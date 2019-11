Risultato Belgio - Bosnia, qualificazioni Russia 2018 (4-0): dominio Devil, ossa rotte Bosnia

22.41 - Per questa sera è davvero tutto da parte nostra, un ringraziamento per l'attenzione da parte di Giorgio Dusi e da tutta la redazione di Vavel Italia.

22.40 - Veramente poco da dire su una gara che si preannunciava spettacolare e si è rivelata a tratti anche noiosa. Pochissimo fraseggio veloce, solo spunti da parte del Belgio, mai in discussione il risultato se non nei primi 26', in una lenta fase di studio. La Bosnia si è poi piegata nel primo tempo subendo le due reti. La reazione nella ripresa è stata troppo confusa e il Belgio ha dilagato.

22.38 - FINISCE QUI, FINISCE 4-0 PER IL BELGIO! L'ultima emozione è una botta alta di Lulic. Dominio Devil.

90+1' - Fellaini si prende un giallo inutile per un contrasto da dietro su Djuric.

TRE MINUTI DI RECUPERO.

89' - Ultimi tentativi Bosniaci: Djuric svetta nella mischia su azione da corner, Courtois in due tempi la tiene lì.

87' - Ultimo cambio, Mirallas entra in campo al posto di Eden Hazard. Partita ormai abbondantemente in ghiaccio...

81' - Nella Bosnia esce Pjanic, dentro Cimirot. Fuori tra gli applausi invece Lukaku nel Belgio, al suo posto Benteke.

79' - POKERRRRR!!! SI FA PERDONARE L'ERRORE LUKAKU E, DOPO ESSERSI GIRATO, CALCIA COL DESTRO A GIRO DAL LIMITE, TROVANDO UNA DEVIAZIONE DI ZUKANOVIC CHE RENDE LA TRAIETTORIA INCONTROLLABILE ALL'INCROCIO! 4-0!!!

77' - Calcia da fuori Mertens, palla alta non di molto sulla traversa di Begovic.

75' - Riesce finalmente a farsi ammonire un falloso Lulic, stende Hazard da dietro.

73' - Secondo cambio nella Bosnia: esce Jajalo (male, molto) e dentro Visca.

68' - TRAVERSA DI DJURIC!! Stacco perentorio su cross dalla trequarti sinistra, solo il montante!! Anche sfortuna per la Bosnia ora... Emozioni in campo, quantomeno.

67' - Sta crescendo Carrasco!! Bellissimo destro a giro dal limite, si allunga Begovic sulla sua sinistra per parare!

66' - NOOOOOOOO!!!! DA NON CREDERE!!!! LUKAKU SE LO MANGIA A DUE METRI E A PORTA VUOTA!!! Scappano via lui e Carrasco, l'ala lo serve in mezzo, errore inconcepibile! INCREBILE.

65' - Dentro Milan Djuric nella Bosnia, esce un Ibisevic piuttosto inguardabile.

64' - ANCORA DZEKO PERICOLOSO! Una palla scodellata meravigliosamente da Jajalo, dalla trequarti al centro: la punta della Roma stacca di testa ma non è preciso e consegna la palla tra le mani di Courtois.

62' - Di nuovo Dzeko impreciso!! Lanciato dalle retrovie è troppo lento e macchinoso nell'incrociare, poi Alderwireld anticipa in angolo sulla conclusione comunque indirizzata fuori.

60' - CHE GOL, CHE BELLEZZA!!!!!! SEGNA TOBY ALDERWEIRELD DI TACCO SUL PRIMO PALO, IN ANTICIPO SU TUTTI!!! GIOCATA SPLENDIDA SUL CROSS DI MERTENS!! BEGOVIC SORPRESO, PARTITA IN GHIACCIO!!! 3-0 BELGIO!!

59' - Break di Lukaku alla sua maniera! Veloce e potente, si lascia indietro Spahic, Bicakcic recupera e chiude l'attaccante dell'Everton in corner.

58' - Destro strozzato di Mertens dal limite dopo una pigra azione corale.

57' - Si è un po' vivacizzata la partita, merito del centrocampo bosniaco, decisamente più vivo in fase di pressing.

53' - Ancora i ragazzi di Bazdarevic, che quantomeno concludono. Jajalo cerca un destro velleitario da 25 metri, palla a lato e neanche di poco.

52' - Ora la Bosnia c'è! Pjanic lanciato a destra, cross messo in corner da Alderweireld con qualche brivido.

52' - Si mette in proprio Hazard dalla sinistra, ne salta un paio, poi rientra sul destro e calcia, lentamente e centralmente. Facile Begovic a terra.

51' - ERRORACCIO DI DZEKO! Movimento intelligente a elastico, il lancio per lui in piena area è al millimetro, ma l'incornata è veramente inguardabile... Palla alta.

50' - Lulic entra in ritardo su Vertonghen, ma non duramente. L'arbitro lo grazia.

49' - Tentativo da fuori di Medunjanin, murato da Fellaini. Bosnia propositiva in questo avvio.

47' - Si rialza il centrocampista della Juventus, ancora dolorante, ma in grado di riprendere il proprio posto in campo.

46' - A terra Pjanic dopo un duro contrasto aereo con Vertonghen, brutto colpo alla schiena. Abbastanza allarmati i medici.

21.50 - SI RICOMINCIA A GIOCARE! Nessun cambio nell'intervallo.

21.44 - I pochi ad avere illuminato il primo tempo in positivo in una sola foto.

Fonte immagine: Twitter @EuroQualifiers

21.37 - Ci aspettavamo emozioni, spettacolo e scorrimento veloce della palla. No, ci siamo illusi. La realtà è un gioco lento acceso ogni tanto dalle fiammate del Belgio, in vantaggio 2-0 per demeriti della Bosnia nel caso del primo gol (autorete di Spahic), di bravura dei singoli nel caso del secondo. Pochissime altre occasioni, nessuna nitida, forse un paio buone per i ragazzi di Martinez e una per gli ospiti, ma pochissima roba. Ci auspichiamo una ripresa più divertente...

21.33 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!!! 2-0 PER IL BELGIO, MERITATISSIMO.

DUE MINUTI DI RECUPERO!

43' - Altro rischio dentro l'area, Lukaku anticipato di un nonnulla... Monologo leggero del Belgio, che non sta dominando quanto potrebbe.

42' - AZIONE SPLENDIDA DEL BELGIO! Carrasco rientra sul destro, no-look per l'inserimento di Mertens, dal fondo il cross col mancino verso Lukaku è però anticipato dalle mani di Begovic. Che facilità di gioco però... Bosnia per ora inguardabile, pochissimo dalle corsie.

38' - Altro contatto sospetto in area, Jajalo rischia di nuovo con una leggera trattenuta. L'asso dell'Atletico certamente di lascia cadere un po' troppo facilmente...

36' - Mertens a terra dopo un colpo subito da Lulic al volto (rischiosissimo), Dzeko intanto prova a passare goffamente in mezzo a tre, con risultati scarsi.

34' - Buon cross dalla destra di Lulic dopo un dribbling, Courtois capisce e anticpa tutti. Palla forse un filo lunga del laziale.

33' - Bel cross tagliato di Meunier, Lukaku sfiora sul primo palo e Mertens non controlla sul secondo.

31' - Mancino a giro di Vertonghen da appena dentro l'area, palla larga non di molto. La Bosnia non c'è più.

30' - Si fa anche ammonire Jajalo, entrata dura e in ritardo. Giallo ineccepibile. Momentaccio per il centrocampista del Palermo.

28' - ANCORA BELGIO, RADDOPPIO IMMEDIATO!!! EDEN HAZARD!!!! PALLA PERSA SANGUINOSISSIMA DI JAJALO, PRESSATO DA LUKAKU: MERTENS D'ESTERNO INNESCA LA CORSA DI HAZARD, SUOLA PER SUPERARE BEGOVIC E POI APPOGGIO COL DESTRO DA POSIZIONE DEFILATA!! 2-0 IMMEDIATO!!

26' - MA LA FORTUNA STA COL BELGIO!!! AUTOGOL DI SPAHIC, RED DEVILS IN VANTAGGIO!!!! CARRASCO TAGLIA IL CAMPO, MEUNIER CROSSA INNOCUAMENTE, ZUKANOVIC LA TOCCA APPENA METTENDO FUORI TEMPO SPAHIC, IL CUI RINVIO SI INSACCA NELLA PROPRIA PORTA. CHE SFORTUNA PER LA BOSNIA!

25' - Restano molti dubbi sull'episodio precedente, moltissimi dubbi.

23' - PROTESTA MERTENS! Lanciato in area di rigore da un tacco di Lukaku viene a contatto con Zukanovic, che andava in scivolata. Forse un tocco anche sulla palla. Da rivedere. Atkinson è sembrato convinto.

23' - Ciman è andato a fare il centrale con Alderweireld, si è aperto sulla corsia Jan Vertonghen. Perde molta spinta la squadra di Martinez, vediamo se almeno si accenderà Carrasco, ora che dietro è più coperto...

21' - Non ce la fa il Laziale, serve il cambio: dentro Ciman al suo posto. Distorsione alla caviglia, sembrerebbe.

19' - A terra Jordan Lukaku, contrasto abbastanza duro con Ibisevic. Ciman si scalda.

18' - LA BOSNIA ORA CONCLUDE! Fuga di Lulic a destra innescato da Ibisevic, cross basso messo fuori da Vertonghen e palla nelle zone di Medunjanin, il cui destro di prima termina alto non di molto.

18' - Ora la Bosnia sembra un po' in confusione, Begovic anticipa Mertens di un soffio dopo un retropassaggio piuttosto scellerato di Bicakcic.

16' - Arriva già il primo giallo, per Kolasinac. Qualche protesta di troppo.

15' - Il Belgio ora alza maggiormente la pressione. Ritmi lenti in questo primo sesto di partita, fase di studio delle squadre. Pochi spunti per i diavoli rossi.

11' - Quello della Bosnia è un 4-3-1-2 che si trasforma spessissimo in 3-5-2 in fase di possesso, una situazione molto simile a quella della Juventus di Allegri.

10' - Jordan Lukaku di testa prende in controtempo la Bosnia e lancia Hazard nello spazio, puntuale Bicakcic a bloccare in corner.

8' - Mertens taglia e cerca una sponda di petto tanto intrigante quanto difficile per Lukaku. Se la cava la difesa.

6' - Pretenziosa palla di Hazard per Lukaku, traversone mal calibrato e un po' troppo alto.

5' - Ci prova la squadra di Bazdarevic, passando dalla sinistra dove Kolasinac si propone puntualmente. I suoi cross per ora non portano pericoli.

3' - Ottima chiusura di Spahic, si era trovato in uno-contro-uno contro Lukaku dopo un lancio di Meunier. Bene il difensore dell'Amburgo, che non si fa saltare.

1' - Giropalla dei padroni di casa, ospiti in attesa senza pressare alto.

20.46 - ED ORA GIRA ANCHE LA PALLA, SI COMINCIA A FARE SUL SERIO! E' INIZIATA BELGIO - BOSNIA!!

20.43 - Risuonano gli inni al Re Baldovino...

20.40 - CI SIAMO QUASI! Squadre pronte nel tunnel, tra cinque minuiti sarà Bosnia - Belgio...

20.30 - Eccolo, il warm-up belga.

20.25 - Si scaldano le squadre in campo... Sempre meno al fischio d'inizio.

20.15 - Il team sheet con tutte le formazioni e le panchine. Arbitra l'inglese Atkinson.

20.10 - L'ultima, in particolare, è andata così.

20.00 - Mentre le squadre si affacciano in campo per il riscaldamento, giusto ricordarci cosa ci aspetta stasera. In sei incontri negli ultimi undici anni, un totale di 21 gol...

19.47 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA BOSNIA!



(4-3-1-2) Begovic; Bicakcic, Spahic, Zukanovic, Kolasinac; Lulic, Jajalo, Medunjanin; Pjanic; Dzeko, Ibisevic. All. Bazdarevic

19.45 - Lo stadio Re Baldovino di Bruxelles è pronto...

19.40 - LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL BELGIO! Ovviamente, come annunciato già da tempo, Nainggolan non c'è, contrariamente a quanto anticipato in precedenza in questa diretta. Ci scusiamo per l'errore.



(4-2-3-1) Courtois: Meunier, Alderweireld, Vertonghen, J. Lukaku; Witsel, Fellaini;E. Hazard, Mertens, Carrasco; R. Lukaku. All. Martinez

Buon pomeriggio a tutto il popolo di VAVEL.com e benvenuti nella diretta scritta live ed di Belgio-Bosnia, partita valida per la seconda giornata delle Qualificazioni, sponda Europa, ai prossimi Mondiali in Russia nel 2018. Seguiremo l'avvicinamento al match e i suoi 90 minuti, con aggiornamenti rapidi e minuto per minuto.

Eden Hazard con la maglia del Belgio. | superscommesse.com.

QUI BELGIO

Dopo un Euro tutt'altro che sopra le aspettative, sotto l'aspetto sia del gioco che dei risultati, è terminata l'era Wilmots in terra belga: adesso la guida della selezione dei Red Devils spetta a Roberto Martinez, ex allenatore dell'Everton. Non è iniziata male l'esperienza del nuovo tecnico: vittoria 3-0 nel primo turno a Cipro, contro un avversario tutt'altro che impossibile da battere col talento a disposizione dei belgi.

E poi il CT ha un grande rapporto con una delle stelle: Romelu Lukaku, realizzatore di una doppietta nella disputa appena citata, è stato già allenato durante il suo trascorso nelle Toffees e, difatti, ha già dimostrato grande voglia nella prima partita. Ora arriva la prova del 9 per il nuovo team, eterno incompiuto degli ultimi anni nelle competizioni per Nazionali. Ma per sbancare in Russia, prima bisogna arrivarci... e tanto del percorso passa da oggi.

L''undici Belga

Difficilmente Martinez si discosterà dalle sue certezze, rapresentate dal 4-1-4-1 visto nella prima uscita: le assenze in difesa, Kompany e Vermaelen, obbligano il ct a puntare sulla coppia a tutto Tottenham Alderweireld-Vertonghen, che completano una frazione tutta londinese col portiere del Chelsea, Thibaut Courtois. Come terzini ecco Meunier e Jordan Lukaku. Witsel unico uomo in mediana: sulla trequarti, dietro all'unica punta Lukaku, un esplosione di talento con Carrasco ed Hazard larghi, mentre in mezzo dovrebbero agire Fellaini e Nainggolan a dare quantità. Assente eccelente De Bruyne.

Edin Dzeko alla ricerca di gol. | superscommesse.com.

QUI BOSNIA-ERZEGOVINA

Dzeko sfida Nainggolan in un derby romanista: quando non tanto tempo fa la sfida era per le qualificazioni ad Euro 2016, c'era pure Pjanic che nel frattempo però ha cambiato maglia di club ma, ovviamente, non di Nazionale. Ma di "italiani" in generale questa squadra ne è piena: i vari Zukanovic, Lulic, Jajalo e via dicendo. Saranno proprio i bosniaci poco fa citati a guidare la propria squadra: con colpi di classe e realizzazione sono già stati protagonisti nel primo turno, quando la vittoria degli slavi è arrivata con un sonoro 5-0 sulla Lettonia, partita pure in questo caso non di altissimo livello ma test superato abbastanza agilmente.

Il talento non manca alla selezione che veste blu, che non può che puntare al raggiungimento della fase a gironi della competizione per Nazionali su scala Mondiale. Ci possiamo sbilanciare: gran parte di quelle che sono le dinamiche per il raggiungimento della prima posizione si decidono stasera, e i bosniaci hanno la possibilità di rompere l'equilibrio ottenendo una vittoria in trasferta che varrebbe molto di più di 3 punti.

L'undici Bosniaco

Schema diverso per Bazdarevic rispetto a quello degli avversari: 4-4-2 per Bazdarevic, che parte dalla certezza Begovic fra i pali (secondo eccellente di Courtois, oggi suo avversario, al Chelsea). In difesa larghi ci sono Vranjes e Kolasinac, in mezzo il leader Spahic e Zukanovic. Sulla linea di centrocampo ecco Pjanic e Medunjanin, larghi invece Visca e Lulic. Coppia d'attacco pesante con Dzeko e Vedad Ibisevic.

Dzeko porta palla braccato dal suo compagno di club, ma nella situazione avversario, Nainggolan. | Google.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Sono solo 6 le sfide fra questi due team, ma piene di gol: in 5 occasioni, infatti, ambo le squadre hanno trovato la rete. I numeri sorridono agli slavi: 3 i loro trionfi, con 2 vittorie dei rossi e solo un pari. Match più recente quello delle qualificazioni ad Euro 2016 e le due squadre, a distanza di meno di un anno, si ritrovano per confrontarsi nuovamente dopo una serie incredibile di avvenimenti, da un lato e dall'altro. Si parte alle 20:45.