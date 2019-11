Risultato Belgio - Irlanda, Euro 2016 (3-0): decidono Lukaku (2) e Witsel nella ripresa

Per quest'oggi è davvero tutto amici lettori di VAvel Italia. Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel vi lasciano in compagnia della diretta di Islanda-Ungheria (clicca qui). Per aggiornamenti, cronache e interviste, restate collegati su Vavel. Buona serata.

Irlanda che resta ferma a quota un punto, ancora in corsa per la qualificazione che però diventa obiettivo difficile da raggiungere. Servirà una vittoria contro l'Italia, per provare a sperare nel ripescaggio. Belgio invece che sale a quota tre, quasi certo adesso del secondo posto - servirà un pareggio - a meno di clamorosi svarioni contro la Svezia, quasi eliminata.

Questa la classifica del girone:



Italia 6

Belgio 3

Irlanda 1

Svezia 1

Vince, ma non convince del tutto, il Belgio di Wilmots, che sfrutta al meglio un contropiede di De Bruyne che propizia il vantaggio. Gara che si mette in discesa per i fiamminghi, che approfittano degli svarioni della difesa irlandese, visibilmente frustrata dallo svantaggio, per raddoppiare e chiudere la pratica nei minuti centrali della ripresa.

FISCHIA CAKIR! IL BELGIO RISCATTA LA SCONFITTA CONTRO L'ITALIA VINCENDO PER 3-0, NELLA RIPRESA, CONTRO L'IRLANDA. DECIDONO LA DOPPIETTA DI LUKAKU ED IL GOL DEL RADDOPPIO DI WITSEL. UN PLAUSO, PER IL PRIMO TEMPO DISPUTATO, AGLI IRLANDESI.

92' Ultima folata offensiva di Coleman, chiuso però sulla linea di fondo dal recupero di Hazard, che subisce anche fallo.

Saranno tre i minuti di recupero, con la gara oramai in ghiaccio a favore dei ragazzi di Wilmots.

90' Ward! Ultimo squillo dell'Irlanda: cross dalla destra di Coleman, che non trova Keane al centro bensì il terzino dalla parte opposta, che calcia altissimo.

89' Scambio nello stretto tra Benteke e Mertens: il tocco del giocatore del Napoli, nello spazio per il suo centravanti, è però troppo lungo. Blocca in uscita Randolph.

87' Si limita a gestire il possesso palla la squadra di Wilmots, mentre i tifosi delle due squadre continuano a cantare. Non sembra voler affondare più il colpo la squadra fiamminga.

L'esultanza del Belgio al terzo gol di Lukaku che ha chiuso il match.

85' Sinistro secco di McClean su punizione, sfera che non trova lo specchio della porta difeso da Courtois.

83' De Bruyne! Virata sul pallone e sinistro violento, ma centrale. Blocca in due tempi Randolph.

Ultimo cambio per il Belgio: esce Lukaku, dentro Bentekè.

82' Ultime folate offensive dell'Irlanda, con Brady che prova il sinistro ma centra Hendrick in pieno volto.

80' Mertens! Ancora il furetto del Napoli si accentra, calcia con il destro dopo aver vinto un rimpallo, ma non trova lo specchio della porta.

78' Arriva il momento di Keane, che prende il posto di Long.

76' Ancora Mertens. Parte da metà campo, duetta con Lukaku ed arriva alla conclusione, strozzata.

73' Si è disunita l'Irlanda dopo il gol del vantaggio di Lukaku. Ha perso concentrazione e compattezza, lasciando spazio alle iniziative dei più quotati e tecnici giocatori del Belgio che ha dilagato.

70' LA CHIUDE LUKAKU! 3-0 IN CONTROPIEDE! DOPPIETTA PERSONALE PER L'ATTACCANTE DELL'EVERTON, CHE SFRUTTA ALLA PERFEZIONE UN 3 CONTRO 1 CONDOTTO SULLA DESTRA DA HAZARD. BRAVO MEUNIER SULLA DESTRA A DARE IL VIA ALL'AZIONE. GARA IN GHIACCIO.

69' Ancora Mertens sulla trequarti, partendo da destra: serve De Bruyne che calcia di prima intenzione con il mancino. Palla alta.

68' Buona l'iniziativa a centrocampo di McClean, che salta due avversari ma perde il tempo per il passaggio dentro per Long. Il suo cross, di sinistro, finisce tra le braccia di Courtois.

65' Subito nel vivo dell'azione Mertens, che prova il dribbling ed il destro dal limite, murato da O'Shea.

Esulta anche Witsel

Due cambi, uno per parte. Esce McCarthy per l'Irlanda, dentro McClean. Wilmots rileva Carrasco, spento, con Mertens.

61' WITSEL!!!! RADDOPPIA IL BELGIO! IRLANDA FERMA SULLE GAMBE, CROSS FACILE DI MEUNIER, CHE TROVA PERFETTAMENTE L'INSERIMENTO DI WITSEL, CHE TUTTO SOLO BATTE RANDOLPH PER LA SECONDA VOLTA! 2-0!

58' E' Brady il giocatore più pericoloso dell'Irlanda, o quantomeno quello che preoccupa maggiormente la difesa del Belgio: controllo e sinistro preciso, respinto da Alderweireld.

L'esultanza e le lacrime di Lukaku.

Pronto il primo cambio per Wilmots, che chiama Nainggolan. Il centrocampista della Roma sostituisce Dembelè, vittima di un pestone di un avversario.

56' Witsel dalla distanza, blocca Randolph centralmente.

54' Insiste la compgine di O'Neill, al limite con Hendrick che serve McCarthy. Chiude Dembelè, che fa carambolare la sfera sulla mano di Witsel, ma per Cakir si gioca.

52' Contropiede irlandese, con Brady che serve centralmente Whelan: destro secco, deviato da Vermaelen. Palla in angolo.

50' Si vede Brady sulla sinistra: ottimo il cross, preda però di Courtois che in allungo blocca la sfera.

Irlanda colpita a freddo in contropiede, rimasta in bambola al limite dell'area del Belgio su un intervento dubbio di Vermaelen su Long. La velocità di De Bruyne ha fatto saltare il banco, sbloccando le Furie Rosse.

48' LUKAKU!!!! LA SBLOCCA ROMELU LUKAKU IN CONTROPIEDE! SI SBLOCCA IL BELGIO IN CONTROPIEDE! PERFETTO DE BRUYNE, CHE CREA LA SUPERIORITA' E SERVE IL COMPAGNO AL LIIMTE, CHE DI SINISTRO BEFFA RANDOLPH. 1-0!

46' Prima iniziativa degli irlandesi, con Hoolahan che cerca Long a centro area: fa buona guardia Vermaelen che chiude e sventa la potenziale minaccia.

FISCHIA CAKIR E SI RIPARTE! INIZIATO IL SECONDO TEMPO TRA BELGIO ED IRLANDA!

Non ci saranno cambi in questi primi minuti della ripresa. Squadre in campo, con l'Irlanda che darà il via alla seconda frazione.

Squadre in procinto di tornare in campo. Staremo a vedere se Wilmots ed O'Neill cambieranno qualcosa.

Primo tempo bello e vivace, che però costringe i ragazzi di Wilmots a cercare la vittoria a tutti i costi nella ripresa. Il tempo stringe e l'alleato in più per l'Irlanda potrebbe essere il cronometro, che metterà pressione sui giocatori del Belgio. Possibile l'inserimento di Mertens per uno spento Carrasco, Origi e Batshuayi alternative ad un avulso Lukaku.

Ancora una volta l'organizzazione difensiva dell'Irlanda, unita alla grinta dei protagonisti, riesce a sopperire alla mancanza di talento offensivo. La squadra di O'Neill è perfetta tra i reparti, chiusi con diligenza e concentrazione. Il Belgio gioca meglio rispetto alla gara contro l'Italia, approfittando delle iniziative di De Bruyne ed Hazard, ma non sblocca il punteggio.

45' FISCHIA CAKIR! A BORDEAUX RESISTE IL MURO DELL'IRLANDA, CHE COSTRINGE SULLO 0-0 UN BUON BELGIO. DI HAZARD E DE BRUYNE LE MIGLIORI OCCASIONI!

43' Ancora da calcio da fermo, il Belgio si rende pericoloso. De Bruyne sul primo palo per Vertonghen, che stoppa e gira in mezza rovesciata, ma non trova lo specchio della porta.

42' Alderweireld! Ancora lui di testa, sugli sviluppi del corner di De Bruyne, gira sul secondo palo, trovando la respinta di Hoolahan.

41' Prevedibile la manovra del Belgio, con Hazard che prova a risolvere con un cross basso e teso. O'Shea in angolo.

39' Belgio che prova a mettere alle corde l'Irlanda: Witsel, dopo un prolungato attacco alla mano, ci prova dal limite, murato da Clark.

37' Mischia le carte Wilmots: Hazard si è spostato alle spalle di Lukaku, De Bruyne sulla destra con Carrasco dalla parte opposta.

36' Prova a scuotersi il Belgio, con Meunier che scende sulla destra ed arriva al cross, chiuso da Clark in calcio d'angolo.

34' Irlanda scoperta, De Bruyne ne approfitta centralmente prima di scaricare per Hazard: l'esterno cerca Lukaku al centro, ma il centravanti dell'Everton non arriva sulla sfera.

33' Grande giocata di Hendrick, che al momento di servire Long nello spazio, tre contro due, sbaglia il dosaggio della forza del passaggio, che termina tra i piedi di Vermaelen.

30' Meunier! Si vede anche il terzino del Bruges, che servito da De Bruyne ci prova di esterno destro, ma calcia a lato.

29' Ancora De Bruyne! Destro secco dalla distanza, diretto all'angolino. Randolph controlla la direzione e blocca sulla sua sinistra.

27' Non dispiace anche nella costruzione l'Irlanda. Solito lancio lungo per Long che sponda per Hoolahan che controlla e punta la porta, ma viene chiuso dal ritorno di Dembelè.

25' Gol annullato a Carrasco! Lancio millimestrico di De Bruyne per l'attaccante dell'Atletico, che con la punta del piede trova la traversa e ribadisce in rete, ma tutto a gioco fermo.

23' Capovolgimento di fronte immediato, con De Bruyne che riceve al limite dell'area ma viene chiuso al momento di battere a rete da quattro avversari. Incredibile l'aggressività con la quale gli irlandesi aggrediscono i portatori di palla delle Furie Rosse, soprattutto se si trovano al limite dell'area.

23' Si accende la sfida. Hoolahan avrebbe una buona occasione per calciare col mancino o per allargare per Long, tutto solo, ma pecca in presunzione e perde l'attimo per battere a rete.

21' Hazard! L'occasione migliore per il Belgio sul destro del talento del Chelsea. Ancora De Bruyne pennella al centro per Lukaku che non c'arriva. Sulla respinta di O'Shea Hazard si piega e calcia di prima intenzione, ma non centra lo specchio della porta.

19' Due angoli, in rapida successione, per l'Irlanda, con Long e Ward che impensieriscono la retroguardia del Belgio. Courtois fa la voce grossa nella seconda occasione.

Partita difficile per Lukaku, braccato da due avversari.





17' De Bruyne! Batte il solito calcio di punizione tagliato dalla trequarti, nessuno interviene, con la sfera che docilmente sembrava spegnersi alle spalle di Randolph, ma termina di poco a lato.

Prime istantanee dal match. Qui Carrasco in azione.

15' Fatica Witsel a controllare la sfera al limite dell'area, cincischiando. Riparte l'Irlanda con Long, abile nel subire fallo ed alleviare la pressione avversaria.

13' Alderweireld! Spizza di testa all'altezza del primo palo un ottimo cross, tagliato, da calcio d'angolo di De Bruyne. Palla che sfiora il secondo palo, buona occasione per i belgi.

12' Si muove bene il Belgio in avanti, meglio rispetto alla gara contro l'Italia. Molto pimpanti sia Hazard che De Bruyne, presenti in tutte le trame offensive dei ragazzi di Wilmots. Buon ritmo.

10' Rischia Meunier con il retropassaggio su Courtois, che se la cava spazzando l'area.

8' Apre bene il campo il Belgio, con Lukaku che sponda per De Bruyne. Il talento del City premia la sovrapposizione di Vertonghen che crossa dalla sinsitra ma viene murato da Coleman in fallo laterale.

7' Prima ripartenza, nello spazio, dell'Irlanda: Long allunga il campo, poi Hoolahan guadagna una preziosa rimessa laterale.

5' Ottima azione del Belgio, partito con molta convinzione: De Bruyne salta due avversari e scarica a destra per Carrasco, il cui cross è preda di Randolph.

3' Altissima la pressione dell'Irlanda sui portatori di palla belgi, che non riescono a scambiare. Prima indicazione tattica, Hazard largo sulla sinistra, Carrasco a destra, con De Bruyne centrale.

2' Hendrick cerca la verticalizzazione per Hoolahan, scattato sull'out di destra. Chiude Vermaelen in scivolata.

PARTITI! E' INIZIATA BELGIO-IRLANDA, SFIDA DECISIVA AI FINI DEL PASSAGGIO AGLI OTTAVI DI FINALE!

Il Belgio ha vinto il sorteggio e darà il via al match. Solito huddle dell'Irlanda a metà campo, prima di schierarsi. Atmosfera pazzesca, tutto pronto per l'inizio del match.

Entrano in campo Belgio ed Irlanda. Boato assordante dello Stade de Bordeaux. Inni nazionali, si parte da quello irlandese.

Dieci minuti all'inizio del match. A breve squadre in campo per gli inni nazionali. Queste le immagini dei giocatori dell'Irlanda.

Ultime fasi di riscaldamento a Bordeaux. Questa l'istantanea dei belgi, pronti a scendere in campo per ottenere il primo successo.

Il talento, o quasi, del duo Hoolahan-Long davanti, unito alla grinta ed alla cattiveria agonistica delle linee di centrocampo e difesa. Una mentalità aggressiva instaurata al gruppo dal duo seduto in panchina: da una parte lo sceriffo cattivo, Martin O'Neill, dall'altra Roy Keane, quello che lo stesso ex allenatore del Celtic ha definito 'quello cattivissimo'. Il Belgio è avvisato.

Nell'Irlanda occhi e fari puntati su Hoolahan, autore del gol dell'1-0 alla Svezia. Anche i tifosi irlandesi guarderanno soprattutto a lui, chiamato "the Irish Messi". Spazio per lui alle spalle di Long con licenza di svariare e togliere punti di riferimento alla difesa del Belgio.

Intanto, la risposta di Wilmots è arrivata con tre cambi rispetto alla gara inaugurale: ci sono infatti Meunier per Ciman, Dembelè per Nainggolan e, soprattutto, Ferreira Carrasco per Fellaini sulla trequarti. Basteranno per cambiare volto ai diavoli rossi?

Belgio che quest'oggi sarà costretto a vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione e dovrà farlo contro una squadra che assumerà un atteggiamento simile a quello dell'Italia nella gara d'esordio. Prerogativa degli irlandesi è giocare con le linee strette di difesa e centrocampo, che inevitabilmente toglieranno spazio di manovra e di inventiva ai belgi. Riusciranno a scardinare il muro di O'Neill?

Si iniziano a colorare gli spalti dello Stade de Bordeaux. Arrivano i primi tifosi di Belgio ed Irlanda, ecco alcune istantanee dallo stadio.

Formazioni ufficiali - Sono appena state diramate le scelte dei due allenatori. Sorprendente quella di Wilmots, che lascia ancora in panchina Mertens e Nainggolan. Questi gli undici del Belgio.



Belgio (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Witsel, Dembelè; Carrasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku.



Irlanda (4-4-1-1): Randolph; Coleman, O'Shea, Clark, Ward; Hendrick, Whelan, McCarthy, Brady; Hoolahan; Long.

Il Belgio è arrivato allo stadio. Con Wilmots, presente anche Vincent Kompany, che vuole sostenere i compagni di squadra in prima persona.

Nel riquadro sottostante, Robbie Keane, un'istituzione in Irlanda. In campo nel finale con la Svezia, può indicare la via ai compagni.

4-2-3-1 per l'Irlanda. Long è il terminale offensivo, ma fondamentale è il lavoro di Hendrick - spina nel fianco della Svezia nel primo turno - in corsia, così quello di Hoolahan tra le linee. Non da escludere un atteggiamento più guardingo, con un uomo a protezione della linea di difesa e quattro giocatori sullo stesso piano in mediana.

Wilmots "Mi aspetto una gara difficile. Il peso sarà tutto su di noi dato che abbiamo bisogno di una vittoria. Ma dobbiamo avere pazienza e non possiamo dare spazi visto che in contropiede sono veramente forti".

L'impressione è che Wilmots - per la gara con l'Irlanda - possa cambiare qualcosa. Spazio a un undici più offensivo, fuori quindi uno dei tre centrocampisti - probabilmente Fellaini - dentro un trequartista. Con De Bruyne sottotono, due ritocchi nella linea alle spalle di Lukaku. La certezza è Hazard, ai suoi lati Mertens e Carrasco.

Il Belgio - con i tre punti in palio - vanta un ruolino di marcia perfetto con l'Irlanda. Sette partite in archivio, nessuna sconfitta per i diavoli rossi. Il saldo parla di due affermazioni e cinque pareggi. Nel complesso, l'ultima sconfitta del Belgio risale a cinquant'anni fa.

Si gioca allo Stade de Bordeaux, il direttore di gara è il turco Cakir. Assistenti: Bahattin Duran (TUR) Tarik Ongun (TUR). Quarto arbitro Benoit Bastien (FRA). Assistenti arbitrali addizionali: Hüseyin Göçek (TUR) Bar?? ?im?ek (TUR)

Una foto, sul profilo twitter di Witsel, ritrae i giocatori del Belgio durante un allenamento in preparazione alla prova con l'Irlanda:

Wilmots può contare sull'intera rosa. Nessun problema per Hazard e De Bruyne. Qualche acciacco nel post-Italia, nulla che possa precludere ai due la sfida odierna. Importante, soprattutto, la presenza del talento in forza al Chelsea, luce sulla trequarti. De Bruyne, opaco contro gli azzurri, rischia invece la panchina, scalpita Carrasco.

Courtois "Sappiamo di dover vincere, sarebbe stata la stessa cosa anche se avessimo battuto l'Italia. Non possiamo più commettere errori: nell'Irlanda sono in molti a militare in Premier League, sono tutti giocatori che non mollano fino al 95esimo minuto. Sarà durissima per noi."

O'Neill "Al momento del sorteggio, nessuno in Belgio avrebbe nemmeno pensato di non poter finire tra le prime due del girone. Quindi vedrete che contro di noi scenderanno in campo con grandissima determinazione, dovremo opporci con forza e avere fiducia in fase di possesso palla."

Discorso diverso per l'Irlanda. La formazione di O'Neill è un'alternativa alle prime forze del girone, ma, dopo la buona prestazione con la Svezia, il gruppo vuole stupire e mettere in scacco il Belgio. 1-1 con l'undici scandinavo, l'Irlanda può anche optare per una tattica d'attesa, un pari non precluderebbe il cammino.

Il Belgio deve reagire alla scoppola d'esordio. La battuta d'arresto - netta - con l'Italia pone i diavoli rossi a un passo dal tracollo, tecnico ed emotivo. Squadra infarcita di talenti, ma senza filo di continuità. Wilmots deve riprendere le redini del gruppo, un risultato negativo può cancellare il sogno europeo.

Benvenuti alla diretta scritta live e di Belgio - Irlanda (15.00). Seconda giornata del Gruppo E ad Euro 2016, Belgio e Irlanda si giocano la seconda posizione alle spalle dell'Italia, un match che può delineare la griglia del raggruppamento a una tornata dal termine.