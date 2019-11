Euro 2016, parla Petkovic: "Teniamo i piedi per terra e lavoriamo per continuare a sognare"

Allo Stade Guichard di St.Etienne, domani pomeriggio andrà in scena il primo ottavo di finale di Euro 2016. Di fronte si troveranno la Polonia e la Svizzera, entrambe arrivate al secondo posto nel proprio girone.

Vladimir Petkovic è intervenuto nell'odierna conferenza: "Sono contento che i ragazzi abbiano avuto un po' di tempo libero, l'importante è stare bene e aver preparato al meglio la gara- come riporta Uefa.com-Teniamo i piedi per terra e lavoriamo per continuare a sognare. Sarà dura e contro la Polonia saranno i dettagli a decidere il risultato. Loro sono forti e compatti, non hanno ancora subito alcun gol e davanti hanno attaccanti velenosissimi, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Mi aspetto un avversario compatto, infatti non ha subito nemmeno una rete, e molto pericoloso davanti. Ma credo che dobbiamo concentrarci maggiormente su noi stessi e sul nostro gioco per fare la nostra partita. Siamo super concentrati sulla partita di domani, che è il più importante in questa fase. Non stiamo pensando ad altro".

Attenzione al pericolo Robert Lewandowski: "Lewandowski lavora molto per la squadra- ha sottolineato il ct elvetico-proprio come Milik e tutti gli altri. Hanno grandi giocatori dietro di loro e tre portieri di alto livello pure" ma sa come battere la Polonia: "Abbiamo tutto il rispetto del mondo per la Polonia, ma finché abbiamo il pallone noi, l'avversario non può farci male. "In avanti dobbiamo essere sicuramente più concreti, anche se non ci deve essere troppa pressione sugli attaccanti, e non dobbiamo lasciare spazio alle loro ripartenze. Per fare tutto questo ci vuole una gran concentrazione. Tutta la squadra deve contribuire a creare occasioni."

Affianco a Petković era presente Stephane Lichtsteiner: "Robert Lewandowski è pericolosissimo, non significa nulla che finora non abbia segnato. Finora è andato tutto bene e vogliamo continuare così. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi e faremo di tutto per renderli orgogliosi di noi."

Petkovic: "Wir haben Blut geleckt, wissen aber, dass uns ein sehr schwieriges Spiel bevorsteht." #SUIPOL pic.twitter.com/06INirKMCs — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 24 giugno 2016