Si riaprono le urne europee, una sola italiana nel lotto tra Champions ed Europa League

Oggi, alle ore 12, nella sede dell'Uefa di Nyon, torneranno ad aprirsi le urne, per effettuare i sorteggi dei quarti di finale della stagione europea 2016/17. Prima toccherà alla Champions League, poi all'Europa League: otto squadre per competizione che attendono di essere abbinate per continuare a sognare. Entriamo nel dettaglio.

Champions League

Tre spagnole, due tedesche, una inglese, una francese, una italiana. Sono rappresentati i top-5 campionati nei quarti di Champions League, con ben quattro campioni nazionali. Per la Juventus, i pericoli maggiori risiedono soprattutto in Spagna e in Germania: il Bayern Monaco sembra l'avversaria numero uno da evitare, mentre Real Madrid e Barcellona, per ragioni diverse - i primi per la solidità e l'abitudine a vincere, i secondi per il fattore inferno del Camp Nou - si equivalgono in pericolosità. Meglio potrebbe andare l'Atletico Madrid, anche se conosciamo tutti quanto possa essere ostico e duro a morire. La stagione, però, non è tra le migliori, così come non lo è quella del Dortmund, avversaria che a Torino sarebbe ben gradita. Si accomuna al Bvb anche il Monaco, spettacolare in avanti, sì, ma disastrosa dietro, e squadra comunque mediamente inferiore. E poi c'è il Leicester, quella in cui tutte sperano - anche se dicono l'opposto...

Squadra Valutazione Bayern Monaco (Germania) ***** Real Madrid (Spagna) ***** Barcellona (Spagna) ***** Juventus (Italia) **** Atletico Madrid (Spagna) **** Monaco (Francia) *** Borussia Dortmund (Germania) ** Leicester (Inghilterra) *

Europa League

Introducing your #UEL quarter-finalists!

Ajax

Anderlecht

Beşiktaş

Celta

Genk

Lyon

Man United

Schalke

pic.twitter.com/wpA54ISPYg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 16 marzo 2017

Senza italiane nel lotto, dopo la clamorosa eliminazione della Roma per mano del Lione. I francesi acquisiscono lo status di favorita, insieme probabilmente al Manchester United. Tra le principali outsider possiamo trovare lo Schalke 04 e il Besiktas, sicuramente le più complete, esperte e talentuose dopo le due di cui sopra. Partono decisamente più dietro squadre come Ajax e Celta Vigo, più che altro per la poca esperienza europea accumulata negli anni; insieme a loro c'è anche un Anderlecht più che interessante, mentre il Genk sembra l'anello debole della catena.

Squadra Valutazione Manchester United (Inghilterra) ***** Lione (Francia) **** Schalke 04 (Germania) *** Besiktas (Turchia) *** Ajax (Olanda) ** Anderlecht (Belgio) ** Celta Vigo (Spagna) ** Genk (Belgio) *

Per entrambi i sorteggi, non ci sono restrizioni di carattere politico e nemmeno regole particolari da seguire. Chiunque può incontrare chiunque. La prima estratta, nell'ordine, gioca la prima in casa.