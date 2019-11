Partita Barcellona - Celtic in Champions League 2016/17 live: Suarez chiude il match sul 7-0

Per Barcellona - Celtic è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti la redazione calcio di Vavel Italia Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti con la Champions League sempre live, qui su Vavel Italia.

22.50 - Questi alcuni dei gol che hanno caratterizzato la ripresa al Camp Nou. Un dominio totale caratterizzato dalla MSN, Messi, Suarez e Neymar.





22.45 - Da incubo invece, la serata del Celtic, spazzato via dall'immensa classe di Neymar e soci. Una batosta incredibile che ricorda una volta di più la forza impressionante del Barcellona, probabilmente la squadra con il miglior attacco al mondo.

22.40 - Un successo nettissimo quello con cui il Barcellona ha riabbracciato la Champions League. Al Camp Nou è andato in scena lo show dei blaugrana, dominatori con una MSN assolutamente paurosa. 7 reti, tanto spettacolo e un rigore parato. La serata dei blaugrana è di quelle da incorniciare.

92' - FINISCE COSI', IN TRIONFO IL MATCH DEL CAMP NOU! IL BARCELLONA STRAPAZZA IL CELTIC 7-0 GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI SUAREZ, ALLA TRIPLETTA DI MESSI, AL GOL DI NEYMAR E AL GOL DI INISTA. UN PUNTEGGIO PESANTISSIMO CHE RISPECCHIA IN TOTO L'ANDAMENTO DI UN MATCH DOMINATO DAI BLAUGRANA.

91' - Chiude in attacco il Barça.

90' - Ci saranno due minuti di recupero.

88' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOLLLL! E SONO 7! ANCORA LUIS EL PISTOLERO SUAREZ CHE IN SPACCATA SFRUTTA AL MASSIMO L'ASSIST DI MESSI, LASCIATO CLAMOROSAMENTE SOLO DALLA DIFESA DI RODGERS. 7-0 CHE NON HA BISOGNO DI COMMENTI.

87' - Messi ad un passo dal gol del 7-0! Azione solita con sinistro incorporato. De Vries si supera allungando il pallone sul palo e poi in corner.

84' - Messi controlla male, poi prova a rimediare ma non riesce a calciare.

82' - Minuti che passano ormai senza molto da dire. Il Barç continua a dominare. Il Celtic guarda lo show.

76' - Cambio nel Celtic: dentro McGregor per Briton.

75' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLAZOOOOO! BARCELLONA SPIETATO! LUIS SUAREZ METTE A SEGNO IL SESTO GOL CON UN COLPO D'AUTORE! ASSIST MAGICO - IL QUARTO NEL MATCH - DI NEYMAR CHE PESCA LUIS: STOP DI PETTO E SEMI ROVESCIATA IMMEDIATA CHE FULMINA DE VRIES. 6-0.

71' - Neymar mette in moto Rafinha che colpisce dal centro dell'area trovando una decisiva deviazione.

70' - Doppio cambio nel Celtic: dentro Armstrong e O'Connell per Roberts e Svitchenko.

68' - Stop magico di Neymar, vanificato dall'off side di Suarez.

67' - Torna a fare un giro dalla bandierina il Barça.

65' - Biton prova la conclusione da centrocampo, ma Ter Stegen non si lascia sorprendere.

64' - Dopo il rassicurante 5-0 Luis Enrique ha operato un secondo cambio: dentro Rafinha, fuori Busquets.

60' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLL! ANCORA BARCA, INSTOPPABILE BARCA. MANITA IN 60 MINUTI ESATTI! MESSI SI PORTA A CASA IL PALLONE DOPO IL GENTILE OMAGGIO CONCESSOGLI DA SUAREZ: IL PISTOLERO SCATTA IN VELOCITA, SALTA DUE UOMINI, POI SI ALLARGA E CEDE A MESSI CHE DEVE SOLO DEPOSITARE CON I TEMPI GIUSTI IL PALLONE IN RETE. 5-0.

59' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOLLLL ANDRES INIESTA!!! GOL MAGNIFICO DEL NUMERO 8 CHE AL VOLO, DI PRIMA INTENZIONE, E IN CORSA, TROVA UN DESTRO TERRIFICANTE CHE SI SCAGLIA SOTTO IL SETTE. ALTRO ASSIST MAGNIFICO DI NEYMAR CHE SALE A QUOTA 3. CALCIO CHAMPAGNE.

58' - I ritmi sono calati vertiginosamente in questo secondo tempo. Il Barça è in controllo, il Celtic si difende.

56' - Ammonito anche Scott Brown.

55' - Lancio in profondità verso Messi, pizzicato in offside.

GLI UOMINI GOL DEL BARCELLONA, MESSI E NEYMAR.

53' - La punizione stilisticamente perfetta di Neymar ha messo il punto esclamativo sul match del brasiliano: per lui due assist e un gol.

52' - Dunque, ora si fa quasi impossibile per il Celtic che da qui alla fine avrà solo il compito di rendere il passivo il meno grave possibile.

50' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! NEYMAR JUNIOR! PUNIZIONE PERFETTA DI O NEY CHE SCAVALCA LA BARRIERA TROVANDO IN COLPEVOLE RITARDO DE VRIES! 3-0 BARCELLONA CHE CHIUDE IL MATCH CON IL GIOIELLO SU PUNIZIONE DI NEYMAR.

49' - Messi e Neymar sul punto di battuta.

49' - Messi chiama lo scambio con Neymar che ridà palla alla pulga, stesa proprio al limite dell'area di rigore.

47' - Suarez ha cercato la connessione con Messi, anticipato da Brown.

47' - Subito Barça a cucire gioco nella metà campo del Celtic.

46' - Primo pallone controllato dal Barcellona.

46' - Via, iniziato anche il secondo tempo tra Barcellona e Celtic.

21.49 - Tutto pronto al Camp Nou!

21.49 - Dentro Iniesta, fuori Rakitic. Nessun cambio nel Celtic.

21.48 - Iniesta è pronto ad entrare in campo.

21.48 - SQUADRE DI NUOVO IN CAMPO.

21.45 - Le squadre sono pronte a fare il loro ritorno in campo.

21.43 - Una gigantografia del man of the match, Leo Messi.

21.39 - Ecco la doppietta siglata da Leo Messi che al momento decide il match!

21.35 - Ordinaria amministrazione per il Barcellona in questi primi 45 di gioco. La squadra di Luis Enrique ha messo subito in chiaro le cose, portandosi avanti dopo appena 4 minuti. L'asse Neymar - Messi ha funzionato a meraviglia anche in occasione del gol del raddoppio, arrivato dopo il rigore parato da Ter Stegen.

45' - NON C'E' RECUPERO. FINISCE QUI, SUL 2-0 IL PRIMO TEMPO DEL CAMP NOU! DECIDE LA DOPPIETTA DI MESSI INTERVALLATA DAL RIGORE CAUSATO E PARATO DA TER STEGEN.

44' - Messi prova la conclusione al volo sull'assist di Neymar. Questa volta il pallone si impenna.

43' - Triangoli su triangoli tentati da Messi e Suarez che si divertono all'interno dell'area del Celtic.

42' - GOL ANNULLATO AL CELTIC. Azione personale da parte di Sinclair che sul proprio tiro aveva trovato Roberts solo davanti a Ter Stegen. Il calciatore di Rodgers però, era chiaramente in offside.

39' - Palla recuperata da Brown che poi costringe Rakitic al fallo tattico. Ammonito il croato.

38' - Numeri in successione di Messi che poi apre a meraviglia dall'altra parte di campo. Pulizia balistica assurda!

35' - Altro contropiede clamoroso in favore del Barcellona! Messi illumina per Neymar che non chiude con il sinistro, cercando di rientrare sul destro. Il tentativo riesce, ma la conclusione viene deviata da De Vries.

34' - RAKITIC! Pallone salvato da un difensore di Rodgers sulla linea di porta. Barça vicino al 3-0.

33' - Ora si diverte il Barcellona! Ripartenza quasi mortale condotta da Rakitic che poi ha aperto per Neymar. L'11 ha atteso Sergi Roberto il cui pallone ha messo in sofferenza la difesa di Rodgers. Ancora corner.

31' - Strano tentativo provato da Luis Suarez che dal limite dell'area di rigore ha tentato uno scavetto. Gesto tecnico che non riesce.

29' - Dunque, proprio nel momento migliore del Celtic, proprio dopo che gli scozzesi avevano fallito il penalty è arrivato il secondo sigillo di Messi. Azione magica portata a termine da Messi che ha raccolto a meraviglia l'assist e la grande giocata di Neymar. Ora per il Celtic c'è l'everest da scalare.

28' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLL!E RADDOPPIO BARCELLONA, PROPRIO NEL MOMENTO MIGLIORE DEL CELTIC! AZIONE MAGICA, IN SIMBIOSI DA PARTE DEL DUO MESSI - NEYMAR. I DUE SCAMBIANO, ENTRANO IN AREA, POI SEGNANO. TOCCA ANCORA A MESSI CHE RACCOGLIE L'ASSIST COMODO DI NEYMAR PROPRIO DAVANTI ALLA LINEA DI PORTA. 2-0.

27' - Ancora Celtic pericolosissimo: conclusione dalla distanza da parte di Brown che trova un paio di deviazioni. Palla ancora in angolo.

PARATO! TER STEGEN PARA IL RIGORE DI DEMBELE TUFFANDOSI DALLA PARTE GIUSTA NONOSTANTE LA RINCORSA SINCOPATA DEL GIOVANE FRANCESE. PALLA CHE FINISCE IN CORNER! TER STEGEN PARA!

26' - Lo stesso Dembele dal dischetto.

25' - Anche ammonito Ter Stegen, che ha toccato il piede del 10 francese.

CALCIO DI RIGORE! RIGORE PER IL CELTIC! CLAMOROSO AL CAMP NOU! LAMPO DI SINCLAIR CHE PESCA DEMBELE IN PROFONDITA. TER STEGEN LO METTE A TERRA, NON CI SONO DUBBI.

22' - O Ney prova ad accendersi: gioco nello stretto, poi cross per l'inserimento di Messi che non c'arriva.

21' - Ancora Messi è protagonista: altro lancio bellissimo che ne Neymar, ne Rakitic riescono a controllare.

20' - Guadagna l'ennesimo corner il Barça, ancora per merito di un lancio firmato Messi.

19' - Torna a prendere fiato il Celtic. Pallone che staziona a centrocampo.

18' - Altro pallone parlante di Leo Messi che apre il compasso per Suarez. Il nove non ci arriva per questione di centimetri.

17' - Ancora angolo per il Barça. I padroni di casa sono in costante proiezione offensiva.

16' - MESSI! PASSA CHE SIBILA IL PALO ALLA DESTRA DI DE VRIES. AZIONE PERSONALE CONCLUSA CON UN SINISTRO A GIRO DAL LIMITE. BARCA VICINO AL RADDOPPIO.

16' - Tutte le azioni passano da Leo Messi, autentico regista blaugrana.

Ecco Messi che celebra il gol del vantaggio dopo appena 4'.

15' - Corner mal battuto da Messi che rischiava di causare un contropiede. Alba però, è super attento e chiude tutto.

15' - Secondo corner del match per i padroni di casa.

14' - Ora torna a giostrare il pallone negli ultimi 25 metri il Barça. Celtic che può solo difendersi.

13' - Messi viene spesso a giocare sulla linea di centrocampo, quasi come un regista avanzato.

12' - Bel gioco d'illusionismo da parte di Busquets, steso a centrocampo.

10' - Ora si distende il Celtic. Prima azione che supera la metà campo conclusa con un cross morbido, facile preda per Ter Stegen.

9' - Ancora Barça. Molto caldo l'asse Messi - Suarez con l'argentino che ha provato a lanciare il pistolero. Pallone non preciso.

7' - Nell'occasione, Kolo Touré aveva tentato un maldestro anticipo svirgolando il pallone, poi carambolato sul palo.

6' - Occasionissima in favore del Barcellona! Altra chance capitata ai culé con Jordi Alba, lanciato a rete da Messi. Lo spagnolo ha cercato l'assist al centro per Suarez, ma il gioco era fermo per offside.

5' - Dunque è già in vantaggio il Barcellona: il corner guadagnato da Suarez è stato battuto all'indietro, avviando una nuova manovra di gioco. Lo stesso Neymar, ha colto in infilata la difesa del Celtic che ha lasciato Messi solo all'interno degli undici metri. Pallone perfetto, conclusione perfetta. Messi già a segno.

4' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOLLL! BARCELLONA IN VANTAGGIO! CHI SE NON LUI, LEO MESSI!! LEO MESSI CHE DALL'ANGOLO DESTRO TROVA L'ANGOLO LONTANO CON UN SINISTRO FORTE E PRECISO. ASSIST BELLISSIMO DI NEYMAR CHE AVEVA DECISO - GIUSTAMENTE - DI BATTERE IL CORNER CORTO, MANOVRATO. BARCA GIA' AVANTI.

3' - Prima azione in verticale del Barça: palla dentro di Gomes per Messi che tocca a sua volta per Suarez. Il 9 è stato anticipato in corner.

2' - Inizia dal basso il possesso palla dal Barça. I centrali scambiano palla in attesa di un varco.

1' - Primo pallone gestito in modo errato dal Celtic, che regala palla alla difesa dei culé.

1' - SI PARTE!!!!! E' INIZIATA BARCELLONA - CELTIC! BENTORNATA CHAMPIONS LEAGUE.

20.47 - Tutto pronto!

20.46 - I due capitani, Messi e Brown a centrocampo per lo scambio dei gagliardetti.

SUONA AL CAMP NOU IL MAGICO INNO. LA CHAMPIONS E' TORNATA

20.43 - SQUADRE IN CAMPO.

20.42 - Il direttore di gara sarà il romeno, Hategan.

20.41 - Intanto l'altro match del girone c non si disputerà: City e Gladbach è stata rinviata per pioggia.

20.40 - Tutto pronto al Camp Nou! Le squadre stanno percorrendo i grandini che portano al terreno di gioco del Camp Nou.

20.33 - Le squadre sono appena rientrate negli spogliatoi. Mancano appena 10 minuti al kickoff della sfida. La Champions sta tornando!

20.22 - Da qualche minuto le squadre sono scese in campo per il classico warm up.

20.21 - Ecco i due schieramenti uno di fronte all'altro. La qualità assoluta è opposta, ma il calcio e la Champions League ci hanno abituato a non dare nulla per scontato.

20.18 - Inizialmente era previsto un 4-5-1, che Rodgers sembra aver ridisegnato in 5-3-2. L'ex Liverpool rinuncia all'impiego di Rogic a centrocampo confermando invece il capitano Brown. Davanti manca Griffiths ma Rodgers decide comunque per le due punte: con Dembele spazio a Sinclair.

CELTIC: (5-3-2): De Vries; Gamboa, Lustig, Sviatchenko, Toure, Tierney; Bitton, Brown, Roberts; Sinclair, Dembele.

20.17 - Ed ora passiamo all'undici scelto da Rodgers per il suo Celtic.

20.16 - Luis Enrique conferma quelle che erano state le previsioni della vigilia. Classico 4-3-3 che vede il ritorno in campo di Ter Stegen al posto di Cillessen. In difesa sono confermati Umtiti e Sergi Roberto, mentre l'unica sorpresa riguarda appunto l'esclusione di Iniesta a vantaggio di André Gomes. Davanti torna la MSN.

BARCELLONA: (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Gomes; Messi, Neymar, Suarez.

20.11 - In relazione a quest'ultima notizia ci allacciamo al discorso legato alle formazioni ufficiali. Partiamo proprio dall'undici scelto da Luis Enrique per il suo Barcellona.

20.10 - In bella vista anche la 8 di Andres Iniesta, che accanto alla maglia ha la fascia da capitano e il gagliardetto. Andres però, possiamo anticiparlo, non sarà della partita, almeno dal primo minuto.

20.09 - Ecco qualche immagine dallo spogliatoio dei padroni di casa. Abbiamo visto la camiseta numero 10 di Leo Messi, di sicuro l'uomo più atteso questa sera.

20.01 - Prima di entrare nel dettaglio nelle faccende di campo, facciamo un giro nello spogliatoio del Barcellona per assaporare l'atmosfera vissuta dei giocatori stessi.

19.59 - E' atteso il tutto esaurito, 99.000 spettatori che soffieranno come il vento per spingere il Barça verso i primi tre punti della sua campagna europea.

19.58 - Da questo arco, tra poco più di 45 minuti, Barcellona e Celtic faranno il loro ingresso in campo nel maestoso stadio catalano.

19.54 - I calciatori, insieme ad allenatori e staff tecnico hanno da poco terminato la ricognizione sul terreno di gioco, perfetto almeno nelle apparenze.

19.53 - Le due squadre, sono già arrivate da qualche minuto al Camp Nou. Ecco, l'immagine che ha immortalato l'arrivo di Lio Messi con Luis Suarez alle sue spalle.

19.50 - Il Barça, chiaramente favorito in questo primo match del group stage, è reduce da una clamorosa sconfitta, rimediata nello scorso turno di Liga con l'Alaves. Il Celtic invece, arriva carico a mille dopo il 5-1 ai Rangers nell'Old Firm.

19.48 - I catalani e gli scozzesi sono stati inseriti nel girone C, comprendente anche Manchester City e Borussia Moenchengladbach che si affronteranno questa sera sotto il diluvio dell'Etihad Stadium.

19.46 - Bentornata Champions League! Eccoci, live dal Camp Nou di Barcellona per raccontarVi l'attesa che separa il Barcellona e il Celtic dal calcio d'inizio della prima giornata di questa Champions edizione 16/17.

19.45 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed di Barcellona - Celtic, match valido per la prima giornata del gruppo C Della UEFA Champions League 2016/17.

Il fascino unico ed inimitabile della Champions League torna ad illuminare il teatro del Camp Nou di Barcellona. Lì, nella culla del calcio europeo, sul prato che ha visto Messi e altri Campioni diventare grandi, la Champions è pronta a riaprire le danze per una stagione ancora una volta all'insegna del 'futbol' iberico. Lo scorso maggio infatti, si è consumato il terzo successo consecutivo di un club spagnolo, - il Real Madrid - replicato anche dalla terza affermazione del Siviglia in Europa League. Un dominio totale, che almeno per quelle che sono le forze in campo ai nastri di partenza, potrebbe protrarsi anche in questa stagione europea. Il Barcellona di Luis Enrique infatti, non ha perso nessuna delle sue stelle, intervenendo in modo importante sul calciomercato: innesti mirati e colpi di prestigio hanno arricchito il roster dei campioni del 2015, quanto mai vogliosi di replicare all'ultimo successo degli odiati rivali madrileni.

I biondi Messi e Neymar. Fonte foto: it.uefa.com

Non tutto oro però, è quel che luccica. L'avvio di stagione culé non è stato dei più esaltanti: il successo in Supercoppa di Spagna ha dato serenità all'ambiente, improvvisamente scosso dalla debacle dello scorso sabato proprio al Camp Nou. Le eccessive rotazioni apportate da Lucho, hanno causato un clamoroso tonfo interno; a beneficiare del black out blaugrana è stata la neo promossa Alaves oltre al Real Madrid di Zidane, ancora vittorioso e ora solo in testa alla Liga. Di umore opposto è l'avversario del Barça, reduce da un sabato a dir poco esaltante. Il Celtic di Brendan Rodgers arriva al Camp Nou senza i favori del pronostico ma con un netto 5-1 rifilato ai danni nei cugini dei Rangers nello storico Old Firm. Un risultato eccezionale, che ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi bianco verdi alla vigilia di una sfida così ostica come quella di Barcellona. Rodgers conosce le infinite difficoltà che una sfida come questa può riservare, ma è anche consapevole che i suoi ragazzi sono in un ottimo periodo di forma mentale oltre che fisica.

Se gli scozzesi arrivano al Camp Nou senza troppe pressioni visti i valori assoluti delle due rose, per il Barcellona la situazione mentale sarà diversa: dopo il ko di sabato è necessaria una prova di forza per mettere in chiaro che l'Alaves è stato solo un incidente di percorso. In più, per i blaugrana è già tempo di pensare al girone C, senza dubbio il più difficile tra quelli sorteggiati a Nyon. Oltre al Celtic, annunciato dai più come la squadra materasso, Borussia Moenchengladbach e soprattutto Manchester City sono veri e propri pericoli sul cammino che porta al rassicurante primato nel girone. I tedeschi del giovane ed ambizioso Schubert hanno già fatto vedere ottime cose nella passata edizione della Champions League.

Luis Enrique in conferenza stampa. Fonte foto: it.uefa.com

Gioco codificato, atteggiamento aggressivo e ordine tattico fanno del Borussia una squadra temibile per chiunque - vedi la Juventus nella passata edizione della Champions. A completare il tutto, ci ha pensato il solito destino: Pep Guardiola infatti, tornerà presto al Camp Nou da avversario. Il suo Manchester City - immacolato in questa prima parte di stagione - è finito proprio nel girone del Barça e questa volta ha intenzione di vendicare tutte le sconfitte rimediate nel corso di questi ultimi anni. Una vera bega non solo per i ragazzi di Lucho, ma anche per un Celtic che di fronte a queste super potenze, difficilmente riuscirà a far sentire la propria voce.

La MSN dialoga durante l'allenamento. Fonte foto: it.uefa.com

L'unico vantaggio che il disastroso match con l'Alaves ha portato in dote, ha a che fare con alcuni degli interpreti principali di questo Barcellona, trattenuti in panchina da Luis Enrique e dunque in piene forze per affrontare al meglio il match con il Celtic. Tra questi ci sono Iniesta, Suarez e Messi, rimasti malinconicamente in panchina nel match di sabato che ha visto i campioni di Spagna cadere sotto i colpi di una neo promossa. Loro tre saranno in campo dal primo minuto insieme a quella che può essere definito l'onze de gala dei catalani. L'unico reale dubbio di formazione riguarda la scelta del portiere.

Ter Stegen ha recuperato ma non è ancora al meglio della condizione. Se Lucho decidesse di non rischiarlo ci sarebbe ancora spazio per l'olandese Cillessen. Davanti all'estermo difensore, la linea a quattro di difesa vedrà Jordi Alba e l'invenzione di Lucho, ovvero Sergi Roberto, sulle corsie, con Piqué e Umtiti a formare la coppia centrale. A centrocampo ci saranno i migliori: Busquets, Iniesta e Rakitic. Mentre in attacco si ricompone dopo molto tempo la MSN. Neymar infatti, aveva saltato la prima parte di stagione per l'impegno Olimpico, lasciando un vuoto nella parte sinistra dell'attacco blaugrana.

BARCELLONA: (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakiti?, Busquets, Iniesta; Messi, Suárez, Neymar. All. L. Enrique.

Messi e Brown si stringono la mano nel match di ICC. Fonte foto: bbc.co.uk

Il Celtic di Rodgers, al contrario del Barcellona arriva a questa sfida con umore diverso e uomini più stanchi. Sabato c'è stato l'Old Firm nel quale Rodgers non ha potuto esimersi dallo schierare il milgior undici. Il risultato finale, un netto 5-1 ha dato ragione al tecnico gallese, che però, ora deve fare i conti con la stanchezza di alcuni dei suoi uomini migliori. Uno di questi, Griffiths, non sarà della sfida per un problema fisico, ma al suo posto, Rodgers può godersi uno scintillante Dembélé. La giovane stella del Celtic è reduce da un Old Firm da incorniciare e arriva al Camp Nou con la seria intenzione di ripetersi.

Sarà proprio Dembélé a guidare l'attacco degli scozzesi nel fortino del Barcellona, imbattuto in casa in Champions League ormai da quattro stagioni. Rodgers sembra orientato verso un 4-5-1 tutto compattezza e contropiede per arginare soprattutto sugli esterni la spinta abbinata alla qualità che solo una squadra come il Barcellona sa dare. Davanti al portiere che sarà De Vries, l'esperienza di uomini come Lustig e Kolo Touré verrà abbinata alla forza fisica di Sviatchenko e Tierney. A centrocampo, Forrest e Sinclair avranno il difficile compito di proteggere le corsie, mentre Brown, Rogic e Biton giostreranno nel mezzo. L'unico attaccante, come annunciato, sarà Dembélé.

CELTIC: (4-5-1): De Vries; Lustig, Touré, Sviatchenko, Tierney; Forrest, Brown, Rogic, Biton, Sinclair; Dembélé. All. B. Rodgers.

Fonte foto: Mirror.co.uk

Il confronto tra Celtic e Barcellona si è spesso verificato nelle ultime edizioni di UEFA Champions League. Tre stagioni fa, il match vinto con ampio margine dal Barcellona, al Camp Nou, consacrò Neymar al battesimo del gol in Champions. In quell'occasione l'asso brasiliano mise a segno una tripletta. Qualche stagione prima, il Celtic riuscì addirittura ad imporsi - sempre nella fase a gironi - per 2-1. I tifosi del Celtic Park quella sera la ricordano bene: il Barcellona dominò in lungo e in largo arrivando a toccare picchi dell'80% di possesso palla. Alla fine però, il risulato finale parlava di un clamoroso 2-1 per gli scozzesi. L'ultimo incrocio, in amichevole, risale a meno di due mesi fa. Vinse il Barcellona per 3-1 grazie ai gol di Arda Turan e alla doppietta di Munir. In totale, i confronti sono 12: 7 vittorie del Barça, 3 pareggi e due affermazioni scozzesi.