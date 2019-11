Arsenal, ufficiale il tris francese di rinnovi: firmano Giroud, Koscielny e Coquelin

Mattina di sorrisi nel nord di Londra. In casa Arsenal sono infatti da poche ore ufficiali tre rinnovi di contratto annunciati da qualche settimana, ma ultimati solo nei giorni scorsi.

Il più rilevante, quello che placa le maggiori voci di mercato, riguarda Olivier Giroud, che ha inchiostrato un nuovo accordo fino al 2019. Una firma che, come detto, mette un serio freno alle idee di alcuni club italiani, Milan su tutti, parso molto interessato ma costretto a questo punto a tornare a casa con la coda tra le gambe e a mani vuote. L'attaccante, dopo un inizio difficile, si è ripreso la squadra ed attualmente è uno degli imprescindibili per Wenger, tanto che va a segno da quattro gare consecutive, esattamente da quando è tornato titolare in pianta stabile.

Scadenza 2021 invece per Francis Coquelin, perno mediano ed equilibratore fondamentale in determinati tipi di partite. Una crescita esponenziale durata due anni, culminata con un rinnovo più che meritato, più un premio alla carriera e ai miglioramenti che uno stop alle voci di mercato come per Giroud.

Spazio anche per Laurent Koscielny, uno dei leader dello spogliatoio Gunner oltre che uno degli imprescindibili nell'undici titolare, essendo la difesa uno dei punti più vulnerabili. Il francese è approdato a Londra nel 2010 dal Lorient, prendendosi presto la maglia da titolare in un reparto delicato (come è tutt'ora) e crescendo. Per lui la scadenza è ora fissata nel 2020.

I tre potrebbero anticipare le firme delle due stelle della squadra, ovvero Mesut Ozil e Alexis Sanchez. Le trattative proseguono con entrambi e Wenger ha sempre manifestato del cauto ottimismo, ma il tempo inizia a stringere e le altre grandi d'Europa iniziano a premere. Intanto i Gunners hanno mosso il secondo grande passo dopo il rinnovo di Bellerin, ma quello più importante sembra rimanere il terzo...