Premier League, effetto domino sul mercato. Fonte al West Ham, Berahino va allo Stoke

Ultimi dieci giorni di mercato e le acque iniziano a muoversi in Premier League. A cercare maggiori rinforzi sono ovviamente le squadre di medio-bassa classifica, mentre altre cacciano opportunità da cogliere al balzo, innescando il più classico degli effetti domino. Il primo che si è azionato riguarda i difensori centrali, ma sono solo due i pezzi che completano il puzzle: il prossimo passaggio di Mamadou Sakho al Southampton dal Liverpool, dove è ormai un avanzo, ha liberato José Fonte, il quale ha firmato ieri con il West Ham per la cifra di 10 milioni di Euro, considerevole per un 33enne. Bilic pesca così l'elemento esperto e affidabile in grado di dare un ricambio a Reid e Ogbonna o - perchè no - di comporre con loro la cerniera a tre dietro.

Soldi importanti anche quelli spesi dallo Stoke City per aggiudicarsi un giocatore da recuperare, ma dal potenziale devastante come Saido Berahino. Da golden boy a riserva nel West Brom, l'attaccante è stato vicino al cambio di maglia in ogni finestra di mercato, prima di accettare i Potters e diventare il nuovo riferimento offensivo per Hughes. 14 milioni di Euro il prezzo del cartellino.

Pulis non è stato certo fermo a guardare e ha subito re-investito per rinforzare il centrocampo, punto nevralgico per il proprio gioco: così dall'Hull City è arrivato Jake Livermore per 11 milioni di Euro. Un trasferimento forse sorprendente, poichè ha privato Marco Silva di un cardine della mediana. Il tecnico portoghese si è potuto "consolare" con Elabdellaoui, oltre che con Evandro e Niasse, già alla sua corte da qualche giorno. Effetto domino.

Attenzione però, perchè a fondo classifica anche lo Swansea ha mandato a segno diverse frecce in settimana: Clement avrà a disposizione Narsingh, Carroll e Martin Olsson, mentre il Middlesbrough ha acquistato Patrick Bamford. Per l'attaccante ex Chelsea si tratta di un prestigioso ritorno, avendo già segnato 17 gol in 38 presenze in Championship nell'annata 2014/15 col Boro. Cavallo di ritorno vincente?