Preliminari Champions, sorpresa Lincoln

Ha del clamoroso quello che è successo nel secondo turno preliminare della Champions League 2016/2017: il Celtic di Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool, viene sconfitto dal Lincoln Red Imps, squadra di Gibilterra. A decidere l'incontro è la rete di Lee Casciaro, attaccante storico del club di Gibilterra e poliziotto nella vita di tutti i giorni, che al 48' raccoglie il lancio di Liam Walker, ex Portsmouth, e con un sinistro sporco trafigge il portiere degli scozzesi Craig Gordon.

La vittoria dei gibilterrini è storica, perchè è la prima ottenuta da un club di Gibilterra nel secondo turno preliminare. Il passaggio resta in bilico e il pronostico a favore degli scozzesi, ma il 12/7/2016 resterà comunque una data che verrà ricordata negli annali calcistici dello Stato della penisola iberica. Andando ad analizzare i componenti del Lincoln si può facilmente notare che ben sei undicesimi della formazione titolare sono calciatori semi-professionisti, o part-timers come li chiamano in Inghilterra. Come già detto l'eroe di giornata, Lee Casciaro, fa il poliziotto per vivere, lo stesso lavoro lo compie anche il secondo fratello Casciaro, Ryan, mentre il terzo Casciaro della squadra, Kyle, è un agente marittimo. Tutto questo rende un vero incubo l'inizio dell'avventura di Brendan Rodgers sulla prestigiosa panchina del Celtic e certo non basterà una goleada settimana prossima per lavare l'onta di questa sconfitta dalle memorie dei supporters.

Il Celtic perde 1-0 contro il Lincoln. Il gol decisivo porta la firma di un poliziotto, un certo Lee Casciaro pic.twitter.com/yD4KHzgBZs — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) 12 luglio 2016

Negli altri risultati di giornata, c'è da evidenziare la vittoria della Dinamo Zagabria per 2-1 sul campo del Vardar. Un occhio di riguardo dei club italiani e degli intermediari di mercato per l'assenza di Pjaca che quindi sembrerebbe a un passo dall'approdo alla corte di Allegri.

Vince anche il Bate Borisov, un habituè della Champions League, con 4 partecipazioni alla fase a gironi negli ultimi 5 anni. Delude invece l'Apoel che non va oltre lo 0-0 contro i The New Saints, squadra gallese, ma i ciprioti si sapranno rifare al ritorno tra le mura amiche. Bene la Stella Rossa che ipoteca il passaggio del turno vincendo per 2-1 in trasferta a Malta, contro il Valletta.

Giocano questa sera le altre quattordici squadre che si contenderanno l'accesso al terzo turno preliminare. Gli incontri più importanti vedranno in scena il Rosenborg, che se la vedrà con il Norrkoping, e il Copenaghen, di scena a Belfast contro il Crusaders. Da seguire anche Zalgiris-Astana e Partizani - Ferencvàros, con gli ungheresi chiamati a dare continuità a ciò che di buono ha fatto vedere la propria nazionale ad Euro 2016.