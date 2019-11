Partita Tottenham Hotspur - Monaco in Champions League 2016/17 (1-2)

Colpaccio del Monaco, che con una perfetta esibizione di tattica e cinismo sorprende il Tottenham e viola Wembley. Dopo il gran gol di Bernardo Silva, il Monaco raddoppia con Lemar. Il gol di Alderweireld serve solo a riaccendere le speranze degli Spurs, che però nella ripresa non fanno di più che collezionare un angolo dopo l'altro. Jardim vince nettamente il confronto con Pochettino, Silva quello con Eriksen, ma il migliore in campo è Andrea Raggi, che mette la museruola a tutto il reparto offensivo del Tottenham.

90' + 3 Silva e Germain tengono palla per gli ultimi secondi. Arriva il triplice fischio di Rocchi: il Monaco espugna Wembley!

90' + 2 Sissoko viene fermato da Moutinho, Silva conquista una punizione sulla metà campo. Mancano 30 secondi, Jardim è impaziente.

90' Ennesimo angolo per gli Spurs. Cross di Eriksen, ci prova Vertonghen che fa la sponda per un inserimento sul secondo palo, ma Janssen è in netto ritardo.

90' Ultime speranze per il Tottenham, Rocchi decreta 3 minuti di recupero.

88' Sissoko dalla destra serve Alli sul lato opposto, ma la conclusione in controbalzo del numero 20 è fuori misura.

87' Dembele prova a inserirsi sulla terza ottima sponda di Janssen, Subasic libera di piede al limite della sua area.

Negli ultimi 5 minuti, il possesso palla è stato quasi interamente appannaggio del Monaco. Rassegnai i tifosi del Tottenham.

85' Il Tottenham impieda 2 minuti per allontanare il pallone dalla propria metà campo. Moutinho guadagna una preziosa punizione, utilissima a far passare tempo.

83' Bernardo Silva e Lemar utilizzano le loro doti di palleggiatore per mettere a dormire la partita. Il Tottenham sembra non crederci più.

80' Ultimo cambio per il Tottenham. Esce Dier, entra Moussa Sissoko, pagato 35 milioni di euro nelle ultime ore di mercato. Jardim risponde togliendo Falcao e inserendo Germain.

78' Clamoroso errore di Kane, che spreca la palla del pareggio! Janssen è ancora bravissimo a difendere un pallone in area Spurs, attende l'arrivo di Kane e lo serve. Il centravanti inglese ha tutto il tempo per calciare un rigore in movimento, ma ne vien fuori una conclusione debole e centrale che non mette paura a Subasic.

78' 3 - 4 del Monaco, Lemar non trova il guizzo per calciare a rete.

76' Alli prova il tiro a giro sul secondo palo, ne viene fuori una telefonata per Subasic che blocca in due tempi.

76' Bernardo Silva lancia Lemar, Lloris esce dall'area e libera di piede.

74' Janssen è bravo ad addomesticare un pallone spalle alla porta e a servire Kane, la cui conclusione è respinta dal muro monegasco. Sul capovolgimento di fronte, Falcao spreca ancora anticipando di testa (senza trovare la porta) un meglio piazzato Lemar.

73' Azione di alleggerimento del Monaco, Lemar si accentra e spara col sinistro, Davies attutisce e Lloris blocca facilmente.

71' Alli con la sua velocità prova a mettere in difficoltà Raggi, che se la cava sempre grazie alla sua esperienza.

70' Fuori un deludente Lamela, entra l'olandese Janssen.

70' Il Monaco prova a pungere in contropiede, ma Silva è stanco, Sidibe non ha il tocco magico e Falcao ci mette tanta buona volontà con scarso profitto.

69' C'è movimento sulla panchina degli Spurs, Pochettino prepara un altro cambio.

67' Alli prova a mettere ordine tra le file degli Spurs, ma trova poca collaborazione. Eriksen è un fantasma, Lamela perde molti palloni, Kane non riesce a liberarsi dalla morsa dei centrali del Monaco.

65' Attacchi disordinati del Tottenham, che prova a testa bassa a scardinare la difesa del Monaco. La squadra del Principato si difende con pochi affanni, lasciando pochi spazi a Kane e compagni.

Sono 10 gli angoli battuti fino a questo momento dagli Spurs, nessuno invece a favore del Monaco.

60' Invenzione di Lamela, che di tacco serve Eriksen. Il danese è chiuso (in angolo...) da Falcao, che prova a rendersi utile in copertura.

59' Dembele ci prova da fuori area, Sidibe devia in angolo.

57' Il Tottenham colleziona angoli, ma i tiri in porta latitano.

55' Subasic in uscita bassa chiude su Kane.

54' Mischia in area del Tottenham. L'arbitro Rocchi ammonisce Fabinho, reo di un colpo proibito ai danni di Alli. Tremano i calciatori del Monaco, che credono per un istante che Rocchi voglia assegnare il rigore, ma il gioco era ancora fermo.

53' Non scatta la trappola del fuorigioco del Monaco. Kane è libero in area, il centravanti però cincischia troppo e si fa chiudere da Jemerson.

50' Tottenham più intraprendente. Ne fa le spese Glik ammonito per un fallaccio.

47' Alli prova a sorprendere Subasi con un pallonetto dai 25 metri, la conclusione è centrale e il portiere può salvarsi in angolo.

Comincia la ripresa! Pochettino manda in campo Dembele al posto di Son.

Il primo tempo si chiude sull'1-2. Ai gol di Bernardo Silva e Lemar risponde, in chiusura, il belga Alderweireld. Ecco il gol del difensore degli Spurs:

45' +2 Lamela mette in area una palla pericolosa su cui Alli non riesce ad arrivare, Subasic blocca con qualche affanno

45' Rocchi decide per 3 minuti di recupero

44' Accorcia le distanze il Tottenham!!! 'Kane, il più attivo dei suoi, conquista un angolo. Batte Lamela, Alderweireld salta più in alto di tutti e infila sul primo palo! Gli Spurs riaprono l'incontro nel momento più difficile, quando ormai sembravano rassegnati ad andare al riposo sotto di due reti.

43' Quando non sono respinti da Glik e Raggi, gli attaccanti del Tottenham finiscono in fuorigioco. Wembley ammutolito.

40' Il Tottenham è in affatto e non riesce a costruire occasioni pericolose. Il Monaco controlla agevolmente e attende il momento giusto per piazzare il terzo colpo.

38' Discesa sulla destra di Raggi, lanciato da Moutinho. Il traversone del terzino italiano è però fuori misura.

Pochettino non trova l'idea giusta per uscire dalla morsa di Jardim. Il Monaco sembra aver preparato molto meglio la gara.

36' 3vs3 del Monaco, Falcao è troppo egosita e invece di servire Lemar o Silva va a sbattere su Vertonghen.

35' Punizione dalla trequarti per il Monaco, Glik salta più in alto di tutti ma la sua girata si perde al lato.

34' Entrataccia di Kane, Rocchi punisce il centravanti con un cartellino giallo.

Ecco il secondo gol del Monaco:

Bernardo Silva protagonista anche del raddoppio: il portoghese con un colpo di tacco libera Sidibe, dal cui cross nascerà il gol di Lemar.

30' Raddioppio del Monaco!!!! La difesa del Tottenham va in tilt su un cross di Sidibe, la palla arriva a Lemar che da pochi metri non lascia scampo a Lloris!

28' Gran chiusura di Glik! L'ex capitano del Toro chiude su Kane, lanciato a rete da una precisa verticalizzazione di Alli

25' Sterile possesso palla del Tottenham. Il Monaco copre bene tutti gli spazi, Glik e Raggi non lasciano passare un pallone

22' Partita perfetta fino a questo momento per Raggi. L'ex difensore dell'Empoli è una diga insormontabile

21' Eriksen prova a liberare Kane, ma il suo passaggio è intercettato dall'attenta linea difensiva del Monaco

Ecco il gioiello di Bernardo Silva:

18' Altra cavalcata di Bernardo Silva, questa volta chiuso da Alli in modo non del tutto pulito, ma l'arbitro Rocchi lascia correre.

17' Son mette al centro dalla linea di fondo, l'ex Torino Glik chiude in angolo.

16' Reagisce il Tottenham! Tiro a giro di Lamela, Subasic si allunga sulla sua destra e respinge.

14' Gol del Monaco!!!! Che numero Bernardo Silva!!! Il portoghese parte dalla metà campo, approfitta del sonno di Vertonghen, che aspetta troppo prima di contrastarlo, e fulmina Lloris con una strepitosa conclusione sul secondo palo!

13' Ancora Kane pericoloso dalla destra! Il centravanti supera Jemerson e mette al centro, dove Lamela e Alli vengono stoppati dai difensori monegaschi (Raggi ancora protagonista), prima che Subasic riesca a impossessarsi del pallone!

10' Ancora problemi per il Monaco! Bakayoko è a terra dopo uno scontro con Dier, ma dovrebbe farcela a proseguire.

8' Occasionissima per il Tottenham!!! Kane, molto defilato sulla destra, mette al centro dove Raggi manca l'intervento. Arriva Son, che calcia a botta sicura: Subasic è battuto, ma Raggi si riscatta e salva quasi sulla linea!

7' Monaco in attacco. Davies respinge di testa un cross al centro di Lemar

5' L'esperienza di Raggi contro la velocità del coreano Son. Nel primo duello, ha la meglio l'italiano.

4' Jardim è costretto al primo cambio. Dirar, probabile stiramento, è costretto a uscire e lascia il posto a Thomas Lemar, che debutta in Champions League

3' Dirar a terra. Il numero 7 del Monaco ha problemi muscolari e pare dover abbandonare la contesa.

2' Walker cavalca dalla propria metà campo fino ai sedici metri avversari, Jemerson lo ferma in angolo

1' Si parte! Calcio di inizio dato dal Monaco!

Spalti gremitissimi. Risuonano le note dell'inno della Champions

Le squadre stanno per entrare sul terreno di Wembley. I giocatori del Tottenham sembrano più concentrati o, se vogliamo, più tesi.

Annunciate le formazioni. Gli Spurs in campo col 4-2-3-1, con Lloris tra i pali, linea difensiva composta da Walker, Alderwereld, Vertonghen e Davies, in mediana Dier e Ali, sulla trequarti Eriksen, Lamela e Son Heung - Min a supporto della punta Kane. Modulo speculare per il Monaco, che si schiera con Subasic in porta, Raggi, Glik, Jemerson e Sidibe a comporre la linea difensiva, Fabinho e Bakayoko in mediana, e dietro alla punta Falcao il trio Moutinho, Dirar e Bernardo Silva.

Si gioca, come detto, a Wembley. Impianto esaurito in ogni ordine di posto, qui un'istantanea della splendida struttura durante una seduta di allenamento.

Fonte: UEFA.com

Lo scorso anno, Tottenham fuori agli ottavi nella UEFA Europa League, in una sorta di finale anticipata con il Borussia Dortmund. Ora - dopo un interessante campagna di rafforzamento - Pochettino punta a stupire nella massima competizione per club. Jardim - di contro - vuol riportare il Monaco nell'elite europea, dopo l'uscita ai gironi d'Europa League dell'annata trascorsa.

Pochettino non si discosta dalla sua idea di calcio. 4-2-3-1 anche per il Tottenham, con Kane a finalizzare la manovra. Lamela, Alli ed Eriksen ad ispirare il centravanti dell'Inghilterra. Dier e l'innesto estivo Wanyama a comporre la cerniera di mezzo. Rose (Davies l'alternativa) e Walker in corsia, al centro della difesa Vertonghen e Alderweireld. Lloris tra i pali. Sissoko potenziale crack a partita in corso.

Qualche interrogativo per Jardim in vista della gara di questa sera. Falcao non è al meglio della condizione, davanti probabile maglia per Germain. Trequarti ricca di qualità, con Moutinho nella zona centrale e la coppia Silva - Dirar sull'esterno. Importante, in mediana, il lavoro di Fabinho e Bakayoko. L'ex granata Glik dirige la linea di difesa, con Raggi laterale di destra. De Sanctis pronto a rilevare un Subasic non al meglio.

In campionato, tre vittorie consecutive dopo il pari d'esordio con il Guingamp per il Monaco. Spicca la netta affermazione, alla terza giornata, sul Paris Saint Germain. 10 punti in classifica e primato in coabitazione con il Nizza.

Cammino lungo, in Champions, per il Monaco. Doppio appuntamento con Fenerbahçe - decisivo il 3-1 della gara di ritorno, con doppietta di Germain e gol su rigore di Falcao - e Villarreal, Fabinho a segno sia nei primi che nei secondi 90 minuti.

Il Tottenham approda alla gara di questa sera dopo un ottimo avvio in Premier. Otto punti in quattro uscite e piani alti della classifica per la squadra di Pochettino. Nel week-end in archivio, 4-0 allo Stoke, a segno anche Kane.

Due precedenti, a livello europeo, tra Monaco e Tottenham. Lo scorso anno, fase a gironi di Europa League. Dolce ricordo per il gruppo inglese, capace di dominare nel fortino amico l'undici di Francia. Quattro reti per seppellire le speranze monegasche (4-1 al triplice fischio). Pari, invece, al Louis II.

Tottenham e Monaco rientrano nel Gruppo E, al via uno dei più equilibrati dell'intera Champions. L'impressione è che le due squadre possano giocarsi l'accesso agli ottavi con il Bayer Leverkusen, con il CSKA Mosca un passo indietro, ma non certo fuori dalla possibile lotta.

Benvenuti alla diretta scritta live e della gara tra Tottenham e Monaco. Fischio d'inizio alle 20.45, si gioca a Wembley, dirige l'italiano Rocchi. Prima giornata della UEFA Champions League 2016/2017.