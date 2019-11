Risultato finale Francia - Irlanda, Ottavi di finale Euro 2016 (2-1): Griezmann porta la Francia ai quarti

16.59 Primo tempo da incubo, poi una buona ripresa per la Francia che riesce a ribaltare il risultato conquistando i quarti di finale grazie alla doppietta di Griezman. Finisce 2-1 a Lille. Va avanti la Francia che troverà la vincente di Inghilterra- Slovacchia. Onore all'Irlanda che ha disputato anche oggi una grande partita, soprattutto nel primo tempo passata avanti nel risultato ad inizio match con un rigore di Brady. Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

16.55 Immagini del secondo tempo

FINISCE LA PARTITA, LA FRANCIA VOLA AI QUARTI DI FINALE

92' Entra Sissoko, fuoru Coman

92' Randolph nega la tripletta a Griezmann, autore di un'ottima partita

90' ci saranno tre minuti di recupero

89' Henderick rischia il secondo giallo fermando Coman da dietro. Rizzoli lo grazia

88' L'Irlanda torna a farsi vedere in attacco, rimessa laterale

87' tiro centrale di Payet, Randolph c'è

86' Altro tiraccio di Gignac che non inquadra nemmeno lo specchio della porta

85' Taglia con tempi giusti di Gignac, ma il centroavanti apre troppo il destro e la palla finisce fuori

84' cross ribattuto di Coman, angolo per i francesi

83' Francia che ha rallentato i ritmi di gioco

80' Tiro cross di Matuidi , Randolph ci mette un mano e libera

79' L''Irlanda fatica ad uscire dalla propria area di rigore

77'Altro squillo della Francia traversa di Gignac: l'attaccante da poco entrato riceve dal limite, tiro a giro molto potente, ma il legno gli nega il gol

76' Taglio di Gignac, il centravanti prova il destro, Randolph c'è e para

75'Conclusione di Coman ribattuta in angolo

72' Cambio anche per la Francia: dentro Gignac, fuori Giroud

71' Cartellino giallo per Long

71' Ultimo cambio per l'Irlanda: entra Hoolahan, esce McCarthy

69' Traversone di Sagna, McCarthy spazza via

67' Altro cambio per l'Irlanda: dentro O'Shea, fuori McClean

67' Va Griezmann, ma prende in pieno Giroud

66' Punizione dal limite, ben otto giocatori in barriera

65' IRLANDA IN DIECI UOMINI: FALLO DA ULTIMO UOMO DI DUFFY SU GRIEZMANN FALCIATO DA DIETRO. Rosso diretto

Rivediamo i gol

65' Entra Walters, esce Murphy

63' Francia ancora in avanti, Payet viene fermato da Coleman

62' In tre minuti ribaltata l'Irlande del Nord

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA FRANCIA: LANCIO DI RAMI, SPONSA DI GIROUD, PERFETTO E SOPRATTUTTO CHIRURGICO IL DESTRO DI GRIEZMANN LASCIATO TUTTO SOLO AL LIMITE DELL'AREA DI RIGORE. FRANCIA AVANTI

59' Conclusione di Ward respinta dalla difesa francese

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA FRANCIA CHE PAREGGIA CON GRIEZMANN: CROSS PERFETTO SI SAGNA, COLPO DI TESTA VINCENTE PER L'ATTACCANTE FRANCESE CHE METTE IN RETE LA PALLA DEL PAREGGIO.

55' Botta potente e precisa di Matuidi, ma Randolph è bravo a dirgli di no. Angolo per la Francia

53' Destro di Payet, ribattuto da McCarthy

51' Bella la ripartenza dell'Irlanda, contropiede guidato Hendrick, cross dalla sinistra di McClean, ma Lloris per un soffio anticipa Long tutto solo che era pronto per il tap -in vincente

50' Fallo in attacco di Giroud

50' Francia sempre in avanti

47' PERICOLOSO FRANCIA: Punizione battuta da Payet,prounga Pogba, Koscielny sul secondo palo ma non li riesce il tap in in porta

47' Payet viene steso da Coleman. Punizione per la Francia

46' Coleman allontana, ma la Francia ha iniziato subito a spingere

45' Pogba carica il sinistro, la difesa irlandese mura

45' La Francia da al via a questo secondo tempo

16.04 Esce Kantè e dentro Coman,Deschamps cambia il peso offensivo della squadra

16.03 I primi a tornare in campo sono i giocatori dell'irlanda

16.01 A Euro 2016, nessuna partita ha visto più cartellini gialli di Francia-Irlanda nel primo tempo: quattro

16.00 Il rigore di Brady rappresenta il più veloce nella storia degli Europei, vedi i 6 gol più veloci realizzati nella storia della competizione.

15.56 Le Immagini di questo primo tempo

Irlanda avanti per 1-0 sulla Francia, il rigore di Brady ha aperto l'incontro ed ha costretto la Francia ad inseguire. Male i francesi che faticano a costruire il gioco. Solida la difesa di O'Neil.A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

47' Doppia conclusione prima con Payet, poi Griezmann, ma le loro conclusioni vengono murate

46' Scambio Griezmann-Evra, ma la palla finisce a Randolph

45' Ben 4 minuti di recupero

44' Pogba cerca Griezmann, ma il passggio è leggermente lungo e il portiere irlandese fa sua la palla. Buona iniziativa personale per lo juventino

44' Cross indidioso di Ward, Lloris esce a presa sicura

43' Altro cartellino giallo questa volta Rami ferma il contropiede irlandese. Anche l'ex rossonero era diffidato e salterà eventualmente il quarto di finale

41' Conclusione dalla lunga distanza di Griezmann, Randolph blocca senza difficoltà

40' Punizione per Irlanda, Duffy svetta su Pogba di testa, palla che finisce a lato

40' Giallo anche per Henderick per aver allontanato il pallone. Anche lui era già diffidato, salterà l'eventuale quarto di finale.

38' Lloris esce e fa sua la palla

37' Aggancio in area fantastico di Long, Evra mette in angolo

37' McClean prova a scappare in contropiede, ma Rami è attento e lo ferma

35' Fallo di Giroud su Keogh

34' Henderick rientra in campo

34' Gioco ancora fermo: a terra Hendrick

33' L'Irlanda sta riuscendo nel suo intento di spezzettare il gioco

32' Fallo in attacco di Murphy su Koscielny

32' Impressionante la pressione dei giocatori irlandesi, dureranno per tutti i 90 minuti?

31' Arrivano i primi fischi del pubblico francese. La squadra di Deschamps fatica a costruire il gioco

30' Riprende il gioco con i due giocatori che rientrano regolarmente in campo

29' scontro duro tra Evra e Long, il giocatore irlandese rimane a terra dolorante

28' il centrocampista del Leicester era diffidato e salterà l'eventuale Quarto di finale.

27' Giallo anche per Kantè

25' Giallo per Coleman per un intervento da dietro su Payet.

23' Gran tiro di Pogba, Randolph blocca in due tempi.

22' Pogba viene steso da Hendrick. Punizione per i francesi

21' Dall'altra parte altra conclusione centrale per l'attaccante dell'Atletico Madrid

21'Francia in grande difficoltà, Irlanda più determinata.

20'PERICOLO IRLANDA: su un pallone vagante ci arriva per primo Murphy ci prova con la girata di destro sul secondo palo, Lloris respinge in tuffo la sua conclusione, sulla ribattuta del portiere arriva Hendrick che da posizione defilata non riesce a ribadire in ret

20' Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Irlanda

19' Il giocatore bianconero rientra in campo

19' Problemi per Pogba dopo il colpo subito

18' Va ancora Payet, Griezmann colpisce di testa ma la sua conclusione è tropo centrale, nessun problema Randolph

17' Long commette fallo su Pogba, punizione per la Francia

16' Francia in continuo possesso palla

15' Dopo quindici minuti di gioco l'Irlanda è in vantaggio per 1-0 sui padroni di casa

15.14 Rivediamo l'azione che ha portato poi al rigore per l'Irlanda: Pogba non riesce a fermare la propria corsa, travolgendo Shane Long e regalando il rigore all'Irlanda.

12' Terzo corner per i francesi

12' cross di Griezmann, Duffy anticipa di un soffio di Giroud e spedisce la palla in angolo

11' La squadra di O'Neill difende con ordine.

10' La difesa irlandese allontana.

9' Altro corner per i francesi che hanno reagito bene dopo lo svantaggio

8' Ancora Francia in avanti: bel cross di Pogba, Griezmann ci arriva,ma il suo colpo di testa alto finisce sopra la traversa Palla fuori

7' Palla direttamente tra le braccia di Randolph

7' Va Payet

7' Punizione dal limite per la Francia

Rivediamo il gol dell' Irlanda

5' Murphy commette fallo in attacco

4' Irlanda ancora in avanti

3' Payet batte il calcio d'angolo.

3' La francia prova subito a reagire, corner per i padroni di casa

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'IRLANDA, BRADY SPIAZZA IL PORTIERE FRANCESE, PALO GOL. IRLANDA IN VANTAGGIO

1' RIGORE PER L'IRLANDA, INCREDIBILE: POGBA DA DIETRO STENDE LONG. RIZZOLI NON HA DUBBI, RIGORE PER L'IRLANDA

0' Pressono alto i francesi

0' INIZIA FRANCIA - IRLANDA: primo pallone giocato dall'Irlanda

14.57 La marsigliese risuona allo stadio di Lione

14.56 "La canzone del Soldato" è il momento dell'inno dell'Irlanda

14.55 Francia ed Irlanda fanno il loro ingresso in campo

14.53 Le squadre sono nel tunnel

14.50 La Francia sta ultimando il riscaldamento finale

14.47 Le parole di Richard Keogh, difensore Irlanda: "Payet sta giocando un gran torneo, così come ha fatto benissimo col West Ham. Non abbiamo preparato alcun piano speciale per fermarlo, non fa parte della nostra mentalità e il calcio è un gioco di squadra: faremo di tutto per ottenere un risultato positivo".

14.43 L'Irlanda si è qualificata per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di un Europeo

14.39 Il meraviglioso sostegno dei tifosi irlandesi contagia proprio tutti.

14.35 Altre immagini da Lione

14.27 Rivediamo le formazioni che tra poco più di mezzora scenderanno in campo

Francia (4-3-3) Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Pogba, Kanté, Matuidi; Griezmann, Giroud, Payet.

Irlanda (4-2-3-1): Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; Hendrick, McClean; McCarthy, Brady, Murphy; Long.

14.18 Francia in campo per il riscaldamento finale

14.16 Uno sguardo allo spogliatoio della Francia

14.14 Bellissima atmosfera a Lione

14.07 L'Irlanda ispeziona il campo

14.04 Anche oggi Payet sarà determinante?

13.57 In diretta da Lione

13.52 Ecco gli undici scelti da Deschamps:

Francia (4-3-3): Lloris, Evra, Koscielny, Rami, Sagna, Kante, Matuidi, Pogba, Griezmann, Payet, Giroud, Matuidi.

13.50 La formazione ufficiale dell' Irlanda

Irlanda (4-2-3-1): Randolph; Coleman, Keogh, Duffy, Brady; McClean, Ward, McCarthy, Hendrick; Murphy, Long

13.47 I tifosi francesi aspettano l'arrivo della squadra allo stadio

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed di Francia- Irlanda, match valido per l' ottavo di finale di UEFA Euro 2016.

Archiviata la fase a gironi col primo posto, la Francia sfidera' questo pomeriggio a Lione l'Irlanda, che nell'ultimo match di qualificazione ha sconfitto l'Italia di Antonio Conte per 1-0.

Lione - Uefa.com

I Bleus di Didier Deschamps hanno chiuso la fase a gironi come prima del Gruppo A. I padroni di casa sono ancora imbattuti e restano fra i super favoriti per la vittoria finale.

Payet - twitter.com

L'Irlanda si è qualificata agli ottavi di finale come una delle migliori terze ripescate. Gli irlandesi hanno chiuso il girone con 4 punti, centrando la vittoria decisiva contro l’Italia.

Un avversario da non prendere sottogamba e che provera' a 'vendicare' quell'eliminazione negli spareggi mondiali del 2009, arrivata dopo un clamoroso mani di Henry.

Henry - twitter.com

Ora O' Neill vuole cavalcare l'euforia creata dalla vittoria contro l'Italia e sogna di vendicare quella grande ingiustizia, anche se di fronte ci sarà una delle favorite al torneo.

Deschamps si affida ai suoi fedelissimi col suo ormai congegnato 4-3-3;pochi i dubbi per quanto riguarda la formazione titolare dell'Irlanda che sarà uguale a quella vista contro gli azzurri. Sarà l'italiano Nicola Rizzoli a dirigere l'ottavo di finale

Irlanda - twitter.com

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Didier Deschamps: "E' una partita da dentro o fuori e questo rende le cose un po' piu' interessanti ma senza che ci inibisca o ci renda piu' fragili. Siamo agli ottavi e il nostro obiettivo e' passare al prossimo ostacolo. E' come se cominciasse ora un nuovo torneo. L'Irlanda ha tanto cuore, ma non solo. Ci sono alcuni buoni giocatori in questa squadra, la maggior parte di loro milita in Premier League. Penso a Whelan, Hendrick, Hoolahan se gioca, McCarthy, Shane Long. Nelle loro prime tre partite hanno tenuto la palla a terra anche se poi giocano un calcio piu' verticale avendo calciatori che si adattano a questo stile di gioco. La forza mentale non ti fa segnare gol ma e' importante e l'Irlanda ne e' un esempio. Parliamo spesso del famoso 'spirito combattivo' ma loro non sono solo questo, danno tutto, e' una cosa genetica. Sono pronti a battagliare, uniti, e lottano l'uno per l'altro. E' per questo che so che sara' una partita complicata".

Uefa.com

Martin O'Neill, alla vigilia dell'ottavo di finale con la Francia: "Abbiamo fallito una buona occasione a cinque minuti dal termine contro l'Italia, ma i ragazzi non si sono persi d'animo e il meraviglioso Robbie ne è la dimostrazione. Devo dire che questo è un gruppo di grandi giocatori, perché senza grandi giocatori non si ottengono quattro punti in un girone del genere. Abbiamo fatto il pieno di autostima dopo la prova contro l'Italia, che è stata molto positiva. Non è la prima volta che accade ma penso che i nostri ragazzi recupereranno al meglio. Negli ultimi due anni ho provato a costruire una squadra che provi a vincere ogni partita ed ora vogliamo restare nel torneo. Sarà dura. Sono forti, li abbiamo studiati attentamente, dovremo giocare al meglio la palla."

LE PROBABILI FORMAZIONI

Didier Deschamps schiererà presumibilmente la stessa formazione che è scesa in campo contro la Romania. Difesa confermata con Lloris tra i pali, Sagna, Rami, Koscielny ed Evra a coprire la retroguardia. Pogba titolare con Kanté e Matuidi.Tridente con Payet, insieme a Griezzman e Giroud.

Francia (4-3-3) Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Pogba, Kanté, Matuidi; Griezmann, Giroud, Payet.

Due ballottaggi per ONeill: Duffy leggermente favorito su O'Shea; Murphy leggermente favorito su Ward. Per il resto tutto confermato

Irlanda (4-2-3-1): Irlanda Randolph; Coleman, O'Shea, Duffy, Brady; McClean, Whelan, McCarthy, Hendrick; Murphy, Long

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

La Francia è imbattuta nelle ultime cinque partite contro l’Irlanda (2V 3N). l’ultima sconfitta risale a una partita di qualificazione ai Mondiali dell’ottobre 1981. Le ultime quattro sfide tra queste due nazionali hanno visto solo quattro gol (tre per la Francia e uno per l’Irlanda).

Nell’ultima occasione in cui la Francia vinse il suo gruppo agli Europei, poi perse ai quarti con la Grecia nel 2004. La Francia è imbattuta nelle ultime 15 partite giocate in casa tra Europei e Mondiali (13V 2N).

L’ultima vittoria della Francia nella fase a eliminazione diretta degli Europei è la finale contro l’Italia del 2000 – da allora, sconfitta nel 2004 contro la Francia, e nel 2012 contro la Spagna.

L’Irlanda raggiunge la fase a eliminazione diretta degli Europei per la prima volta nella sua storia – la vittoria contro l’Italia è stata la seconda in assoluto per gli irlandesi in questa competizione, dopo quella del 1988 contro l’Inghilterra.

[Statistiche Opta]