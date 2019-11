Live Finale Euro 2016, Portogallo-Francia, Portogallo campione d'Europa! (1-0)

23.50 Con quest'ultima immagine Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia dell'attenzione a nome di tutta la redazione calcio di Vavel Italia. Vi ricordo il risultato: Portogallo batte Francia per 1 a 0 e si aggiudica l'Europeo. Primo trofeo importante per il Portogallo. Restate connessi col sito per tutti i pezzi post partita.

23.49 Alza la Coppa Cristiano Ronaldo e la festa può partire!! Meraviglioso lo spettacolo pirotecnico!

23.46 Ronaldo e Pepe vincono dunque nello stesso anno Champions ed Europeo. Ricordo che il Portogallo si era qulificato ai gironi come terza.

23.42 Tra le fila portoghesi, oltre ad Eder, si sono fatti notare Rui Patricio per le sue grandi parate e Joao Mario, autentica colonna del centrocampo di Santos.

23.41 Resteranno tanti rimpianti in Francia per il palo di Gignac allo scadere. Sfuma così la possibilità di vincere per la terza volta il trofeo.

23.40 Vittoria portoghese ancor più sorpendente se si calcola che hanno vinto una sola partita in novanta minuti e che ha perso Cristiano Ronaldo solo dopo 25 minuti.

23.39 Lisbona ovviamente in festa.

23.37 Grandissima delusione invece tra le fila francesi, la sconfitta è arrivata in casa davanti a 70 mila sostenitori. Chiaramente domani partiranno i processi a Deschamps, Pogba, etc... che riceveranno qualsiasi accusa. Comunque alcune riflessioni andranno fatte, poichè era la Francia ad essere favorita.

23.36 Vendicano così i portoghesi la sconfitta contro la Grecia negli Europei in casa del 2004.

23.35 Si è rivelata vincente la mossa di Santos di inserire un centravanti vero, con Eder che ha timbrato il gol per quello che è il primo grande trofeo per il Portogallo.

23.33 Il Portogallo vince grazie al gol di Eder nel secondo tempo supplementare. Francia disperata, che perde la finale in casa propria. I portoghesi hanno imbrigliato gli avversari perfettamente, che non hanno saputo sfruttare le poche occasioni avute.

120+2' È FINITA!!!!! IL PORTOGALLO VINCE L'EUROPEO!!!!!!!!!!!!

120'+2' Ammonito Rui Patricio.

120'+1' Tentativo di Martial in area, ma scivola e si fa respingere il tiro.

120' Nullo l'ingresso in campo di Martial, che non si è fatto mai vedere in questi dieci minuti. Due minuti di recupero.

118' Ronaldo invade lo spazio tecnico francese per incitare Guerreiro a rientrare. Leader vero. Anche se Guerreiro sembra non riuscire a correre, con Quaresma che si abbassa.

116' A terra Guerreiro per i crampi dopo un gran salvataggio su Gignac.

115' Grande prestazione di Joao Mario, obiettivo dell'Inter. È stato il faro del centrocampo portoghese.

114' Ammonito Pogba.

113' Francia ora che le tenta tutte per pareggiare, anche lasciando il fianco scoperto alle ripartenze portoghesi.

110' Fernando Santos ha azzecato perfettamente il cambio, Eder gli sta portando la coppa!

109' Entra Martial per Sissoko. Tenta il tutto per tutto Deschamps.

108' Parte Eder, Koscielny gli lascia tanto spazio ed Eder scarica il tiro dalla distanza che si insacca nell'angolino alla destra di Lloris!!

108' EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDEEEEEERRRRRR!!!!! IL PORTOGALLO SBLOCCA LA FINALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

107' TRAVERSA DI GUERREIRO!!! Calcio di punizione calciato alla perfezione, con traiettoria a scendere, ma la palla si stampa sulla traversa!!

106' Giallo per Koscielny. In realtà il fallo di mano era però di Eder in realtà.

105' La partita però sembra avviata ai rigori.

105' Al via gli ultimi 15 minuti di gioco.

105' Finisce il primo tempo supplementare. Partita sempre bloccata.

103' EDER!! Colpo di testa da posizione ravvicinata da calcio d'angolo, Lloris non è perfetto, ma respinge.

97' E con questo sono tre cartellini gialli in poco tempo. Stavolta è William Carvalho a finire tra i cattivi.

96' Ammonito ora anche Matuidi.

95' Ammonito Guerreiro.

95' PEPE SFIORA IL GOL!! Segnalata posizione di fuorigioco, ma Pepe era svettato sopra tutti e il suo colpo di testa si era spento di un nulla a lato.

94' Ha preso veramente molti falli Eder, fino ad ora il cambio migliore.

90' Terza volta ai supplementari per i portoghesi, che hanno anche finito i cambi. Duro test fisico dunque questo campionato europeo dunque per i giocatori di Santos.

90' Iniziano i supplementari!

22.52 Ennesimo pareggio per il Portogallo nei 90'. Partita che nel secondo tempo ha regalato qualche azione da gol in più, ma che è rimasta comunque piuttosto statica. Fino ad ora la Francia è quella che è stata più vicina al gol.

90'+3' Si va ai supplementari.

90'+1' PALO DI GIGNAC!!! FRANCIA MOLTO SFORTUNATA!!! Gignac riesce a penetrare in area, Pepe lo lascia concludere da posizione defilata, ma il tiro si stampa sul primo palo!

90' Tre minuti di recupero.

87' Il Portogallo sta giocando con un 4-3-3 ora, Quaresma-Eder-Nani il tridente offensivo. Questo costringe Coman e Sissoko a difendere di più. Da qui il nuovo calo del ritmo.

83' BORDATA DI SISSOKO!! Vede un varco Sissoko e scocca un bel tiro dalla distanza. Rui Patricio para in tuffo. Lo stesso Sissoko finisce poi a terra dopo un colpo alla testa.

80' Ammonito Umtiti.

79' LLORIS RISCHIA LA PAPERA! Cross sbagliato di Nani, Lloris è sorpreso e smanaccia all'ultimo! Sulla sforibiciata di Quaresma poi il francese blocca in tutta sicurezza.

78' Portogallo che gioca con un qualcosa simile ad un 4-5-1, o un 4-3-3 molto difensivo, con Eder centravanti.

76' Doppio cambio: esce Giorud per Gignac nella Francia, entra Eder per Renato Sanches nel Portogallo.

74' GIROUD!! Riceve palla sui piedi in area grazie a un bel filtrante. Il suo diagonale però viene respinto da un ottimo Rui Patricio!!

71' Francia che sta provando ad aumentare la pressione, ma la partita resta molto bloccata.

66' Esce un opaco Adrien Silva, entra Joao Moutinho.

65' SI MANGIA IL VANTAGGIO GRIEZMANN!!!!! Cross in mezzo, Griezmann tutto solo da due passi colpisce di testa, ma manda a lato! Palla forse un pizzico troppo alta.

65' Partita noiosissima fino ad ora, a causa dello stile di gioco portoghese, molto chiuso e votato alle verticalizzazioni improvvise.

62' Ammonito Joao Mario per fallo tattico.

58' Combinazione Coman Griezmann che tenta il tiro, blocca senza problemi Rui Patricio.

57' Entra Coman, esce un Payet parso scarico. Deschamps prova le prime mosse per scardinare la linea Maginot porotoghese.

54' Si riprende.

53' Gioco fermo per invasione di campo.

53' Ci prova Pogba da lontanissimo. Palla molto sopra la traversa.

50' Partita che mantiene la staticità tipica del primo tempo.

46' A terra ora Nani dopo un pestone. Non sembra nulla di grave.

45' Inizia la ripresa!

22.03 Tutto pronto per ricominciare.

22.02 Tutto il peso dell'attacco è ora sulle spalle di Nani, bisognerà vedere se il Portogallo risucirà comunque a produrre azioni offensive.

21.51 Francia attendista, che aspetta che il Portogallo commetta qualche errore. La squadra di Santos è infatti barricata alla perfezione.

21.50 La perdita di Ronaldo potrebbe essere decisiva nel proseguio della finale per l'attacco portoghese, che perde buona parte del suo potenziale.

21.49 Pochissime emozioni in questi quarantacinque minuti. Praticamente solo un colpo di testa di Griezmann e l'infortunio di Ronaldo.

45'+2' Finisce il primo tempo.

45' Due minuti di recupero. Intanto Evra è a terra dopo una capocciata in salto con Quaresma.

44' Ritmi bassissimi, come quasi tutte le partite giocate dal Portogallo.

40' Renato Sanches è il giocatore più giovane ad essere mai sceso in campo in una finale dell'Europeo.

38' Josè Fonte ci prova di testa su calcio d'angolo, palla molto alta.

37' Francia che è uscita sempre vincente dalle competizioni internazionali organizzate sul suo territorio. Per ora però il Portogallo sembra averla imbrigliata.

34' Ammonito ora Cedric.

33' SISSOKO!! Con un dribbling in area si libera del marcatore e scarica il tiro, che però è centrale. Respinge Rui Patricio.

29' Il migliore della Francia è sicuramente Sissoko, che con le sue percussioni e il suo strapotere fisico mette sempre in difficoltà il Portogallo.

24' Esce dal campo in barella e in lacrime il leader del Portogallo, applaudito da tifosi suoi e avversari. Prima di uscire CR7 ha messo la fascia a Nani. Entra ora Quaresma.

23' Adrien Silva da ottima posizione calcia malissimo. Era solo sulla sinistra dell'area avversaria.

22' Scatto di Ronaldo, ma zoppica. Si prepara Quaresma.

21' Sinistro di Sissoko dalla distanza, palla deviata in angolo. Percussioni individuali che potrebbero essere la chiave per scardinare il forte portoghese.

21' Portogallo ora che riesce ad applicare il suo solito gioco, molto votato alla chiusura.

20' Rientra ora in campo Ronaldo, ma Quaresma si tiene caldo.

18' Proverà ovviamente a non mollare CR7, ma il Portogallo non potrà giocare in 10 uomini, non se lo può permettere.

16' Ronaldo di nuovo a terra e in lacrime. Portogallo che potrebbe aver perso la sua stella.

15' Grande fraseggio ora tra i difensori francesi, con il Portogallo che è complatemente chiuso nella propria trequarti.

11' Zoppica ancora Ronaldo, che non sembra aver recuperato perfettamente.

10' Sul calcio d'angolo la Francia riesce a colpire di testa, ma Rui Patricio blocca senza problemi.

9'GRIEZMANN!!! VOLA RUI PATRICIO!! Filtrante alto su cui Griezmann si avventa di testa, il pallonetto viene smanacciato con la punta delle dita da Patricio.

8' A terra Ronaldo dopo un duro contrasto a metà campo. Non è stato segnalato fallo però.

7' C'è stata un' invasione di falene nel prepartita e ce ne sono ancora tante. Numerose sulla schiena di Fernando Santos.

6' Francia molto pericolosa, Griezmann riceve un filtrante sulla sinistra dell'area. Calcia al volo, pessimo risultato.

5' Tiraccio di Sissoko, che con una girata al volo del limite dell'area spara il pallone in cielo. Tanti errori di impostazione per il Portogallo.

4' NANI! È portoghese il primo squillo! Lancio lunghissimo dalla difesa, Nani parte in velocità per superare la difesa blu, ma il suo tiro al volo finisce alto sopra la traversa.

2' Sembra compassato il Portogallo, molto schiacciato verso la propria porta e che sbaglia i passaggi più semplici.

1' Fischi per Cristiano Ronaldo, sicuramente il giocatore più temuto dai francesi.

0' È iniziata la finale di Euro 2016!

21.00 Tutto pronto per il calcio di inizio.

20.57 Da brividi la marsigliese cantata da più di 70 mila persone.

20.56 Spicchio rosso verde piccolo ma comunque caloroso.

20.56 Inni nazionali.

20.55 Squadre che stanno per scendere in campo.

20.53 Coreografia veramente eccezionale sia in campo che sugli spalti.

20.50 Cerimonia di chiusura che è punto di incontro tra diversi stili, ovvero la musica classica e la consolle di David Guetta, per formare un unico suono.

20.48 È l'ora della cerimonia di chiusura.

20.46 In questo momento Xavi (rappresentante della Spagna detentrice del trofeo) pone la coppa all'ingresso del tunnel da cui usciranno le due squadre.

20.42 Francia che ha giocato la sua ultima finale nel 2006 ai Mondiali, persa ai rigori con l'Italia. Stasera tutto il popolo francese spera in un risultato diverso.

20.38 Tante le stelle della Francia, ma tutti gli occhi sono puntati su Griezmann, trascinatore nelle ultime partite dei Bleus.

20.33 Stasera scopriremo anche se Deschamps riuscirà a bissare i successi ottenuti da calciatore anche dalla panchina.

20.31 70 mila tifosi francesi contro i 10 mila portoghesi, potrebbero essere proprio i tifosi la chiave di questa finalissima.

20.29 In caso di vittoria, nulla potrà separare Cristiano Ronaldo dal pallone d'oro. In caso contrario, occhio alla possibile sorpresa Griezmann.

20.27 Squadre che si preparano alla lotta.

20.25 Trezeguet pronostica uno 0-2 per la Francia. Vedremo se i fatti gli daranno la ragione.

20.23 Francia che è imbattuta contro dal 1975 contro il Portogallo.

20.21 Entrambe le squadre giocheranno con le loro divise classiche. Rosso per il Portogallo, blu per la Francia.

20.18 Portogallo è imbattuto da 14 partite con Cristiano Ronaldo in campo. Una sola vittoria nei 90' però, contro il Galles in semifinale.

20.15 Sarà di nuovo scontro tra Cristiano Ronaldo e Griezmann. La sfida Champions è andata al portoghese, vedremo quella per l'Europeo. Curioso che i tedeschi (Germania e Bayern) siano stati fermati entrambe le volte in semifinale e sempre da Griezmann e i suoi compagni.

20.14 Eccovi uno sguardo d'insieme di titolari e riserve.

20.12 Ci sarà l'allerta massima dentro e fuori dallo stadio, non tanto per timore di scontri tra i tifosi, ma per l'allerta terrorismo, massima in un evento del genere.

20.10 Confermate le formazioni pronosticate alla vigilia. Nessun assente di peso.

20.07 Portogallo che vuole a tutti i costi il trofeo dopo la clamorosa finale persa con la Grecia nel 2004. Francia invece che i favori del pronostico e del pubblico, dato che gioca in casa, per quello che sarebbe il terzo titolo iridato.

20.05 Sale l'entusiasmo e la tensione fra tutte e due le tifoserie.

20.02 È tutto pronto per il match conclusivo di questi Europei, chi uscirà dallo Stade de France con il trofeo tra le braccia? Tra due ore sapremo chi avrà coronato un mese di fatiche!

20.00 Buonasera a tutti da Davide Marchiol, che vi racconterà in diretta la finalissima degli Europei di Francia 2016.

Lo scenario di questa importantissima finale sarà lo splendido Stade de France di Parigi, capace di contenere più di 80 mila spettatori. La maggior parte del pubblico sarà chiaramente dalla parte degli uomini di Deschamps, padroni di casa, ma i portoghesi faranno di tutto per farsi sentire, anche se in netta inferiorità numerica.

Il Portogallo è la finalista che non ti aspetti, vista come una buona squadra prima dell'inizio del torneo, ma non come una in grado di riuscire addirittura ad arrivare in fondo alla competizione. Gli inizi stentati sembravano dar ragione ai pessimisti, con i tre pareggi nel girone. Poi però la squadra un po' alla volta si è risvegliata, anche se comunque l'unica vittoria nei novanta minuti è arrivata in semifinale con il Galles. Forse il Portogallo è stato favorito dall'essere inserito nella parte sinistra del tabellone, ritenuta all'unanimità la più semplice. Molti paragonano la squadra di Fernando Santos alla Grecia del 2004, che riuscì in una impronosticabile vittoria finale (ai danni proprio del Portogallo), con un gioco poco spettacolare e grazie quasi esclusivamente ai gol del gigante Charisteas. Tantissimi criticano il gioco dei portoghesi, molto lento e a tratti prevedibile, ma che si è rivelato essere dannatamente efficace nell'imbrigliare gli avversari. Un solo gol subito infatti nelle partite ad eliminazione diretta, quello di Lewandowski nel match con la Polonia, ma anche pochi gol fatti, con solo tre gol fatti nei novanta minuti. Una squadra dunque che è arrivata in fondo non con il bel gioco, ma con schemi ben precisi per far esaltare le individualità dei propri palleggiatori.

Fernando Santos, Portogallo: "Ho già detto in precedenza che il nostro obiettivo era giocare e vincere la finale. Crediamo di potercela fare perché vogliamo far felice il popolo portoghese dandogli qualcosa per cui festeggiare. Non credo che ci sia molto da dire sulla Francia. Tutti la conoscono molto bene. Sin dall'inizio ho sempre detto che secondo me c'erano tre favorite per la vittoria finale: Francia, Spagna e Germania. Poi, in seconda fila, c'erano altre squadre - tra cui il Portogallo - che avrebbero potuto dire la loro per la vittoria finale. Se dovessi preoccuparmi di ogni loro singolo giocatore credo che non ne arriverei a capo. Hanno una squadra composta da magnifiche individualità, giocatori di livello conosciuti in tutto il mondo. Ovviamente ognuno di loro potrà fare la differenza, ma noi siamo ben attrezzati: compatti come squadra e con giocatori in grado di risolvere in ogni momento le partite.Ho ripetuto molte volte quanto ho apprezzato tutto il supporto che abbiamo avuto ogni giorno, non solo allo stadio ma anche a Marcousis [il campo base portoghese]. Domani però ne avremo ancora più bisogno."

La Francia è, chiaramente, la strafavorita per la vittoria finale. Gioca in casa e vuole a tutti costi vincere di nuovo un grande torneo, dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali 2006 con l'Italia. Anche i bleus però hanno avviuto un avvio stentato, solo a livello di gioco però, perchè i risultati sono arrivati lo stesso e il primo posto nel girone è stato raggiunto. Nella fase ad eliminazione diretta gli uomini di Deschamps hanno faticato anche contro l'Irlanda, è arrivata la vittoria in scioltezza sull'Islanda e poi la vittoria sulla Germania, squadra che era ritenuta all'unanimità la più forte del torneo. La Francia ha sì espresso bel gioco, ma solo a tratti, con Pogba che ha ricevuto molte critiche per le sue prestazioni altalenanti. Payet invece la sorpresa, uomo partita in diverse occasioni, che potrebbe però rifiatare nella finale, dato che nel match contro i tedeschi è parso molto appannato. I bleus comunque hanno tutta la pressione addosso, dato lo status di favoriti e dato che si gioca in casa loro. Dato che invece il Portogallo è più "libero" mentamelmente, si preannuncia una finale molto interessante.

Didier Deschamps, Francia: Abbiamo l'opportunità di diventare i campioni d'Europa. Sia che siate 18enni, 20enni o più vecchi, dobbiamo capire che c'è questa chance senza pensare a cosa potrebbe succedere in futuro. I giocatori sanno quanto sono privilegiati nel giocare la finale di UEFA EURO 2016 qui a Parigi, a casa.Non siamo riusciti a lavorare sulla tattica dalla semi-finale, abbiamo preferito riposarci ma sono comunque sicuro che i miei giocatori saranno pronti per questo importantissimo incontro.

[La mia vittoria da giocatore nel 2000] appartiene al passato. Questa è la loro storia. Ovviamente ne faccio parte ma solo perché sono l'allenatore. Comunque uso a mio vantaggio il fatto di aver vinto tutte le grandi manifestazioni da giocatore, e mi aiuta molto. Ma io non parlo mai del passato, ciò che conta è il presente e l'immediato futuro.Il Portogallo è una squadra piena di qualità che non è qui per caso. Come noi sono stati criticati all'inizio del torneo e, come noi, adesso sono in finale. Sono una squadra esperta che sanno adattarsi ai propri avversari, con un triangolo difensivo molto solito, e con delle ripartenze fulminanti."

Probabile formazione Portogallo: Rui Patrício; Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Adrien, João Mário, Sanches; Nani, Ronaldo.

In dubbio: Pepe (coscia).

Pepe ha saltato la semifinale a causa di un infortunio alla coscia, ma sabato si è allenato e "non ha accusato alcun fastidio", secondo Santos. William Carvalho dovrebbe riprendere il suo posto a centrocampo.

Francia: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko, Griezmann, Payet; Giroud.

La Francia dovrebbe rimanere invariata, anche se la stampa francese parla di N'Golo Kanté come possibile scelta a centrocampo, e instilla dubbi sulla presenza da titolare di Dimitri Payet dopo una prestazione opaca in semifinale.

Fonte: sportall.es

Ad arbitrare il match sarà il signor Mark Clattenburg (ENG), coadiuvato dagli assistenti Simon Beck e Jake Collin. Quarto uomo il signor Viktor Kassai (HUN). Addizionali di porta Anthony Taylor e Andre Marriner.

radiogol24.it

I precedenti sono nettamente a favore della Francia: eccovi sei degli incontri più importanti del passato.

1959: Francia 5-3 Portogallo (Fontaine 3' 54' 58', Grillet 11', Muller 22'; Matateu 36' 76', Cavém 41')

Dopo i 13 gol segnati nella Coppa del Mondo FIFA del 1958, Just Fontaine è indiscutibilmente la stella in campo nella partita che le due squadre giocano allo Stade de Colombes. Fontaine va subito in gol aiutando la Francia a portarsi sul 3-0 appena dopo 20' e segnando poi due reti tra il 54' e il 58' dopo che gli avversari erano tornati in partita con le reti di Matateu e Cavém.

1975: Francia 0-2 Portogallo (Nené 21', Marinho 64')

L'ultima vittoria portoghese contro i Bleus risale a più di 40 anni fa, anche se arriva in terra francese e in seguito ad una grandissima prestazione. I padroni di casa - senza il contingente del Saint-Etienne che pochi giorni dopo avrebbe affrontato il Bayern Monaco nella semifinale di Coppa dei Campioni - si arrendono ai gol di Nené e Marinho.

1984: Portogallo 2-3 Francia, ts (Domergue 24' 114', Platini 119'; Rui Jordão 74' 98')

Una delle partite più celebri a EURO. Fino al 74', ossia quando Rui Jordão pareggia il gol di Jean-François Domergue segnato in apertura portando l'incontro ai supplementari, la partita era stata un monologo francese. Ai supplementari è stato lo stesso Rui Jordão al 98' a ribaltare il risultato prima che Domergue e Michel Platini non decidono di togliere ogni speranza ai lusitani segnando rispettivamente a sei e a un minuto dalla fine e spedendo i padroni di casa francesi in finale.

1996: Francia 3-2 Portogallo (Djorkaeff 24' 75', Pedros 76'; Couto 23', Rui Costa 31')

Al Parco dei Principi c'è così tanto talento in campo che entrambe le squadre sarebbero potute arrivare fino alla fine di UEFA EURO 1996. Uno-due tra Fernando Couto - colpo di testa - e Youri Djorkaeff - combinazione con Zinédine Zidane. Rui Costa porta avanti i lusitani al 31' ma lo stesso centrocampista dell'Inter e Reynald Pedros ribaltano il risultato ad un quarto d'ora dal termine.

2000: Francia 2-1 Portogallo, gg (Henry 51, Zidane 117rig; Nuno Gomes 19)

Portogallo e Francia si sono sfidate a Bruxelles per decidere ancora una volta quale delle due sarebbe andata ad Amsterdam a giocarsi la finale. E ancora una volta è la Francia ad avere la meglio. Dopo il vantaggio al 19' firmato da Nuno Gomes, gli allora campioni del mondo in carica portano la gara ai supplementari grazie alla rete di Thienry Henry nel secondo tempo. Ai supplementari solo un miracoloso Fabien Barthez impedisce ad Abel Xavier di diventare l'eroe del giorno parando il suo colpo di testa. Xavier invece si trasforma nel capro espiatorio: un suo mani in area viene punito dall'arbitro con il rigore poi segnato da Zidane.

2006: Portogallo 0-1 Francia (Zidane 33' rig.)

Un déjà vu a Monaco. Ancora una semifinale e ancora un rigore, segnato come sempre da Zidane. In Germania i transalpini riescono ad arrivare alla finale di Berlino sfruttando il fallo subito da Henry da parte di Ricardo Carvalho. Il resto lo fa di nuovo Barthez che sbarra la porta ai tentativi di Luis Figo e Cristiano Ronaldo.