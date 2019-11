Risultato Bayer Leverkusen - Atletico Madrid in Champions League 2016/17 - Saul, Griezmann, Bellarabi, Gameiro, Savic (A), Torres! (2-4)

Per questa sera è tutto. Restate con noi per la cronaca di questa gara e di City - Monaco. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel, buonanotte! Al prossimo live!

94' - Finisce il match, l'Atletico vince 4-2 alla BayArena e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno

92' - CORREA! Scappa verso la porta, destro che Leno respinge

91' - Quattro minuti di recupero

89' - Ammonizione per Torres, Gabi e Filipe Luis

87' - Bailey per Brandt

86' - TORREEEEEEESSS! E 2-4! VRSALJKO SMONTA LA GABBIA DIFENSIVA DEL LEVERKUSEN, CROSS PER FERNANDO CHE - SOLO, NON SEGUITO MINIMAMENTE DA TOPRAK - FIRMA E CONTROFIRMA IL 2-4

83' - Tiro-cross di Kampl , palla che attraversa l'area e termina sul fondo

81' - Altra conclusione del Chicharito, sugli scudi in questo finale

81' - HERNANDEZ! Si smarca all'interno dell'area, sinistro a colpo sicuro. Filipe Luis salva sulla riga

80' - HERNANDEZ! Brandt arriva sulla linea di fondo, impatta bene Chicharito ma trova Savic sulla traiettoria

78' - Doppio cambio Atletico. Carrasco lascia il posto a Torres, Correa rileva Griezmann

76' - Cross a rientrare di Wendell, Filipe Luis colpisce sull'esterno della rete rischiando un ulteriore autorete

74' - Entrata pericolosa di Aranguiz su Gabi, giallo per il centrocampista del Leverkusen

72' - Cross profondo di Thomas, Leno sicuro in presa alta

71' - Esce un maiuscolo Gameiro, dentro Partey

68' - FRITTATA DI MOYA! BRANDT CROSSA IN MEZZO, L'ESTREMO DIFENSORE RESPINGE SU SAVIC CHE - INCOLPEVOLE - METTE DENTRO! 2-3!

66' - Esce Bellarabi, autore del gol. Entra Pohjanpalo

64' - Giallo per Wendell, intervento duro

62' - Uno-due della premiata ditta Gameiro - Griezmann. Quest'ultimo finisce in porta, Leno lo blocca prima della chiamata dell'offiside

59' - GRIEZMAAAAAAAAN! FORTE E CENTRALE, 1-3!

58' - CALCIO DI RIGORE PER L'ATLETICO! Dragovic si perde Gameiro, subisce anche un tunnel dal 21 che viene steso dal centrale di difesa. Penalty, anche se l'azione era iniziata fuori area

56' - Primo cambio per il Leverkusen: Volland rileva Havertz

52' - Gameiro sbeffeggia metà Leverkusen, palla dentro a cercare Griezmann. Scivola - però - le Petit Diable e l'azione sfuma. Ennesima sbavatura del Bayer

50' - GAMEIRO! INCROCIO DEI PALI! Riceve palla sul lato corto dell'area di rigore, sinistro preciso che termina sulla giuntura tra il palo e la traversa

48' - BELLARABIIIIIIII! LA RIAPRE IL BAYEEEEER! BRANDT IMBUCA PER HENRICHS, CROSS RASOTERRA E GIRATA SUBLIME SUL PALO LONTANO DEL 38!

46' - Inizia il secondo tempo!

45' - Finisce qui il primo tempo!

45' - Gomitata di Gabi su Hernandez in area di rigore. Si rialza da terra il 7, Collum aveva fatto proseguire

43' - Brandt va nello spazio da Havertz, tocco di ritorno impreciso del 17enne

41' - Bellarabi corre spalla a spalla con Vrsaljko, il difensore biancorosso lo ferma e subisce fallo

39' - CHICHARITO! Cross proveniente dalla destra, incoccia Hernandez che guadagna l'angolo

37' - Cross in mezzo di Griezmann, Dragovic respinge e pulisce l'area

34' - GRIEZMANN! Toprak non segue il ripiegamento di Dragovic. Quest'ultimo prende Gameiro ma Griezmann - di conseguenza - è solo. Miracolo di Leno - coadiuvato dalla fortuna - che evita un 3-0 scritto

30' - KAMPL! Ancora lui, fendente vibrante che non inquadra lo specchio della porta

30' - KAMPL! Destro piazzato del 44, vola in angolo Moya

29' - Cross rasoterra di Brandt, Koke svirgola e per centimetri non beffa Moya

26' - GRIEZMAAAAAANN! RADDOPPIO PESANTISSIMO DELL'ATLETICO! DISASTRO DI DRAGOVIC CHE COLPISCE MALE PALLA E FA RIPARTIRE GAMEIRO. POI BRACCA L'EX SIVIGLIA - GIA' MARCATO DA TOPRAK - E LASCIA SOLO GRIEZMANN CHE - RICEVUTA PALLA - PIAZZA IL DESTRO CHE BACIA LA TRAVERSA E SI INSACCA

24' - Frangnte del match focoso. Tanti contatti, si lotta

21' - Conclusione fiacca di Chicharito, nessun problema per Moya

20' - Reagisce il Bayer, grintoso prova a scardinare la difesa dei Colchoneros

17' - SAAAAAAAUUUL! ATLETICO IN VANTAGGIOOOO! PERLA DELL'8! SCALA LE MARCE SULLA DESTRA, ARRIVA SUL LATO CORTO DELL'AREA DI RIGORE, APPROFITTA DELLA PIGRIZIA DELLA RETROGUARDIA DEI PADRONI DI CASA E IMPACCHETTA IL VANTAGGIO CON UN TIRO A GIRO CHE MUORE SOTTO LA TRAVERSA

16' - Carrasco mette dentro, impatta di testa Griezmann ma Collum decreta fallo

14' - BRANDT! POI KAMPL! Doppia conclusione degli uomini di Schmidt. Moya salva su Brandt, Kampl vede il suo tiro respinto in angolo

12' - GRIEZMANN! Riceve il pallone in area, conclusione immediata, Leno c'è. Sul proseguimento dell'azione; cross di Filipe Lui, Wendell nel tentativo di spazzare centra la traversa e si salva

11' - Vrsaljko spinta sulla corsia di destra, salta diversi avversari prima di trovare Dragovic che scivola e blocca la sua avanzata

8' - Griezmann vede e serve il taglio di Carrasco, tocco sotto dell'esterno volto a superare l'avversario, arriva sul fondo ma vede respinto il suo traversone

5' - Azione manovrata, meticolosa del Leverkusen. Sventaglia Aranguiz per Brandt, tocco per Henrichs che non tiene in campo il pallone

2' - Tacco elegante di Brandt, cross di prima intenzione firmato Bellarabi che si spegne sul fondo

1' - Inizia la gara!

Uno sguardo allo spogliatoio del Leverkusen

Ecco le formazioni ufficiali!

Si gioca alla BayArena, impianto da 30.210 posti a sedere situato a Leverkusen.

Simeone sceglie il 4-4-2. Moya in porta, a sua protezione Savic e Gimenez con Vrsaljko e Filipe Luis terzini. Koke e Gabi frangiflutti di centrocampo, Carrasco e Saul ai lati. Gameiro e Griezmann guidano l'attacco.

L' Atletico Madrid deve tirare le somme della propria stagione e scegliere l'obiettivo principe. Champions o Liga? Sorteggiata nel gruppo D con Bayern Monaco, Rostov e PSV, la squadra di Simeone ha battuto in volata i campioni di Germania ed ha chiuso il raggruppamento con 15 punti in cascina. Primo posto. Il campionato - invece - ha riservato maggiori insidie ed ha portato in superficie alcune problematiche. Le ultime 5 gare - comunque - recitano 3 vittorie e 2 pareggi. I tre trionfi sono maturati nelle ultime tre uscite, ma il 4^ posto non può soddisfare i colchoneros. Ingranare il verbo maestro.

L'allenamento dell'Atletico - Fonte: atleticodemadrid.com

Le parole di Simeone

Schmidt sceglie il classico 4-2-3-1. Leno tra i pali, difesa composta - desta verso sinistra - da Henrichs, Toprak, Dragovic e Wendell. Aranguiz e Kampl dighe centrali, Havertz a supporto di Chicharito con Bellarabi e Brandt ali.

Il Leverkusen assapora nuovamente il brivido della vittoria, sente l'essenza dell'Europa. Sorteggiata nel gruppo E con Tottenham, Monaco e CSKA, la compagine di Schmidt ha chiuso al secondo posto, alle spalle di un sorprendente Monaco e riuscendo a strappare la qualificazione a discapito del Tottenham. In campionato persiste l'amaro in bocca; troppi punti lasciati per strada, molteplici occasioni dilapidate ed un ottavo posto che inquadra bene la difficile stagione delle aspirine. Nelle ultime 5 giornate: 3 vittorie e 2 sconfitte. Eppure gli ultimi due trionfi - con 6 gol effettuati ed uno subito - hanno portato i tedeschi a -4 dalla zona Europa. La Champions è lontana 7 punti. Aria di casa, c'è bisogno di un'ottima prestazione.

L'allenamento del Leverkusen - Fonte: bayer04.de

Schmidt in conferenza stampa

Sono quattro i precedenti totali. Una vittoria a testa, due i pareggi. L'ultimo head to head risale agli ottavi di finale del 2015. In Germania, vittoria Leverkusen grazie al gol di Calhanoglu. Risultato uguale al ritorno, con il gol di Suarez a sancire prima i supplementari e poi i rigori. Qui, il club di Madrid trionfò per 3-2.

La preview della gara, offerta dalla nostra redazione

Arbitra William Collum coadiuvato da McGeachie e Connor, quarto uomo Mulvanny. Addizionali di porta i signori Madden e Beaton.

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Bayer Leverkusen - Atletico Madrid, ottavo di finale della UEFA Champions League. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia.