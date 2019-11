Paris Saint-Germain - Basilea in Champions League 2016/17: 3-0 risultato finale

Dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine! Il PSG non convince, viene salvato 3 volte dai legni ma vince per 3-0! Reti di Di Maria, Lucas Moura e Cavani su rigore. Rabiot migliore in campo.

90 Il Matador non fallisce! 3-0 per il PSG!

90' Rigore per il PSG! Cavani viene messo giù da Lang.

90' Verratti mette Jesè a tu per tu con Vaclik, che imponitizza l'avversario e ne respinge la conclusione

88' Ancora un gran numero strappapplausi a centrocampo di Rabiot, che poi serve Ben Arfa, la cui conclusione è da dimenticare.

86' Aurier viene imbeccato in area da Verratti, ma viene recuperato da Balanta e conclude debolmente tra le mani di Vaclik.

85' Ancora un cross di Lang, i panzer del Basilea non riescono a intervenire.

84' Di Maria lascia il campo a Jesè

83' Ben Arfa perde palla al limite dell'area, ma il Basilea non riesce ad approfittarne. Sulla ripartenza orchestrata da Rabiot, tiro di Di Maria, respinto.

82' Krychowiak prende il posto di Matuidi

80' Fuori tra gli applausi Lucas Moura, dentro Hatem Ben Arfa

78' Magistrale apertura di Rabiot per Di Maria, che cerca Cavani, il Basilea si salva in angolo con Zuffi.

78' Cross di Steffen, Thiago Silva libera con uno spettacolare colpo di testa in tuffo

77' Ultimo cambio per il Basilea, esce Serey Diè, entra Janko

74' Qualche difficoltà per Marquinhos nello spazzare la propria area, poi Lang lo mette a terra con un pestone e viene ammonito

72' Lucas non riesce a controllare un lancio di Di Maria, Vaclik blocca il pallone

69' Secondo cambio per il Basilea, Zuffi prende il posto di Delgado

68' Tacco di Di Maria che lancia a rete Matuidi, Vaclik salva con un'uscita bassa.

Ecco il secondo gol del PSG:

65' Ammonito Steffen

65' Terzo legno colpito da Basilea! Questa volta è Souchy a centrare il palo con un colpo di testa, ad Areola nettamente battuto

63' Ammonito Rabiot, che calcia la palla a gioco fermo

61' LUCAS MOURA!!! 2-0 per il PSG! Difesa del Basilea ancora una volta in bambola, Souchy sbaglia il rinvio e serve un assist d'oro a Lucas Moura, che la mette nell'angolino basso alla sinistra di Vaclik

61' Ancora un errore di Cavani! Il centravanti sfrutta un buco della difesa del Basilea per presentarsi tutto solo davanti a Vaclik, che gli respinge il tiro

60' Primo cambio per il Basilea, Fischer manda in campo Sporar al posto di Doumbia

60' Lancio di Verratti per Kurzawa, il terzino è in fuorigioco.

56' Cross di Lang dalla destra, Marquinhos anticipa di un soffio Steffen

53' Ingenuo e inutile fallo di Verratti su Doumbia al limite dell'area del PSG. Sulla palla si porta Delgado che, da posizione decentrata, prova a sorprendere Areola, ma la palla termina abbondantemente alta.

52' Angolo per il PSG battuto da Di Maria, schema che prevede la conclusione di Lucas, ribattuta dalla difesa.

50' Gara tornata "tranquilla" dopo la fiammata iniziale. E' però sempre un piacere vedere Rabiot palla al piede.

47' Non funziona il fuorigioco del Basilea, Cavani in area davanti a Vaclik cincischia nel controllo e viene recuperato da Balanta! Bravissimo il difensore colombiano a rimediare a un suo errore di posizione.

46' Cavani vicino al raddoppio! Il matador gira di destro un cross su calcio di punizione, Vaclik sembra in ritardo ma viene salvato dal palo!

46' Il PSG gioca il primo pallone della ripresa.

Le squadre ritornano in campo, nessun cambio.

45' Non c'è recupero. Squadre al riposo sull'1-0 per il PSG, gol di Di Maria, ma il Basilea può recriminare per i due legni colpiti e per un'altra ottima occasione non sfruttata.

44' E' sicuramente Rabiot il migliore in campo per il PSG. Il riccioluto centrocampista è il più pimpante e convinto dei suoi.

42' Dopo il vantaggio, il PSG cerca di amministrare fino al rriposo. Basilea colpito e frastornato dall'inaspettato vantaggio dei francesi.

Ecco il gol di Di Maria che ha portato in vantaggio il PSG:

39' DI MARIA GOL!!!! PRG immeritatamente in vantaggio! Rabiot lancia in area Matuidi, i centrali del Basilea non riescono a liberare, Bjarnason impedisce l'intervento di Cavani ma la palla arriva a Di Maria, che a botta sicura gonfia la rete .

36' Rabiot dalla media distanza, ottima deviazione in angolo di Vaclik

35' Cross di Lang dalla destra, non ci arriva Bjarnason, la palla arriva a Delgado che mette nuovamente al centro dell'area, Doumbia colpisce di testaverso la porta e coglie il legno!

32' Il Basilea cerca di alzare il baricentro. Pressing alto e fuorigioco architettati dal tecnico Fischer.

29' Numero di Verratti che lancia Lucas Moura. Il brasiliano mette al centro dove Di Maria si coordina per calciare al volo, ma la conclusione finisce fuori.

28' Buona opportunità per Bjarnason, liberato al tiro da fuori area, ma l'ex pescarese manda ampiamento a lato.

27' Tiro dalla distanza di Rabiot, palla ampiamente al lato alla sinistra di Vaclik

26' Verratti prova a imbeccare Di Maria, l'argentino sbaglia un semplice stop

24' Sinistro di Steffen da fuori area, palla alle stelle.

23' Cavani anticipato da Vaclik al limite dell'area. Si è visto molto poco il Matador nei primi 20 minuti di gioco

22' Il PSG tiene un ritmo molto basso, cercando accelerazioni solo sulle fasce con Aurier e Kurzawa.

20' Kurzawa anticipa Bjarnason e salva il PSG su un cross dalla destra. Nulla di fatto nei due angoli successivi battuti dal Basilea

18' Di Maria di nuovo in fuorigioco. Molto attenti fino a ora i centrali del basilea, Suchy e Balanta

15' Bel cross di Aurier dalla destra, Matuidi non ci arriva di testa e Lang può liberare

13' Verratti prova a dettare i tempi del gioco, ma la pressione del centrocampo svizzero ingabbia l'italiano

10' Doppio spreco per il Basilea!!! L'ex centravanti della Roma, Doumbia, serve Steffenche tutto solo davanti ad Areola si fa ribattere la conclusione dall'estremo difensore. Sul rimpallo, l'altro ex romanista Marquinhos si addormenta in area e si fa scippare la palla da Doumbia, che a pochi metri dalla porta manda incredibilmente oltre la traversa!

9' Vaclik rischia qualcosa su un retropassaggio. Il portiere si attarda a rinviare e viene quasi raggiunto da Cavani

8' Cavani prova lo sfondamento centrale, ma viene fermato da Suchy

7' Il PSG mantiene il possesso palla, ma senza riuscire a verticalizzare

5' Reazione dei transalpini: Kurzawa arriva sul fondo e mette in mezzo, ma Cavani controlla con un braccio

4' Il Basilea si affaccia dalle perti di Areola e guadagna il primo angolo dell'incontro. Bjarnason fa da sponda e Lang colpisce la traversa! Si salva con tanta fortuna il PSG

3' Xhaka ferma fallosamente Rabiot.

2' Di Maria pescato in fuorigioco

1' Kurzawa prova a crossare al centro, la difesa del Basilea riesce a liberare

Saranno gli elvetici a battere il calcio d'inizio. Partiti!

Le note della Champions accompagnano i 22 calciatori che daranno inizio alla partita.

Le squadre stanno entrando in campo.

Ecco le formazioni: PSG in campo con Areola, Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Matuidi e Verratti in mediana; Rabiot, Lucas Moura e Di Maria a supporto di Cavani. Il Basilea risponde con Vaclik, Lang, Suchy, Balanta, Traoré, Serey Dié, Xhaka, Bjarnason, Delgado, Steffen e Doumbia

Qui sotto il prato del Parco dei Principi, teatro della partita odierna. Il PSG vanta un ruolino impressionante in casa. In 41 gare interne in Europa, una sola sconfitta. Per il Basilea si tratta quindi di un'impresa ai limiti dell'impossibile.

Fonte: Uefa.com

Campionato invece in discesa per il Basilea. Undici giornate, dieci vittorie e un pari, 3-0 recente al Lucerna. In classifica, quattordici punti di margine sul Losanna. Attenzione ora che si sposta in Europa, strappare un punto al PSG può invertire la rotta extra-nazionale.

Il PSG approda alla gara di questa sera al culmine di un ciclo positivo. Tre vittorie tra campionato e Coppa, l'ultima nel week-end, 2-1 sul Nancy, a segno Lucas e Cavani. Il Paris vede ora la vetta, il Nizza dista quattro lunghezze.

Il Basilea affronta invece un club francese per la dodicesima volta, il bilancio è di 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Lo scorso anno - nei sedicesimi di Europa League - incrocio con il St Etienne. 3-2 per i transalpini in casa, 2-1 Basilea in Svizzera.

Non esiste alcun precedente tra Paris Saint Germain e Basilea e la squadra francese, in passato, non ha mai affrontato club svizzeri, si tratta quindi di un inedito per Cavani e compagni, chiamati a una prestazione positiva per rispondere alla presumibile affermazione dell'Arsenal.

Fischer non ha particolari problemi. Traoré è sulla via del recupero e quindi a disposizione. Per lui la corsia di sinistra, con Lang sul versante opposto e la coppia Balanta - Suchy al centro. Zuffi e Xhaka nel mezzo, Bjarnason agisce qualche metro più avanti, con Delgado e Steffen, a supporto di Doumbia, ex CSKA e Roma.

Anche in difesa, il tecnico ex Siviglia ritrova importanti pedine, specie sull'esterno. Ballottaggio a sinistra tra Kurzawa e Maxwell, con Aurier che recupera e prende la destra. Al centro Thiago Silva e Marquinhos. Verratti è la luce in mediana, con lui Matuidi e Rabiot. Quest'ultimo è in lotta con Krychowiak per una maglia.

Note liete in casa PSG. Di Maria è a disposizione per la gara di questa sera. L'argentino si allena da lunedì con la squadra, può quindi prendere posto nell'undici iniziale. Ad Emery l'ultima parola, non mancano le alternative, da Jesè a Ben Arfa.

Emery "La squadra sta lavorando bene, c'è l'intento di migliorare. I giocatori mi ascoltano e sono motivati. Col Nancy non è stato facile ma ho apprezzato il coinvolgimento e la motivazione. La squadra ha grande qualità, quando troveremo fiducia arriverà anche il bel gioco".

Quattro punti dopo due tornate per il PSG. Contro l'Arsenal - a Parigi - 1-1, gol in avvio di Cavani, pari di Sanchez a poco più di dieci minuti dal termine. Con il Ludogorets, affermazione per 3-1, dopo l'iniziale svantaggio. Doppietta di Cavani, gol di Matuidi.

Fin qui cammino deludente per il Basilea. Stona il pari d'esordio - in Svizzera - con il Ludogorets. Meno la sconfitta per 2-0 all'Emirates, contro l'Arsenal di Wenger e sotto i colpi di Walcott. Il Basilea occupa ora l'ultima posizione, insieme al citato Ludogorets, con un punto.

Benvenuti alla diretta scritta live e di Paris Saint Germain - Basilea, incontro valido per la Champions League edizione 2016 - 2017. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige il tedesco Aytekim. Si gioca al Parco dei Principi di Parigi.