la prima e l'ultima fase del primo tempo, nel mezzo meglio il Belgio. Spiccano tra gli Azzurri Giaccherini, che ha siglato il gol del vantaggio e ha effettuato un intervento superlativo e decisivo su De Bruyne, e Leonardo Bonucci, che ha effettuato un lancio al millimetro per il centrocampista del Bologna ed è stato autore di una prova difensiva da mastino vero. Nel Belgio bene Nainngolan, Hazard e Ciman.

45'+1 - Finisce qui la prima frazione di gioco, l'Italia è in vantaggio sul Belgio per 1-0 grazie alla rete siglata da Emanuele Giaccherini.

45' - Un minuto di recupero alla fine del primo tempo, l'Italia soffre!

43' - Il Belgio ha ripreso fiducia, l'Italia è in apprensione, non riesce più ad uscire dalla propria metà campo.

41' - Giaccherini salva clamorosamente su De Bruyne, che da due passi stava calciando in porta!

40' - Ora assedio Belgio, il muro dell'Italia regge.

38' - Witsel ci prova da fuori con un velenoso rasoterra, non impensierisce Buffon.

36' - Pelleeeeee! Cosa ha sbagliato! Tutto solo piazza un colpo di testa da due metri, non colpisce lo specchio della porta. Fallita un'occasione ghiotissima per il 0-2.

35' - Candreva dalla distanza tira una sassata, Courtois costretto ad alzare la palla in angolo!

34' - Grande entusiasmo per gli Azzurri che ora attaccano, il Belgio non fa paura!

32' - GIACCCCCCCCCCCCCCK GIACCHERINIIIIIIIIIIIIII! 1-0 ITALIAAAAAAAAAAA! Grande lancio di Bonucci per il centrocampista del Bologna, che aggancia perfettamente nell'area piccola e sorprende Courtois! ITALIA IN VANTAGGIO!

31' - Ora è l'Italia ad attaccare con continuità, si rianima il pubblico azzurro.

29' - Pellè, tiro a giro rasoterra non di molto a lato! Si rivede in avanti l'Italia.

28' - E' assedio dei Diavoli Rossi, gli attaccanti azzurri sembrano essere andati in pausa pranzo.

25' - Il Belgio ha preso in mano il pallino del gioco, l'Italia soffre molto soprattutto sulla fascia sinistra.

22' - Ancora Nainngolan tenta il tiro dalla distanza ma non riesce a colpire lo specchio della porta.

20' - L'Italia ora non riesce più a ripartire, non c'è una fluida circolazione di palla a centrocampo.

18' - Partita equilibrata, entrambe le compagini cercano di sorprendere gli avversari ma per ora non ci sono state clamorose occasioni da gol, la fanno da padrone le difese.

15' - Ora è il Belgio a spingere, ma la retroguardia azzurra regge.

13' - Gli Azzurri sono costantemente nella metà campo dei Diavoli Rossi, qualche errore di imprecisione impedisce di rendersi pericolosi.

10' - Prima occasione per il Belgio, è Nainngolan dalla distanza ad impensierire Buffon, che devia in angolo.

8' - L'Italia continua ad attaccare a falcate, le impressioni iniziali per gli Azzurri sono positive.

6' - Il Belgio non trova spazi, l'Italia per ora si mostra molto compatta.

5' - Italia subito pericolosa! Candreva tenta un cross teso nel mezzo, la difesa avversaria spazza.

4' - Un po' imprecisa l'Italia che ora cerca di rimanere nella metà campo avversaria.

2' - Il Belgio parte molto alto, l'Italia deve difendere.

1' - Partiti! E' iniziata Belgio-Italia!

20:59 - Questo è un grande gruppo!

20:58 - Ora risuona l'inno belga!

20:55 - Su le bandiere tricolori, fuori la voce, si canta l'inno di Mameli!

20:53 - Le due compagini sono nel tunnel, i giocatori sono concentratissimi, ecco che entrano in campo, sta per iniziare l'esecuzione degli inni.

20:50 - Dieci minuti! Belgio e Italia stanno per scendere in campo per cantare i propri inni nazionali, è tutto pronto! Intanto al Parc Olympique lyonnais risuona Seven Nation Army, vi ricorda qualcosa?

20:45 - Le squadre si scaldano, manca veramente pochissimo all'inizio dell'avventura europea degli Azzurri!

20:40 - Solo 20 minuti al fischio d'inizio! Ecco una curiosità: l'11 titolare dell'Italia contro il Belgio ha l'età media più alta nella storia degli Europei (31 aa, 169 gg). (fonte OptaPaolo)

20:35 - Nell'amichevole disputata tra Italia e Belgio lo scorso 13 novembre, i Diavoli Rossi hanno avuto la meglio battendo gli Azzurri con un netto 3-1. (Candreva, Vertonghen, De Bruyne, Batshuayi)

20:30 - Nell'altro match della prima giornata del girone E, Svezia e Repubblica d'Irlanda si sono divise la posta in palio con il risultato di 1-1 (Hoolahan, Aut. Clark). Gli irlandesi hanno sorpreso la compagine capitanata da Ibrahimovic con una prestazione sopra le righe, smentendo i critici che la relegavano a fanalino di coda del girone.

20:22 - Conte non tradisce le attese e schiera una formazione prettamente difensiva, che punterà a tamponare le sortite offensive dei belgi. La certezza è nella retroguardia, con l'intero blocco Juve, può soffrire Candreva in fase difensiva, fondamentale sarà l'apporto di Parolo e Barzagli. Per impensierire gli avversari in contropiede il CT si affida alla velocità di Giaccherini, alla fantasia di Eder e al pragmatismo di Pellè.

20:17 - Entriamo nello spogliatoio degli Azzurri

20:12 - A cinquanta minuti dal calcio d'inizio, si abbatte il diluvio su Lione!

20:07 - Partiamo subito con le formazioni ufficiali:

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Ciman, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Nainggolan, Witsel; Fellaini, De Bruyne, Hazard; Lukaku. Ct. Wilmots

ITALIA (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Giaccherini, Darmian; Pellè, Eder. Ct. Conte

20:00 - Molti di voi in queste ultime settimane si saranno lamentati, avranno sbuffato davanti alla lista dei convocati, avranno detto: "No, questa volta la Nazionale non la vedo." Molti di voi avranno detto invece che gli Azzurri si seguono sempre e comunque, soprattutto nei momenti più difficili, quando tutto sembra andare nel verso sbagliato, è lì che tiriamo fuori cuore e grinta. Qualunque cosa abbiate detto, abbiate pensato, non importa. Siete davanti alla tv, davanti al pc, al cellulare, con i vostri amici, da soli sul divano, pronti per vivere insieme questa nuova avventura. Una nuova avventura che parte questa sera al Parc Olympique lyonnais di Lione, da vivere tutti insieme, perchè in quello stadio, su quel campo, non scendono solo undici guerrieri, scendono tutti quelli che hanno una maglia azzurra addosso, una bandiera tricolore sul balcone, che hanno il cuore italiano. E allora benvenuti da Gennaro Totorizzo e dalla redazione di Vavel Italia per la diretta testuale della prima partita del girone E di Euro 2016, Belgio-Italia!

Lo stadio di Lione

Le parole di Bonucci

L'Italia ha, con il Belgio, tradizione favorevole. In 10 incontri, cinque successi, tre pari e due sole sconfitte. Azzurri avanti anche nel conto reti. 15-9 il parziale per la squadra di Conte.

Belgio a corrente alterna nelle scorse settimane. Pari per 1-1 con la Finlandia e affermazione tribolata con la Norvegia. 3-2 e piccoli campanelli d'allarme, specie in fase difensiva.

Due vittorie per l'Italia a un passo dall'Europeo. 1-0 a firma Pellè con la Scozia, poi prestazione di buon livello con la Finlandia. A segno Candreva su rigore e nella ripresa, di testa, De Rossi. Segnali importanti specie sul piano fisico.

Qualche dubbio per Wilmots. 4-3-3, con Hazard e De Bruyne ai lati di Lukaku. Nainggolan è il riferimento centrale in mezzo al campo, Witsel e Fellaini hanno libertà in fase di inserimento. A protezione di Courtois, Vermaelen e Alderweireld. Esterni bassi Denayer e Verthongen. In caso di 4-2-3-1, come proposto qui sotto, fuori Fellaini, spazio a Mertens, con De Bruyne in posizione centrale.

Non mancano carte a cui affidarsi nel corso del match. Zaza è il giocatore più in forma del comparto offensivo, Insigne il jolly per sparigliare il mazzo. Occhio anche a Bernardeschi e Sturaro, utile per aggiungere peso fisico in mediana.

La condizione di Eder cresce, l'attaccante nerazzurro si pone al fianco di Pellé. In regia De Rossi, interni Giaccherini e Parolo, con Florenzi in panchina. Linea a tre con Bonucci, Barzagli e Chiellini, Buffon tra i pali.

Il nostro CT sa di concedere qualcosa sul piano della qualità, spazio quindi a un'Italia di conserva. In questo senso va la scelta Darmian, preferito a sinistra a El Shaarawy. Il faraone può rivestire un ruolo importante nelle prossime partite, ma questa sera occorre chiudere ogni spazio al Belgio. Il terzino dello United è utile anche in caso di differente interpretazione del modulo, con passaggio al 4-4-2.

A far da contraltare alla tecnica sopraffina dei diavoli rossi, l'arcigna retroguardia azzurra. Conte si affida a un blocco consolidato - di marca bianconera - a giocatori di corsa e sacrificio. Doti umane per sopperire a un periodo non certo florido per il calcio del bel paese.

Per qualità, il Belgio si presenta con i favori del pronostico. La batteria di avanti ha pochi eguali nel Vecchio Continente e, dopo l'apprendistato al mondiale brasiliano, il Belgio punta a raccogliere i primi successi in terra d'oltralpe.

Le due nazionali si presentano all'Europeo di Francia non senza qualche preoccupazione. Conte deve far fronte alle difficoltà di mezzo, fuori l'incursore Marchisio e il geometra Verratti. D'altro canto, Wilmots deve ricostruire la cerniera difensiva, dopo l'uscita di scena di Kompany e Lombaerts.

La presentazione del Belgio

Benvenuti alla diretta scritta live e di Belgio - Italia (21.00). L'europeo azzurro prende il via da Lione, Stade de Lumieres. Conte alla prova Wilmots, la nostra nazionale al cospetto di una delle favorite della rassegna continentale.