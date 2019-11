Legia Varsavia - Real Madrid in Champions League 2016/2017: finisce 3-3

Finisce 3-3 una partita incredibile! Il Real si mostra supponente e privo di una fase difensiva degna di questo nome. Impresa sfiorata del Legia, che sotto di 2 gol assapora la vittoria!

92' Asensio ci prova con un tiraccio da centro area, palla deviata in angolo. Ultima occasione per il Real, Lucas Vazquez fa tremare la traversa con un tiro all'utlimo secondo!!!!

3 minuti di recupero. Il Real prova l'affondo finale.

Ecco il gol di Kovacic per il 3-3:

Infinite le emozioni in questa partita! 6 gol erano anche prevedibili (vista l'andata), non certo 3 per parte!

85' 3-3!!! Pareggio di Kovacic!!! L'ex Inter sfrutta un assist di Carvajal per regalare il pareggio al Real!

Il gol di Moulin:

84' Fuori Morata, impalpabile, dentro Mariano Diaz.

82' ARRIVA IL TERZO GOL DEL LEGIA!!!!!! MOULIN PUNISCE LA PRESUNZIONE DEL REAL!!! Ottimo assist di Prijiovic per la perfetta conclusione di Moulin!

80' Prijiovic ci riprova questa volta in posizione regolare, Navas in affanno blocca in due tempi.

77' Prijovic si trova davanti a Navas, che gli respinge la conclusione. L'attaccante ex Parma era però in fuorigioco.

76' Esce Radovic, il migliore in campo insieme a Bale. Dentro Prijovic. Fuori anche Coentrao, sostituito da Asensio

Ultimi 15 minuti. Le due squadre sembrano stanche. E il Real Madrid anche abbastanza svogliato.

71' Radovic, stretto tra Nacho e Varane, non riesce a intercettare un suggerimento nel cuore dell'area iberica

69' Questa volta Ronaldo chiede il rigore! Su cross di Kovacic, Rzezniczak prova a impedirgli di staccare. Il portoghese colpisce la palla senza riuscire a indirizzarla nello specchio e protesta vivacemente. L'arbitro lascia correre

68' Cambio per il Legia, fuori Nikolic, dentro Kucharczyk

67' Ancora Ronaldo pericoloso, il portoghese batte una punizione da 25 metri, Malarz si da trovare pronto e respinge a mani aperte

64' Ancora un colpo di testa di Ronaldo che termina di poco fuori.

63' Zidane corre ai ripari. Esce Benzema, che praticamente si è visto solo sul gol, ed entra Lucas Vazquez

62' Tiro di Benzema da centro area, palla deviata da Hlousek che sfiora il palo e termina in angolo

61' Ci crede il Legia, che prova ad approfittare dell'entusiasmo segueo al pareggio!

Bella e intelligente la conclusione di Radovic, ma Navas è davvero imbarazzante:

Incredibile a Varsavia. Il Real domina in lungo e in largo, ma in difesa dorme. Prima i centrali, poi il portiere regalano due gol al Legia.

58' ARRIVA IL PAREGGIO DEL LEGIA!!!! RADOVIC DALLA DISTANZA FULMINA NAVAS!!!! BRAVO L'ATTACCANTE, PESSIMO NAVAS!

55' Benzema messo a terra al limite dell'area, Hlousek è l'autore del fallo. Sulla palla va Ronaldo, che poi lascia la battuta a Bale. Il gallese però calcia male e la palla sorvola la traversa.

52' Punizione calciata dallo stesso Guilherme, che cerca il primo palo. Palla di poco alta.

51' Fallo di Coentrao al limite dell'area. Il portoghese atterra Guilherme, anche in questo caso giallo risparmiato.

49' Altro numero di Bale, che con una girata al volo dopo un controllo volante impegna Malarz, poi Ronaldo conclude sul fondo

48' Continua il possesso palla, pressocché totale, del Real Madrid

46' Cross di Morata, Benzema viene anticipato, sul conseguente angolo uscita con i pugni di Malarz

Si riparte. Non ci sono cambi per il momento.

Il primo tempo termina 2-1 per il Real Madrid. Dopo 58 secondi sblocca Bale, raddoppio di Benzema dopo tante occasioni fallite, il Legia accorcia con Odjidja.

1 minuto di recupero. Si chiude col Legia in attacco.

Decima partita consecutiva per il Real con almeno un gol subito.

Odjidja potrà raccontare ai nipotini di aver fatto questa cosa qui:

39' Che gol per il Legia!!! La supponenza del Real viene punita da Odjidja! La difesa del Real in versione presepe permette al Legia di accorciare le distanze!

36' Conclusione di Ronaldo, si salva Malarz

Ecco il gol di Benzema:

34' Arriva finalmente il raddoppio del Real! Taglio in area di Bale e assist per Benzema, che non ha problemi a gonfiare la rete!

30' Bale ci prova dal limite dopo aver saltato Hlousek, conclusione alta

27' Cross in area di Carvajal, Ronaldo prende il tempo al diretto marcatore ma il suo colpo di testa termina alto.

26' Spazio per il Legia in contropiede, ma Guilherme spreca tutto con un tiro fuori minura da buona posizione

24' Ancora Real pericoloso su calcio d'angolo. Questa volta è Bale a incornare, Malarz riesce a respingere, poi mischia furibonda col Legia che libera in qualche modo.

24' Bale pesca in area Ronaldo, il portoghese stoppa ma la sua conclusione viene deviata in angolo dalla difesa.

22' Morata non è ancora entrato in partita, per ora solo tanta corsa per l'ex juventino, piazzato da Zidane sulla sinistra.

21' Altra buona uscita di Navas, sempre attento.

19' Il Legia reclama il rigore! Coentrao interviene in maniera sospetta su Radovic, ma l'arbitro lascia correre. Il portoghese usa le mani per fermare l'avversario, il rigore ci poteva stare.

18' Occasione per Benzema, bravo Malarz a evitare il raddoppio.

16' Angolo battuto da Kroos, perfetto stacco di Varane, Pazdan salva sulla linea!

15' Punizione calciata da Bale, la barriera devia in angolo, il primo della gara.

15' Problemi a una caviglia per il portiere del Legia. Medici in campo mentre si scalda il secondo.

14' Accelerazione di Bale, Moulin è costretto a fermarlo con un fallo, ma viene graziato dall'arbitro. Il giallo c'era tutto.

12' Buon lancio dalle retrovie per Nikolic, ottima la chiusura di Varane

11' Il Legia guadagna metri, ma non è mai pericoloso

9' Moulin ci prova da fuori area, Navas controlla che la palla termini al lato

8' Il campo è molto pesante e non favorisce il corretto rimbalzo del pallone. Ma il Real non sembra avvertire il problema

7' Buona uscita bassa di Navas ad anticipare Radovic

6' Elegante serpentina di Bale nella propria metà campo. Il gallese è di un altro pianeta!

5' Hlousel è il più intraprendente in maglia Legia, ma le sue iniziative sono facilmente controllate dal Real

Ecco il magnifico gol di Gareth Bale:

3' Ci prova Ronaldo, pessima però la sua conclusione mancina

2' Legia schiacciato nella propria metà campo. Si preannuncia un'altra goleada dopo il 5-1 dell'andata.

1' Ed é subito gol!!! Gareth Bale realizza dopo 58 secondi con una conclusione fantastica che si infila all'incrocio dei pali! incredibile la coordinazione del gallese! Malarz in netto ritardo!

E' il Real Madrid a battere il calcio d'inizio. Partiti!

Che tristezza vedere uno stadio vuoto, Che tristezza! L'UEFA ha giustamente usato il pugno duro per punire la follia dei tifosi del Legia, notoriamente tra i più beceri e violenti d'Europa. La partita si gioca a porte chiuse, poteva essere l'occasione di una festa, è l'ennesima dimostrazione di quanto tutti possiamo essere ostaggio di una minoranza di idioti.

Ecco le formazioni. Il Legia scende in campo col 4-2-3-1:

A. Malarz; B. Bereszynski J. Rzezniczak M. Pazdan A. Hlousek;M. Kopczynski T. Moulin; Guilherme V. Odjidja-Ofoe M. Radovic; N. Nikolic

4-4-2 per il Real: K. Navas; D. Carvajal R. Varane Nacho Fábio Coentrão; G. Bale M. Kovacic T. Kroos Cristiano Ronaldo; K. Benzema Á. Morata

Nell'immagine sottostante la seduta d'allenamento del Real Madrid a Varsavia.

Fonte: Real Madrid C.F/Twitter

Per il Real, dopo la scorpacciata nella Coppa nazionale - 7 segnature - W con l'Alaves, con il prepotente ritorno in scena di Ronaldo, autore di una tripletta. La squadra di Zidane comanda la Liga con 24 punti, 2 in più del Barcellona di Luis Enrique.

Il Legia vive, in campionato, un buon momento. Dopo la sconfitta di Coppa con il Real, due affermazioni per ricucire, parzialmente, il disavanzo dalla vetta. La squadra è comunque distante dalle nobili zone della graduatoria, a dieci lunghezze dal vertice.

Esiste un solo precedente a livello europeo tra le due squadre e riconduce alla gara d'andata. Per il Real, inoltre, si tratta dell'unica sfida contro squadre polacche. Percorso più ampio per il Legia con compagini spagnole. Il bilancio recita: 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Per il Legia atteggiamento prudente, l'obiettivo è salvare l'onore, evitare pericolose imbarcate. 4-5-1, con Nikolic a concretizzare la manovra. Mediana fitta per togliere respiro al palleggio blanco.

Legia Varsavia: Malarz; Berescinsky, Rzezniczak, Czerwinski/Pazdan, Hlousek; Odidja-Ofoe, Jodlowiec, Moulin; Radovic, Nikolic, Guilherme.

Zidane "Sarà la mia 100esima gara da allenatore e sono molto soddisfatto di ciò che sto facendo. Sto benissimo in questo club e vorrei continuare a lavorare qui il più a lungo possibile. Dove dovremmo migliorare? Sotto tutti gli aspetti. Il Legia è un avversario pericolosa. Finora non è stato fortunato con i risultati, ma ha dimostrarto di saper essere insidioso, anche al Bernabéu".

Probabile panchina per Benzema. Il tecnico francese punta sulla rapidità di Morata, sulla forza di Ronaldo e su un Bale galvanizzato dal recente rinnovo. In panchina James Rodriguez, così come Lucas Vazquez.

Per la gara di questa sera, Zidane deve fare a meno di preziose pedine, specie nel settore di difesa e a centrocampo. Fuori causa Ramos e Pepe - stop di 4-6 settimane - così come Modric e Casemiro. Al fianco di Varane tocca a Nacho, con Isco (o Asensio) e Kovacic ai lati di Kroos.

Per il Legia, invece, il passivo è pesantissimo. Tredici gol subiti, uno solo a referto, proprio in Spagna. Lo 0-6 casalingo con il Dortmund a testimoniare la differente caratura tecnica. Corsa sullo Sporting, per coltivare quantomeno speranze di Europa League.

Il Real vanta, fin qui, due successi e un pari. Vittoria di misura con lo Sporting ad aprire la competizione, poi il pari in casa del Dortmund - 2-2 con rete di Schurrle al tramonto a stoppare i sogni di Zidane - e infine rotondo successo al Bernabeu proprio sul Legia.

Le due squadre si trovano nel gruppo F, in compagnia di Borussia Dortmund e Sporting Lisbona. Destino diverso, il Real guida a quota 7 il raggruppamento, in compagnia dei tedeschi, mentre il Legia è fanalino di coda, tre sconfitte in altrettante uscite.

Benvenuti alla diretta scritta, live e, di Legia Varsavia - Real Madrid, incontro valido per la 4° giornata della UEFA Champions League 2016/2017. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige la sfida il polacco Kralovec.