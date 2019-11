Live Galles-Belgio in quarti di finale UEFA Euro 2016, Galles in Paradiso (3-1)

22.58 Con le ultime immagini Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione a nome della Redazione Calcio di Vavel Italia. Per tutti gli aggiornamenti restate connessi sul sito. Vi ricordo il risultato: Galles batte Belgio 3-1, la semifinale sarà Galles-Portogallo.

22.55 Ora per il Galles c'è in semifinale il Portogallo, una delle due finaliste sarà quindi una sorpresa rispetto ai pronostici.

22.53 Galles che si alza ancor di più in Paradiso. Nonostante un Bale opaco, ha tirato fuori una prestazione di carattere, trovando in Ramsey un trascinatore e in Williams un capitano vero.

22.52 Il Belgio, una delle favorite per questo Europeo, va a casa. Sicuramente tanti rimpianti per gli uomini di Wilmots, che si sono sciolti sul più bello. Erano infatti nella parte di tabellone più semplice.

22.50 Piange il capitano Williams, per una vittoria che migliora ancora un risultato già storico.

93' FINISCE QUI!! IL GALLES È IN SEMIFINALE COL PORTOGALLO!

92' Partita che ormai è in ghiaccio. Belgio che va a casa contro ogni pronostico.

90' Tre minuti di recupero.

89' Ultimo cambio Galles, esce Ramsey entra Collins.

86' Ora il Galles vede un incredibile semifinale.

85' Molto scoperta la difesa belga, cross al centro, Alderweireld copre male su Vokes, che stacca di testa e batte Courtois.

85' VOOOOOOOOOOOKEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!! BELGIO AD UN PASSO DALLA DISFATTA! GALLES CHE VEDE IL PARADISO!!!!!!!!

84' Ammonito Alderweireld, che stende Ramsey in ripartenza.

83' Chiede ancora rigore il Belgio, stavolta per un tocco di mano di Davies. Altro no di Skomina.

82' Esce anche Romelu Lukaku, entra Batshuayi. Neo giocatore del Chelsea.

82' Cade Nainggolan in area, il Belgio chiede il rigore, ma Skomina dice no.

79' Esce Robson-Kanu, entra Vokes.

78' Tiro dalla distanza di Witsel, alto.

78' Lukaku stava per dribblare due giocatori gallesi, ma viene atterrato al limite dell'area. Lascia correre Skomina.

77' Esce uno spompato Ledley, King al suo posto.

77' Altro inserimento pericoloso, stavolta è Witsel a sfiorare la palla.

76' DAVIES SALVA SU FELLAINI!! Il centrocampista ex Everton sta facendo da attaccante aggiunto con i suoi centimetri. Davies gli toglie la possibilità di riparare l'errore precedente.

74' Esce Jordan Lukaku, entra Mertens. Trazione anteriore per i diavoli rossi.

74' Ammonito Ramsey. Era diffidato, perdita pesantissima per il Galles in vista dell'eventuale semifinale.

73' MA COSA SI È MANGIATO FELLAINI????!!!!! Cross dalla sinistra, Fellaini a due passi dalla porta sovrasta il difensore, ma manda la palla incredibilmente a lato.

70' Dovrà cambiare qualcosa Wilmots, il Belgio infatti non sta riuscendo a impensierire la difesa dei dragoni.

66' Sembrano pesare non poco le assenze di Verthonghen e Vermaelen.

66' WILLIAMS! SEMPRE LUI! Ancora su calcio piazzato, stavolta approfitta di un rimpallo per calciare al volo, ma la palla finisce poco sopra la traversa.

64' Nulla di fatto, il tiro di De Bruyne scavalca la barriera, ma è troppo debole per impensierire Hennessey.

63' Punizione pericolosa per il Belgio.

60' WILLIAMS!! Che fatica per il Belgio sui calci piazzati! Stavolta Williams stava per approfittare di un uscita imperfetta di Courtois, resa difficile dai molti giocatori davanti a lui.

58' Ammonito Fellaini, il fallo però sembrava essere di Nainggolan. Era diffidato il giocatore dello United.

56' Robson-Kanu è svincolato, ma dopo questo Europeo non faticherà a trovare squadra. Belgio che sta faticando enormemente a contenere Ramsey.

55' Robson prende palla in area, è marcato da tre difensori e la palla sembra persa, ma con un colpo di tacco degno di Messi sorpende tutta la retroguardia belga e insacca il rigore in movimento!!!

55' ROBSOOOOOOOOON-KANUUUUUUUUUUUU!!!! CHE GIOCATA ASSOLUTAMENTE S-T-U-P-E-F-A-C-E-N-T-E DEL GALLESE!!!

53' Belgio che ora sta cercando di prendere il pallino del match intensificando il giro palla.

51' WILLIAMS SALVA SU LUKAKU!! Altro cross in mezzo, Lukaku sembrava dover solo insaccare, ma Williams recupera la posizione e salva.

49' HAZARD!! Si accende l'ala del Chelsea! Prende palla sulla destra, si accentra e scarica il tiro. La manovra alla Robben però finisce di un soffio oltre il secondo palo.

48' DE BRUYNE! Tiro dal limite per il giocatore del Manchester City, palla di poco sopra la traversa!

47' LUKAKU SI MANGIA IL VANTAGGIO! Cross al centro da Meunier, Lukaku arriva con un inserimento perfetto, ma angola troppo la palla con la testa e la manda fuori.

45' Wilmots cambia tattica, toglie Carrasco e mette dentro Fellaini.

45' Si riparte!

21.54 Belgio che dovrà stare attento a non far calare l'aggressività che tanto ha messo in difficoltà il Galles nei primi minuti, la pena è il dominio dei dragoni, come dimostrato dal 25' in poi.

21.53 Eccovi il gol del pareggio gallese. Partita molto intensa.

21.49 Galles che è stato tramortito dalla partenza belga, ma che si è riorganizzato in fretta ed ha preso il controllo del match nella seconda metà della frazione di gioco, trovando il pareggio e creando più di un occasione per andare in vantaggio.

21.47 Ritmi molto alti in questo primo tempo. Il Belgio è partito fortissimo, schiacciando il Galles e trovando la rete del vantaggio con una bomba dalla distanza.

45' Finisce il primo tempo.

45' ROBSON-KANU! Ramsey crossa al centro, ci arriva il centravanti ma non riesce a dare abbastanza potenza per impensierire Courtois.

42' WILLIAM!! Occasionissima per il Galles, sempre Williams arriva sulla palla del corner, ma stavolta indirizza male la sfera.

42' Tiro da lontano di Ramsey, una deviazione fa prendere al pallone una traiettoria che poteva essere pericolosa. Troppo spazio per Ramsey però.

42' Squadre ora che rallentano un po'.

38' Il Belgio soffre sui calci piazzati. Sempre su corner un giocatore del Galles riesce a colpire di testa, ma stavolta la palla è lontana dai pali.

36' Grandissima prestazione fino ad ora di Allen e Ledley, che stanno reggendo l'impatto con la corazzata belga.

33' BALE!! Alti ritmi in questa partita! Bale va in percussione e tira col destro, blocca in tuffo Courtois.

32' IL BELGIO SFIORA IL VANTAGGIO! Cross di Carrasco per Lukaku, Hennessey non esce perfettamente, ma devia abbastanza per togliere la palla dalla testa di Lukaku.

28' Corner, tante spinte in area perchè il Belgio ha paura e Williams concretizza i timori dei belgi con un colpo di testa preciso. Troppo solo però il capitano dei dragoni.

28' WWWIIIIIIIILLIIIAAAAAAMSSSSSSSS!!!!!!!! LA PAREGGIA IL GALLES!!!!

25' COURTOIS SALVA I SUOI!!! Courtois fa vedere cosa vuol dire avere un fenomeno anche in porta. Ramsey porta palla, entra in area e crossa per Taylor che arriva a rimorchio e batte a colpo sicuro, Courtois con un riflesso felino respinge.

23' Ammonito anche Gunter.

23' Galles che sta provando a reagire, mai i dragoni si erano trovati in svantaggio nella competizion.

19' Si respira un po' dopo quindici minuti dove sono fioccate le emozioni.

16' Ammonito ora Chester che stende Lukaku a metà campo. Belgio straripante.

14' Nono gol belga nella competizione, sempre più leader nella classifica delle reti segnate.

12' Riceve palla Radja Nainggolan ai trenta metri, ha spazio e decide di tirare. Il tiro è un missile terra aria che esplode nel sette. Hennessey non la vede nemmeno partire.

12' NNNNNNNNAIIIIIIIINGGGGGGGGOLLLLANNNNNNNN!!!!! COSA HA FATTO IL GIOCATORE DELLA ROMA?!!!!!!

9' BALE!! Parte in velocità sulla sinistra Bale ed è imprendibile, arriva in area ma non riesce ad incrociare abbastanza il tiro che finisce fuori.

8' Risponde Gunter di testa, palla sopra la traversa però.

7' LUKAKU! Sul corner non arriva di un soffio il centravanti dell'Everton.

6' Cross dalla sinistra, Carrasco era solo sul secondo palo, stoppa e tira, ma Hennessey respinge. Il pallone finisce tra i piedi di un altro giocatore del Belgio che si vede respingere il tiro, palla che arriva sui piedi di Hazard che scarica di forza ma si vede anch'esso respingere il tiro.

6' IL BELGIO SI MANGIA TRE OCCASIONI DA GOL IN UNA VOLTA SOLA!!

4' Ammonito ora Davies, che ha atterrato De Bruyne pronto a partire in velocità.

3' Aggredisce il Belgio, molto attento per ora il Galles.

1' Prova subito a rendersi pericoloso Lukaku in area con il suo fisico, blocca Hennessey.

0' Partiti!!

21.00 Entrambe le squadre usano il rosso come colore principale e sugli spalti si può vedere un unico grande muro di rosso composto dai tifosi, scena bellissima per chi ama il monocromatismo.

20.59 Si deciderà il campo e poi si potrà iniziare.

20.56 Ora ci sono gli inni nazionali.

20.54 Con un'età media di 24 anni e 242 giorni il Belgio schiera la squadra più giovane delle ultime 12 edizioni degli Europei.

20.53 Molto bagnato il campo di Lille, potrebbe creare qualche problema alla grande tecnica del Belgio.

20.52 Belgio che scenderà in campo con la divisa bianco/azzurrina.

20.48 Gareth Bale ha segnato 7 gol degli undici realizzati dal Galles nelle qualificazioni, considerando anche i due assist, ha partecipato all'82% delle reti dei dragoni.

20.45 Confronto tra due stelle come Bale e De Bruyne, pagati rispettivamente 100 milioni dal Real e 75 dal City.

20.38 Le due squadre si stanno scaldando.

20.35 Difesa che è il reparto più sofferente nel Belgio, prima dell'Europeo ha perso il capitano Kompany ed ora deve fare a meno di una altra colonna come Vermaelen.

20.29 Belgio che è una corazzata, qualche problema in difesa per Wilmots, che ha perso Vermaelen, ma che ha a disposizione una rosa composta quasi solo da campioni.

20.27 Molto passerà per le prestazioni per Ramsey e Bale, i veri crack dei dragoni.

20.25 Il Galles vive un sogno, mai era arrivato ad una fase finale e oggi si ritrova addirittura a giocarsi la semifinale.

20.22 Le due squadre erano nello stesso girone alle qualificazioni per questo Europeo, una vittoria per il Galles ed un pareggio.

20.19 Grande entusiasmo tra i tifosi, con il Belgio che vuole fare un altro passo verso una finale che quest'anno sembra alla portata.

20.14 Galles in rosso.

20.12 Questa la situazione dei quarti, con il Portogallo che ieri ha eliminato la Polonia ai rigori e che incontrerà la vincitrice proprio di questo match.

20.10 Nel Belgio saranno in campo entrambi i fratelli Lukaku.

20.08 Sarà lo stadio di Lille a far da cornice a questo quarto di finale, completamente ristrutturato nel 2012.

20.05 Anche il Galles conferma le ipotesi della vigilia.

20.03 Tutto confermato nel Belgio.

20.02 Eccovi le formazioni ufficiali.

20.00 Buonasera a tutti da Davide Marchiol, che quest'oggi vi racconterà il secondo quarto di finale tra Galles e Belgio. Il vincitore troverà il Portogallo di Cristiano Ronaldo in semifinale.

A Lille andrà in scena il secondo atto di questi quarti di finale di UEFA Euro 2016, tra Galles e Belgio. Dallo Stade Pierre Mauroy uscirà il nome di chi affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, squadra incredibilmente mai vincente e mai perdente del torneo. Partita che, come vedremo analizzando i precedenti, non ha un risultato così scontato come pensano i più, la fase di qualificazione (era il gruppo B) ha infatto dimostrato altro.

Di tutte le soprese di questo Europeo, il Galles è sicuramente la migliore. Non ha infatti mai partecipato ad una fase finale, eppure ha passato il girone come prima classificata vincendo con Slovacchia e Russia ed ha perso solo all'ultimo con l'Inghilterra, dopo essere stata in vantaggio per un ora. Agli ottavi ha incontrato l'Irlanda del Nord, battendola per 1-0 grazie ad una rete di Bale. I trascinatori sono chiaramente l'ala del Real Madrid e Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal. I dragoni giocano in modo molto accorto, con un 5-2-3 che sino ad ora ha garantito un'ottima copertura ed una buona fase offensiva, con Bale che ha già toccato quota tre reti in quattro partite. I ragazzi di Coleman sanno già di aver disputato un ottimo torneo, ma vogliono sicuramente cogliere l'occasione di andare in semifinale, migliorando un risultato già storico, anche considerando che il Belgio è stato già battuto in passato, nonostante gli uomini di Wilmots siano tra i favoriti per la vittoria finale.

Il Belgio non ha bisogno di presentazioni, sono favoriti per la vittoria finale e, dopo una brutta sconfitta con l'Italia, hanno distrutto l'Irlanda e battuto la Svezia. Inoltre nel match con l'Ungheria hanno dilagato, tanto da diventare la Nazionale con più reti all'attivo (8). La squadra è completa in tutti i reparti, con un fenomeno come Hazard in avanti, in grado di spaccare da solo la partita. Negli ottavi infatti l'ala del Chelsea ha fatto impazzire la difesa avversaria ed anche nel girone ha sfornato buone prestazioni. Quindi, dopo le iniziali critiche, gli uomini di Wilmots si sono ripresi alla grande e almeno l'arrivo in finale, data la composizione del tabellone, è dato per scontato. Proprio questo però potrebbe essere il punto debole dei Diavoli Rossi, hanno infatti tutte le pressioni addosso, al contrario del Galles che è libero da qualsiasi pensiero. Inoltre i britannici sono sempre stati un po' indigesti per il Belgio in passato. Si preannuncia dunque come una sfida tirata.

Probabile formazione Galles: Hennessey; Gunter, Chester, Williams, Davies, Taylor; Allen, Ledley; Ramsey, Bale; Robson-Kanu.

Diffidati: Davies, Ramsey, Taylor, Vokes

Probabile formazione Belgio: Courtois; Meunier, Alderweireld, Denayer, J. Lukaku; Witsel, Nainggolan; Mertens/Carrasco, De Bruyne, Hazard; R. Lukaku

Indisponibili: Vermaelen (squalificato)

In dubbio: Hazard (quadricipite), Vertonghen (caviglia)

Diffidati: Vertonghen, Meunier, Witsel, Fellaini, Batshuayi

Chris Coleman, Ct Galles: "Non molleremo. Scenderemo in campo per goderci ogni minuto in campo, così come abbiamo fatto fino ad ora. Questa sarà una prova enorme per noi e un nuovo limite da superare. Dovremmo cercare di ripetere tutte le cose che ci hanno permesso di vincere il girone.Nelle prime partite dovevamo provare a giocare a vincere in un modo nuovo e diverso, con tutta la pressione addosso. Abbiamo affrontato il Belgio - una delle migliori squadre del mondo - per ben quattro volte negli ultimi anni e siamo pronti a farlo di nuovo, non siamo preoccupati.Abbiamo molti leader nello spogliatoio guidati da Ashley, il nostro capitano. Nonostante l'infortunio alla spalla dovrebbe farcela grazie al magnifico lavoro che il nostro staff medico ha fatto."

Marc Wilmots, Ct Belgio: "Jan Vertonghen ha accusato una distorsione alla caviglia nell'ultimo allenamento e si è lesionato due legamente. E' una tragedia sportiva per lui. Il suo torneo è finito e dovrà stare fuori dalle sei alle otto settimane. E' difficile, ma abbiamo alternative. I giocatori sono pronti. E' un'opportunità unica, sono cose che succedono.

Siamo ai quarti; la partita contro l'Ungheria appartiene ormai al passato e dobbiamo pensare alla prossima contro il Galles. Nessuno sa come scenderanno in campo loro, quindi tutti i giocatori devono stare all'erta.Un allenatore ha sempre paura che la squadra si prenda una giornata di riposo, può succedere. Contro l'Ungheria è andata bene, ma ora dobbiamo rimanere concentrati e non dare niente per scontato. Sarà una partita difficile contro un'avversaria diversa. Il Galles è una squadra che ha ritmo e molti nazionali giocano in Inghilterra.Sa anche difendere bene e colpire in contropiede. Ora la posta in gioco è un'altra, non ci sono solo punti in palio per la qualificazione. Andremo in campo sapendo che il premio è una semifinale europea, il che è completamente diverso."

Ad arbitrare il match sarà il signor Damir Skomina (SVN), coadiuvato dagli assistenti Prapotnik e Vukan. Quarto uomo il signor Nicola Rizzoli (ITA). Addizionali di porta i signori Jug e Vincic.

Tutti danno per favorito il Belgio, ma in realtà i precedenti dicono che Galles-Belgio non è un match così scontato. 12 infatti gli scontri, con 5 vittorie dei belgi, quattro dei dragoni e tre pareggi. Inoltre, l'ultima partita tra le due compagini (12 giugno 2015) è stata decisa in favore dei gallesi da Gareth Bale. Le due compagini si erano ritrovate anche nella fase di qualificazione, dove c'è stata la vittoria degli uomini di Coleman del 12 giugno e un pareggio per 0-0.