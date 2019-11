Risultato finale Francia - Albania in Euro 2016 (2-0): francesi già matematicamente qualificati agli ottavi di finale

La Francia fatica più del previsto contro l'Albania: gli uomini di Deschamps riescono a sbloccare la partita solo all' 89 con Griezmann, poi a tempo scaduto Payet chiude definitivamente i conti. Bisogna però fare i complimenti alla squadra di De Biasi che hanno tenuto testa ai padroni di casa per quasi tutta la partita. Per stasera è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

Rivediamo i due gol

95' FINISCE QUI, LA FRANCIA HA VINTO 2-0 CONTRO L'ALBANIA

95' Contropiede della Francia guidato da Payet che mette in rete il gol del 2-0

95' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA FRANCIA, PAYET CHIUDE I CONTI

94' Scontro aereo tra Koscielny e Mavra. gioco fermo

91' La Francia merita di essere in vantaggio, ma peccato per l'Albania che per 89 minuti aveva tenuto il risultato in perfetta parità

90' Saranno 5 i minuti di recupero

89' Cross di Rami, Griezmann stacca in area tutto e solo e mette in rete il gol del vantaggio

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA FRANCIA, LA SBLOCCA GRIEZMANN

88' Dall'altra parte, la conclusione di Gignac è ribattutta. Angolo per la francia

88' Cross in mezzo di Roshi, la difesa della Francia se la cava in qualche modo e riparte

87' Kantè commette fallo per fermare la ripartenza della squadra di De Biasi. Giallo anche per lui

87' destro ribattuto di Kante, l'Albania può ripartire

86'Quasi tutti i giocatori francesi sono in attacco

85' Improbabile conclusione di Gignac , palla che si perde sul fondo. L'Albania può respirare un po'

84' Ajeti lascia il campo, al suo posto Veseli

84' Assedio della Francia, tante occasioni: deviazione di Ajeti sul tiro di kante. Ennesimo angolo per i padroni di casa

81' Punizione della Francia che provano a cercare la testa di Koscielny, ma il difensore non ci arriva per un pelo

80' Giallo per Abrashi che ferma in modo irregolare la ripartenza dei francesi

78' Occasione per la Frania: tiro deviato di Payet, palla che finisce tra i piedi di Gignac che si coordina bene, ma non trova lo specchio della porta

76' Ultimo cambio per Deschamps: fuori Olivier Giroud, dentro Andre-Pierre Gignac

74' Altro cambio per De Biasi: fuori Kukeli, dentro Taulant Xhaka

70'Primo Cambio per l'Albania. Fuori Lila e dentro Roshi.

69' Pogba mette la palla dentro, ma Matuidi non ci arriva per un pelo

68' PALO DI GIROUD: Cross di Evra per l'attaccante francese lasciato in area completamente da solo, ma il palo gli nega il gol del vantaggio.

67' Altro cambio: fuori Coman e dentro Griezmann

66' Conclusione per Giroud che prende bene il tempo, impatta il pallone e la gira di testa sul secondo palo, ma finisce fuori

64' Payet offre un'altr cross preciso, ma Koscielny spizza sopra la traversa.

63' Assedio della Francia, altro angolo

62' Corner per i giocatori di deschamps

61' 61% possesso palla per la Francia, solo 39% per l'Albania

60' Tiro ribattuto di Pogba

60' Sadiku commette fallo in attacco

58' destro a giro di Payet, palla altissima sopra la traversa

56' Tiro da fuori per Coman, palla che finisce di qualche metro lontano dallo specchio della porta.

55' Giallo per Kukeli che ferma in modo irregolare la ripartenza di coman. Il giocatore era diffidato e quindi salterà l'ultima partita dei girone contro la Romania

54' Dall'altra parte angolo per gli ospiti

53' deviazione sotto porta di Pogba, pallone che sfiora la traversa. Conclusione difficile per il giocatore bianconero

51' ALBANIA AD UN PASSO DAL VANTAGGIO: cross indirizzato per Lenjani che colpisce prima il palo e poi cadendo a terra prova a rispedire la palla in porta

50' Sempre 0-0 tra Francia - Albania

49' Sono ben in 10 000 mila i tifosi dell' Albania giunti a Marsiglia

48' Il 4-3-3 della Francia li permette di pressare molto più alta

48' Pressione altissima da parte dei padroni di casa che recuperano subito palla

48' Palla dentro di Pogba, ma dove non c'è nessuno.

47' Sembra un'altra Francia, rispetto a quella vista nel primo tempo

45' subito pericolosa la Francia: cross da sinistra, Coman in tuffo di testa sfiora il palo.

45' Fuori Martial e dentro Pogba

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO

22.03 Nell'intervallo si è riscaldato a lungo Pogba

21.59 Griezmann e Pogba entreranno subito ad inizio ripresa?

Il primo tempo si chiude sullo 0-0 tra Francia e Albania. Bene la squadra di De Biasi che sta tenendo testa ai padroni di casa. Gli uomini di Deschamps sono in palese difficoltà. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' Tiro di Memushaj , ma viene ribattuto

45' L'Albania chiuderà in attacco questo primo tempo. Angolo per la squadra di De Biasi

45' Ci sarà un minuto di recupero

43' Conclusione di prima per Memushaj palla che gira, ma finisca alta sopra la traversa

42' Calcio di punizione per l' Albania dal limite dell'area. Evra colpisce in modo irregolare Abrashi

39' Angolo battuto da Memushaj, deviazione sotto porta di Lenjani , Kante impatta e mette di nuovo in angolo

37' Arriva il primo angolo anche per l'Albania

36' Ancora Giroud, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa

34' Coman manda fuori tempo l'avversario, mette in mezzo, ma nessuno dei suoi compagni è in area piccola e Berisha fa sua la palla

33' Punizione per i francesi, cinque giocatori in area

32' grande palla di Payet per Giroud, ma è leggermente lunga e finisce fuori

31' Albania che sta rallentando i ritmi dei padroni di casa

29' l' Albania sta tenendo testa alla Francia

27' Ottimo inserimento di Martial, ma il tocco di Evra è nettamente fuori misura. Palla fuori

25' L'attacco francese è fermo

23' Pericolosa l'Albania, ottima sovrapposizione di Hysaj che mette in mezzo per Sadiku, ma viene anticipato per un soffio da Lloris

22' Negli ultimi due minuti la partita si è accessa. La Francia ha aumentato la pressione, ma l'Albania può far male nelle possibili ripartenze

21' Dall'altra parte Sadiku ha commesso fallo in attacco

20' Ancora una volta grande chiusura diAjeti sempre su Martial

18' Martial commette fallo in attacco ai danni di Hysaj

18' Francia in attacco

17' Rimessa dal fondo per l'Albania

17' E' ancora Ajeti a fermare l'azione dei padroni di casa. Primo angolo per la Francia

15' Rimessa in zona d'attacco per la Francia

15' Prima occasione potenziale per la Francia, al tiro di Martial si oppone Ajeti

14' l'Albania sta dimostrando di avere un buon possesso palla

13' Lenjani va al tirom palla altra sopra la traversa

12' Memushaj viene messo giù a centrocampo, punizione per la squadra di De Biasi

12' Possesso palla prolungato per l' Albania

11' movimento in profondità per Giroud, ma il numero 9 non controlla. Si ripartirà da Berisha

10' Ancora l' Albania in attacco

9' Lenjani va al cross, ma si oppone Rami

8' Altro cross indirizzato per Giroud, ma l'attaccante non ci arriva

7' Lenjani prova la conclusione, ma viene murata dai difensori francesi

5' L' Albania prova a farsi vedere in attacco

3' Colpo di testa di Giroud, ma la palla si perde sopra la traversa

3' Andrà Payet a battere la punizione

2' Calcio di punizione da posizione interessante per la Francia, Altro fallo di Agolli sempre su Coman.

2' Malinteso sulla ripartenza dell' Albania tra Memushaj e Sadiku, la palla si perde in rimessa laterale

1' Pressione eccessiva di Agolli su Coman. Punizione per i padroni di casa

0' La Francia recupera subito palla ed inizia la manovra d'attacco

0' SI INIZIA, prima palla giocata dall' Albania

21.01 Un minuto di silenzio per i due polizziotti francesi assassinati in un'altro vile attacco terroristico

20.58 E' il momento della marsigliese

20.57 Si parte con l'inno albanese

20.56 Francia ed Albania fanno il loro ingresso in campo

20.55 Le squadre sono nel tunnel

20.47 Grande ambiente a Marsiglia

20.45 Pogba partirà dalla panchina

20.42 Per l' Albania è già un dentro a fuori, avendo perso alla prima giornata contro la Svizzera.

20.40 Altre immagini che arrivano da Marsiglia

20.35 Le squadre sono in campo per il riscaldamento finale

20.29 Fuori dallo stadio si respira un clima sereno e soprattutto pacifico

20.23 Uno sguardo agli spogliatoi

20.19 Nell'altra gara del gruppo A, la Romania ha fermato la Svizzera. 1-1 il risultato finale, al rigore di Stancu ha risposto nella ripresa Mehmedi.

20.12 Pillole statistische: L'ultima volta che la Francia non ha schierato titolari né Pogba né Griezmann ha perso 0-2 (vs Inghilterra, novembre 2015).

20.06 Le formazioni ufficiali di Francia - Albania

Francia (4-3-3): Lloris,Evra, Rami, Kanté, Payet, Giroud, Martial, Matuidi, Sagna, Coman, Koscielny. CT. Deschamps.

Albania (4-3-3): Berisha, Lila, Lenjani, Hysaj, Agolli, Memushaj, Sadiku, Kukeli, Mavraj, Arlind Ajeti, Abrash. CT: De Biasi

20.00 Diamo uno sguardo allo Stadio Vélodrome diMarsiglia dove tra un'ora scenderanno in campo Francia ed Albania

19.56 Buonasera, eccoci collegati

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed di Francia - Albania, match valido per la seconda giornata del Girone A di Euro 2016.

Allo Stadio Vélodrome di Marsiglia, i padroni di casa della Francia cercano di dare seguito alla vittoria, non semplice, ottenuta nella gara di apertura contro la Romania. 2-1 il finale.

Gli uomini di Didier Deschamps hanno vinto sì all’esordio, ma non hanno sicuramente convinto. Questa sera il tecnico francese non ammetterà distrazioni; la Francia cercherà in tutti i modi di battere l'Albania e assicurarsi un posto agli ottavi di finale.

L'Albania invece ha perso di misura contro la Svizzera nella prima partita. Nonostante le diverse occasioni create, la squadra di De Biasi è rimasta a bocca asciutta e adesso dovrà giocarsi il tutto per tutto nella sfida contro i padroni di casa questa sera.

CLASSIFICA

SQUADRE G +/- PTI

1 Francia 1 1 3

2 Svizzera 1 1 3

3 Romania 1 -1 0

4 Albania 1 -1 0

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Didier Deschamps, tecnico della Francia: "Ci sarà un'atmosfera meravigliosa, il tifo sarà caldissimo. Al nuovo Vélodrome l'atmosfera non può che essere questa. Amo sempre tornare e rivedere tante persone con cui ho condiviso bei momenti da allenatore e da giocatore. Nel 2014 sono stato l'ultima volta. C'era molta eccitazione nel 1998 e questa cresce costantemente con l'avanzare del torneo. "

E ancora: "Il tifo francese è incredibile. Non parlo con i giocatori dell'edizione del '98, io sono entrato nella storia ma ora c'è altra storia da scrivere. L'Albania è una squadra organizzata perchè ha un tecnico italiano che ha fatto un incredibile lavoro. Difendono bene ma sono anche bravi a ribaltare velocemente il gioco in attacco. Fanno un grande lavoro durante la gara ed è impressionante quanto riescano a coprire il campo. Lo abbiamo visto chiaramente contro la Svizzera".

Gianni De Biasi, tecnico dell' Albania: "Conosciamo molto bene la Francia. Giocano in casa e saranno sicuramente avvantaggiati da questo. Noi proveremo a limitarli il più possibile, provando ad impensierirli quando ne abbiamo l'occasione. Kingsley Coman è cresciuto enormemente nell'ultima stagione mentre N'Golo Kante è stata la più grande sorpresa in Premier League e forse in tutta Europa".

E ancora: "Abbiamo giocato piuttosto bene contro la Svizzera, avendo avuto anche qualche opportunità sotto porta. Per più di un'ora abbiamo tenuto testa ad una delle più forti squadre del continente, con un ranking FIFA decisamente migliori del nostro. In allenamento abbiamo lavorato efficacemente, ora dobbiamo solo cercare un equilibrio, cercando di fare in partita quello che abbiamo provato tra noi".

PROBABILI FORMAZIONI

Didier Deschamps confermerà lo stesso undici sceso in campo venerdì scorso a Parigi.

Francia (4-3-3): Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Pogba, Kante, Matuidi; Payet, Giroud, Griezmann.

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Gianni De Biasi dovrà rinunciare allo squalificato Lorik Cana, schiererà invece il frusinate Arlind Ajeti.

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ajeti, Mavraj, Agolli; Xhaka, Kace, Abrashi;Roshi, Cicalleshi, Lenjani.

Indisponibili: Cana (squalificato)

In dubbio: Kaçe (ginocchio)

STATISTICHE

La Francia ha vinto quattro delle sei partite giocate contro l’Albania finora, ma l’Albania è rimasta imbattuta proprio negli ultimi due confronti (1N 1V).

L’Albania non ha mai segnato più di un solo gol nei precedenti giocati finora contro la Francia (tre reti in totale).

La Francia ha perso solo una delle ultime 11 gare giocate al Velodrome diMarsiglia (contro l’Argentina nel 2009).

L’Albania non ha mai battuto i Blues in Francia, e ha subito nove gol in tre trasferte in terra transalpina finora.La Francia ha vinto quattro delle sei partite giocate contro l’Albania finora, ma l’Albania è rimasta imbattuta proprio negli ultimi due confronti.

L’ultimo confronto è stato deciso da un calcio di punizione dell’albanese Ergys Kace, nel giugno 2015.

Non ci aspettiamo sorprese mercoledì sera al Velodrome di Marsiglia nonostante l'ultimo precedente a favore dell'Albania

