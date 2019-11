Macedonia - Italia in qualificazioni Russia 2018. Immobile salva tutto (2-3)

22.45 Per questa partita è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare sul sito per tutti gli aggiornamenti sulla serata di qualificazioni ai Mondiali 2018. Vi ricordo il risultato: Italia batte Macedonia per 2-3.

22.44 Prossima sfida dell'Italia contro il Lichtenstein, non ci sarà Parolo, era diffidato ed è stato ammonito.

22.43 A Scutari la Spagna ha vinto 0-2 sull'Albania. Ancora a braccetto dunque Roja e Azzurri, entrambe a 7 punti.

22.42 Ci sarà tanto da discutere su questa Italia, appena sufficiente nel primo tempo, disastrosa nella prima metà della ripresa, eroica nel finale, quando segna in dieci minuti le due reti per vincere. Ventura deve ancora trovare i giusti equilibri e, soprattutto, dare la giusta grinta ai suoi.

22.40 Peccato per la Macedonia, che perde per la terza volta di misura. I balcanici pagano un tasso tecnico molto basso.

22.38 Che paura per l'Italia, la Macedonia infatti riesce a ribaltare il risultato, sfruttando due errori abnormi in fase d'impostazione da parte degli azzurri. Nel finale però è emersa la qualità tecnica, grazie ad una ritrovata lucidità, e sono arrivati i gol per vincere.

95' Finisce qui!

95' Ammonito Petrovikj, che ha atterrato Eder in contropiede.

93' Ora la Macedonia si riversa in avanti.

91' All'ultimo respiro la Macedonia cede. Palla che finisce a Candreva dopo un disimpegno corto, l'ala crossa sul secondo palo per Immobile che insacca sulla linea!!

91' IIIIIIIIMMMMMMOOOOOOOBIIIIIILEEEEEEEEE!!!!! ANCORA LUI!!!! 2-3 ITALIA!!!!!

89' GOL ANNULLATO A PAROLO! Lancio perfetto di Verratti per il taglio di Parolo che di testa batte Bogatinov, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Dal replay però si può vedere come Mojsov tenga in gioco Parolo, off-side inesistente dunque.

88' Ora l'Italia tiene il pallino del gioco.

85' Ci prova ancora Parolo con una palombella dalla lunghissima distanza. Blocca Bogatinov senza problemi.

83' CAMBIO MACEDONIA: esce Hasani, entra Trajcevski.

83' PAROLO! Riesce a saltare in area il l'ex Cesena, ma il colpo di testa è centrale!

83' CAMBIO ITALIA: esce Belotti, entra Eder.

82' CANDREVA! Filtrante di Verratti per il laziale, che va sull'esterno in dribbling e scocca un diagonale. Palla deviata da Bogatinov!

80' Azione personale di Immobile, che ne salta due e cade in area, per l'arbitro non c'è nulla.

79' Sansone si smarca e calcia dal limite, palla ribattuta.

78' Bell'assist di Belotti per Immobile, che tira a giro trovando la ribattuta di un difensore. Chiesto un rigore per un presunto fallo di mano. L'arbitro fa continuare.

77' Italia che sta ora cercando di schiacciare la Macedonia.

74' Passaggio di Candreva per Immobile che con la punta del piede riesce ad angolarla abbastanza per spiazzare Bogatinov.

74' IMMMMMMOBIIIIIILEEEEE!!! L'ITALIA LA RIMETTE IN PIEDI!!

72' ALIOSKI! Prende palla in area ed è da solo, il tiro però non è abbastanza potente per mettere in difficoltà Buffon.

71' MIRACOLO DI BUFFON!! Sul calcio di punizione la difesa si dimentica di Mojsov che colpisce di testa, ci vuole un super Buffon per evitare il terzo gol.

70' Ammonito Parolo, era diffidato.

68' Raddoppia intanto la Spagna contro l'Albania.

67' CAMBIO MACEDONIA: esce Nestorovski, entra Petrovikj.

66' Candreva batte la punizione, ma il tiro non è abbastanza preciso.

64' Ammonito Ibraimi, che ha atterrato Verratti al limite dell'area.

63' DOPPIO CAMBIO ITALIA: esce Bernardeschi ed entra Parolo, esce Bonaventura ed entra Sansone.

63' Lancio di Verratti per Immobile, che non riesce a colpire la sfera efficacemente. A terra intanto Nestorovski.

62' IBRAIMI! Tiro dalla distanza che Buffon blocca in due tempi, Macedonia che sta dominando il match.

59' Bernardeschi serve un avversario a metà campo, Pandev si invola, serve Nestorovski che difende palla e scarica per Hasani che arriva di gran carriera ed insacca.

59' INCREDIBILE AL FILIPPO II!!! MACEDONIA IN VANTAGGIO!! ALTRO ERRORE IN FASE DI IMPOSTAZIONE PER L'ITALIA!!

58' Intanto la Spagna è passata in vantaggio a Scutari!!

57' Passaggio suicida di Verratti, che serve Nestorovski, il quale punta l'avversario, si avvicina al limite dell'area e insacca nell'angolino. Nulla poteva fare Buffon, una furia Ventura.

57' GOOOOOOOOOLLL!!!! PAREGGIO DELLA MACEDONIA! ITALIA IMBARAZZANTE IN FASE DI APPOGGIO!!

56' Cross sul primo palo per Belotti, ma il Gallo non impatta bene la sfera.

55' Mojsov tenta il tiro da lontano, palla fuori. Attacca la Macedonia.

54' Errore di Buffon in uscita su un corner, per sua fortuna la Macedonia non riesce a colpire.

53' Rovesciata pericolosa di un giocatore azzurro, palla imprecisa però.

52' Ammonito Spirovski, che è stato troppo affettuso durante un calcio d'angolo.

51' Hasani a terra dopo un brutto colpo.

50' Taglio molto pericoloso di Bonaventura, che riceve un bel lancio in area, ma Spirovski lo chiude all'ultimo.

49' IMMOBILE! Azione personale del centravanti, che parte in progressione e scocca il tiro sulla sinista, ma Bogatinov respinge.

47' Avvio di frazione molto blando, con tanti errori da ambo le parti.

45' Si riparte.

21.46 C'è invece un cambio nella Macedonia, con Ibraimi che prende il posto di Zuta.

21.44 Non sembrano essere previsti cambi per l'inizio del secondo tempo.

21.32 Italia in avanti, ma che non convince ancora appieno, è servita infatti una dormita colossale degli avversari per segnare. La squadra sembra essere troppo offensiva con Bernardeschi e Bonaventura mezzali, lasciando spazio per il contropiede degli avversari. Inoltre si sfrutta poco Candreva, vera e propria nemesi per i macedoni.

21.31 Finisce dunque 0-1 la prima frazione. La Macedonia non ha demeritato, dimostrando di saper creare gioco, soprattutto con Alioski, che sa come innescare Pandev e Nestorovski.

45' Duplice fischio dell'arbitro.

42' BONAVENTURA SI DIVORA IL RADDOPPIO! Ennesimo cross pericoloso di Candreva, si inserisce Bonaventura sul secondo palo, ma sembra essere sorpreso nel vedere la palla, che impatta sulla sua faccia e finisce altissima.

41' NESTOROVSKI!! Arriva la disattenzione della difesa, che lascia troppo spazio ad Alioski e Nestorovski, il primo crossa e il secondo colpisce di testa. Tiro fortunatamente debole e centrale, bloccato da Buffon.

39' Due interventi duri consecutivi per Alioski. Cartellino giallo.

37' Tiro da lontano di Alioski, palla larghissima. Applaude comunque l'Arena Filippo II.

35' La Macedonia non sta creando ansia alla difesa italiana, ma Nestorovski e Pandev danno sempre l'impressione di poter far male in caso di disattenzione.

32' Incomprensione strana della difesa macedone, che regala un corner all'Italia, grazie ad uno scontro tra Bogatin ed uno dei suoi. L'angolo però non sortisce effetti.

29' Contropiede pericolosissimo dei macedoni, con Pandev che serve in profondità Ristovski, che viene steso in area, l'arbitro però aveva fermato tutto per off-side. Infuriati i macedoni.

29' Calcio di punizione dal limite per l'Italia, fallo di mano di un difensore macedone. Palla che non sortisce nessun effetto.

27' Lancio di Romagnoli per Belotti che, solo contro il portiere macedone, scocca un pallonetto molto impreciso, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Decisione dubbia.

26' La Macedonia prova ora ad attaccare, Verratti abbatte con fermezza Pandev, ma per l'arbitro non c'è fallo.

23' Dormita colossale sul corner della difesa macedone, Belotti si fionda sulla palla e la scarica con rabbia in rete per lo 0-1!

23' GOL!GOL!GOL!GOL! BELOTTI HA SEGNATO!!

22' IMMOBILE! Cross di Candreva sul secondo palo, sulla palla si avventa Immobile, che scarica il tiro da posizione defilata, Bogatinov respinge.

21' Cross al centro di Candreva, Bernardeschi ci arriva, ma di testa non riesce ad indirizzare pericolosamente la palla. Sembra soffrire sulla destra la Macedonia.

18' Risponde ora Belotti con un tiro dal limite, ma Bogatinov non ha problemi a bloccare.

17' TRAVERSA DI NESTOROVSKI!! Ha spazio l'attaccante del Palermo sulla trequarti e in girata al volo calcia un tiro che si stampa sulla traversa!

15' Tiro da lontano di Bonaventura, palla altissima.

14' Errore orribile di Romagnoli, che perde palla a metà campo, Alioski però viene ben chiuso dal recupero della difesa italiana e il suo tiro si spegne sull'esterno della rete.

13' Pericolosa la Macedonia quando può servire la palla in verticale, ora Alioski viene chiuso da Buffon e dalla difesa italiana.

11' Palla in profondità di Verratti, anche qui la difesa macedone applica perfettamente la tattica del fuorigioco.

9' Candreva aveva insaccato una spizzata di Immobile, tutto annullato però per un furigioco evidente.

8' I centrocampisti cercano ancora Immobile, messo in buona posizione, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

5' Lancio bellissimo di Bonucci, De Sciglio in profondità ci arriva e serve un difficile pallone per Immobile, che manca l'aggancio.

3' Cross dell'Italia sempre per Immobile, punto di riferimento in avanti, ma il giocatore della Lazio manca la sfera.

2' PANDEV! Pericolosissima la Macedonia! Bellissimo assist al volo di Nestorovski per la corrente Pandev, il genoano però non riesce a scavalcare Buffon!

1' Subito Italia agressiva, con Bernardeschi che sfida tre avversari e prova a servire Immobile in area, difesa macedone attenta.

0' Partiti!

20.44 Squadre schierate in campo, manca pochissimo.

20.40 Inni Nazionali.

20.39 Squadre nel tunnel degli spogliatoi.

20.33 La nuova posizione di Bernardeschi è sicuramente una delle novità più interessanti. Più qualità, tecnica e velocità, ma anche meno spessore in fase difensiva. Vedremo come si adatterà il ragazzo della Fiorentina.

20.27 A meno di venti minuti dal fischio d'inizio, le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

20.25 Sono arrivate anche le prime critiche per Ventura, contro la Spagna infatti si è vista un'Italia poco grintosa, molto diversa rispetto a quella contiana, nonostante lo stesso modulo.

20.21 Comunque l'Italia è chiamata alla vittoria, non c'è altro risultato accettabile contro una delle selezioni più "morbide" del girone. Anche perchè la Spagna normalmente va fortissima nei match di qualificazione e non ci si può aspettare che facciano passi falsi.

20.19 Pandev è a secco di gol da tre anni con la maglia della Nazionale, l'attaccante del Genoa vuole fortemente ritrovare la rete.

20.18 Nella Macedonia, oltre a Pandev, bisognerà tenere sicuramente d'occhio Nestorovski, attaccante del Palermo che sembra essere il talento migliore del calcio macedone.

20.16 Macedonia con un modulo "ibrido", sarà infatti un 3-5-2, che però spesso dovrà essere 5-3-2, per cercare di limare il gap tecnico con la densità nella propria trequarti campo.

20.15 La prima in classifica è una sorprendente Albania, che ha sfruttato il pareggio tra le due favorite, Spagna e Italia, per volare momentaneamente in cima con sei punti.

20.11 Età media ulteriormente scesa per l'Italia, che mette in campo una squadra con un'età media inferiore ai 27 anni. Si vuole puntare sui giovani.

20.09 Dovrà essere però la partita di Verratti, l'ex Pescara è considerato la punta di diamante, ma non è mai riuscito a giocare con continuità, Ventura ha il compito di inserirlo stabilmente e adeguatamente nell'undici titolare.

20.07 La rifinitura per questa sfida è stata quanto mai importante. In attacco infatti ci sarà una coppia d'attacco inedita, formata da Belotti e Immobile, compagni di reparto per sei mesi l'anno scorso. Inoltre Bernardeschi agirà in un ruolo per lui nuovo come quello di mezzala.

20.05 Ad ospitare la sfida sarà l'ottima Arena Filippo II di Skopje.

20.03 L'undici titolare della Macedonia: Bogatinov; Mojsov, Sikov, Ristevski; Ristovski, Spirovski, Hasani, Alioski, Zuta; Pandev, Nestorovski.

20.01 Buffon autore di un errore contro la Spagna, cosa rarissima per lui, ma anche i migliori qualche volta sbagliano. Il portierone nazionale oggi vuole dimostrare che, come sempre, si è solo trattato di un incidente di percorso.

20.00 L'Italia scenderà in campo in divisa bianca, Buffon capitano come sempre.

19.58 Ecco l'undici azzurro che scenderà in campo.

19.52 Italia che ha vissuto una settimana tormentata, a causa della decisione della FIGC di escludere Pellè, dopo il diverbio con Ventura durante la sfida con la Spagna. Inoltre Montolivo si è infortunato gravemente, cosa che "costringe" Ventura ad usare Verratti, vero uomo immagine di questa Nazionale.

19.49 Terza giornata di qualificazioni. Azzurri a quattro punti, secondi con la Spagna. Macedonia ferma a quota zero e che vuole a tutti i costi ben figurare in casa, dopo due sconfitte di misura con Israele ed Albania.

19.46 Buonasera a tutti da Davide Marchiol, che vi racconterà in diretta il match tra Macedonia ed Italia.

All'Arena Filippo II di Skopje andrà in scena la terza giornata del gruppo G. A sorpresa il primo posto è occupato dall'Albania, ma ciò è dovuto al pareggio tra Spagna e Italia di giovedì, dove le due favorite per la vittoria finale del girone si sono tolte punti a vicenda. In questa giornata l'obiettivo di entrambe sarà la vittoria. Naturalmente la Macedonia farà tutto ciò che è in suo potere per impedirlo, cercando di conquistare i primi punti in classifica, sfruttando anche la spinta del proprio pubblico contro l'Italia.

La Macedonia arriva da due sconfitte nelle prime due giornate, prima in un quasi derby contro l'Albania e poi in casa propria contro Israele, squadra battuta dall'Italia all'esordio nelle qualificazioni. La squadra di Angelovski è chiaramente troppo povera tecnicamente per poter pensare di ottenere la qualificazione, ma comunque la voglia di mettersi in mostra è tanta, dato che comunque le due sconfitte sono arrivate entrambe per 2-1, con tanto di rigore sbagliato al 95' contro Israele. Sconfitte di misura quindi. Ecco perchè gli azzurri non dovranno assolutamente sottovalutare l'impegno.

La selezione balcanica può contare su uomini di grande esperienza come Pandev, ma anche su giovani interessanti come Nestorovski. Entrambi tra l'altro vengono dalla Serie A (Genoa e Palermo) e conoscono quindi bene il modo di giocare italiano. Il ct Angelovski, vista la forza dell'avversario, dovrebbe coprirsi, optando per un 5-3-2.

Probabile formazione: Bogalinov, Zhula, Ristevski, Shikov, Mojsov, Ristovski, Alioski, Ibraimi, Asani, Pandev, Nestorovski.

Queste le parole di Pandev alla vigilia della sfida: "Per noi sarà una partita molto difficile, visto che l'Italia con la Spagna è indubbiamente favorita nel girone. Sono comunque molto contento di ospitare una grande nazionale e speriamo di fare una grande partita".

L'Italia vive un momento particolare. Nonostante i quattro punti e il pareggio contro la corazzata Spagna, tanti non sono contenti dal gioco espresso dagli azzurri e dalle scelte di Ventura. I ricordi della squadra di Conte sono ancora ben impressi nella mente di tutti e le ultime prestazioni non combaciano per nulla con quelle del passato. In particolare l'ex tecnico del Torino è finito nel mirino per la scelta di mettere Montolivo titolare, nonostante la disponibilità di Verratti, e per le gerarchie in attacco.

Per quanto riguarda il centrocampista del Milan, il grave infortunio al ginocchio patito nel pareggio con la Spagna ha tristemente risolto il problema, con mister Ventura che sarà percià costretto a schierare Verratti dal primo minuto. In avanti Pellè si è tirato la classica zappa sui piedi, maltrattando il ct al momento della sostituzione giovedì sera. Polverone mediatico, indignazione da parte del tecnico ex Torino e conseguente esclusione del gigante del Southampton dalla Nazionale. Data la crescita di alcuni elementi dalle caratteristiche molto simili, potrebbe essere stata la sua ultima esperienza in azzurro.

Dunque in Macedonia il riferimento in avanti sarà Ciro Immobile, in forma e autore di una doppietta nell'ultima partita di campionato. A spalleggiarlo probabilmente non ci sarà Eder, fedelissimo di Conte, che sta vivendo un momento opaco che dura da molto tempo. Più verosimilmente la casacca da titolare andrà a Belotti, vero e proprio mattatore in Serie A e che Ventura ha già allenato in passato.

Per il resto non ci dovrebbero essere sorprese. Il match con la Macedonia è importantissimo, dato il pareggio nello scontro diretto con la Spagna bisognerà infatti vincere, perchè le Furie Rosse di solito fanno diventare i propri match di qualificazione delle marce trionfali, perdendo pochissimi punti per strada.

Probabile formazione Italia: Buffon, Barzagli, Bonucci, Romagnoli, Candreva, Parolo, Verratti, Florenzi (o Bonaventura), De Sciglio, Belotti, Immobile.

Ventura sull'esclusione di Pellè: ''Il gesto di Pellè è stato una mancanza di rispetto, non solo verso me ma verso i compagni e l'azzurro. E' stato un gesto che ha annacquato l'immagine che questa squadra si è costruita con il lavoro"

Sulla Macedonia: "Sarà un match diffiicile da giocare in trasferta. Dobbiamo poterci ritagliare comunque uno spazio durante il match. Io penso solo a domani. Dobbiamo interpretarla bene. E' vero che la Macedonia ha perso due partite, ma è stata sfortunata. Sarà una gara importante e determinante. Un match estremamente delicato".

