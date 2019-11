Atletico Madrid, Torres dimesso dall'ospedale. E rassicura tutti: "Solo uno spavento, tornerò presto"

"Grazie a tutti per i vostri di incoraggiamento. E’ stato solo solo uno spavento. Spero di tornare molto presto".

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) 2 marzo 2017

Queste le prime parole di Torres dopo il grave scontro di gioco occorso al giocatore nella partita tra Atletico Madrid e Deportivo La Coruna. Il numero 9 Colchoneros si è scontrato con Bergantinos ed ha perso immediatamente i sensi, costringendo l'arbitro a sospendere la partita, momentaneamente, per permettere ai soccorritori di entrare in campo. Scena brutte al Riazor dove, per qualche minuto, si è temuto il peggio con i compagni e avversari che hanno cercato subito di intervenire impedendo a Torres di strozzarsi a causa del duro impatto con il giocatore di casa.

F.Torres. Hope It´s nothing,get well soon! pic.twitter.com/NmqH7O0j2g — Corner Kicks Betting (@CornerPredictor) 2 marzo 2017

Proprio Bergantiños ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'accaduto: "In campo ho pregato perché si riprendesse il prima possibile. E 'stato uno shock tremendo quando ho visto Torres cadere e perdere i sensi. Si sentivano rumori... faceva fatica a respirare, poi quando Gabi ha alzato il pollice ho sentito un immenso sollievo. In ospedale ho visto Torres. Sta bene, è sorridente. Mi ha detto di non preoccuparmi, che sono scontri di gioco. È lui che ha incoraggiato me". Il giocatore è stato trasportato all'ospedale più vicino, dove ha passato la notte, ma i primi accertamenti non hanno evidenziato ne alterazioni e ne lesioni traumatiche con il giocatore cosciente, tanto che il giocatore è stato dimesso proprio questa mattina.

¡Gran noticia! Fernando @Torres ya tiene el alta médica y ha salido del hospital: https://t.co/lhMJuoRGce pic.twitter.com/AXOsWvbDus — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 marzo 2017

La certezza definitiva è stata data, poi, proprio dal giocatore che con un Tweet ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dicendo che tornerà presto in campo. Anche l'Atletico Madrid poi ha voluto informare sull'accaduto, spiegando che il giocatore è rimasto stabile, cosciente e ha ringraziato tutti per i messaggi. Torres ha passato la notte in ospedale, il quadro clinico positivo ha fatto optare i medici per il congedo dal ricovero.