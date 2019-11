Italia - Spagna in qualificazioni Russia 2018 (1-1). De Rossi la riprende!

Da Torino è tutto. Francesco Palma e la redazione di Vavel Italia vi salutano e vi ringraziano per averci seguito. Buonanotte a tutti!

Italia malissimo fino al gol della Spagna, poi una progressiva ripresa fino al rigore del pareggio. Nel finale gli iberici hanno perso lucidità e l'Italia ha sfiorato persino il vantaggio.

90'+3' Non succede più nulla. Finisce 1-1 tra Italia e Spagna

90' TRE minuti di recupero

88' L'Italia adesso ha preso coraggio e preme, Spagna che sembra aver finito le energie

85' Dribbling di immobile dalla sinistra, mette dentro il pallone ma Florenzi non arriva per un soffio

83' DANIELE DE ROSSI! UNO A UNO! L'ABBIAMO RIPRESA

82' De rossi sul dischetto

80' CALCIO DI RIGORE PER L'ITALIA. Fallo di Sergio Ramos su Eder in piena area

78' Italia a trazione anteriore, ma per ora non sembrano vedersi miglioramenti.

74' Si prepara Belotti, ultima speranza per un'Italia abulica dalla cintola in su fino a questo momento. Dentro al posto di Parolo

68' SFIORA IL RADDOPPIO LA SPAGNA. Ancora un'autostrada per Vitolo, che stavolta però manda il pallone a lato uno contro uno con Buffon

65' Diego Costa lancia il pallone a gioco fermo, gli azzurri protestano e vorrebbero il secondo giallo, Brych lascia perdere. Lopetegui capisce che il giocatore sta rischiando troppo e lo toglie per Morata

64' OCCASIONE PER GLI AZZURRI. Cross di Bonaventura, spizzata di Eder e Immobile in scivolata manca il bersaglio a due metri dalla porta di De Gea. L'Italia da segni di vita

59' Dentro Immobile per Pellè, non cambia nulla come schieramento, ma il numero 9 azzurro stasera ha inciso poco.

56' Risponde l'Italia: cross di De Sciglio, colpo di testa di Pellè a lato

Iniesta lancia il numero 11 spagnolo in profondità, Buffon in uscita manca completamente il pallone e Vitolo non deve far altro che appoggiare il pallone in rete. 1-0 Spagna

55' IL GOL DELLA SPAGNA! Vitolo!

Secondo tempo iniziato esattamente com'è finito il primo: Spagna all'attacco ma senza trovare mai lo spiraglio giusto, azzurri che difendono bene ma non riescono ad uscire dalla propria metà campo

49' Primo ammonito per gli azzurri, si tratta di Parolo

48' Spagna che torna subito ad attaccare, due calci d'angolo in 3 minuti per le furie rosse

46' Comincia il secondo tempo. Calcio d'avvio degli azzurri

Un momento del primo tempo di stasera

Primo tempo sofferto per gli azzurri, che non sono mai riusciti a creare seri pericoli in area spagnola, ma non hanno mai concesso occasioni davvero serie agli iberici

45'+2 I due minuti di recupero non sortiscono effetti. Finisce 0-0 il primo tempo

45' Terza manata di Diego Costa a Bonucci. Lo spagnolo viene finalmente ammonito.

44' Contrasto tra Vitolo e Bonucci, Brych non fischia nulla e Vitolo protesta: ammonito

40' Eder prova a dare una fiammata ad una parita sempre più bloccata, la sua discesa dalla destra crea scompiglio nella retroguardia spagnola, ma il suo cross è su De Gea

Ritmi che si sono abbassati, la Spagna continua a cercare soluzioni per passare, Italia chiusa.

La Spagna continua a premere, come fatto fin dall'inizio. Gli azzurri chiudono bene e fino ad ora non hanno ancora concesso vere occasioni, ma così non va

30' Non ce la fa Montolivo, dentro Bonaventura.

29' Brutto colpo di Sergio Ramos a Montolivo, che rimane a terra toccandosi il ginocchio.

27' Giallo per Busquest per un intervento falloso su Montolivo

25' Cross dalla destra: colpo di testa di Silva sul secondo palo che mette dentro per Pique, che colpisce centrale. Blocca Buffon, ma ora soffre l'Italia

22' Problemi per Jordi Alba, costretto a lasciare il posto a Nacho, che si schiera a sinistra con Carvajal a destra

19' Cross dalla trequarti di Iniesta, sul secondo palo sbuca Pique, il colpo di testa è deviato e termina in angolo

18' Sinistro dai 25 metri di David Silva, pallone deviato da De Rossi in calcio d'angolo.

16' Ancora doppio scambio tra Silva e Diego Costa, il tiro di quest'ultimo è murato dalla difesa azzurra

13' Gli azzurri provano a mettere la testa fuori dal guscio: discesa di Florenzi sulla destra e bel cross in mezzo, ma è troppo alto per Pellè

11' Uno-due tra Iniesta e Silva, ed è il giocatore del Barcellona a concludere in porta, ma il tiro è centrale e Buffon para.

Gli azzurri cercano saltuariamente il pressing, ma non riescono a dare continuità all'azione. La Spagna continua a mettere pressione.

6' Manata di Diego Costa a Bonucci. Lo spagnolo sembra voler andare a cercare il volto dell'azzurro, poteva starci il giallo.

Spagna partita molto forte, desiderosa di imporre il proprio gioco. Azzurri che però non concedono nulla per ora

2' Possesso palla della Spagna, che però arrivata alla trequarti cerca frequentemente la verticalizzazione. Per ora azzurri bene in copertura.

0.00 Calcio d'avvio della Spagna. Partiti!

20:43 Parte l'inno di Mameli. Tutto lo Juventus Stadium in piedi

20:42 Inno spagnolo, qualche fischio all'inizio sommerso poi dagli applausi di un comunque sportivo (eccetto alcune zone) pubblico torinese

20:40 Squadre in campo

Sarà una Spagna diversa da quella del ciclo vincente di Del Bosque. Lopetegui ha dato un taglio all'estremismo del tiqui-taca, lasciando spazio ad azioni sulla fascia e ad un gioco più concreto

La formazione ufficiale azzurra: confermati gli 11 della vigilia, De Sciglio vince il ballottaggio con Criscito a sinistra, Montolivo quello con Bonaventura. Romagnoli titolare.

20:03 Squadra in campo per iniziare il riscaldamento, poco più di 40 minuti all'inizio del match

19:55 Spalti che iniziano a riempirsi, i giocatori si stanno preparando per il riscaldamento, che dovrebbe iniziare fra pochi minuti.

Buonasera a tutti da parte di Francesco Palma e da tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live di Italia - Spagna, match valido per il girone G di qualificazione al mondiale di Russia 2018!

E' la partita più importante dell'era Ventura fino ad adesso. Il primo dei due big match tra le favorite per il primo posto nel girone di qualificazione. Un incontro che assume un'importanza strategica vista la formula del torneo, che promette la qualificazione diretta in Russia solo alla prima classificata, mentre la seconda dovrà necessariamente passare dai sempre insidiosi play-off. Quelli che esattamente tre anni fa negarono la qualificazione mondiale in Brasile alla Svezia di Zlatan Ibrahimovic nella sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Gioia azzurra in Israele | Fonte immagine: ibtimes.com

Basta questo esempio a far capire quanto sarebbe importante evitare lo spauracchio, ma per farlo servirà ottenere un gran risultato stasera, per non regalare punti a delle furie rosse che anche sul piano della differenza reti sono partite benissimo, sommergendo di gol il Liechtenstein.

Entrambe le squadre hanno iniziato bene la loro avventura, ma se la Spagna ha affrontato quello che è forse l'incontro più agevole di un girone per il resto molto impegnativo, gli azzurri hanno già tolto dalla loro strada l'insidioso ostacolo della partita di Haifa contro Israele, mentre gli spagnoli dopo la partita di Torino dovranno volare a Scutari per la tostissima sfida contro l'Albania di Gianni de Biasi.

Morata in azione contro il Liechtenstein | Fonte immagine: Corriere dello Sport.

Per Ventura questa non è la partita decisiva, pur riconoscendone l'importanza. Il CT non vuole caricare la squadra di eccessive tensioni, e in conferenza stampa ha smorzato i toni e alleggerito l'importanza di una gara che comunque, come sostenuto dallo stesso tecnico, è da vincere. Si sa che però gli azzurri sanno caricarsi e trovare forze nascoste in questo tipo di sfida, lo sa anche Gigi Buffon, che vuole vedere i suoi compagni replicare la grande prestazione dell'Europeo.

Il capitano azzurro vedrà davanti a sè un'inedita linea difensiva, accanto a Bonucci e Barzagli ci sarà infatti Romagnoli, che dovrà essere bravo e concentrato per reggere l'eccessiva tensione. Per il resto formazione tipo degli azzurri con un centrocampo a 5 con De Sciglio-Florenzi-Parolo-De Rossi-Bonaventura, con la solita coppia d'attacco Pellè-Eder. Unico dubbio per Ventura è Criscito, che potrebbe giocare al posto di De Sciglio, mentre fuori dall'11 titolare Candreva in quanto Ventura teme sia un rischio forzare troppo sulle fasce.

L'UNDICI AZZURRO

Anche Lopetegui non dovrebbe cambiare molto la formazione, l'unico dubbio potrebbe essere in attacco dove rispetto a Morata è favorito Diego Costa: in entrambi i casi sarà necessaria la massima attenzione per concedere poco o nulla a uno di questi due fortissimi attaccanti.

Il CT spagnolo sa della capacità degli azzurri di tirar fuori il massimo da certe partite, ed è consapevole che troverà davanti un'Italia compatta ma non difensivista, paragonandola alla Juventus di Allegri per il gioco mostrato in Europa. Lopetegui non vuole saperne dell'Albania e della partita che si disputerà fra 3 giorni, per ora nella sua testa c'è solo l'incontro dello Juventus Stadium.

L'UNDICI SPAGNOLO

Per l'Italia questa doppia giornata di qualificazioni potrebbe essere l'occasione buona per mettere qualche punto importantissimo tra sé e gli spagnoli, ma servirà una grande prestazione stasera, da ripetere poi con la Macedonia domenica.

Capitolo precedenti: tutti ricordiamo quanto successo poco più di tre mesi fa, gli azzurri hanno incontrato le furie rosse 35 volte, con 11 vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte. Tra le partite importanti della storia recente ricordiamo la sconfitta ai rigori di Euro 2008 e il doppio incontro del 2012: 1-1 nella fase a gironi, 4-0 per loro in una finale senza storia.