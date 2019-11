Partita Manchester City - West Ham in 3° giornata Premier League 2016/17 (3-1): vince il City, Guardiola in vetta!

Per Manchester City - West Ham è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti la redazione Premier League Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia la sfida, e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti sempre live, qui su Vavel Italia.

18.59 - Nella ripresa sono calati inevitabilmente i ritmi di un Man City incontenibile nella prima mezz'ora. Per fortuna di Pep, Silva e Sterling hanno compensato il calo di energie con una prestazione maiuscola. Doppietta per il 7. Giocate di alta sucola e un assist per il 21.

18.57 - Ennesima prova di forza palesata dal Manchester City di Pep Guardiola quest'oggi. La squadra gira a meraviglia quando attacca. Perfetto il primo tempo, fatto di intensità, pressing, spinta e idee. Meno bene il secondo tempo, quando il West Ham è rientrato in partita sfruttando il solito errore difensivo che questo City ancora concede.

94' - FINISCE QUI, NON C'E' PIU' TEMPO AL CITY OF MANCHESTER! VINCE IL CITY DI PEP GUARDIOLA CHE RISPONDE PRESENTE BATTENDO 3-1 IL WEST HAM. DECIDONO LA SFIDA I GOL DI FERNANDINHO E LA DOPPIETTA DI STERLING. DI ANTONIO IL GOL DEGLI OSPITI.

92' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! LA CHIUDE ANCORA LUI, STERLING! PARTITA MAGNIFICA DELL'EX LIVERPOOL CHE CHIUDE I GIOCHI SERVITO ANCORA UNA VOLTA DA UN ALTRETTANTO MAGICO SILVA. ADRIAN ESCE CON I TEMPI SBAGLIATI, STERLING LO AGGIRA, POI QUASI DAL FONDO DEPOSITA SENZA GROSSE DIFFICOLTA PER LA DOPPIETTA.

91' - Altra azione magnifica del City: Nasri trova Silva a sinsitra che carica il mancino trovando il palo interno.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' - Ancora Silva ad ispirare Samir Nasri! Conclusione del francese, ma il pallone termina alto.

89' - Altra occasione per Sterling che si era spostato a sinistra. Silva lo serve alla perfezione, ma il suo destro non è preciso.

88' - Non vuole correre rischi Guardiola: ultimo cambio conservativo con Fernando che prende il posto di Aguero.

87' - Nulla di fatto sul calcio piazzato: Collins è stato pizzicato in offside.

87' - Giocata di classe da parte di Lanzini che guadagna un importante calcio di punizione per gli Hammers.

84' - GRANDISSIMA OCCASIONE PER IL CITY. AZIONE MOLTO BELLA COSTRUITA DAI PIEDI DI NASRI, OTTIMAMENTE ENTRATO I PARTITA. AGUERO DIFENDE PALLA, CREA LO SPAZIO PER L'INSERIMENTO DEL FRANCESE CHE CALCIA SU ADRIAN. LA PALLA RESTA LI, NASRI CI RIPROVA MA QUESTA VOLTA E' UN DIFENSORE APPOSTATO SULLLA LINEA DI PORTA A DIRGLI DI NO.

84' - Inserimento di Zabaleta, pizzicato in offside.

83' - E' troppo corto il corner di Manuel Lanzini.

82' - Calleri combatte e guadagna corner. Sale tutto il West Ham.

82' - Altro errore di misura nel City: incursione di De Bruyne che sbaglia tutto al momento del cross.

80' - Squadre molto lunghi in questo finale. Tentativo di contropiede imbastito dal City che però ha sbagliato il passaggio decisivo con Silva.

79' - Azione manovrata del City che ha portato allo sparo Aguero. Il tiro del Kun dal cuore dell'area di rigore è stato murato.

78' - Non rientra in campo Reid: Bilic lo sosituisce con Calleri.

77' - Gioco fermo per un colpo ricevuto da Reid, una gomitata al volto partita da Aguero. Il 2 di Bilic è fermo in mezzo al campo.

76' - Secondo cambio nel City: dentro Nasri al posto di Nolito.

74' - Ora sono stanche le due squadre e si nota con evidenza. Il City non è più intenso come prima, inoltre sbaglia qualche passaggio in più. Il West Ham prova con qualche contropiede ma la gamba non è delle migliori.

70' - Aguero prova a mettere nel mezzo con l'esterno: il pallone viene deviato e rischia di beffare Adrian, di qualche passo fuori dalla linea di porta.

69' - Attacca ancora dalla destra con Sterling il Manchester City: cross del 7 che trova una deviazione prima di terminare docile tra i guantoni di Adrian.

66' - Grande chance per il City che è tornato a premere dopo aver subito il gol del 2-1. Aguero, lanciato nello spazio, ha provato la conclusione da posizione defilata. Pallone sull'esterno della rete.

64' - Sterling questa volta esagera. Si allunga troppo il pallone sulla linea di fondo campo regalando rimessa dal fondo ad Adrian.

61' - Ora ci crede il West Ham che fino al momento del gol non aveva fatto praticamente nulla. Dentro Lanzini, al rientro. Fuori Valencia.

60' - Si è arrabiato moltissimo Guardiola in occasione del gol subito. Intanto esce Stones per infortunio, dentro Kolarov.

58' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOLLLLLLLLL! GOL DEL WEST HAM CHE ALL'IMPROVVISO RIAPRE LA GARA! GRANDE AZIONE DI MASUAKU CHE UBRIACA DI FINTE ZABALETA, ARRIVA SUL FONDO E METTE DENTRO. LA DIFESA DEL CITY SI FA COGLIERE DI SORPRESA CON IL PALLONE CHE SCAVALCA TUTTI, CABALLERO COMPRESO. ALL'APPUNTAMENTO CON IL GOL PERO', C'E ANTONIO CHE DI TESTA, DA DUE PASSI NON SBAGLIA. 2-1.

57' - Altra azione tutta in verticale con Nolito per il movimento di Aguero, pescato in offside. In realtà però, la posizione era regolare.

55' - valencia ha provato la conclusione sul primo palo. Tutto facile per Caballero.

54' - Azione bellissima del Manchester City. In contropiede ragionato, Silva ha diretto l'orchestra, poi il pallone è arrivato ad Aguero che ha fatto tutto bene tranne che la conclusione, molto larga.

53' - Ora compare anche un po di sole sulle tribune dell'Etihad.

52' - GRANDE OCCASIONE, ANCORA UNA VOLTA PER NOLITO. LO SPAGNOLO SI E' TROVATO IL PALLONE TRA I PIEDI ALL'ALTEZZA DEI 16 METRI, HA PROVATO IL TIRO MA IL PALLONE E' FINITO SULL'ESTERNO DELLA RETE.

51' - Ammonito Noble per proteste.

50' - Ancora Sterling costringe al fallo il già ammonito Masuaku. Punizione da posizione fotocopia rispetto a qualche minuto fa.

49' - Rischia tantissimo Caballero che si fa quasi rubare il pallone da Fletcher nei pressi dell'area piccola. In suo soccorso arriva l'arbitro che fischia a suo favore.

48' - GOL ANNULLATO AL MANCHESTER CITY. CROSS TAGLIATO PER NOLITO CHE HA DEPOSITATO IN RETE. LO SPAGNOLO PERO' ERA IN EVIDENTE OFFSIDE.

47' - Si riparte da dove si era al 45'. Grande spunto di Sterling che sguscia via a due uomini guadagnando un calcio di punizione da posizione interessante.

46' - SI RIPARTE! INIZIATO IL SECONDO TEMPO AL CITY OF MANCHESTER.

18.04 - Tutto pronto per la ripresa delle ostilità.

18.03 - Un cambio nel City: dentro Byram, fuori Tore.

18.02 - Squadre in campo per il secondo tempo.

18.00 - Le squadre stanno per rientrare in campo dopo l'intervallo.

17.55 - Allo stesso tempo, i 45' minuti del West Ham sono stati non certo di buona fattura. Zero idee, molta lentezza nel possesso palla e una difesa a dir poco rivedibile hanno portato Bilic sotto di due al break.

17.52 - Il pressing alto e l'esasperata dedizione alla riconquista del pallone hanno fatto tutta la differenza del mondo in questi primi 45'. Una tattica perfetta abbinata a qualità tecniche eccelse hanno prodotto un grande spettacolo. Il gol di Sterling è l'emblema di questo gioco, il gioco alla Pep Guardiola

17.50 - E' stato un primo tempo assolutamente a senso unico quello andato in scena al City of Manchester. L'approccio alla gara del City è stato devastante e non ha lasciato alcuna speranza ad un West Ham distratto e privo di idee.

47' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO DELL'ETIHAD STADIUM. E' UN MANCHESTER CITY PIU' CHE CONVINCENTE QUELLO CHE CONDUCE SUL WEST HAM. 2-0 IL PUNTEGGIO. DECIDONO STERLING E FERNANDINHO.

46' - Manchester City che sta chiudendo il tempo con un semplice possesso palla. I ragazzi di Pep fanno girare la sfera da sinistra a destra senza grossi intoppi.

45' - Ci saranno 2 minuti di recupero.

43' - Rischia un po con il possesso palla Clichy. Poi però, ci pensa Stones a rimediare su Fletcher.

42' - Altra grande idea maturata dai piedi di Silva che vede un corridoio quasi impossibile per Aguero. La difesa è in ritardo, ma Adrian in uscita rimedia.

40' - Altra azione cucita nello spazio di un fazzoletto: scambio stretto, in equilibrio precario, tra Silva, Nolito e Aguero. Alla fine, c'è solo un giro alla bandierina per i ragazzi terribili.

39' - Non è efficace nemmeno in questo caso - ovvero in contropiede - l'azione del West Ham. I ragazzi di Bilic sono privi di idee e di conseguenza, facilmente marcabili dai quattro difensori di Guardiola.

38' - City che ora amministra la situazione restando in proiezione offensiva.

34' - OCCASIONISSIMA CITY: Altra azione magnifica per gli uomini di Pep che sviluppano gioco a sinistra. Tutto in verticale fino alla serpentina di Silva che arriva sul fondo prima di lasciare il pallone per l'arrivo a rimorchio di De Bruyne. Il tiro è a botta sicura, ma un difensore di Bilic salva tutto mettendo in angolo.

33' - Altra potenziale opportunità per il West Ham: Antonio, lanciato in velocità, è stato rimontato proprio all'ingresso dell'area di rigore da un grande Otamendi. Solo angolo.

32' - PRIMA OCCASIONE PER IL WEST HAM! Tore ha provato ad infilarsi in area, ma ha trovato il blocco di Otamendi. Sul proseguimento dell'azione, cross dello stesso Tore per Fletcher che colpisce di testa senza dare potenza.

31' - Stones a bordo campo. City momentaneamente in 10 uomini.

30' - Guardiola ne approfitta subito per dare indicazioni a De Bruyne e Silva.

29' - Ottimo chiusura di Clichy su Tore, intanto è rimasto a terra Stones.

28' - Possesso più ragionato ora, per i ragazzi di Guardiola. Subito ne approfitta il West Ham che va a rubare e ripartire in velocità.

27' - DE BRUYNE PROVA IL TIRO IN PORTA, MA IL PALLONE TERMINA DI QUALCHE CENTIMETRO SOPRA LA TRAVERSA DI ADRIAN.

26' - Appena accelera il Manchester City, subito finisce in sofferenza la difesa di Bilic. Altra punizione per i citizens.

24' - Primo errore del match per il City: De Bruyne prova a lanciare Aguero in profondità, ma i due non si intendono. Primo possesso offensivo buttato via.

22' - Altro pallone perfetto di De Bruyne, questa volta per Aguero che salta ma non arriva sulla sfera. Anche disturbato il Kun.

21' - Ed è sempre City. Ancora City. Un fiume in piena al quale Bilic non riesce a porre rimedio. Sterling scappa a Masuaku costretto a metterlo a terra. Altra punizione dalla trequarti per i ragazzi di Guardiola.

18' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOLLLLLL! RADDOPPIO MANCHESTER CITY! FERNANDINHO!!!! STACCO PERFETTO DEL CENTROCAMPISTA BRASILIANO CHE NEL BEL MEZZO DELL'AREA HAMMERS TROVA TEMPO E SPAZIO PER COLPIRE AL MEGLIO IL CROSS TAGLIATO E PERCISO DI KEVIN DE BRUYNE. DIFESA DI BILIC IMMOBILE. IL CITY PASSEGGIA. 2-0.

17' - Ancora dalla sinistra, City aggressivo e pericoloso. Discesa a testa bassa di Nolito, stoppato proprio sul più bello.

16' - Torna ad attaccare il City: pallone nello spazio per Aguero che di prima serve il rimorchio di Silva. Il canario si allarga, poi prova a metterla nel mezzo, ma non trova nessuno in blue.

16' - Si schiera con un classico 5-3-2 in linea il West Ham.

15' - Staziona minaccioso sulla linea della trequarti avversaria il possesso palla del Manchester City, ora più riflessivo. I ragazzi di Guardiola sono alla ricerca del varco giusto.

14' - Si pareggia il conto almeno negli ammoniti: giallo anche per Masuaku che ha steso De Bruyne partito rapido in contropiede.

13' - Ora prova a rifiatare con un possesso palla sterile il West Ham. Il City però, corre in avanti alla ricerca del pallone. Pressing asfissiante!

11' - Ed è ancora il City a gestire il pallone in proiezione offensiva. I ragazzi di Guardiola vogliono sfruttare al massimo l'avvio timoroso degli avversari.

10' - Il vantaggio di Sterling è andato a legittimare una superiorità imbarazzante in questi primi 10 minuti di gara. Il City ha creato almeno tre chance pulite, mentre il West Ham non ha mai superato il centrocampo,

8' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOLLLLLL!!! MANCHESTER CITY GIA' IN VANTAGGIO! HA SEGNATO STERLING MA L'AZIONE CORALE E' DA APPLAUSI! GRANDISSIMA CONDUZIONE DI SILVA CHE SI SPOSTA CON IL PALLONE, APRE LA DIFESA DI BILIC, POI APPOGGIA PER NOLITO PERFETTO NELL'ASSIST NEL MEZZO PER STERLING CHE NON DEVE FAR ALTRO CHE APPOGGIARE IN RETE. 1-0.

7' - Riparte all'attacco il City: altro pallone catturato, gestito e spostato in avanti. Questa volta ha provato Sterling ma il pallone è stato deviato in angolo.

6' - Dopo appena sei minuti c'è già un ammonito. Si tratta di Fernandinho, puntio da Marriner per un fallo a centrocampo.

5' - Ancora City! Altro pallone recuperato a centrocampo dagli uomini del Pep con David Silva che dalla stessa mattonella di Aguero ha tentato il tiro a giro. Pallone che esce alla destra di Adrian.

4' - PRIMO SQUILLO DA PARTE DI AGUERO. Pressing altissimo e rabbioso dei citizens che ha favorito il recupero del 10 argentino. due passi, poi il tiro in diagonale che non trova lo specchio di porta.

3' - Azione prolungata, quella dal corner. Il City prova a far muovere la difesa di Bilic, ma il pallone finisce docile tra le braccia di un Adrian attento.

2' - Parte subito in attacco il City: Nolito guadagna il primo corner del match.

1' - SI PARTE!!! E' INIZIATA MANCHESTER CITY - WEST HAM!

16.59 - Tutto pronto a Etihad.

16.57 - Squadre in campo!

16.54 - Tutto pronto al City of Manchester. Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco.

16.48 - E' terminato il warm up delle due squadre. Tutti negli spogliatoi prima del fischio iniziale di Marriner.

16.40 - Intanto prosegue il warm up delle due squadre sul terreno di gioco del City of Manchester.

16.39 - Zaza arriva al West Ham con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro. In base alle presenze con il club si stabilirà se gli Hammers dovranno pagare 20 milioni per l'obbligo di riscatto o meno.

16.36 - Giornata importante in chiave mercato anche per gli Hammers che proprio oggi hanno ufficializzato l'arrivo di Simone Zaza.

16.33 - Hart e Caballero si scaldano. Mentre il primo è destinato all'addio, il secondo oggi giocherà dal primo minuto. Tutto in attesa di Claudio Bravo.

16.31 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento pre match. Gran boato per i ragazzi di Guardiola che oggi pomeriggio cercano un successo che li proietterebbe in testa alla classifica.

16.27 - Intanto è arrivato il finale tra WBA e Middlesbrough: 0-0 al The Hawthorns.

16.25 - Le tante assenze portano Bilic a sconvolgere in qualche modo l'assetto tattico della sua squadra. Dunque, spazio al 5-3-2 con Antonio e Masuaku a fare gli esterni di difesa, e con l'inserimento di Ogbonna al centro. A centrocampo ci sono Tore, Kouyate e Noble, mentre la coppia gol è Valencia - Fletcher.

WEST HAM: (5-3-2): Adrian; Antonio, Collins, Reid, Ogbonna, Masuaku; Tore, Noble, Kouyate; Fletcher, Valencia.

16.23 - Ora, passiamo all'undici scelto da Slaven Bilic per un West Ham a dir poco incerottato.

16.22 - Guardiola torna al passato e ripropone il 4-2-3-1 arretrando il raggio d'azione di Silva. In porta c'è Caballero, dato che Bravo non è ancora pronto per scendere in campo. Anche in difesa c'è un cambiamento con Clichy che gioca al posto di Sagna. In avanti tutto confermato con Aguero aguidare l'attacco.

MANCHESTER CITY: (4-2-3-1): Caballero; Zabaleta, Stones, Otamendi, Clichy; Fernandinho, Silva; Sterling, De Bruyne, Nolito; Aguero.

16.19 - Partiamo dall'undici scelto da Guardiola per i citizens.

16.18 - Ora però, passiamo alla lettura delle formazioni ufficiali di Manchester City e West Ham.

16.16 - Eccoci nell'away changing room dove è stato allocato lo spogliatoio del West Ham.

16.14 - Prima di andare a scoprire le formazioni ufficiali di City e West Ham, facciamo una rapida incursione negli spogliatoi degli ospiti.

16.13 - Questo invece, il discreto arrivo del West Ham che ha scelto una via meno affollata per giungere a Etihad.

16.10 - Ecco l'arrivo dei Citizens, guidati da Pep Guardiola. Come sempre c'è un gran numero di tifosi all'esterno dello stadio.

16.07 - le squadre sono già arrivate a destinazione e da qualche minuto hanno lasciato il prato dell'Etihad dove si è svolta la solita ricognizione pre match.

16.06 - Pochi pochissimi spettatori hanno già preso posto. Il City of Manchester è pressoché deserto. Come la quiete prima della tempesta.

16.04 - Terreno di gioco in perfette condizioni per la sfida che chiude la terza giornata del campionato di Premier League 2016/17.

16.02 - Benvenuti all'Etihad Stadium di Manchester. All'interno di questo impianto, tra poco meno di un'ora Manchester City e West Ham si contenderanno i 3 punti.

16.00 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed di Manchester City - West Ham, posticipo domenicale che chiude il programma relativo alla 3^ giornata del campionato di Premier League 2016/17.

Nella cornice sempre affascinante dell'Etihad Stadium, il Manchester City di Pep Guardiola è atteso al varco dal West Ham di Slaven Bilic, in quello che sarà il match conclusivo della terza giornata di Premier League. Le due squadre arrivano alla sfida con umori diametralmente opposti: il Manchester City di Guardiola non ha mai sbagliato in questo inizio di stagione, conquistando sei punti in campionato e la facile qualificazione ai gironi di Champions League. Il West Ham di Bilic invece, complice una preparazione non ottimale, una lunga serie di infortuni e tanti volti nuovi da assemblare, ha deluso sia in Premier, sia in Europa League dove è stata incredibilmente eliminata dall'Astra Giurgiu.

A mettere ancor più pepe alla sfida, già di per se tra le più affascinanti di questo inizio campionato, ci sono anche i risultati maturati nella giornata di ieri. Il Manchester City infatti, è costretto ai tre punti anche oggi visto che sia il Chelsea che lo United hanno proseguito il loro percorso netto in testa alla classifica. Se il Chelsea si è regalato un pomeriggio di grande calcio rifilando un netto 3-0 al Burnley, i cugini dello United hanno sofferto molto sul campo inzuppato d'acqua dell'Hull City. A decidere la sfida però, ci ha pensato Marcus Rashford entrato a gara in corso e decisivo con una zampata da tre punti proprio nel tempo di recupero.

Gli altri incontri hanno visto il pareggio per 1-1 nell'altro big match di giornata, quello tra Tottenham e Liverpool. Un risultato che fa abbozzare un sorriso sulle labbra di Guardiola e Bilic anche se siamo solo ad agosto e il tempo dei calcoli sulle avversarie è ancora prematuro. E' arrivato invece, il primo successo stagionale per Arsenal e Leicester che hanno battuto Watford e Swansea. I Gunners si coccolano il duo delle meraviglie Sanchez - Ozil, mentre il Leicester ringrazia Vardy, tornato al gol nel giorno in cui Francesco Guidolin ha affrontato Ranieri in un derby tutto italiano. Vince anche l'Everton di Koeman, mentre Southampton - Sunderland e Crystal Palace - Bournemouth si fermano sull'1-1.

Sono passate appena poche settimane, ma è già chiaro che il Manchester City è una creatura generata dalla mente e dalle idee del suo manager. Non ci ha messo molto Pep Guardiola a inserirsi nei meccanismi di un campionato e di un calcio totalmente diverso dalla sua nota filosofia di gioco: palleggio sì, ma non estremizzato. tagli, movimenti perpetui e una compattezza di squadra già collaudata hanno spinto il City ai gironi di Champions League senza troppi patemi. 5-0 a Bucarest con la Steaua, replicato dall'1-0 del City of Manchester nel giorno dell'addio di Joe Hart. Già, Pep ha saputo usare anche il pugno duro con alcuni calciatori ritenuti non indispensabili. Hart ad esempio, sta cercando una nuova casa dopo esser stato una bandiera della squadra di Manchester per quasi un decennio.

Avendo a disposizione un ampio budget per fare il calciomercato a lui più congeniale, Guardiola ha rivoluzionato il City nel giro di una mezza estate: Touré è finito ai margini; Stones, Nolito, Sané, Gundogan e Bravo invece, si sono colorati d'azzurro spinti a Manchester dal fascino che solo il Pep riesce a trasmettere ad un calciatore. L'assemblaggio dei nuovi, tanti e diversi per caratteristiche, non è stato ancora completato, ma con un Sergio Aguero in grandissima forma e uno Sterling assolutamente ritrovato, tutto sta risultando più facile al Pep giunto a Manchester co l'obiettivo di proseguire la sua striscia di vittorie.

Discorso meno fluido e positivo è quello che si lega alle prestazioni del West Ham di Slaven Bilic. La squadra, sorpresa in positivo della scorsa stagione, non è partita bene in questa annata di cambiamenti. Il nuovo Olympic Stadium infatti, non sta portando grande fortuna agli Hammers, sconfitti proprio giovedì dall'Astra nel preliminare di Europa League. Una sconfitta inattesa, che ha del clamoroso se si va ad analizzare la forza del West Ham e quella dell'avversario. Con lo scivolone di giovedì, gli Hammers hanno vanificato la rincorsa all'Europa coronata nella passata stagione, la stagione di Dimitri Payet.

Proprio il campionissimo francese è l'emblema di questo avvio di stagione in casa West Ham. Inizialmente in ritardo di condizione vista la partecipazione ad Euro 2016, Payet ha cercato di recuperare per essere pronto già alla prima giornata. L'extra carico però, lo ha portato ad accusare un problema muscolare che a meno di miracoli lo terrà fuori dal campo anche oggi. Gli infortuni infatti, sono il problema principale di questo West Ham, squadra di gran talento che giunge a Manchester senza grandi interpreti: Ayew ne avrà per quattro mesi. Lanzini è ancora ai box così come Payet. Noble non è al meglio ma stringerà i denti per esserci.

Dopo il nutrito turnover applicato nel match di mercoledì con la Steaua Bucarest, Guardiola torna all'antico per la sfida al temibile West Ham di Bilic. Nel 4-1-4-1 studiato dal tecnico catalano, in porta potrebbe esordire Claudio Bravo, arrivato a Manchester in settimana. Nel caso non dovesse farcela spazio ancora a Willy Caballero. La difesa invece, sarà la solita con Sagna, Stones, Otamendi e Kolarov. A centrocampo, il solo Fernandinho agirà per vie centrali, con Nolito, Silva, De Bruyne e Sterling ad agire alle spalle di Aguero.

Manchester City: (4-1-4-1): Bravo; Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov; Fernandinho; Sterling, Silva, De Bruyne, Nolito; Aguero. All. P. Guardiola.

Tanti invece, sono i problemi di formazione con cui deve fare i conti Bilic. L'allenatore croato non può contare su André Ayew e Manuel Lanzini, mentre il recupero di Dimitri Payet appare di difficile realizzazione. Davanti ad Adrian, viene confermata la linea a quattro con Masuaku, Collins, Reid e Byram. A centrocampo con Kouyate stringe i denti capitan Noble, acciaccato ma presente. Dietro la punta che sarà Calleri - vista anche l'indisponibilità di Carroll, tris sperimentale composto da Antonio, Enner Valencia e Tore.

West Ham: (4-2-3-1): Adrian; Masuaku, Collins, Reid, Byram; Noble, Koyuatè; Antonio, Valencia, Toré; Calleri. All. S. Bilic.

Sono 102 i precedenti in tutte le competizioni fra Citizens e Hammers. Il bilancio è favorevole alla squadra di Manchester, che ha all'attivo ben 48 vittorie contro le 37 degli Hammers. Solo 17 i pareggi in una sfida che proprio lo scorso anno, a Boylen Ground terminò sul 2-2. Nella gara d'andata a Manchester invece, il West Ham riuscì a fare il colpo grosso battendo il City a domicilio con un Victor Moses in grande spolvero. Nei precedenti casalinghi però, i Citizens mantengono comunque la supremazia: 34 vittorie contro i 6 pareggi e le 12 affermazioni del West Ham.