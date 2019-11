VIDEO - Il Southampton è in finale di EFL Cup, Liverpool sgambettato in casa

Il Southampton dopo quasi quarant'anni ritorna a disputare una finale di Coppa Nazionale, per la precisione di EFL Cup. I ragazzi di Claude Puel hanno ieri sera archiviato la pratica Liverpool, espugnando Anfield in una partita che non ha di certo annoiato, sia per la determinazione dei padroni di casa - ancora una volta lacunosi in un momento decisivo di un torneo ad eliminazione diretta - che per le ripartenze degli ospiti, guidate da Redmond. Proprio su una di queste si deve superare Karius, poi è Davis a sparacchiare in cielo, mentre dall'altra parte Forster è chiamato agli straordinari e Sturridge si divora un gol abbastanza clamoroso.

Alla fine a mettere tutti d'accordo ci pensa Shane Long nel primo e unico minuto di recupero: incrocio vincente, 0-1 che unito all'1-0 (sempre in favore dei Saints) dell'andata interrompe la corsa del Liverpool, mentre il So'ton continua a marciare verso Wembley.

Per Jurgen Klopp si tratta di un'ennesima delusione nelle elimination games, dopo aver perso due finali nella scorsa stagione: sempre in coppa di lega con il City, poi in Europa League contro il Siviglia. Questa volta ad essere fatale è una semifinale, ma giocata comunque con una buona dose di pressione.