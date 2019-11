Risultato e gol di Barcellona 6-1 PSG in Champions League 2017

23.00 - Noi stiamo ancora riprendendo fiato dopo il susseguirsi di emozioni, ma siamo costretti a chiudere qui. Una buonanotte a voi, grazie per aver seguito questa straordinaria partita con noi. Io sono Stefano Fontana e vi do appuntamento alla prossima diretta scritta. Continuate a seguire tutto il meglio del calcio e dello sporti internazionale su VAVEL Italia. Ciao!

6-1, Sergi Roberto

5-1 di penalti

4-1, Neymar

3-1, Cavani

3-0, Messi

2-0

1-0

22.55 - Una partita incredibile, da annali della Champions League. 3-0, 3-1, 6-1, in una sequenza da brivido che ha visto cambiare faccia alla partita almeno tre o quattro volte. Match intensissimo, sostenuto da un Camp Nou caldo all'inverosimile: una vera e propria cavalcata, esplosa nei minuti finali quando tutto oramai sembrava perso.

22.46 - Signori, incredibile. Non ci sono parole per raccontare quello che è successo stasera al Camp Nou. Quelli del PSG sono statue di sale, quelli del Barcellona sembrano nel momento più bello della loro vita. È successo di tutto, dall'assedio Barça, il 3-0, poi Cavani a gelare tutto col suo esterno destro. Sembrava tutto finito, invece a tre minuti dal novantesimo, Neymar riapre i giochi su punizione, un rigore (generoso) aiuta i blaugrana, e all'ultimo secondo, con tutti e undici gli effettivi in area, trova il gol-qualificazione con Sergi Roberto. Incredibile, incredibile, un sensazionale 6-1 che lancia nella leggenda il Barcellona, spedendo invece in un pozzo di disperazione i francesi. Tegola pesantissima per Unai Emery ed i suoi ragazzi.

90+6' - Messi la mette dentro col mancino, scodellando, la linea del PSG sale in ritardo ed è Sergi Roberto ad arrivare prima di Trapp! SERGI ROBERTO! IL BARCELLONA VA AI QUARTI DI FINALE!

90+5' - NOOOOOO! NO! NON E' POSSIBILE! NON CI CREDO! SERGI ROBERTO LA METTE DENTRO! SERGI ROBERTO, BARCELLONA DA LEGGENDA! NON CI CREDO! ESPLODE IL CAMP NOU!

90+4' - TUTTI DENTRO! ANCHE TER STEGEN!

90+3' - Umtiti travolge Neymar, due minuti al termine. Poco dopo, Verratti ancora duro (ammonito) su Messi. Punizione interessante dalla sinistra.

90+1' - PIQUE! Impatta di testa, fira verso Ter Stegen ma non trova la porta. Bolgia al Camp Nou, il PSG si chiude tutto dietro, la tensione è alle stelle! ALLE STELLE!

90' - NEYMAAAAAR! NEYMAAAAAAR! COSA STA SUCCEDENDO! INCREDIBILE! MANCA UN SOLO GOL AL BARCA, SPIAZZATO TRAPP SU RIGORE! ATTENZIONE, POTREBBE SUCCEDERE L'INCREDIBILE!

89 - SUCCEDE DI TUTTO A BARCELLONA! RIGORE! SUCCEDE DI TUTTO! INCREDIBILE! PALLA SCODELLATA DENTRO, C'E' UN CONTATTO TRA SUAREZ E MARQUINHOS, CHE L'URUGUAYANO SEMBRA ACCENTUARE PARECCHIO, MA E' RIGORE!

86' - NEYMAAAAAAR! NEYMAAAAR! UN BRICIOLO DI SPERANZA, UNA PUNIZIONE DA MAESTRO DEL FOLLETTO BRASILIANO! Appena fuori area, una pennellata che passa sopra la barriera, gira e si infila sotto l'incrocio! Trapp fermo, destro vellutato, ma ne servono altri due al Barcellona, ed il tempo stringe!

84' - DI MARIA?! DI MARIA!? INCREDIBILE! INCREDIBILE! Barcellona tutto in attacco, il PSG riesce a ripartire, gli spazi sono infiniti e Di Maria si lancia in campo aperto verso Ter Stegen: davanti al portierone tedesco, però, l'argentino spara alle stelle, forse toccato fallosamente dal difensore che rientrava.

80' - Prezioso Di Maria, che lotta con Mascherano e guadagna rimessa laterale.

79' - Ovviamente il PSG non ha fretta, e palleggi in difesa.

76' - Marquinhos, di puro cuore, tiene e rimonta su Sergi Roberto e la mette in corner. Grande azione del centrale brasiliano.

75' - Girandola di cambi: Sergi Roberto e Aurier rilevano rispettivamente Rafinha e Draxler. Ultima offensiva del Barcellona, ma le speranze sono davvero poche.

70' - Ennesimo fallo in attacco di Suarez, che dialoga bene con Messi ma poi spinge (a dire il vero leggermente) su Marquinhos per prendere posizione: fischia Aytekin.

68' - Molto nervoso il Barcellona, la rete subita ha spento entusiasmo e - a quanto pare- anche il senso logico delle giocate.

66' - Suarez prova l'inganno, tuffandosi platealmente in area sulla marcatura di Verratti. Simulazione poco riuscita e puntualmente punita col giallo.

64' - Fuori Iniesta, Luis Enrique sceglie Arda Turan.

63' - Ammonito anche Neymar, brutto fallo di frustrazione su Kurzawa.

63' - CAVANI! ANCORA LUI! Brucia Piqué, arriva da solo sulla sinistra, ma si fa ipnotizzare da Ter Stegen che stavolta gli respinge col piede il piattone!

61' - INCREDIBILEEEE! CAVANIIIIII! CAVANIIIII! IL GOL TANTO ATTESO, ARRIVA! SOSPIRO DI SOLLIEVO DEL PSG, MA CHE EUROGOL DI EDINSON CAVANI! UN FENOMENO! Palla messa dentro dalla trequarti, arriva la sponda, in caduta, di Draxler, che in stile football americano lascia un cioccolatino per Edinson Cavani: missile di esterno destro che brucia letteralmente Ter Stegen. Ora è difficilissima per il Barça: impossibile arrivare ai supplementari, servono tre gol.

60' - Torniamo alla cronaca live: ammonito Rakitic per la trattenuta sulla trequarti ai danni di Draxler.

45+2' - Mascherano, sulla destra, trova l'ennesimo corner. Primo tempo di rara intensità del Barça.

45+1' - Ricomincia l'assedio il Barellona, tutto chiuso dietro il PSG.

45' - Tre di recupero per Aytekin, ancora tanto da giocare.

43' - Finalmente un guizzo del PSG, che conquista una punizione a centrocampo e può rifiatare dopo una fase a tutto gas degli avversari.

39' - NON CI CREDO! INCREDIBILE! AUTOGOL DI KURZAWA! CHE FRITTATA, CHE GOL ROCAMBOLESCO, ANCORA PIU' DEL PRIMO! Ancora all'attacco sulla sinistra il Barcellona, Iniesta arriva sul fondo e col tacco si inventa una palla dentro da cineteca: tutti sorpresi, soprattuto Kurzawa che ha la peggio nel rimpallo e la infila nella sua porta!

36' - Fatica tanto ad uscire il Paris Saint-Germain, ora pressa altissimo il Barcellona.

34' - Impegnato ancora Trapp, stavolta dal destro di Suarez: i blaugrana erano ripartiti benissimo da sinistra a destra dopo una palla recuperata di Iniesta.

33' - Iniesta sfrutta la sua visione da fenomeno per lanciare nello spazio Neymar: Meunier sbraccia un po', ma ancora tutto regolare.

32' - Buona iniziativa di Rafinha che sulla destra punta l'avversario, si sposta sul destro e mette dentro il rasoterra: esce Trapp.

31' - Momento molto confuso e fisico, si lotta tanto a centrocampo nonostante i due schieramenti offensivi.

29' - Buco centrale per il Paris: si infila Lucas, ma il destro è troppo debole.

27' - Contatto tra Suarez e Meunier sul fondo, accenna una reazione l'uruguagio, tutto sedato. Sul corner conseguente, Iniesta ha l'occasione per il destro da fuori, ma non trova lo specchio.

26' - Barriera piena, Messi chiede il tocco di mano ed il conseguente rigore, ma il direttore di gara non è d'accordo ed il replay gli da ragione: colpisce di testa Marquinhos.

24' - Alza il volume il Barcellona, ancora Messi in dribbling. Altra tegola, altra punizione da posizione golosissima.

22' - Ennesimo traversone dalla sinistra, arriva per primo Trapp.

20' - Possesso insistito del Barcellona, ma alla fine è Busquets a sprecare l'ultimo passaggio: lob verso Neymar che si perde sul fondo.

17' - NEYMAR! CONCLUSIONE FOLLE DEL BRASILIANO! Rientra dalla fascia, aggiusta il destro e spara il missile: a un pelo dall'incrocio dei pali.

16' - Kurzawa col traversone dalla destra: stacca Draxler, ma era in fuorigioco.

14' - Messi! MESSI! Rasoiata che sfila oltre la traversa, brivido per Trapp.

12' - Molto ingenuo Draxler: Messi gli scappa, prende lo spazio centralmente e lui lo abbatte da dietro ai venti metri. Ammonizione e punizione davvero davvero pericolosa per gli spagnoli.

11' - Tre campanili e tanto caos attorno all'area di rigore dei padroni di casa: alla fine la perde Matuidi, tentando il tacco.

11'- Secondo tiro dalla bandierina consecutivo per Lucas Moura.

10' - Prima azione offensiva del PSG con Draxler che arriva sul fondo: cross mancino chiuso da Mascherano in scivolata. Il tocco è col braccio che scivola sull'erba, aumentando il volume del corpo, ma l'arbitro lascia andare. Solo corner, ma la sensazione è che potesse anche essere da rigore.

9' - Altro corner, palla allontanata al limite: arriva Mascherano, ma il mancino è svirgolato.

8' - Affonda sulla sinistra il Barcellona, ma il corner che ottiene è un nulla di fatto. Riprende il tiki-taka.

5' - Partita subito caldissima, ammonito Blaise Matuidi per un pestone su Umtiti.

3' - NON CI CREDO! NEANCHE TRE MINUTI DI GIOCO, BARCELLONA GIA' AVANTI! CATALANI IN VANTAGGIO! Gol rocambolesco: palla messa dentro dalla destra, tocca di testa Messi che alza un campanile. La palla scende, la colpisce di nuovo la pulce, ma Suarez sbuca proprio davanti a Trapp e lo beffa alzando la traiettoria con la nuca! A nulla serve il salvataggio di Marquinhos, la goal line technology dice GOL! MEGLIO NON POTEVA INIZIARE PER IL BARCELLONA, UNO A ZERO!

2' - Barcellona in forcing dal primo secondo: subito possesso palla rapido, con tutti gli effettivi nella metà campo avversaria.

1' - VIA! PARTITI! Novanta minuti: il Barcellona per la storia, il PSG per continuare a sognare contro le grandi.

20.46 - CI SIAMO! Manca solo il fischio del tedesco Aytekin.

20.45 - Momento dei saluti di rito, scambio di gagliardetti e sorteggio tra i sorridenti Iniesta e Thiago Silva.

20.44 - ECCOLI! Squadre in campo, esplode il Camp Nou!

20.43 - Bellissimi gli abbracci nel tunnel tra Rakitic e Draxler e Umtiti e Kurzawa. Tanti gesti d'affetto anche tra i tanti brasiliani delle due rose, nonostante la posta in palio sembra esserci comunque molto rispetto reciproco.

20.41 - Sicuramente la scarica d'andrenalina all'ingresso in campo sarà rilevante per i padroni di casa, che dovrannno cercare di segnare uno, se non due gol già nel primo tempo. Novanta minuti sono lunghi, ma non infiniti.

20.40 - Che coreografia! Tutto il pubblico blaugrana sventola delle bandierine col simbolo del Barcellona su bandiera catalana, colpo d'occhio non indifferente. Nel frattempo squadre pronte nel tunnel.

20.35 - Riscaldamento terminato, manca davvero pochissimo al via!

20.30 - Spalti oramai gremiti quasi del tutto, tra quindici minuti inizierà la battaglia. Ricordiamo che il Barcellona è alla ricerca di un impresa che non è riuscita a nessuno dal 1992, quando la competizione ha cambiato denominazione da Coppa dei Campioni a Champions League.

20.23 - Poco più di venti minuti al via, riscaldamento iniziato in quel di Barcellona.

20.20 - Solito giro negli spogliatoi, un riflesso della calma prima della tempesta.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Trapp; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Matuidi, Rabiot, Verratti; Lucas, Cavani, Draxler. All. Emery

20.15 - Dall'altra parte invece, non ce la fa, almeno dal primo minuto, Angel Di Maria. Gli esterni d'attacco saranno quindi Lucas e Draxler, con Matuidi che vince la concorrenza di Krychowiak accanto a Rabiot e Verratti.

Barcellona (3-4-3): Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Rafinha, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique

20.14 - Azzarda Luis Enrique! La scelta era nell'aria, il tecnico ex-Roma la conferma: sarà difesa a tre con Mascherano, Piqué ed Umtiti, mentre a centrocampo ci sarà Rafinha con Iniesta largo a sinistra.

20.12 - Le formazioni ufficiali!

20.05 - Eccoci collegati! Tutto pronto al Camp Nou, atmosfera bellissima. C'è l'aria delle grandi occasioni, tutti per incitare i blaugrana verso una rimonta che avrebbe del clamoroso.

Buonasera a tutti, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette di VAVEL Italia. Io sono Stefano Fontana e oggi seguirò con voi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Paris Saint-Germain. All'andata, davanti agli oltre 45000 spettatori del Parc des Princes, fu una vera mattanza: 4-0 per i parigini, trascinati al trionfo da Di Maria (2 reti), Draxler e Cavani. Ai catalani serve una "remuntada" da leggenda, che non riesce a nessuno dal 1992, per arrivare ai quarti di finale.

Il momento delle due squadre

Con le speranze europee fortemente ridotte, il Barcellona sta invece volando in Liga: quattro vittorie consecutive e quindici gol segnati per prendersi la vetta solitaria della classifica, in attesa che il Real Madrid (secondo a 59 contro i 60 punti blaugrana) recuperi la trasferta di Vigo.

Proprio il Celta è stata l'ultima vittima di Luis Enrique e dei suoi ragazzi terribili: un 5-0 che non ha lasciato scampo agli ospiti, avvicinando sempre di più Lionel Messi al titolo di Pichichi. L'argentino, infatti, ha siglato le reti numero 22 e 23 del suo campionato (che conta anche sette assist) allargando il gap sul compagno Suarez (20) e sull'eterno rivale Cristiano Ronaldo (18).

Da sinistra a destra: Mascherano, Rafinha e Messi. | Fonte: twitter.com/FCBarcelona

Dall'altra parte, però, l'euforia è ancora maggiore: Emery in Francia ha trovato la quadratura del cerchio, ed il suo PSG nel 2017 sta letteralmente dominando in tutte le competizioni. Quindici le partite giocate, zero le sconfitte, solo due i pareggi. Un ruolino di marcia invidiabile che permette ai capitolini di giocarsi la qualificazione con tutti i favori del pronostico.

In Ligue 1, però, la rincorsa del Paris Saint-Germain non è ancora completa: il Monaco mantiene la vetta con tre punti di vantaggio sui rossoblù e sul Nizza di Balotelli. A dieci giornate dal termine la lotta al titolo è una vera e propria corsa a tre che terrà tutti col fiato sospeso fino alla fine.

Cavani esulta dopo la rete al Parc des Princes. | Fonte: twitter.com/PSG_English

Le ultime dal campo

Per Luis Enrique è davvero il caso di dire "imbarazzo della scelta": gli indisponibili sono Aleix Vidal, vittima di un tremendo infortunio alla caviglia, e Mathieu, alle prese con un problema simile per dinamica ma decisamente meno grave. Per il resto, tutta la rosa è a disposizione e i ballotaggi della vigilia sono sicuramente figli dell'abbondanza quasi in tutti i reparti.

L'attacco è l'unica certezza dei blaugrana: MSN, come il più celebre servizio di messaggistica di una decina di anni fa, ma sul campo a scambiarsi dediche e assist sono Leo Messi, Luis Suarez e Neymar Jr. A centrocampo prevista la solita linea a 3, con Busquets a fare da organizzatore di gioco tra Rakitic e Iniesta. Il vero jolly per gli iberici potrebbe però essere Sergi Roberto: data la sua capacità di giocare sia in difesa che a centrocampo, Luis Enrique potrebbe pensare anche ad una mini-rivoluzione, con una difesa a tre composta da Piqué, Umtiti e Mascherano con il canterano blaugrana spostato sulla linea dei centrocampisti ed opposto ad Andrés Iniesta. Se così non fosse, sarà 4-3-3 classico con l'utilizzo di Jordi Alba sulla fascia mancina.

Rakitic in tackle su Messi durante la rifinitura. | Fonte: twitter.com/FCBarcelona

Dall'altra parte, Unai Emery dovrebbe sorridere guardando l'infermeria: nonostante le noie muscolari, dovrebbe essere a disposizione il vero mattatore (insieme a Verratti) della gara d'andata, ovvero Angel Di Maria. Più basse, invece, le chance di vedere a disposizione del tecnico ex-Siviglia anche Thiago Motta.

Per il resto, Emery sembra orientato a schierare il suo solito 4-3-3 con Trapp tra i pali, Kurzawa e Meunier ad occupare le fasce accanto a Thiago Silva e Marquinhos. Davanti alla coppia brasiliana, probabile una mediana folta e fisica: Verratti in regia, due tra Matuidi, Rabiot e Krychowiak, col polacco leggermente sfavorito, a fare da scudieri. Davanti, l'unico dubbio è sulla fascia sinistra: Julian Draxler sembra in vantaggio su Lucas Moura per la maglia da titolare che completa il reparto con Edinson Cavani e Di Marìa.

Il PSG a colloquio a centrocampo prima della rifinitura al Camp Nou | Fonte: twitter.com/PSG_English

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique

PSG (4-3-3): Trapp; Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Meunier; Matuidi, Verratti, Rabiot; Draxler, Cavani, Di Maria. All. Emery