Europa League - Sassuolo, fiato corto e rosa ridotta, ma occorre battere il Rapid

L'autorete di Schrammel è l'ultima copertina della gara d'andata. Pari fortunoso, un punto vitale per alimentare la speranza qualificazione. Il Sassuolo attende a Reggio Emilia il Rapid Vienna, quarta tornata della UEFA Europa League. 4 punti in graduatoria per le due squadre, due in meno del Genk, uno in più dell'Athletic. La partita di questa sera - fischio d'inizio alle ore 19 - può alterare gli equilibri e garantire a Sassuolo o Rapid una spinta decisiva verso la fase a eliminazione diretta.

Il Sassuolo paga - nella stagione corrente - il doppio impegno. Rosa ridotta, diverse defezioni. Di Francesco deve porre rimedio a una condizione in evidente calo. Fiato corto, idee confuse, un miracolo sbiadito. In Serie A, di recente, pari con il Bologna e sconfitte con Roma e Lazio, la sensazione di un gruppo sulle gambe. 16° piazza, 13 punti all'attivo. Calo naturale, per una realtà bella ma non abituata al tour de force di campo.

Le probabili formazioni

Per la sfida di questa sera, assenze di peso. Il lungodegente Berardi, un elemento d'equilibrio come Magnanelli, una bandiera come Cannavaro, Di Francesco non può disporre dello scheletro vitale del suo undici. Difficile reggere in queste condizioni, spazio quindi a giovani in grado di conquistarsi la ribalta, di portare alla causa entusiasmo e spirito. Muta anche il modulo, data la carenza di interpreti in mediana. 4-2-3-1, con Biondini e Pellegrini a reggere il peso del centrocampo. Matri è il terminale d'attacco, Defrel agisce alle sue spalle, con Ragusa e Politano larghi. Peluso gioca da centrale di difesa, al fianco di Acerbi. Anche Antei, infatti, non è della partita.

Modulo speculare per Buskens. Joelinton è il riferimento d'attacco, batteria a tre alle sue spalle, con Schwab e Mocinic a comporre la cerniera di mezzo. Strebinger difende i pali, indisponibile S.Hoffmann.

Di Francesco "Il Rapid mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto davanti. Hanno cambiato modulo, ma sempre con ottima qualità. A Vienna c'erano 26mila spettatori, spero ne avremo tanti anche noi. Quello che stiamo facendo sembra normale, ma non lo è, è straordinario e dobbiamo essere compatti e uniti in questo momento di difficoltà"

La conferenza completa

La gara d'andata

La classifica del girone:

Genk 6

Sassuolo 4

Rapid 4

Athletic 3