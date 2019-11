Live Polonia-Portogallo in Quarti di finale di UEFA Euro 2016, il Portogallo passa ai rigori, decisivo l'errore di Błaszczykowski (4-6 d.c.r.)

23.46 Per questo quarto di finale è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione a nome della redazione calcio di Vavel Italia. Restate sul sito per ulteriori aggiornamenti su Euro 2016. Vi ricordo il risultato: il Portogallo passa in semifinale dopo i calci di rigore, dopo che il match con la Polonia era finito 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari.

23.45 Rigori che per la Polonia sono fatali questa volta, con B?aszczykowski che si fa parare il penalty. Biancorossi che hanno comunque ben figurato in questo Europeo e che escono a testa alta.

23.44 Portogallo dunque che si aggiudica il match grazie ai calci di rigore, in semifinale incontrerà la vincente di Galles-Belgio, sognando di tornare in finale dopo 12 anni.

QUARESMA LA CHIUDE!!! NON BASTA IL TOCCO DI FABIANSKI!!!!

Quaresma può chiudere i giochi.

Il giocatore ex Fiorentina tira nell'angolino, ma stavolta Rui Patricio capisce da che lato andare.

Para Rui Patricio!!!

Va B?aszczykowski.

ANCHE NANI INSACCA! FABIANSKI CAMBIA LATO MA IL RISULTATO NON CAMBIA!

Ora è Nani a sistemare la palla.

GOL! CENTRO ANCHE PER LUI! SPIAZZATO IL PORTIERE!

Turno di Glik.

RETE! ANCHE MOUTINHO SPIAZZA IL PORTIERE.

C'è ora Joao Moutinho, che nella semifinale 2012 sbagliò.

SEGNA ANCHE MILIK! PERFETTO ANCHE QUESTO!

È il turno di Milik.

IL RAGAZZINO NON SBAGLIA! ANCORA SPIAZZATO FABIANSKI!

Tocca ora a Renato Sanches.

SEGNA LEWANDOWSKI! SPIAZZATO ANCHE RUI PATRICIO!

Per la Polonia va Lewandowski.

INSACCA RONALDO! SPIAZZATO FABIANSKI!

Il primo a battere sarà Cristiano Ronaldo.

23.36 Si batteranno i rigori sotto la curva polacca.

23.35 Ct che stanno valutando i rigoristi.

23.32 Partita che ha continuato a non offrire sussulti, rigori inevitabili. Polonia che ha scelto di non effettuare il terzo cambio. Seconda roulette per la Polonia, che passerà anche nei quarti dai rigori.

121' Si va ai calci di rigore.

120' Un minuto di recupero.

118' Giocatori che ormai camminano in campo.

117' Partita molto buona di Pepe, che blocca qualsiasi iniziativa polacca.

117' Polonia che ha ancora un cambio a disposizione.

115' Solo un episodio può sbloccare una partita che è ormai inchiodata sull'1-1.

112' Partita che sembra avviata ai rigori.

108' Regia UEFA che non riprende la scena, dieci addetti alla sicurezza portano via di forza l'invasore.

108' Invasione di campo. La cosa più emozionante da 40 minuti a questa parte.

105' Parte il secondo tempo supplementare.

23.13 Tempo di abbeverarsi e di cambiare lato del campo e poi si ripartirà.

105' Finisce il primo tempo supplementare.

102' Tiro da lontano di Nani, Fabianski blocca in tranquillità.

99' Milik calcia dalla distanza, il giro porta la palla lontanissimo dai pali.

98' Nani colpisce di testa in area mandando a lato, protesta con lui Ronaldo che era dietro di lui pronto a prendere il cross con un tiro al volo.

97' Esce Maczynski, entra Jodlowiec.

95' Chissà i tifosi come stanno combattendo la noia, forse qualcuno si è addormentato. Intanto entra Danilo Pereira per William Carvalho.

91' RONALDO LA SBAGLIA ANCORA!! Veramente incredibile, CR7 riceve palla nel cuore dell'area e la sbaglia per l'ennesima volta, mancando il controllo della palla.

90' Si riparte ancora!

22.55 Ct che, prevedendo che la partita non sarebbe finita al 90', si sono tenuti alcuni cambi, fondamentali ora che le energie non ci sono più. Sesta partita di fila in cui il Portogallo pareggia. Entrambe vengono dai tempi supplementari negli ottavi.

22.53 Partita noiosissima, la Polonia è sulle gambe e il Portogallo continua con il suo gioco tutto fatto di fraseggi. Vedremo se ai supplementari cambierà qualcosa, ma per ora regna il perfetto equilibrio.

93' Finisce il secondo tempo, si andrà ai supplementari.

92' Fallo tattico di William Carvalho, che viene ammonito. Era diffidato.

90' Tre minuti di recupero.

89' Bello stacco di testa di Pepe, ma ferma tutto Brych per fuorigioco.

87' Ammonito Kapustka, che ha colpito Nani prima di un contatto col gomito tra Milik e Moutinho.

84' LISCISSIMO DI RONALDO!!! Secondo errore grave per CR7!! Parte alla perfezione sul lancio, eludendo il fuorigioco e pronto al tu per tu con Fabianski, ma liscia il pallone clamorosamente!

81' Cambio polacco, esce Grosicki, entra Kapustka.

80' RISCHIO AUTOGOL PER LA POLONIA!!! Pepe si era lanciato in attacco e aveva tentato di servire Ronaldo, un difensore polacco devia il pallone che rotola vicinissima al palo.

79' Santos si gioca la carta Quaresma, esce Josè Mario.

78' JOSÈ FONTE!! Riceve palla da calcio d'angolo il difensore, che stacca di testa in area! Centrale però il tiro, blocca Fabianski.

74' Tentativo velleitario di Groscki, il cui tiro dalla distanza finisce lontano anni luce dai pali.

72' Entra Joao Moutinho, esce Adrien Silva. Presenza numero 88 per Moutinho.

70' Ammonito ora Adrien Silva.

68' Para Rui Patricio!! Cross in mezzo, Milik anticipa Pepe e riesce ad impattare il pallone, ma senza riuscire a sorprendere il portiere portoghese.

65' Ammonito ora Glik per aver atterrato Cristiano Ronaldo.

63' CEDRIC RAVVIVA LA PARTITA! Bel tiro dalla distanza del terzino, che esce non di molto, costringendo anche Fabianski ad effettuare un tuffo per i fotografi.

59' Liscio clamoroso di Ronaldo in area!! CR7 aveva spazio al centro dell'area, ma liscia il cross arrivatogli dalla sinistra!

59' Sulle fasce portoghesi sembra mancare molto Guerreiro, è infatti l'unica zona dove la Polonia riesce effettivamente a creare pericoli.

55' Bel filtrante per Ronaldo, che era entrato in area sulla sinistra. CR7 però tenta un tiro da posizione impossibile che finisce a lato, anzichè servire un suo compagno libero a centro area.

54' Renato Sanches è il terzo marcatore più giovane nella storia degli Europei.

52' La partita per ora segue quanto successo nel primo tempo, ritmi buoni, ma poca efficacia in avanti.

48' Polonia che sembra essere entrata in campo più convinta, Lewandowski mette ora in difficoltà Cedric, riuscendo anche a deviare debolmente verso la porta.

45' Si riparte!

21.51 Una delle due compagini dovrà necessariamente provare ad aumentare la pressione per passare in vantaggio, anche rischiando di esporsi al contropiede. Altrimenti il rischio è che si vada ai supplementari, almenochè non ci siano singoli episodi favorevoli o al Portogallo o alla Polonia.

21.50 Le due squadre sembrano dunque equivalersi in quasi tutto, il pareggio è fino ad ora giusto.

21.49 Partita molto sonnacchiosa, che vissuto di qualche fiammata, in mezzo è mancato quasi sempre l'ultimo passaggio. Con un gol arrivato grazie ad un errore individuale (di Cedric) e l'altro grazie ad una deviazione decisiva.

46' Finisce il primo tempo.

45' Squadre che sembrano solo attendere la fine del primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

41' Ammonito ora Jedrzejczyk per un fallo.

41' Portogallo che sta cercando di battere il ferro finchè è caldo, provando a schiacciare la Polonia.

36' Partita ora molto intensa, con la Polonia che ora attacca, Rui Patricio e Pepe salvano il Portogallo.

33' Dopo un triangolo Sanches prende palla poco fuori area e tira mirando il primo palo, la deviazione di Krychowiak rende la traiettoria imprendibile per Fabianski.

33' RRRRENATOOOO SANCHESSSSSSSSSS!!!! LA PAREGGIA IL PORTOGALLO CON IL SUO GIOVANISSIMO!!!!

32' Sembra dare cenni di risveglio il Portogallo.

30' Chiede il rigore a gran voce il Portogallo, con Pazdan che spintona bruscamente in area Ronaldo, Brych però lascia correre.

28' RONALDO! Primo squillo di CR7, che riceve palla da Nani poco fuori dall'area e scarica il tiro, blocca senza problemi Fabianski.

24' Partita avara di azioni da gol, nonostante il vantaggio della Polonia.

22' Occasione Polonia, che con una rete di passaggi in area libera Grosicki, che è decentrato sulla sinistra. Tenta un altro passaggio in mezzo per Lewandowski che era solo, ma sbaglia.

17' Orrendo cross di Groscki, svirgola malamente il pallone e lo manda oltre la traversa, ma è la Polonia ad avere in mano la gara.

16' LEWANDOWSKI! Riceve palla al limite dell'area, per anticipare Pepe si allarga e scarica un diagonale che però è troppo debole per Rui Patricio che blocca.

14' Tiro dalla distanza di Milik, fuori di molto. Krychowiak era stato bravissimo a recuperare palla.

13' Quello di Lewandowski è il secondo gol più veloce nella storia dell?europeo. Si sblocca col botto l'attaccante del Bayern.

10' Molto giro palla per il Portogallo, Polonia chiuso perfettamente.

6' Sembra un po' stordito il Portogallo, come dimostra un errato passaggio arretrato di Nani che restituisce palla alla Polonia.

4' Ora il Portogallo dovrà fare una partita d'attacco.

2' Errore di Cedric, che permette a Grosicki di attaccare sulla fascia e mettere in mezzo per Lewanowski, che ha il tempo di calciare in area un pallone che si insacca imparabilmente.

2' LEEEEEEWANDOWSKIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!! LA SBLOCCA SUBITO LA POLONIA!!! TERMINA IL DIGIUNO DEL GIGANTE POLACCO!!!!

0' Partiti!!!

21.00 Tutto pronto, ma prima il minuto di silenzio per le vittime dell'attacco terroristico di Istanbul.

20.56 Partono gli inni.

20.55 Più di 600 minuti di digiuno all'Europeo per Lewandowski, che non segna dalla scorsa edizione.

20.52 Tra poco le squadre scenderanno in campo per gli inni.

20.49 La Polonia non raggiunge una semifinale dal 1982.





20.47 Il Portogallo ha già giocato due volte al Velodrome, nell'84, non riuscendo mai a vincere.

20.42 Ci sarà di nuovo Fabianski dello Swansea tra i pali per la Polonia, Szczsesny è infatti infortunato.

20.38 Atmosfera sempre più calda al Velodrome, con le squadre che si stanno scaldando.

20.35 La vincente di questa partita affronterà la vincente di Belgio-Galles.

20.32 Cristiano Ronaldo è ad una sola rete dal marcatore all-time dell'Europeo, ovvero Platini. Chissà che questa non possa essere la partita dell'aggancio.

20.30 Polonia invece che con la Svizzera ha faticato, Milik e Lewandowski infatti non sembrano essere arrivati in Francia con la miglior condizione possibile.

20.28 Speriamo che la squadra di Santos non ripeta però il cannovaccio tattico del match con i croati, che ha sì portato alla vittoria, ma anche ad una partita dove il primo tiro in porta è stato effettuato dopo 82 minuti.

20.26 La partita si preannunicia equilibrata, con 4 vittorie portoghesi nei precedenti e 3 polacche.

20.25 La sorpresa è la presenza di Renato Sanches dal primo minuto. Il giocatore è stato recentemente acquistato dal Bayern Monaco, versando 20 milioni (più 5 di possibile bonus) al Benfica. Non male per un ragazzo di 19 anni.

20.22 La partita si giocherà al magnifico Stade Velodrome, teatro delle partite dell'Olympique Marsiglia.

20.18 Alcune immagini dell'arrivo allo Stade Velodrome delle due squadre.

20.16 Eccovi il quadro delle formazioni ufficiali.

20.14 Polonia con il canonico bianco affiancato dai dettagli rossi.

20.13 Portogallo che scenderà in campo con la classica divisa rossa e non con quella verde usata negli ottavi contro la Croazia.

20.11 Fari puntati ovviamente su Lewandowski e Cristiano Ronaldo, le stelle delle rispettive squadre.

20.09 Tutto confermato invece nella Polonia.

20.07 Un solo cambio nel Portogallo rispetto ai pronostici della vigilia, giocherà infatti Eliseu e non Guerreiro.

20.04 Eccovi il quadro completo dei quarti di finale, Polonia-Portogallo è quello inaugurale.

20.01 Buonasera a tutti da Davide Marchiol, che vi racconterà in diretta il primo quarto di finale di UEFA Euro 2016 tra Polonia e Portogallo.

Allo Stadio Velodrome inizieranno i quarti di finale di questi Europei francesi e il match inaugurale si preannuncia essere molto interessante. Si affronteranno infatti il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Polonia di Robert Lewandowski (un po' appannato nelle partite precedenti). Difficile fare un pronostico, entrambe sono arrivate con qualche piccola difficoltà fino a questi quarti e i precedenti sono molto equilibrati. Inoltre entrambe hanno portato il proprio ottavo di finale oltre i 90' regolamentari, quindi ci sarà anche il fattore fisico da calcolare. La vincente affronterà in semifinale la vincitrice di Belgio-Galles.

La Polonia è ancora imbattuta in questo Europeo. Ha passato in scioltezza il proprio girone, battendo Irlanda del Nord e Ucraina e pareggiando con la Germania nel match valido per il primo posto (andato ai tedeschi per differenza reti). Ai quarti però con la Svizzera ha faticato e non poco. Nonostante il vantaggio iniziale, si è infatti fatta recuperare nell'ultimo quarto d'ora dalla meravigliosa rovesciata di Shaqiri ed è stata costretta ad arrivare fino ai rigori per passare il turno. Se da un lato i biancorossi hanno molte individualità di spicco (tra cui Lewandowski in avanti, Krychowiak in mezzo e Glik in difesa) dall'altro pagano in certe fasi della partita una forma fisica che non pare essere eccellente. Lewandowski infatti sta facendo tantissima fatica a trovare la via del gol e sono innumerevoli le chanche mancate da Milik sottoporta. Sarà quindi interessante vedere lo scontro tra questa Nazionale, che sembra essere più in calo di forma che in crescita, contro il Portogallo, che invece ha migliorato le brutte prestazioni di inizio torneo. Il ct Nawalka quindi dovrà analizzare molto bene la partita e pensare sin da subito a qualche alternativa al suo solito modo di giocare.

Sullo scontro tra i due colossi, ovvero CR7 e Lewandowski, Wawrzyniak non ha dubbi: “Il miglior giocatore lo abbiamo dalla nostra parte, non temiamo Cristiano per il match contro il Portogallo. E non temeremmo neanche Messi se dovessimo giocarci contro. Né Cristiano Ronaldo né Messi, il numero uno del calcio mondiale è Lewandowski."

Polonia: Fabia?ski; Piszczek, Glik, Pazdan, J?drzejczyk; B?aszczykowski, Krychowiak, M?czy?ski, Grosicki; Milik, Lewandowski.

Diffidati: Grosicki, M?czy?ski, Peszko, Piszczek, Pazdan, J?drzejczyk

Il Portogallo è sempre stata una squadra borderline, nè tra le stra favorite per la vittoria finale nè tra le squadre etichettate come cuscinetto. Esattamente come l'Inghilterra, spesso è sembrato mancare lo spirito di squadra, a fronte di individualità di livello assoluto, come quella del suo supercampione: Cristiano Ronaldo. Un'occasione per alzare il trofeo però i portoghesi l'avevano avuta, era il lontano 2004, in quel Portogallo-Grecia che è indimenticabile per qualsiasi vero fan del calcio.

Questa edizione della rassegna iridata era partita malissimo, il girone infatti sembrava facile. Sembrava infatti, perchè alla fine la squadra si è classificata solo tra le migliori terze (fino alla scorsa edizione questo avrebbe voluto dire eliminazione), ottenendo tre pareggi con Austria, Ungheria ed Islanda, tutte squadre sulla carta di molto inferiori ai lusitani, eppure la maggior grinta alla fine ha colmato le lacune, costringendo gli uomini del ct Fernando Santos a migliorare non di poco le proprie prime uscite, con quel 3-3 rocambolesco contro l'Ungheria, dove si sono riviste piccole tracce del vero Portogallo. Vero Portogallo che poi ha continuato la sua riscoperta contro la Croazia, squadre tra le favorite per la vittoria finale. I lusitani hanno infatti riproposto la loro ragnatela quasi estenuante di passaggi, ingabbiando i balcanici, in una partita dove per 82' non si sono visti tiri in porta. Alla fine questo atteggiamento ha pagato, con l'incursione di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo supplementare che ha portato al gol di Quaresma. Contro la Polonia ora il dovere è far rivedere completamente il gran talento di una squadra che fin troppo spesso lo ha tenuto nascosto ed inespresso.

Portogallo: Rui Patrício, Cédric, Fonte, Pepe, Guerreiro; Silva, William Carvalho, Sanches, Mário; Nani, Ronaldo.

Diffidati: William Carvalho, Pepe, Quaresma

Adam Nawa?ka, Ct Polonia : "Abbiamo fatto vedere di cosa siamo capaci, ma aspettiamo la partita. Conosciamo i nostri punti di forza e sappiamo di poter andare avanti. I buoni risultati al torneo non ci sorprendono: siamo cresciuti bene e ci aspettavamo di giocare un calcio di alto livello.Il Portogallo è una squadra che ha grandi potenzialità e che ama attaccare, ma sa anche difendere. È molto pericoloso quando recupera la palla e riparte in contropiede. Prevediamo una partita difficile, ma vogliamo controllarla secondo il nostro piano tattico.Robert Lewandowski è un giocatore molto importante e sta svolgendo al meglio il suo ruolo di capitano. È in forma, sia fisicamente che mentalmente, e sta lavorando benissimo."

Fernando Santos, Ct Portogallo: "Avevo affrontato la Polonia [con la Grecia] nella gara inaugurale di quattro anni fa e la ricordo piuttosto chiaramente. Ma la sfida di domani non ha nulla a che vedere con quella del 2012. L'allenatore della Polonia crede che la sua squadra si qualificherà, io penso non ci siano favorite e dico che le chance di qualificazione sono 50/50. Tutti parlano di Cristiano Ronaldo e il motivo è semplice: è un calciatore meraviglioso. Ci sono centinaia di giocatori qui di cui non si parla ogni giorno, ma credo sia normale chiaccherare di calciatori come Ronaldo o Lewandowski. E Ronaldo sa come affrontare questa situazione. Sarà una sfida equilibrata, anche se non credo la Polonia sia una squadra simile a quelle affrontate finora. Sono una squadra tattica che sa scivolare dalla difesa all'attacco molto rapidamente. Quando avremo la palla proveremo a pungere sfruttando i loro punti deboli."

A dirigere l'incontro sarà il signor Felix Brych (GER), coadiuvato dagli assistenti Borsch e Lupp. Quarto uomo Mazic (SRB). Addizionali i signori Dankert e Fritz.

Tra le due squadre ci sono dieci precedenti, quattro vittorie portoghesi, tre pareggi e tre vittorie polacche. Due di questi precedenti risalgono alla Coppa del Mondo del 1986 e a quella del 2002. Il bilancio risulta quindi essere molto equilibrato.