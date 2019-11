Ingordo Cristiano Ronaldo, è suo anche il Globe Soccer Awards

Non si sazia in nessuno modo CR7. Si riempie sempre più la sconfinata bacheca del campionissimo portoghese. Cristiano Ronaldo, dopo il Pallone d'Oro vinto poche settimane fa, conquista un ulteriore ed importante riconoscimento: a Dubai stravince il "Globe Soccer Awards" in una serata di "gala sportivo" a cui hanno partecipato anche altre personalità importanti del panorama calcistico mondiale, tra cui Florentino Perez ed il "Pibe de Oro" Diego Armando Maradona.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel premiare l'asso portoghese, gli ha attribuito parole al miele: "La motivazione con cui oggi è stato assegnato l'ennesimo riconoscimento a CR7 è che per lui parlano i numeri, quest'anno è stato campione d'Europa sia con la Nazionale portoghese, che senza di lui non era mai riuscita a vincere una competizione internazionale, che in Champions League con il suo club, il Real Madrid, con cui si è anche laureato campione del mondo"

In videoconferenza, CR7, visibilmente emozionato, ha espresso tutta la sua gioia per l'ulteriore riconoscimento attribuitogli: "Sono molto felice, sapete che anno meraviglioso è stato per me, sia individualmente che collettivamente. Il prossimo anno cercheremo di fare lo stesso. Sappiamo che sarà difficile, quasi impossibile, riconfermarsi su certi livelli, ma ad ogni stagione comincia una nuova sfida per me. Cerchero’ di fare il mio meglio, come faccio sempre".

Cristiano Ronaldo ha avuto la fortuna di assistere anche alla premiazione di due personalità a lui molto vicine. Sono stati premiati infatti Florentino Perez come miglior presidente, e Fernando Santos (CT del Portogallo campione d'Europa) come miglior allenatore. Anche il suo club di appartenenza, il Real Madrid, è stato premiato come miglior squadra del mondo. Tra gli altri vincitori, Mark Clattemburg (miglior arbitro), il "romanista" Mohamed Salah (miglior calciatore africano) e Mino Raiola (miglior agente). Premi speciali anche al tecnico del Paris Saint Germain Unai Emery e per Samuel Eto'o.