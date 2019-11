Premier League - Hull City, benservito a Phelan. In panchina Marco Silva

Sulle sponde del fiume Hull è in corso il quarto avvicendamento in panchina della stagione di Premier League. Dopo i saluti di Guidolin, Bradley e Pardew (i primi due dallo Swansea, il terzo dal Crystal Palace) è toccato anche a Mike Phelan alzarsi dalla propria panchina. Di ieri è infatti la notizia di un esonero annunciato e necessario per risollevare una squadra in crisi: dopo le prime due vittorie nelle prime due giornate, sono arrivati solamente sette punti nelle successive 18, mentre i tre punti mancano da quasi due mesi (6 novembre, 2-1 al Southampton). Tutto questo vale un misero ultimo posto in classifica che non può essere salvato dalla qualificazione alle semifinali di EFL Cup, dove peraltro le Tigers affronteranno il City di Guardiola.

Il divorzio è stato annunciato ieri dallo stesso club con un comunicato anticipato da un Tweet.

The Club can announce this evening that it has parted company with Head Coach Mike Phelan. More details to follow... — Hull City (@HullCity) 3 gennaio 2017

"Il club annuncia che ha esonerato Mike Phelan. Vogliamo ringraziarlo per il suo impegno come vice-allenatore e come capo-allenatore negli scorsi due anni".

Insieme al tecnico abbandona la nave anche l'intero staff tecnico, come annunciato in un comunicato separato. Anche il vice-presidente Ehab Allam ha voluto prendere la penna per lasciare una lettera aperta ai tifosi dell'Hull:

"Mike ha preso in mano la squadra in un momento difficile, ma nonostante questo è riuscito a iniziare al meglio la stagione con due vittorie, creando i presupposti per nuovi innesti. I risultati sono però peggiorati con il corso del tempo e credo sia giunto il momento di avere una ventata di aria fresca. Questa squadra, magari con due-tre acquisti, è sufficientemente buona per sopravvivere in Premier League, abbiamo un nucleo chiave che, combinato con alcuni elementi, potrà dare il meglio nei mesi a venire".

Il sostituto di Mike Phelan - in carica dall'estate dopo un anno da vice di Steve Bruce - sarà quasi con certezza Marco Silva, giovane portoghese classe 1977 verso il quale l'Inter aveva mostrato interesse nei mesi scorsi, specialmente per il dopo-De Boer. Il tecnico, 39 anni, è svincolato da giugno, quando ha lasciato l'Olympiakos dopo la conquista del campionato greco, sempre più simile ad una passeggiata per l'armata del Pireo. Precedentemente ha conquistato un terzo posto con lo Sporting Lisbona, nella stagione di raccordo tra il regno di Jardim e l'arrivo di Jorge Jesus. La sua carriera in panchina è iniziata nel 2011, immediatamente dopo l'addio al campo, nello stesso club: l'Estoril. Promozione il primo anno, poi un quinto e un quarto posto nella massima serie lusitana, prima per l'appunto di passare sulla panchina dello Sporting, vincendo anche la Taça, la coppa Nazionale.

Il cambiamento dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi, poichè tra un paio di giorni, il 7 gennaio, l'Hull scenderà in campo nella gara di FA Cup contro lo Swansea. Dovrebbe essere quella la prima panchina di Marco Silva, che ha sbaragliato la concorrenza di un altro giovane quale Gary Rowett, appiedato dal Birmingham.