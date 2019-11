Il Liverpool blinda Coutinho: rinnovo fino al 2022

Philippe Coutinho ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2022 con il Liverpool. Questa è la notizia ufficializzata questa mattina dal sito degli Scousers, i quali hanno dedicato la giornata al brasiliano, celebrando la sua - giovane - carriera in rosso e soprattutto ponendo un duro stop al Barcellona, che aveva manifestato un fortissimo interesse per il giocatore nei mesi scorsi. Oltre al prolungamento, l'accordo dovrebbe prevedere anche un ritocco dell'ingaggio che renderebbe il brasiliano uno degli elementi più pagati della rosa, anche se i termini non sono stati resi ufficialmente noti.

"Firmare il rinnovo qui è un grande onore per me, sono felice perché qui mi hanno accolto a braccia aperte sin dal primo giorno, devo molto a questo club. Proverò a migliorarmi e ad apprendere ogni giorno", ha affermato Coutinho al sito ufficiale dei Reds.

Gli ha fatto eco il suo allenatore Jurgen Klopp, il quale ha parlato di una nuova fiducia anche per il futuro del Liverpool, sapendo di poter contare sull'apporto di Coutinho: "Tutti sanno che è un grande calciatore, quello che si conosce forse meno è il suo carattere positivo e la grande influenza che questo ha sullo spogliatoio. La sua voglia di migliorare lo rende uno dei migliori giocatori al mondo. Il suo rinnovo testimonia la grande volontà di crescere insieme a questo progetto e ciò avvalora il progetto stesso".

Il brasiliano, classe 1992, è approdato ad Anfield nel gennaio 2013, quando il Liverpool lo prelevò dall'Inter per tredici milioni di Euro: in nerazzurro non era riuscito a incidere, così l'allora tecnico Brendan Rodgers fiutò l'opportunità di portarlo alla propria coorte. Dopo un primo periodo di ambientamento, Coutinho diventò un cardine della squadra che nell'annata successiva sfiorò la conquista del titolo in Premier League, per poi raccogliere i testimoni passati da Suarez e Gerrard come leader tecnici della rosa. Oggi il brasiliano è probabilmente l'insostituibile e l'imprescindibile - insieme a Henderson - della banda di Klopp; gli eventi lasciano intendere che lo sarà ancora a lungo.