Europa League - Dzeko e Palmieri stendono il Villarreal. La Roma passa 4-0

Partita sontuosa di Dzeko che con una tripletta nel secondo tempo ha demolito qualsiasi speranza di passaggio del turno del Villareal! Non è stata da meno la prestazione difensiva dei giallorossi che hanno controllato alla grande i terminali offensivi del sottomarino giallo

93' - Finisce qua! La Roma espugna il Madrigal!

92' - Chiusura di Jesus sul cross di Gaspar! Ottimo intervento del brasiliano

90' - Tre minuti di recupero

89' - Ammonito Bruno Peres. Ultimo cambio per la Roma: fuori Nainggolan, dentro Paredes per gli ultimi minuti

86' - DZEKOOOOOOOOOOOOO!!!! DZEKOOOOOOO!! DZEKO!!!! TRIPLETTA DEL BOSNIACO!! Fiammata della Roma! Dzeko allarga di testa per Nainggolan, il belga gliela ridà in mezzo all'area e l'ex City non sbaglia!

84' - Ora giustamente la Roma controlla la partita senza spingere troppo. L'importante adesso è non prendere gol per affrontare il ritorno con tutta la serenità del caso

82' - Ultimo cambio per i sottomarini: fuori Sansone dentro Borrè

79' - DZEKOOOOO!!! ANCORA LUI!!!! E SONO TRE!!! Stavolta il bosniaco insacca di potenza! Grande lancio però di Jesus

76' - Sansone! Prova la soluzione al di sotto della barriera trovando una deviazione che indirizza la palla verso Alisson

75' - Si ribalta il fronte d'attacco ed il Villarreal conquista una punzione sulla lunetta dell'area di rigore. Intervento a piedi uniti di Manolas sul Cheryshev

74' - Punizione battuta verso il centro dell'area, Asenjo allontana

73' - Grande chiusura di Musacchio su Nainggolan, il Ninja poi recupera palla e subisce fallo al limite dell'area

70' - Cambio anche nella Roma: fuori Rudiger, dentro Juan Jesus

67' - Doppio cambio nel Villarreal: escono Bakambu e Castillejo entrano Adrian e Cheryshev

65' - DZEKOOOOO!!!! 2-0 ROMA!! Grande taglio di Salah che riceve sul lato dell'area, serve Dzeko in mezzo all'area che stoppa facendo andare a vuoto Musacchio e batte Asenjo senza battere ciglio

64' - Spreca ancora Bruno Peres! Bella palla di De Rossi dentro l'area per l'esterno destro che si fa anticipare prima di sbucciare il tiro al volo

62' - Cambio nella Roma: fuori El Sharaawy, dentro Momo Salah

61' - Spreca un contropiede colossale Bruno Peres che sbaglia il cross

59' - Ci prova anche Castillejo con un mancino sul primo palo, ma ancora una volta Alisson fa sua la sfera

57' - Partita frizzante ora, squadre spaccate e continui cambi di fronte

56' - GASPAR! Colpo di testa ravvicinato dello spagnolo, Alisson risponde di riflesso e mette in angolo

55' - Soffre la Roma! Costa scende sulla fascia sinistra e crossa guadagnando un calcio d'angolo

52' - BAKAMBU! Recupera palla a Manolas sulla metà campo, salta Fazioe Manolas ma spara alto

50' - Azione avvolgente del Villarreal che si conclude con un filtrante per Bakambu che però è ben contrastato da Rudiger

47' - Occasione Roma! Nainggolan riceve in mezzo all'area ma non riesce a colpire

46' - Si riparte con gli stessi ventidue in campo

Le squadre son pronte per tornare in campo

Bel primo tempo dei giallorossi che hanno comandato il gioco per la maggior parte dei quarantacinque minuti creando due occasioni da gol e altrettante imbucate che han fatto saltare la difesa dei sottomarini gialli. La prodezza di Palmieri ha fatto il resto.

46' - Finisce il primo tempo! La Roma è avanti grazie al gran gol di Emerson Palmieri

45' - Ancora Emerson! L'esterno della Roma prova il tiro dopo aver saltato Gaspar, stavolta Asenjo risponde presente

45' - Giallo per Mario Gaspar che ha steso El Sharaawy involato verso l'area di rigore

44' - Fallo di mano di Costa che ancora una volta non prende il giallo

41' - Dopo il gol Escribà ha invertito gli esterni portando Castillejo sulla fascia di Bruno Peres

37' - Sul contropiede Strootman viene fermato da Costa con un fallo nettissimo, ma l'arbitro ancora una volta non fischia e il giocatore spagnolo scampa il giallo

36' - Punizione dal limite per il Villarreal, Trigueros spara sulla barriera

33' - A terra Peres a seguito di una gomitata di Costa non rilevata dall'arbitro

32' - Il brasiliano recupera palla a Castillejo sulla fascia, si accentra e scaglia una parabola stranissima verso la porta di Asenjo che può solo guardare la palla insaccarsi nel sette

32' - PALMIERIIII!!!!! CHE GOL SIGNORI!!!!!!! CHE GOL!!

30' - DZEKO! Bell' azione di El Sharaawy che punta Musacchio, mette in mezzo per il bosniaco che di testa indirizza verso la porta spagnola. Il tiro però è troppo centrale e Asenjo blocca sicuro

27' - Bella idea di De Rossi che ha scodellato sulla fascia sinistra per il tagliante Strootman. L'olandese sbaglia l'impatto sulla palla che finisce sull'esterno della rete invece che in mezzo all'area

24' - Ci prova Castillejo ma il suo tiro termina alto sopra la traversa

22' - Resiste l'equilibrio, nessuna delle due squadra ha tirato verso la porta avversaria. Ora è il Villarreal ad attaccare

18' - Ha provato la serpentina solitaria Palmieri, ma si è scontrato sul muro di Musacchio

14' - Spalletti ha individuato il punto debole dei Sottomarini: Castillejo. L'esterno spagnolo non tiene in copertura, Palmieri lo salta sistematicamente

12' - E' la Roma a fare il match in questi primi minuti. I giallorossi fanno girare palla in attesa del taglio giusto, gli spagnoli si coprono bene e ripartono in contropiede sfruttando la velocità di Dos Santos e Sansone

6' - Azione manovrata della Roma, De Rossi prova il filtrante per El Sharaawy ma sbaglia lunghezza e Asenjo arriva prima di tutti

3' - Il primo angolo della partita è della Roma. I giallorossi però commettono fallo in area

2' - Ci provano i giallorossi con una bella imbucata di Strootman dettata dal movimento in profondità di Dzeko, il bosniaco non ci arriva

1' - La prima palla è della Roma

21.05 - Tutto pronto, si parte!

21.02 - Risuona l'inno dell'Uefa Europa League

21.00 - Ci siamo! Le squadre scendono sul terreno dell'Estadio de la Ceramica di Villarreal

20.50 - La Roma durante il riscaldamento

20.45 - Le squadre si scaldano sul terreno del Madrigal

20.26 - Sono arrivate le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa nella Roma che schiera il migliore undici possibile salvo l'avvicendamento tra i pali fra Alisson e Szczesny. Qualche cambio rispetto alle attese nel Villarreal, ma niente di trascendentale. Bakambu titolare al posto di Adrian e Samu Castillejo al posto di Hernandez in mediana.

Buonasera amici di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live, scritta ed online di Villarreal - Roma da Andrea Mauri. La gara si giocherà al Madrigal e sarà valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League.

QUI VILLARREAL

I sottomarini non stanno vivendo un grande momento di forma nella Liga spagnola dove hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite dimostrando molte difficoltà ad andare in rete.

L'ottimo avvio di campionato ha permesso a Sansone & Co di restare comunque nelle prime posizioni della graduatoria a tredici punti dal Real Madrid capolista. Il cammino europeo del Villarreal non è stato certamente sfavillante con la sconfitta patita contro l'Osmanlispor come punto più basso della stagione.

I giocatori dell'Osmanlispor festeggiano al Madrigal

Per la gara contro la Roma, Escribà ha recuperato Roberto Soriano, ma lo stesso allenatore è dubbioso sul suo impiego dal primo minuto nel match di stasera. Sarà sicuramente della partita Sansone, goleador dei sottomarini in stagione e presente affianco del proprio allenatore durante la conferenza stampa.

QUI ROMA

Completamente diverso è il momento della Roma. La squadra della capitale sta viaggiando a gonfie vele in Serie A e arriva al match del Madrigal nelle migliori condizioni possibili con otto vittorie nelle ultime dieci partite.

L'urna per i giallorossi non è stata di certo clemente regalandole una delle più insidiose seconde classificate presenti. Fino ad ora in Europa League il cammino della Roma è stato netto, nessuna sconfitta e tre vittorie su sei gare.

I giocatori della Roma dopo un gol al Viktoria Plzen

Spalletti alla coppa ci tiene e per questo motivo manderà in campo la miglior formazione possibile con il solo cambio tra Szczesny e Alisson che si avvicendano tra i pali. Davanti è confermato Dzeko, in ottimo stato di forma, supportato da Salah e Nainggolan.

I PRECEDENTI

Tra le due squadre c'è solo un precedente e risale all'era Capello sulla panchina della Roma. Erano gli ottavi della Coppa Uefa 2003/2004 e quella volta passò il turno il Villarreal grazie alla vittoria dell'andata per 2-0 . A nulla valse il 2-1 dell'Olimpico con i gol di Emerson e Cassano, a condannare i giallorossi fu la rete siglata Sonny Anderson.