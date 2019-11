EFL Cup, i risultati degli ottavi di finale e il quadro dei quarti

I quarti di finale di EFL Cup edizione 2016/17 vanno in archivio dopo una due-giorni ricca di gol e spettacolo, con relative poche sorprese. I due big match in programma si sono rivelati all'altezza delle aspettative, con il Liverpool in grado di eliminare il Tottenham in una gara contraddistinta dalla presenza di tantissime seconde linee e terminata per 2-1 grazie alla doppietta di Sturridge, uno dei pochi considerabili titolari in campo dal primo minuto. L'altro, invece, il derby di Manchester, ha visto prevalere lo United sul City per 1-0 grazie alla rete di Juan Mata, in una partita equilibrata e decisa da Juan Mata.

Tra le altre big, va avanti anche l'Arsenal, vincente per 2-0 tra le mura amiche sul Reading con una doppietta di Alex Oxlade-Chamberlain, mentre saluta la competizione il Chelsea, sconfitto dal West Ham in un derby di Londra deciso dalle reti di Kouyaté e Fernandes, le quali hanno reso vano il late goal di Cahill.

Tra le altre squadre di Premier, vanno avanti l'Hull City, il cui compito sul campo del Bristol City si è rivelato agevole, e il Southampton, che ringrazia un gol fantatico di Sofiane Boufal, il primo in maglia Saints, ed elimina il Sunderland. Accedono ai quarti anche il Newcastle e il Leeds: i ragazzi di Benitez hanno abbattuto il Preston a pallonate con un 6-0 senza appello, mentre i secondi hanno eliminato il Norwich ai rigori.

L'appuntamento con i quarti di finale è per fine novembre: fari puntati su City - West Ham, ma anche su Arsenal - Southampton. Sorride il Liverpool, impegnato i ncasa contro il Leeds, mentre Hull e Newcastle dovranno rompere l'equilibrio.

I RISULTATI

Southampton - Sunderland 1-0



West Ham - Chelsea 2-1



Arsenal - Reading 2-0

Bristol - Hull City 1-2

Leeds - Norwich 3-2 (d.c.r.)

Newcastle - Preston 6-0

Tottenham - Liverpool 2-1

Manchester United - Manchester City 1-0

IL PROGRAMMA DEI QUARTI

Arsenal - Southampton

Hull - Newcastle

Liverpool - Leeds

Manchester United - West Ham